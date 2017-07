Marco Rubio y un posible golpe contra Trump

En una ocasin escuchamos al presidente boliviano, Evo Morales, decir que en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque all no hay embajada de Washington, algo muy atinado del Gran Jefe Indio latinoamericano, porque es precisamente a travs de esos enclaves diplomticos que el imperio norteo se ha valido, en mltiples pases de la regin y del mundo, para hacer colapsar a gobiernos que no se pliegan a sus rdenes y apetitos hegemnicos.

De lo anterior estamos comenzando a tener reservas, pues en los ltimos das ha saltado una figura del propio Congreso estadounidense que por su actuar camalenico parece estar preparando un golpe contra el actual dueo de la silla presidencial en la Casa Blanca, Donald Trump. Nos referimos a la figura del tambin republicano Marco Rubio.

Rubio, decepcionado por su aplastante derrota en su partido camino a las presidenciales, lleg hasta decir que se apartara de la poltica, pero como en venao tira al monte, eso fue solo un alarde ya que enseguida reaccion y volvi por sus fueros.

ltimamente el referido personaje se ha hecho notar en las sugerencias, consejos y hasta exigencias que ha dado a Trump con respecto a Cuba, cuyos resultados fueron anunciados por el propio presidente a la sombra y amparo de la fauna caverncola de Miami, contentndole a los odos al reafirmar el cambio de poltica y el recrudecimiento del bloqueo contra la isla grande del Caribe.

Segn el propio Rubio y otros de su calaa le han hecho creer al inquilino de la Casa Blanca que eso era casi una deuda de Trump con los cubanos-americanos de Miami, y sobre todo con esa parte que decidi con el voto a su favor, en fin, como decimos los de pura cepa cubanos: esa pata se la anot el anticubano Marco Rubio.

Ahora el mismo seorito, hace solo unas horas, declar que tomara severas sanciones contra Venezuela si por fin se aprueba la Asamblea Constituyente, convocada por el legtimo presidente de la patria de Bolvar y cuyas votaciones tendrn lugar el venidero 30 de julio.

Quin es Marco Rubio, ya ser el Presidente de EEUU?

Ser que Marco Rubio chasquea los dedos contra los gobiernos progresistas de la Patria Grande y Trump aprueba como un cordero al empuje de su amo?

Hasta qu punto esta figura que tanto tir del pellejo del actual presidente podr manipular al pataleante Trump?

Qu pretende demostrar con sus imposiciones, Quin manda?

No ser esta actitud de Rubio el principio de un trapalero golpe de Estado contra Trump?

No es de dudarlo ahora que estn de moda los golpes impuestos por el Pentgono y los sectores ultraconservadores de Washington y la derecha en Nuestra Amrica.

Si esto sucediera sera el primero en la historia de la superpotencia yanqui

Vivir para ver!! A esta pelcula le quedan varias escenas entonces!! No hara falta en Estados Unidos una embajada de Washington para un golpe de Estado. Con un elemento inescrupuloso como Rubio y un presidente con poca carretera poltica como Trump, estara listo el teatro para un posible golpe blando o duro, como usted decida entenderlo, de un Rubio al otro no menos rubio y de ojos plidos

Nota: Estas lneas son unas simples ideas concebidas y ordenadas en la distancia, gracias a la posibilidad de las nuevas tecnologas, esas que solo con un clic nos pone unos al lado de los otros.

