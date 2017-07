Piden la retirada del proyecto y recuerdan las sentencias judiciales contra la ZAL

Movimientos sociales mantienen el rechazo a la gran zona logstica (ZAL) del Puerto de Valencia

Avanza la Zona de Actividades Logsticas (ZAL) del Puerto de Valencia, una enorme bolsa de suelo para la carga, descarga y distribucin de mercancas de 70 hectreas. Quince aos despus de la batalla vecinal contra el desalojo de las alqueras y la accin de las mquinas en tierras de huerta productiva, la Generalitat Valenciana ha dado un paso ms para implantar la ZAL. La Conselleria de Vivienda, Obras Pblicas y Vertebracin del Territorio ha expuesto a consulta pblica el Plan Especial para la ejecucin del macroproyecto. Las personas y entidades interesadas podrn formular alegaciones hasta el prximo 15 de septiembre. Sin embargo, diferentes organizaciones conservacionistas y vecinales han pedido la retirada del Plan Especial y el inicio de un proceso participativo real, para decidir sobre el destino de los terrenos de La Punta. Hoy es suelo yermo y vacante, sostienen, despus que se arrasaran 70 hectreas de huerta. La participacin pblica consiste en debatir y votar, no simplemente en alegar, ms an, explican, cuando el periodo oficial de exposicin y alegaciones se ha establecido durante las vacaciones veraniegas.

Una treintena de colectivos, entre otros Per lHorta, ya se han adherido al manifiesto contra la ZAL presentado el pasado mes de mayo en el barrio de Castellar-LOliveral de Valencia (especialmente castigado por los procesos urbansticos a costa de la huerta). El documento caracteriza el territorio de La Punta como un smbolo de la huerta arrasada y la ciudadana ignorada por las instituciones (ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana y Autoridad Portuaria, dependiente del Ministerio de Fomento). Uno de los argumentos centrales para las organizaciones sociales son las sentencias judiciales. En 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declar nulo el Plan Especial de la Generalitat por el que se modificaba el Plan General de Valencia para desarrollar la ZAL. En junio de 2015, el Tribunal Supremo declar de nuevo la nulidad del plan urbanstico. En marzo de 2017, tambin el Tribunal Supremo reconoca el derecho a que se revirtieran los terrenos de los propietarios de dos parcelas, afectadas por las expropiaciones para construir la ZAL; dado que ya no era posible la restitucin de los terrenos, corresponda a la Generalitat Valenciana, segn la sentencia, establecer las correspondientes indemnizaciones.

Portavoces del colectivo Per lHorta sealan que se est intentando pintar de verde el macroproyecto para hacerlo ms digerible. Por ejemplo, informaciones periodsticas de los ltimos meses han destacado que la ZAL estar insonorizada y tendr un cinturn verde o que contar con carril bici, un humedal y fomentar los vehculos elctricos, adems de introducirse mejoras paisajsticas. En un debate reciente en el Colegio de Arquitectos de Valencia, miembros de Per lHorta resaltaron el valor estratgico de La Punta, pero no por razones etreas ni de publicidad ambiental, sino estructurales: La Punta es el corredor verde entre el cauce del ro Tria y el Parc Natural de LAlbufera.

En el inicio del proceso de alegaciones, catorce colectivos sociales realizaron una entrega conjunta de declaraciones de persona jurdica interesada, lo que implica que la Administracin autonmica ha de informarles de la evolucin del Plan Especial. De este modo, ponen de manifiesto su rechazo a la ejecucin de la macroiniciativa en La Punta. Han afirmado este compromiso las asociaciones de vecinos La Unificadora de La Punta, Castellar-LOliveral, Natzaret y Orriols; y otras, de carcter conservacionista y agrario, como Per lHorta, Acci Ecologista-Agr, Col.lectiu ecologista Rosella, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana (COAG-CV), lAixada com a Eixida y Taula per la Partida. Tambin se han sumado a la declaracin entidades culturales como Ca Revolta, Les Espigolaores, Ateneu de Torrent y Associaci Macarella. Adems de las organizaciones, hay ciudadanos que se han manifestado a ttulo individual, especialmente vecinos de La Punta.

El pasado 12 y 13 de mayo se celebraron unas jornadas en la barriada de Castellar-LOliveral, en la que se puso el acento en lo que se ha convertido, durante las ltimas dcadas, la zona sur de la ciudad (distrito Pobles del Sud): un vertedero. All no slo est prevista la ZAL, sino que histricamente se han implantado infraestructuras como el Plan Sur (nuevo cauce del ro Turia), la depuradora de la pedana de Pinedo, la autova V-30 (de circunvalacin por la ciudad de Valencia), la autova V-31 (de acceso a Valencia por el sur), la carretera CV-500, la subestacin elctrica de Iberdrola, el centro agroalimentario comercial y logstico Mercavalencia, el acceso ferroviario al puerto, y las expropiaciones para levantar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otras.

Los trmites urbansticos para la ejecucin de la ZAL empezaron hace 23 aos. En los aos 2002 y 2003 los vecinos, con el apoyo de jvenes okupas y otros activistas sociales, resistieron a las excavadoras y la actuacin policial. Las mquinas no slo arrasaron la tierra hortcola, tambin destrozaron alqueras histricas, casas de huertas, viviendas y barracas; se perdieron acequias, rboles y animales. Fueron deportadas y privadas de un estilo de vida, enraizado en la tierra, 150 familias. El documental A Tornallom (2005), de Enric Peris y Miguel Castro, dej testimonio de lo ocurrido en La Punta. Mari Carmen Gonzlez, de la Asociacin de Vecinos La Unificadora, cuenta que la salud de muchas de las personas mayores empeor con el asedio y los derribos (se diagnosticaron infartos y trombosis); algunos murieron poco despus, debido al desarraigo.

La Autoridad Portuaria de Valencia mantiene, igual que hace dcadas, que la ZAL es una infraestructura capital para el puerto y la ciudad. El presidente del Puerto, Aurelio Martnez, ha manifestado su confianza en que en enero de 2018, tras cumplir con el procedimiento administrativo, la conselleria apruebe definitivamente el proyecto. Como regalo de reyes, brome Martnez, segn recogi Europa Press el pasado mes de mayo. De ese modo, la ZAL entrara en una nueva fase, la de recepcin de empresas a las que interese implantarse en la zona logstica. Un ao antes, el presidente de la Autoridad Porturaria afirm que revertir la ZAL tendra un costo muy elevado para la sociedad valenciana, que cifr en 160 millones de euros. El coste obedece, segn Aurelio Martnez, a que habra que retornar al Puerto las inversiones realizadas.

Aurelio Martnez es un personaje pblico de amplia trayectoria. Adems de catedrtico de Economa Aplicada, ha presidido el Instituto de Crdito Oficial (ICO) y la Fundacin Valencia Club de Ftbol. Su vinculacin al PSPV-PSOE le condujo al cargo de conseller de Economa y Hacienda por esta formacin, entre 1993 y 1995; y tras abandonar esta responsabilidad, a aspirar a la alcalda de Valencia en competencia con la fallecida Rita Barber, del PP. Es tan indispensable la ZAL para el desarrollo del puerto, como argumenta Martnez? Actualmente el Puerto de Valencia ya presenta nmeros envidiables. En el primer semestre de 2016 ocup la segunda posicin, tras la Baha de Algeciras, en la ratio de trfico de mercaderas en los puertos espaoles (36,2 millones de toneladas); el puerto de Valencia super al de Barcelona (24,2 millones). Al cierre de 2016 se ofrecieron asimismo cifras de record, con un aumento del 2,3% en el trfico de contenedores respecto al ao anterior.

El manifiesto suscrito por 30 entidades impugna este modelo. Reivindican, por ejemplo, la memoria y reparacin de las familias de La Punta en su da deportadas. Pero no se trata slo de la ZAL. Los colectivos conservacionistas y vecinales manifiestan su inquietud ante una ampliacin de la autova V-30 a costa de la huerta; la Estacin Intermodal de la Font de Sant Llus (para el trfico de mercancas vinculado al Corredor Mediterrneo) y las carencias en las zonas dEn Corts y la Punta. El problema radica en que se hallan actualmente aisladas y sin servicios, pero el documento reivindica su funcin estructural: la conexin entre la capital y el Parc Natural de LAlbufera.

