Estados Unidos y sus socios reflotan pesadillas

HispanTV

El gobierno estadounidense ha dado muestras que los compromisos y firmas de acuerdos internacionales han sido hechos para violarlos en funcin de sus intereses hegemnicos. Un pas que pretende dar certificados de demcratas y sin embargo cuenta con una historia plagada de intervenciones y crmenes.Desde el momento mismo de la firma del denominado Plan Integral de Accin Conjunta (JCPOA por sus siglas en ingls) en julio del ao 2015, un acuerdo internacional de claro cumplimiento, tanto para los pases firmantes como para los otros pases miembros de la comunidad internacional, la clase poltica estadounidense contraria al ex presidente Obama comenz una lenta y sostenida campaa destinada a sabotear los alcances de ese entendimiento. Atentados que se han incrementado bajo el gobierno de Donald Trump y que ha implicado aumentar la poltica de sanciones y exigir a sus socios sionistas y wahabitas extender sus acciones desestabilizadoras contra la nacin persa.En otra parte del mundo, la administracin Trump ha ampliado su discurso agresivo y el apoyo a la desestabilizacin del gobierno venezolano a travs de la imposicin de sanciones y declarando que el pas sudamericano representa una "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y poltica exterior estadounidenses Afirmacin a lo menos surrealista de un gobierno que se ha especializado en la desestabilizacin y derrocamiento de todos aquellos gobiernos que no se cien a sus rdenes.Con Cuba, tras el histrico acercamiento entre el gobierno de La Habana y Washington, en las postrimeras de la segunda administracin de Barack Obama, que llev incluso al mandatario estadounidense a visitar la Isla Mayor de las Antillas en marzo del ao 2016 - el nuevo habitante de la Casa Blanca ha decidido que el bloqueo, las sanciones y el aislamiento de Cuba deben volver a ser parte de la poltica exterior de Washington con respecto a la nacin caribea. La exigencia a la sociedad cubana, es la misma que se hace a otras naciones que no le siguen el amn a Washington obedecer o someterse a sanciones, bloqueos, ataques, chantajes y una poltica agresiva destinada a derribar sus gobiernos.Washington unilateralmente ha decidido aumentar las restricciones para los viajes a Cuba, presionando de ese modo el desarrollo turstico. Se limitan las actividades econmicas con empresas estatales y con las Fuerzas Armadas Cubanas. No se ha tomado decisin respecto a las relaciones diplomticas, as como los viajes de familiares y envos de remesas, pero que podran tener un cambio tras el anuncio de Trump de endurecer la poltica con relacin a Cuba. Buena nota deben tomar las cancilleras internacionales a la hora de firmar acuerdos con los gobierno estadounidenses, pues lo ms probable es que una administracin de otro signo signifique echar atrs los compromisos firmados pblicamente y que deberan ser asumidos por el Estado.Con respecto a la Repblica Islmica de Irn, el gobierno estadounidense ha redoblado sus esfuerzos tendientes a aminorar la influencia que la nacin persa ejerce en el plano regional, con su apoyo a la lucha de los pueblos de Siria, Palestina, El Lbano, Irak, Yemen y Bahrin, que ha elevado su prestigio. Ello, en un escenario de monarquas serviles, un sionismo cada da ms beligerante y un occidente que desea recuperar la hegemona que le permita seguir beneficindose a las riquezas petroleras, gasferas y el factor geopoltico de esta zona del mundo. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, General Joseph Dunford reconoci la influencia de Irn en el concierto regional y el temor estadounidense ante esta realidad. Esto ha determinado, que la administracin de Trump haya decidido tratar de minimizar este influjo positivo por la soberana de los pueblos. Para Dunford, las Fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolucin Islmica son un enemigo temible con predominio en El Lbano, Siria a e Irak constituyendo a Irn como una de las mayores amenazas para Estado Unidos y sus aliados cercanos en Oriente Medio.Esta postura belicista de Estados Unidos se da en momentos que se reconoce el descalabro de la poltica exterior estadounidense en dos frentes: uno, en Afganistn donde 16 aos de intervencin han sido un fracaso, ya que no le hemos puesto fin de una forma que nos beneficie, retirando soldados en lugar de incrementar su presencia declar el ex general Jack Keane en declaraciones efectuadas a la cadena de noticias pro gubernamental Fox News aadiendo que la principal responsabilidad de este fracaso es de Barack Obama quien nunca se comprometi lo suficiente para cambiar el rumbo de la guerra y por esa razn se est donde se est. La postura de Keane no refiere a la necesidad de no seguir interviniendo, sino que hacerlo de una forma que implique ms tropas y ms presencia, lo que augura un cambio en la postura de Trump con referencia a este pas de Asia Central.En el plano de las pesadillas de Estados Unidos, no slo se presenta la Repblica Islmica de Irn, Cuba y Afganistn, sino tambin Siria que tras 6 aos de agresin no ha cado bajo el objetivo poltico-militar de Estados Unidos y sus aliados regionales como la Casa al Saud, Jordania, la entidad sionista y las Monarquas Ribereas del Golfo Prsico. Washington ya ha fracasado ostensiblemente y slo le queda generar el mayor grado de destruccin con la nacin levantina.Los propios diplomticos estadounidenses han reconocido el fiasco de Estados Unidos y sus aliados en la idea de derribar al gobierno sirio, bajo la falacia de una Coalicin que se supone combatira a los grupos terroristas takfir que operan tanto en Siria como en Irak y que han ampliado sus ataques a otras zonas de Oriente Medio y el Magreb. Efectivamente, Robert Ford, ex Embajador de Washington en Siria entre los aos 2010 al 2014 afirm ante el Diario en rabe Al Sharq al Awsat con sede en Londres y publicado tambin en Arabia Saud que Estados Unidos ya ha fracasado en Siria y ahora es casi imposible alcanzar sus objetivos constatacin que reconoce que la participacin de Irn, Rusia, Hezbol han hecho posible que Washington consiguiera sus objetivos Yo pensaba que el Ejrcito se debilitara y volvera a la defensiva o que los soldados dejaran de luchar. A inicios de 2013, crea que Al-Asad abandonara el poder, pero Hezbol entr en la guerra y a finales del ao 2013 el denominado Ejrcito Libre de Siria qued fuertemente daadoA estos dolores de cabeza, que debe enfrentar la administracin Trump, se une la fortaleza mostrada por Irn en materia de no dejarse amedrentar frente a las amenazas del gobierno estadounidense de ampliar sus sanciones contra la nacin persa. Como tampoco dejar de apoyar con fuerza a las sociedades de Irak y Siria en su lucha contra el terrorismo takfir. Prueba de esta decisin soberana fue el uso de misiles de propia fabricacin lanzados desde territorio iran a posiciones de Daesh en territorio sirio.Efectivamente, recordemos que el pasado 18 de junio, las fuerzas de la Divisin Aeroespacial del Cuerpo de los Guardianes de la Revolucin Islmica de Irn dispararon, desde dos provincias iranes, seis misiles contra las posiciones del grupo terrorista EIIL - Daesh, en rabe - en la ciudad de Deir al-Zur, en el este de Siria. accin que despert las alarmas de la entidad sionista que da a da ve ms cercana a las fuerzas de Irn que demuestran da a da su apoyo a los pueblos de Oriente Medio sometidos a la agresin de la triada conformada por el imperialismo, el sionismo y el wahabismo. Irn no ha necesitado vociferar amenazas o hacer declaraciones altisonantes.El lanzamiento de media docena de misiles el primer paso de la venganza aprometida contra Daesh - que han recorrido 700 kilmetros hasta dar con su blanco, han sido la prueba palpable que la Repblica Islmica de Irn est dispuesta a todo en materia de su defensa de soberana pero tambin en apoyo de quienes han solicitado sus esfuerzos. Ha quedado claro, para Estados Unidos y sus socios sionistas y wahabitas, que Irn es un adversario militar admirable, con el cual tendrn que cuidarse tal como lo afirma el Comandante de la fuerza terrestre del Ejrcito Iran, general de Brigada Ahmadreza Purdastan el limitado ataque con misiles ha sido slo una pequea muestra del poder defensivo y disuasivo de las fuerzas Armas iranes y se considera una respuesta aplastante y una advertencia a los que desean avivar el fuego en la regin con ambiciones lgicas.Buena cuenta de ello tiene que tomar la entidad sionista, que ya ha comenzado a advertir que Irn se ha acercado a sus fronteras, lo que es una buena noticia para los pueblos de Palestina, Siria, El Lbano e Irak. Esto en un marco donde varias naciones rabes se han sometido ante la entidad sionista. El Presidente de parlamento iran, Ali Lariyani critic esta nefasta realidad al afirmar que la dependencia de varios Estados islmicos a Israel son un desastre y una mancha de deshonra. 