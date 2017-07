Alerta mundial de parsitos! Solo polticas comerciales activas podrn salvarnos

Muchos argumentos justifican que los pases latinoamericanos lleven a cabo polticas comerciales activas, es decir, promocin de las exportaciones y proteccionismo frente a las importaciones. Quizs el ms importante es el expuesto por el alemn Friedrich List en su libro El sistema nacional de economa poltica (1841) vulgarizado en economa como el argumento de la industria naciente. Bsicamente hace hincapi en que los pases en desarrollo necesitan proteger sus industrias en las etapas iniciales, para que paulatinamente adquieran competencias y escala abasteciendo en primer lugar al mercado interno, de modo que luego puedan enfrentar con xito la competencia de las naciones ms desarrolladas. Otro de los argumentos proviene de lo que conocemos como la enfermedad holandesa que afecta a los pases exportadores de recursos naturales. Sucede que la abundancia de dlares que traen estas exportaciones terminan apreciando el valor de la moneda domstica, aumentando los costos de produccin artificialmente (se encarece la economa frente a otros pases).

Existe abundante evidencia (Chang, Balassa) que indica que sta es la realidad que caracteriza a los pases latinoamericanos. La preferencia de los gobiernos latinoamericanos por recurrir al endeudamiento externo en lugar del ahorro domstico exacerba este problema porque este aporte de divisas termina disminuyendo an ms la competitividad del pas. Ante estos casos, enfermedad holandesa o preferencia por el ahorro externo, es indispensable recurrir a polticas comerciales activas para atenuar el problema de la falta de competitividad artificial que enfrentan nuestras industrias. Un fenmeno similar ocurre en las economas dolarizadas como Ecuador. Debido a que nuestros pases siempre tendrn ms inflacin que EEUU (por muchos motivos que no cabe detallar en este artculo), y aun cuando el diferencial de inflacin con EEUU sea muy pequeo, con el tiempo el diferencial acumulado va creciendo, lo que significa encarecimiento de costos respecto a EEUU y un deterioro continuo de la competitividad que no puede corregirse con una devaluacin. Nuevamente es indispensable contar con una poltica comercial activa para mantener el sistema monetario dolarizado, porque, en caso contrario, el dficit externo amenaza las bases de la dolarizacin.

Pero a esta corta lista debemos agregar un nuevo argumento. Un argumento surgido al calor del modelo de globalizacin neoliberal y el libre comercio global. Se trata de que los gobiernos que persiguen modelos econmicos humanistas, habitualmente buscan aumentar el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo polticas de incremento salarial, haciendo transferencias a las familias, subsidiando bienes y servicios y subiendo impuestos para financiar los gastos redistributivos y las polticas de desarrollo. Pero estas polticas implican mayores costos para las empresas, ya sean salariales o tributarios, y en consecuencia resultan desafiadas por los pases que aplican polticas econmicas conservadoras que buscan atraer estas empresas con el imn de los menores costos salariales y fiscales. Las empresas mudan sus actividades hacia estos pases y desde esos territorios comienzan a venderle desde ah a su pas de origen. Esta es una consecuencia inevitable de la globalizacin neoliberal. Y no puede esperarse que los empresarios inviertan en su pas, porque no lo harn, ya que si no se trasladan terminarn desapareciendo en manos de la competencia externa tarde o temprano. Existe mucha evidencia al respecto. En especial Colombia, que recibi enormes inversiones provenientes de Ecuador y Venezuela y cuyos salarios mnimos eran de 270, 375 y 706 USD (en 2013) respectivamente. Tambin desde Colombia se contrabandearon cifras gigantescas de todo tipo de bienes venezolanos incluido el combustible- que son fuertemente subsidiados en ese pas como parte de su poltica redistributiva (un fenmeno denominado comercio de extraccin).

En definitiva, los pases con gobiernos progresistas tienen grandes dificultades, porque tienen que enfrentar las conductas parasitarias de los pases que aplican a rajatabla el modelo de globalizacin neoliberal. Este parasitismo debe combatirse, porque es malo para la humanidad. Por qu es malo, argumentar algn neoliberal desprevenido? La respuesta es sencilla. Porque si todos actuasen como parsitos, no quedara ningn pas a quien parasitar, salvo los seres humanos que viviran cada vez peor. Esta es la consecuencia inevitable del modelo de globalizacin neoliberal, no es competencia leal, es puro parasitismo, una competencia para atraer capital desde los pases ms preocupados por el bienestar de los ciudadanos. Todo este parasitismo, tan perjudicial para la humanidad, no existira si cambiamos el modelo neoliberal, que se basa en un principio muy sencillo, el del libre comercio, que implica el derecho a abastecer a todo el mundo desde el pas que parasite mejor a sus vecinos y sus propios ciudadanos. Las consecuencias para nuestras democracias son inconmensurables. Ya no somos libres de votar y optar por una preferencia poltica humanista, porque si as lo hacemos comenzaremos a ser parasitados por los malos vecinos. Es por eso que es ms imperativo que nunca que apliquemos polticas comerciales activas y eficaces para evitarlo. Por el bien de la humanidad, antes de que los parsitos maten al husped, que somos nosotros.

Guillermo Oglietti,doctor en economa aplicada por la Universidad Autnoma de Barcelona, postgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y Licenciado en Economa por la Universidad Nacional de Ro Cuarto (Crdoba, Argentina) e investigador CELAG.

Fuente: http://www.celag.org/alerta-mundial-de-parasitos-solo-politicas-comerciales-activas-podran-salvarnos/