Una condena poltica

Pgina 12

Es difcil leer de otra manera el fallo del juez Sergio Moro ms que como una condena poltica, que busca un cimbronazo (ms) en un pas que desde hace tres aos vive de sobresaltos institucionales, en medio de una severa crisis econmico-social. Cmo caracterizar de otro modo a una condena a 9 aos de prisin para quien encabeza todas las encuestas presidenciales conocidas rumbo al 2018? Es una condena poltica, con todas las letras, por un departamento del cual no hay prueba alguna (firma, contrato, mudanza, etc) que demuestre que sea del ex presidente, tal como qued demostrado en la audiencia, meses atrs.