Gobierno de Moreno une esfuerzos con los movimientos sociales

Presidente impulsar la cruzada nacional contra la violencia de gnero

El Telgrafo

El presidente de la Repblica, Lenn Moreno, se reuni con representantes de varios colectivos de mujeres. Foto: Mario Egas / EL TELGRAFOEl presidente de la Repblica, Lenn Moreno, convoc a la cruzada nacional contra la violencia a la mujer y la familia, cuya columna vertebral ser la aplicacin del plan Toda una vida, que es liderado por su esposa, Roco Gonzlez. As lo indic durante la reunin, que tuvo lugar en el Palacio de Carondelet, con varios colectivos de mujeres que impulsan la lucha contra la violencia de gnero. La esposa del Jefe de Estado manifest justamente sentirse identificada con la lucha contra la violencia de gnero. Explic que el plan promueve la no violencia y, sobre todo, el cuidado de las mujeres. Debe ser atendido como un problema de educacin y salud pblica, resalt. Por eso, enfatiz la importancia del plan Toda una vida, que establece la construccin de comunidades en donde las mujeres y sus familias sean libres de violencia.Un ejemplo de ello -explic- ser otorgarles la propiedad de sus viviendas, en donde puedan educar a sus hijos y se fortalezca la familia. El programa tambin impulsa la construccin de centros de atencin integral, como Las Manuelas, lugares especializados en atencin a las mujeres. Gonzlez motiv a las fminas para que no se queden calladas y puedan denunciar la violencia que sufren. En cambio, Moreno habl de la necesidad de fortalecer los mecanismos para que se faciliten las denuncias. Una de las propuestas que recibi el Mandatario fue la de llevar al sistema de justicia y salud, principalmente, al rea rural.Anunci que se crearn ms espacios de acogimiento, con calidez y ayuda. Al mismo tiempo indic que durante su gobierno se fortalecern las polticas pblicas que estarn orientadas a garantizar techo, empleo y salario digno. El Mandatario inform que el ao pasado se registraron 73 femicidios, es decir, uno cada cinco das. Adems alert que hasta el mes pasado se registraron 76 casos. Lament esas cifras, por eso resalt la importancia de la implementacin de la cruzada contra la violencia de gnero.En la reunin tambin estuvo presente Rosana Alvarado, ministra de Justicia, quien resalt que el Gobierno asumir el compromiso de enfrentar la lucha contra la violencia de gnero. Respecto a ello, record que algunas acciones en la administracin de Rafael Correa ya fueron implementadas, pero lament que no se las conociera ni se las supiera utilizar. Enumer entre ellas las lneas telefnicas de auxilio, las defensoras pblicas para atender a las vctimas y la presencia de fiscales con enfoque de gnero.Margarita Carranco, del Colectivo Nosotras por la Democracia, felicit la iniciativa y la hoja de ruta para tratar este tema, que involucra a toda la sociedad. Volvern a convocar al movimiento de mujeres desde el Ministerio de Justicia para trabajar en una hoja de ruta. Marcela Miranda, representante de la organizacin Colectivo de Mujeres Valdivia, resalt el esfuerzo del Mandatario, quien ser el artfice de la necesidad por acabar en esta sociedad con tanta violencia.MIES denuncia red de corrupcinEl ministro de Inclusin Econmica y Social (MIES), Ivn Espinel, denunci que existe una red de corrupcin que estara especulando con las personas interesadas en el Bono de Desarrollo Humano y en los proyectos del plan Toda una vida. Detall que estn en investigacin y aadi que esas personas piden dinero a cambio de la actualizacin de datos para estos programas. Record que esos servicios son gratuitos.---------------------------Moreno mantuvo una reunin de trabajo, el martes pasado, con asamblestas del bloque de Alianza PAIS (AP), para coordinar el trabajo entre Ejecutivo y Legislativo. Al inicio del encuentro, Moreno manifest su molestia por una serie de comentarios vertidos en redes sociales por los miembros del partido sobre una supuesta divisin entre ellos. He trado un sentimiento de unidad. Por si acaso no se han enterado, ganamos las elecciones. No la gan Lenn Moreno, la gan Alianza PAIS, resalt. El titular de la Asamblea, Jos Serrano, dijo que este ha sido un proceso que lo hemos construido conjuntamente con usted Presidente; este inicio de la Asamblea Nacional que ha estado respaldado por el Ejecutivo nos ha permitido cumplir con un rol fiscalizador. Al trmino de la reunin, Serrano afirm que ahora estn ms fuertes que nunca. Tenga por seguro que no vamos a dar de comer a los carroeros que quieren vernos desunidos, recalc.Sobre los temas que toparon afirm que el Legislativo implementara un da ms de labores porque estn pendientes cerca de 50 cuerpos normativos. Adems, viabilizarn varios proyectos como el Cdigo de Salud, Comercio, normativa para incentivos tributarios, Ley para el Primer Emprendimiento y reformas para la Educacin Superior y Educacin Bilinge.Tambin hablaron sobre la normativa de temas como las drogas, prevencin de violencia de gnero y lo relacionado al plan Casa para todos.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/presidente-moreno-convoco-a-la-cruzada-nacional-contra-la-violencia-contra-la-mujer-y-la-familia