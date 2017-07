Entrevista a Carmen Prez, directora ejecutiva de Gathering for Justice

Esta es una de las agendas ms radicales en la historia de Estados Unidos

Pressenza IPA

(Imagen de The Gathering for Justice)

Este artculo tambin est disponible en: Ingls

Carmen Prez, directora ejecutiva de Gathering for Justice y co directora de la Marcha de las Mujeres, particip en la mesa de apertura del Global Media Forum, realizado en Bonn. Pressenza aprovech para hacerle esta entrevista, que compartimos con nuestros lectores.

P: Carmen, el mundo se sorprendi el da que tanta gente y sobre todo tantas mujeres se movilizaron en Estados Unidos. Quizs no se entendi del todo qu fue lo que hizo que esa movilizacin fuera tan sorprendente, multitudinaria y poderosa. Cules fueron los procesos que estuvieron detrs de esa marcha?

CP: Mucho de lo que ustedes vieron se debi a que habamos intentado hablar con personas y crear un punto de entrada para que la gente empiece a involucrarse. Despus de la eleccin de Trump, nosotros nos sentamos como si alguien se hubiera muerto en nuestro pas. Era un duelo. Sent una responsabilidad por mi comunidad, como descendiente de mexicanos. Mi mam es nacida en Mxico, mi pap es nacido en los Estados Unidos. Pero lo que el presidente dijo de mi familia, de nuestros hermanos que son de all, hizo que me decida a involucrarme en la organizacin de esta marcha. Nos unimos con Tamika Mallory, afroamericana y Linda Sarsour, palestina-musulmana y decidimos organizarla, hacer la agenda, traer a las personas., sumar a nuestros equipos y a muchas organizaciones.

Yo trabajo en la organizacin Harry Belafonte, desde la cual buscamos fomentar el compromiso cvico y organizar acciones polticas. Por ello pensamos que tenamos que ser parte de la marcha de las mujeres, centrndonos en musulmanes, LGBTQIA, indocumentados, afroamericanos, derechos de las mujeres, todos estos diferentes grupos, y teniendo como base nuestros principios de la noviolencia.

Tenamos claro que no iba a ser una marcha en contra de Trump, porque uno de los seis principios de la noviolencia es atacar las fuerzas del mal, no a las personas que hacen el mal. As que, no se trata de Trump, sino de luchar contra las instituciones que empujan el racismo, el sexismo y cualquier tipo de discriminacin.

P: T has mencionado varias veces la importancia de poner la agenda. cul es la agenda que pusieron en esa marcha y por la que ahora estn trabajando?

CP: Nosotras creamos una plataforma en la que todos se sintieran incluidos. Fue un proceso transparente y muy participativo. Esa plataforma incluye 14 puntos relacionados con gnero, medio ambiente, justicia criminal, derechos indgenas, comunidades LGBTQIA. Es una plataforma poltica interseccional. Nuestra agenda no es nicamente de mujeres, porque como mujeres, somos interseccionales tambin: yo soy hija de una madre mexicana nacida en California, que creci con violencia en su comunidad, estudi psicologa No somos monolticas. La plataforma que generamos es, sin duda, una de las ms radicales plataformas polticas en la historia de los Estados Unidos.

El 21 de enero estuvimos 1.2 millones de personas, aunque el permiso que nos dieron (y solamente a nosotras nos exigieron contar con un permiso para organizar la movilizacin), era solamente para 200 mil. Queramos que se movilizara mucha gente de color, que marchan tambin los inmigrantes e indocumentados. Eran 70 organizadoras a nivel nacional, 400 coordinadoras. Esta marcha se hizo con la participacin de gente de todo el mundo, con mujeres que eran voluntarias, nadie recibi un cheque para organizar esta marcha. Haba cinco millones de personas participando en todo el mundo y ningn incidente violento. Ese es el poder que nosotros vemos cuando la gente, cuando las mujeres se unen para hacer algo grande.

P: Has mencionado varias veces los seis principios de la noviolencia. Cules son esos seis principios?

CP: No los tengo todos de memoria. Hay uno que dice, Accept suffering without retaliation for the sake of the cause to achieve our goal (Acepta el sufrimiento sin represalias por el bien de la causa, para alcanzar nuestro objetivo). Otro principio dice, The Universe is on the side of justice (El universo est del lado de la justicia). Otro es: The Beloved Community is the framework for the future (La Comunidad querida es el marco para el futuro). La comunidad querida es aquella en la que podamos vivir en armona, sin violencia, con nuestros nios jugando, vivir en paz.

P: Cmo podemos enlazar al movimiento de las mujeres de los Estados Unidos con los movimientos sudamericanos, como por ejemplo el Movimiento Milagro Sala, por la que venimos luchando de una manera no violenta en toda Sudamrica para su liberacin, o ahora en Chile con la candidata a la presidencia, Beatriz Snchez? Cmo podemos crear vnculos entre los movimientos de Estados Unidos y los Sudamericanos?

CP: Creo que en realidad es una gran pregunta. Creo que lo que hemos venido tratando de hacer en Estados Unidos es convertirnos en ese vnculo para otros pases, y creo en las continuas conversaciones y dilogos y construccin de relaciones que tenemos que hacer, creo firmemente que necesitamos construir solidaridad ms all del muro de Estados Unidos, de las fronteras que se crearon antes de nosotros.

P: Si alguien de ustedes pudiera venir a Sudamrica, podramos, por ejemplo, organizar una visita a Milagro Sala en su celda, o a la campaa de Beatriz Snchez?

C: S, tenemos varias organizadoras de la Marcha que estn en diferentes pases, as que podemos conectarlos a ustedes con uno de nuestros coordinadores. Pero tambin pienso que es importante para nosotras, las mujeres de los Estados Unidos, que podamos tener un intercambio cultural para construir algo ms all de las fronteras que nos han impuesto, porque nosotros no creamos las fronteras. Somos gente que fluye y ms all de dnde provengas (algunas pueden ser de Marruecos, o de otros pases), creo que las conversaciones, este tipo de interaccin entre una y otra, demuestra que hay un gran movimiento. Nosotras, como mujeres de color en Estados Unidos, tambin somos oprimidas, y la nica manera en que ganaremos es creando una solidaridad estratgica entre una y otra ms all de las fronteras que nos han impuesto. Pero todo empieza con las conversaciones.

P: Carmen, cmo sigue ese movimiento? Cules son los desafos?

CP: Por ahora, regreso a mi organizacin, dado que tengo muchas responsabilidades. Pero la manera de continuar es que la gente se acerque a sus vecinos, en lugar que permanecer aislados. Necesitamos hablar uno con otro, necesitamos poder hablar cruzando las fronteras con gente que cree en nuestras mismas polticas. Necesitamos construir relaciones. Tambin necesitamos formar a las nuevas generaciones.

Hay un gran salto generacional. Me he impresionado ver a alguien como Harry Belafonte, pero tambin tengo un padre de 94 aos de edad. Por eso es importante tener esas relaciones. Pero la manera de continuar es que a travs de la Marcha hemos construido nuestro Consejo, que es nuestro brazo poltico de la Marcha de las Mujeres, y estamos tratando de contratar personal, porque no podemos sostener un movimiento en base a voluntarios, tenemos que pagar a personas para que hagan este trabajo, tenemos que encontrar a los mejores, y tenemos que ser estratgicos.

Tenemos que defender el espacio, cmo atraemos a ms mujeres. Tenemos estas delegaciones culturales cruzadas, pero se sostendr cuando la gente crea y se haga cargo del cambio de las polticas de sus pases, y no empieza cuando t les dices a la gente qu es lo que tiene que hacer, porque hay muchas oportunidades para la gente. La gente piensa con frecuencia que no vale la pena o no saben cmo tomar las oportunidades. Es cuando piensan que se trata de su responsabilidad personal, y yo pienso que mi responsabilidad personal fue asegurar que nuestras comunidades estuvieran presenten en la marcha, y es por ello que la marcha tuvo tanto xito.

Fuente: http://www.pressenza.com/es/2017/07/esta-una-las-agendas-mas-radicales-la-historia-estados-unidos-carmen-perez/