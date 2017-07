Otra vez esperando a Trump

Es grande la expectativa por conocer lo que dirn exactamente las nuevas regulaciones que sern aplicadas para dar cumplimiento a la Directiva que firm Donald Trump el pasado 16 de junio para intensificar el bloqueo contra Cuba en un burdo espectculo realizado en Miami. Han sido tres semanas de comentarios y especulaciones en los que no pocas veces se soslayan aspectos fundamentales y es frecuente tropezar con frmulas apegadas a lasque quiere Washington. Como cuando se insiste en hablar de la prohibicin a las transacciones con empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior pero nada se dice de la extensin de semejante prohibicin, que tambin est en la Directiva, al conjunto de la sociedad cubana. Ahora se afirma que la OFAC (Oficina para el control de bienes extranjeros del Departamento del Tesoro, instrumento clave de esa poltica) dar a conocer las mentadas regulaciones el 15 de septiembre y para aumentar el inters se acompaa el dato con un reloj digital que va descontando los das, horas, minutos y segundos que nos acercan a esa fecha.

Han sido tres semanas tambin de diversas manifestaciones de rechazo por nuestro pueblo y tambin de la amplia solidaridad internacional que incluye a muchos estadounidenses, entre ellos sectores empresariales, acadmicos y polticos.

Enfrascados en disquisiciones acerca de la imaginaria normalizacin de las relaciones supuestamente intentada por Obama, el chabacano manotazo de Trump incorpor nuevos elementos de confusin al debate.

Conviene una pausa de reflexin antes que se produzca otra noticia desde la capital norteamericana que enrede aun ms el anlisis. Porque esa noticia tiene un plazo fijo: tiene que producirse, a ms tardar, el 16 de julio, es decir, antes de que termine esta semana.

Ese da, el 16 de julio, vence el trmino para la suspensin de la posibilidad de recurrir ante los tribunales norteamericanos, conforme a la Ley Helms-Burton, que desde 1996 reconoce ese derecho a quienes fueron expropiados por la Revolucin incluyendo a los que entonces no haban adquirido aun la ciudadana estadounidense y que, segn el Departamento de Estado, seran ms de 200 mil demandantes.

Si tal cosa ocurriese, provocara numerosos pleitos con los inversionistas extranjeros pero adems creara un inaudito caos judicial ante las reclamaciones que pudieran presentarse y a cuya preparacin, por cierto, se han dedicado, desde aquel ao, algunos abogados de Miami involucrados en la redaccin de dicha Ley.

Ante la protesta de la Unin Europea fue introducida la clusula que permite al Presidente de Estados Unidos dejar en suspenso la posibilidad de reclamar ante los tribunales por un perodo de seis meses. Durante ms de veinte aos, Clinton, W. Bush y Obama, aplicaron la suspensin. Ahora le toca a Trump.

Actuar como sus predecesores parecera ser lo que aconseja la lgica y el sentido comn pero esas son cualidades que no siempre guan al actual inquilino de la Casa Blanca y ello alienta a algunos que buscan hacer regresar a Cuba al pasado y convertir a los tribunales yanquis en instrumentos para el odio y la venganza.

Otra vez estamos a la espera de Trump.

En cualquier caso, si no lo hace ahora, le quedaran por delante varios plazos semestrales para sembrar el caos antes de concluir su mandato. As ser mientras la infame Ley no sea derogada completa y definitivamente.

