Y alz la Lanza Pijao contra la megaminera

El domingo 9 de Julio 2017, en medio de exuberantes montaas del bello municipio de Pijao, Quindo, y bajo un sol radiante, 2.600 pijaenses rechazaron rotundamente la extraccin de metales a cielo abierto. La consulta popular como mecanismo - instrumento de participacin ciudadana permiti que una tercera parte de sus habitantes defendiera su territorio, frente a la amenaza depredadora de multinacionales.

Este municipio enclavado en la cordillera central bajo un espectacular paisaje de sus verdes montaas hizo que la lanza de guerreros pijaos se sintiera otra vez, despus de 500 aos.

La preservacin del entorno natural y la reactivacin de las economas locales que se articulan alrededor de la familia, se veran fuertemente afectadas con la presencia de grandes empresas mineras. Estas afectaran el ritmo de vida desacelerado que hace parte del movimiento CittaSlow y pondran en riesgo los ecosistemas de pramo, montaa y los afluentes hdricos, declaracin de Mnica Flrez una de las lderes de la consulta en Pijao.



Flrez adems manifest que la Registradura Nacional hizo un recorte de 18 a 9 mesas de votacin argumentando que la consulta es un derroche de dinero. Sin embargo, ella destac el entusiasmo general que hubo en el municipio, desde las autoridades hasta los estudiantes, por el desarrollo de la consulta popular. En conjunto con el grupo Marcha Carnaval de Quindo le pedimos a la gente que saliera a votar temprano para que a pesar del recorte en las mesas logremos alcanzar el umbral.

Siete consultas populares se han desarrollado en diferentes municipios, de Colombia acatando el principio fundamental de la Corte Constitucional: Es claro que la proteccin jurdica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente reconocida, la cual busca dar una respuesta contundente a las agresiones que sufren los ecosistemas de nuestro pas. Ms an si se tiene en cuenta que la proteccin de los recursos renovables asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, condiciona el ejercicio de ciertas facultades que se ven limitadas por los derechos de quienes an no han nacido, conforme a la funcin ecolgica de la propiedad y obliga a actuar de determinada manera, dado que la satisfaccin de las necesidades actuales requieren de planificacin econmica y de responsabilidad. La proteccin al medio ambiente no debe estructurarse bajo un entendimiento de los ecosistemas como medio para garantizar a perpetuidad el desarrollo humano. Por el contrario, este mandato imperativo nace del deber de respetar y garantizar los derechos de la naturaleza como sujeto autnomo.

Esta fue la respuesta de sus habitantes en Pijao que el agua vale ms que el oro, sin bosques y montaas no hay agua, y sin agua no hay vida.



No dejemos que brillantes gotas de agua sean reemplazadas por brillantes gotas de oro (J.J .Salinas)

