La guerra del maana: los enjambres de drones autnomos de Estados Unidos

La Marea

Prototipo del dron Kratos Valkyrie XQ-222. Foto: US Airforce Research Labs.

Un piloto en un cazabombardero seguido por un escuadrn de decenas de drones autnomos (sin supervisin humana) capaces de liberar a su vez enjambres de drones ms pequeos en plena batalla. La Fuerza Area de Estados Unidos est desarrollando batallones de aviones no tripulados capaces de entrar en combate de manera independiente, orientados por un solo ser humano a bordo de un avin de combate o de carga.

El Laboratorio de Investigacin de la Fuerza Area estadounidense y la empresa de productos militares Kratos trabajan desde hace algn tiempo en esta combinacin humano-robot para desplegar formaciones areas ms baratas (no necesitan entrenamiento y no implican compensaciones familiares si caen en batalla), sin aversin al riesgo, capaces de decidir ms rpido que el ser humano gracias a los avances informticos y con un margen de maniobrabilidad en el aire muy superior al que tolera el cuerpo de una persona.

La compaa ha avanzado que estos nuevos drones autnomos, bautizados Valkyrie, se inspiran en un modelo que ya utiliza el Ejrcito de EEUU: el BQM-167, con una autonoma superior a los 5.500 kilmetros (la distancia de de Madrid a Nueva York) y capaz de alcanzar los 14.000 metros de altura a 1.110 kilmetros por hora. Los cambios realizados permitirn a este nuevo dron portar misiles aire-aire en sus alas, bombas convencionales, tanques de combustible e incluso enjambres de pequeos drones, segn Seteve Fendley, director de la divisin de sistemas no tripulados de Kratos. De esta forma, los drones amplificarn el poder destructivo del caza lder que les sirva de gua. Debido a su pequeo tamao la mitad que un caza F-16 y su sistema de despegue vertical tiene un motor similar al de un jet privado, el BQM-167 puede ser lanzado desde plataformas de aproximadamente un metro cuadrado.

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 100 millones de dlares. Fuentes del Departamento de Defensa han elogiado el programa y destacan que el riesgo financiero es bajo, segn recoge la revista Popular Science, ya que Kratos es una empresa especializada en fabricar drones militares relativamente baratos y fciles de reparar. Los Valkyrie estarn fabricados por piezas remplazables y tambin servirn para atraer ataques y evitar que impacten contra cazabombarderos pilotados por seres humanos, segn Fendley. Si un ataque con misiles destruye el ala, [el dron] abre un paracadas, aterriza, y solo tenemos que cambiar ese ala, explica Fendley en Popular Science.

La Agencia de Proyectos de Investigacin Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en ingls) trabaja en el despliegue de enjambres de drones autnomos desde 2015, mismo ao en que la Fuerza Area de EEUU empez a exhibir drones de combate de bajo coste. Un ao despus, Kratos gan el concurso del Departamento de Defensa para desarrollar el primer prototipo de Valkyrie, que ya ha sido probado con xito con la gua de un cazabombardero Harrier y que tiene un precio 30 veces inferior al F-15, el caza tctico preferido del Pentgono. De momento existe poca informacin acerca de este plan (en este vdeo aparecen varios prototipos) y todava no hay pruebas ni confirmacin oficial sobre su puesta en marcha en escenarios blicos reales, aunque esta semana Kratos mostr algunos prototipos en pblico en el Saln Internacional de la Aeronutica de Pars.

Actualmente los aviones de combate estadounidenses dotados de tecnologa autnoma requieren la autorizacin de un humano antes de abrir fuego, aunque fuentes diplomticas de Afganistn y Pakistn aseguraron en diciembre a La Marea que Washington ya ha probado tecnologa militar autnoma en su territorio. Entre los pases que ya disponen de armas autnomas letales, popularmente conocidas como robots asesinos, figuran Israel, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Corea del Sur. Por otro lado, en 2015 una filtracin masiva (Drone Papers) revel que Estados Unidos emplea aviones no tripulados para eliminar objetivos en Afganistn, Yemen y Somalia, a menudo ocasionando numerosas bajas civiles que no son reportadas.

Una industria creativa

En 2013, el presidente Barack Obama congel el mastodntico presupuesto del Pentgono (representa el 38% del gasto militar mundial). Su decisin, sumada a los recortes en defensa de varias potencias militares europeas afectadas por la crisis, gener el primer parn del mercado global de armas desde la cada de la Unin Sovitica. Entonces la industria de la guerra, acostumbrada a crecer incluso en momentos de paz, dio una nueva muestra de creatividad y decidi adaptar su tecnologa mortfera al mercado civil y potenciar el negocio de la ciberseguridad, hoy en auge.

El viento sopla a favor de este negocio, que ya representa ms del 2% del PIB mundial. Los conflictos en Oriente Prximo y Europa del Este, as como la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el creciente temor a la amenaza yihadista, han servido para que la industria armamentstica reciba un nuevo impulso por parte de los pases de la OTAN (en 2017 el gasto militar de Espaa crecer un 30%) y de potencias militares como Rusia, China e incluso Japn, que en 2014 modific su Constitucin para poder inmiscuirse en guerras externas.

Una de las grandes esperanzas actuales de los fabricantes de armas es su apuesta por los sistemas autnomos letales o robots asesinos. En diciembre de 2016, la comunidad internacional decidi posponer la prohibicin de esta tecnologa, para la que an no existe un marco regulatorio. Los detractores de los robots asesinos, entre ellos la premio Nobel de la Paz Jody Williams, aluden al principio de prevencin para evitar su proliferacin, esgrimen las limitaciones existentes por razones tcnicas (el robot an no puede discriminar objetivos civiles y militares), opinan que una mquina no debera tener capacidad para matar a un ser humano de manera independiente y preguntan quin ser el responsable jurdico en caso de que el robot viole las leyes de la guerra.

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/06/28/eeuu-enjambres-drones-autonomos/