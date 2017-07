Mejor es bueno conocido

Si se parte de que no hay mal fin a buen comienzo, se podra esperar que en adelante EEUU y Rusia se entiendan, colaboren y estructuren la paz mundial; esto sera lo mejor que pas en la reunin del Grupo de los 20 (G20), pues las relaciones entre estas potencias eran tan malas que slo faltaba que se agredieran militarmente.

Sin embargo, plasmar en realidad estos buenos deseos se dificulta porque Trump es presidente de un pas cuya situacin dej de ser compleja para tornarse peligrosa; all sus opositores claman por verlo muerto o sin un pice de poder. Su opinin de que con Putin el dialogo se centr en cmo moverse razonablemente hacia adelante va a ser tergiversada hasta el absurdo en casi todos los medios de informacin, que lo acusarn, con ms ahnco que nunca, de ser un vende patria.

Es que para sus enemigos, tanto demcratas como republicanos, lo que ha pasado en la reunin del G20 es muy malo. Qu no les gusta? Absolutamente nada, pues odian que el mundo se mueva. Sus actos son tan retrgrados que apenas se firm el acuerdo para aunar la informacin que controle los ciberataques, que afectan a ambos pases, y de inmediato lo reprueban; lo mismo intentarn hacer con la paz en Siria. Qu se traen bajo las faldas? Slo ellos lo saben.

Se sospecha que les disgusta la posibilidad de que se d un equilibrio de poderes que ponga fin al terrorismo internacional, que solapan; que Rusia resurja como potencia mundial y no se desintegre, tal como planificaron; que ya no puedan imponer al mundo su comercio discriminatorio, poco transparente y opuesto al libre intercambio de mercancas; que la alianza estratgica entre China y Rusia se transforme en una unidad econmica, militar y poltica; que los BRICS se conviertan en una realidad mundial, que los opaque; que China siga adelante con su monumental proyecto La Ruta de la Seda, al que Europa se una mayoritariamente; en fin, que se desmoronen de a poco sus sueos hegemnicos de dominacin global.

Pero siempre es mejor lo bueno conocido, en este caso que en Hamburgo se diera inicio al dilogo entre EEUU y Rusia, que ojal d como resultado que los problemas del mundo se resuelvan pisando la realidad. Lo que significa que se respete a la naturaleza de manera que las futuras generaciones hereden un planeta mejor; que las grandes potencias se abstengan de intervenir en los asuntos internos de los pases soberanos, por pequeos que sean; que los problemas internacionales se traten pacficamente en el seno de los organismos creados con este fin. No es mucho lo que se exige en nombre de todos los pueblos de la tierra, porque es mejor que lo malo conocido. Si no, contemplen la crisis de los refugiados no slo en Europa sino en todos los lugares donde la intolerancia ha sentado su dominio.

Nos encontramos avocados al momento ms crucial de la historia del hombre, cuando una nueva guerra mundial significara el exterminio de todo lo existente. Es hora de despertar de la catatonia poltica organizativa a la que nos ha conducido la palabrera insulsa sobre la imposibilidad de liberarnos de la tutela imperial; es hora de organizarse para defender el derecho a la vida, el derecho de nuestros hijos y nietos, el derecho de los oprimidos, que hoy somos casi todos.

