Amplio respaldo al teniente Segura en el Parlamento Europeo

El pasado da 12, el teniente Luis Gonzalo Segura (exteniente para quienes lograron por el momento apartarlo de su profesin), recibi en el Parlamento Europeo el caluroso y amplio apoyo de un grupo de europarlamentarios y diversas asociaciones y personas comprometidas con su causa.

Nuestra Asociacin ACMYR se sum, intervino y se solidariz con l, remarcando nuestra defensa de la libertad de expresin y derechos humanos y el afn que nos mueve de lograr una democracia completa para Espaa (el conjunto de sus pueblos) que para ACMYR pasa inequvocamente por la Repblica.

La defensa de Segura abre puertas en los tribunales comunitarios al no obtener justicia en su-nuestro pas, tan aliado de residuos del antiguo Rgimen. Como dijo el teniente, valiente y coherente con que las Fuerzas Armadas tienen que estar de una vez y en adelante al servicio del pueblo, "el Ejrcito se tiene que acostumbrar a que haya militares demcratas y progresistas".

Un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de la UE son la esperanza desde el punto de vista jurdico para que como desea l y es lo principal conseguir en pro de la democracia, la justicia, la verdad y la reparacin del mal ms absoluto y el modus operandi franquista, pueda ser readmitido en su trabajo.

Es lo principal para que los malos no se salgan con las suyas y sigan haciendo de las suyas: promoviendo y formando parte de "un Estado paralelo" y manchando la imagen de todas las Fuerzas Armadas con su "corrupcin", "acoso sexual" "fraude", "malversacin" y un largo etc. que l denuncia. Tan sencillo como eso. Y porque l desea ser militar, seguir con una profesin donde tena altas responsabilidades y un grado nada despreciable (fueron 13 aos de servicio) hasta que denunci la corrupcin cumpliendo con su deber y fue expulsado y condenado a la exclusin por quienes no desean ni luz, ni taqugrafo ni ruptura con un estado de la cuestin que es de total impunidad y donde ser corrupto, como seala muy bien, es rentable.

Quiere conseguir que sea atractivo denunciar la corrupcin, que no se estigmatice a quienes denuncian, y volver a trabajar en su profesin. Tan sencillo como eso.

Es la primera vez que un caso como ste llega a traspasar nuestras fronteras para aterrizar en el Tribunal de Justicia comunitario. Por algo ser, algo aqu no va bien, mucho huele a podrido. Sin embargo, hay esperanza.

El abogado que coordina la defensa en este mbito y lidera el equipo jurdico y tcnico, Josep Jover, cuenta con grandes especialistas y confa en la normativa comunitaria para abrir una puerta importante puesto que la carta de derechos fundamentales que amparan a los ciudadanos comunitarios no distingue en cuanto a garantas entre ciudadanos, aunque sean ciudadanos funcionarios armados.

A juicio del equipo jurdico, no se puede vulnerar la directiva de igualdad de trato que garantiza la no penalizacin por convicciones o ejercer libertades como la de expresin. Adems, explican que la corrupcin es un tema que afecta a la UE porque afecta no solo a su legislacin y reglamento, sino tambin a los fondos comunitarios.

Luis G. Segura se ha convertido en ms que un smbolo contra la corrupcin en las Fuerzas Armadas para organizaciones como la "Plataforma x la Honestidad", la Fundacin Baltasar Garzn, FIBGAR o "Hay Derecho", todas ellas representadas en el acto organizado por los eurodiputados de Unidos Podemos.

Mientras una comisin abierta al respecto en el mbito comunitario trabaja en un informe de proteccin de denunciantes, tanto la eurodiputada Lola Snchez, de Podemos, como Javier Couso, eurodiputado de Izquierda Plural, que acompaaron a Luis G. Segura, subrayaron la importancia de lograr una legislacin integral que proteja a los denunciantes de casos de corrupcin.

Para Couso es una situacin anmala la que afecta a las Fuerzas Armadas, que deben ser "transparentes y con derechos" iguales a los del resto de ciudadanos.

Pretender esto hoy sigue siendo castigado en un pas que aparece ante sus socios comunitarios como democrtico desde hace 40 aos por lo menos.

Europa ahora tiene el baln.

Durante una rueda de prensa previa

Rueda de prensa en la Eurocmara sobre el caso del "Teniente Segura" con Lola Snchez y Javier Couso

se explic muy bien el estado de la cuestin y las lneas de defensa.

Ahora no solo toca esperar sino seguir luchando por un pas donde realmente merezca la pena vivir y el teniente ocupe su puesto con honores merecidos. Se hace y se har. Un pas con Justicia y Libertad. Por tanto, sin reyes ni grandes capitanes a los que jams se puede pedir cuentas y sin esclavos a los que se roba su trigo y su futuro cada da por la puerta trasera y las tantas giratorias de tanto Corleone.

Enriqueta de la Cruz es periodista, escritora y miembro de la Junta Directiva de ACMYR.

Nota del Colectivo Anemoi:

Enriqueta de la Cruz ha publicado El testamento de la Liga Santa, sobre la Transicin espaola; Nada es lo que parece, sobre las tramas de corrupcin poltica y medios de comunicacin; Memoria Vigilada, con el robo de nios y nias en el franquismo como argumento; El amor es de izquierda, en el que aborda la corrupcin, el trfico de personas, la memoria histrica y el nazismo; y el ms reciente Csar Navarro, vida y testimonio de un Francmasn un libro excepcional, como todos los anteriores. Recomendamos la lectura de la ya extensa obra de esta excelente escritora, autnticamente comprometida con nuestro tiempo. Desde Rebelin en los cuarteles la animamos a continuar su generoso e imprescindible esfuerzo.

