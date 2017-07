[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo del choque de trenes con muchas vctimas en los vagones de tercera clase

Referndum secesionista? No, gracias. No al (falso)derecho a dividir(nos)! (y II)

Per a Josep Maria Fradera, que ens ha regalat un article magistral. Dun que va tenir bons mestres.[Para Josep Maria Fradera, que nos ha regalado un artculo magistral. De alguien que tuvo buenos maestros.]





El derecho de autodeterminacin -el derecho a decidir- nunca ha sido considerado en el movimiento comunista como un derecho natural, de reconocimiento urbi e orbi y al margen de toda consideracin poltica, sino como un derecho poltico surgido de y sujeto a la historia. En segundo lugar, su ejercicio ha sido tambin situado en cada momento concreto; un derecho poltico cuyo ejercicio est sometido a formas y condiciones. En tercer lugar en la tradicin comunista nunca se ha invocado el derecho de autodeterminacin sin aadir ms. Siempre se ha aadido la propuesta sobre el objetivo de ese ejercicio, sea en negativo (defendemos el derecho al divorcio, pero no invitamos a nadie a divorciarse, dijo Lenin) o en positivo (federalismo, unin libre de pueblos libres; y ante determinadas tergiversaciones hay que recalcar que el trmino que utiliz Lenin fue el de "unin")

Jos Luis Martn Ramos (2017)





Es que no has llegado ya a confundir el pas con t us negocios, como le ocurri un da a un hombre llamado Francesc Camb? Soy pobre, pero he hecho mucho por el pas y no he destruido nada. Lamento que t no puedas decir lo mismo.

Josep Benet, 1973 (en carta dirigida a Jordi Pujol)





La escenografa del anuncio de la presentacin de la ley puso de relieve que el ejecutivo de la Generalitat nicamente gobierna para los independentistas, pues a ambos actos solo asistieron los diputados y partidarios de Junts pel S, la CUP y las entidades independentistas. Con la notable excepcin de los caballos de Troya del independentismo J. J Nuet (EUiA), Albano-Dante Fachn, J oan Giner y ngels Martnez de Podem, lo cual signific una victoria simblica para el bloque secesionista al conseguir dividir al grupo parlamentario de C SQEP . Ello a pesar de las distancias que marc Ada Colau respecto al referndum en la entrevista concedida a El Peridico de Catalunya, cuando neg su carcter vinculante, insinu que est concebido para movilizar slo a los partidarios del s y afirm que no pondra en peligro ni a la institucin ni a los funcionarios en este tema. Una toma de posicin que despert las duras descalificaciones de Junts pel S y la CUP acusndola de asumir los argumentos unionistas.

Antonio Santamara (2017)



En la sede de Podemos en Lrida

Otro ejemplo de movilizacin-accin-pintada democrtica? Ningn comentario por parte de las aqu poderosas instancias nacionalistas-soberanistas-1O? Son una minora insignificante y ya est, a otra cosa, pasamos pantalla? Axioma secesionista: identificar, sin matices, todo lo que les recuerda a Espaa con el nacional-catolicismo, la cutrez y el fascismo, y todo lo referente a Catalua con el nacionalismo amable, el avance social, la progresa y algunos despistadillos que a veces se pasan un peln, muy poco. Sigamos.

Para que no habite el olvido: Antonio-Francisco Ordez Rivero, Una vez ms los migrantes recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona han dicho basta: Nueva huelga de hambre en el CIE de Barcelona entre graves quejas de los internos por falta de atencin sanitaria. http://www.asec-asic.org/2017/07/12/nueva-huelga-de-hambre-en-el-cie-de-barcelona-entre-graves-quejas-de-los-internos-por-falta-de-atencion-sanitaria/ Y una demostracin de la que lucha obrera y ciudadana, tenaz, persistente, consistente, da sus frutos: http://diaritreball.cat/parlament-aprovara-avui-renda-garantida-ciutadania-leina-perque-ningu-quedi-enrere/ Ningn regalo por supuesto: la renta ciudadana garantizada, incluida en el denostadol Estatut de Catalunya sin desarrollo hasta este momento, ha sido una conquista obrero-ciudadana. Mi enhorabuena. Nula la voluntad de los gobiernos de CiU. Han dado largas mil veces y una ms.

Conviene un respiro y seguir por Chomsky . P ara coger ms aire no contaminado (https://www.nytimes.com/es/2017/07/06/noam-chomsky-trump-amenaza-nuclear-cambio-climatico/?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=masinformacion&mccr=inicio)

G. Y.: Qu opinas sobre la capacidad de la filosofa de cambiar al mundo?

N. C.: No estoy seguro en qu pensaba Marx cuando escribi que los filsofos no han hecho ms que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Quera decir que la filosofa poda cambiar al mundo o que los filsofos deban adoptar la prioridad mxima de cambiar el mundo? Si concluimos que fue lo primero, entonces podemos suponer que se refera a la filosofa en el sentido amplio de la palabra, incluyendo el anlisis del orden social y las ideas de por qu deba transformarse y cmo. En ese sentido amplio, la filosofa puede ocupar un lugar, y de hecho uno crtico, en la transformacin del mundo, y los filsofos, incluidos en la tradicin analtica, han asumido ese esfuerzo tanto en su obra filosfica como en su activismo.

G. Y.: Hay ocasiones en las que la magnitud del sufrimiento humano parece insoportable. Como alguien que habla tanto del sufrimiento en el mundo, cmo puedes dar testimonio de ello y adems mantener la fortaleza para seguir adelante?

N. C.: Dar testimonio es suficiente para tener la motivacin de seguir adelante. Adems, nada es ms inspirador que ver cmo las personas pobres y que sufren, que viven en condiciones incomparablemente peores que las que nosotros toleramos, continan sin pretensiones o escndalos con su lucha valiente y comprometida con la justicia y la dignidad.

Vale la pena remarcarlo. Recuerdas reflexiones similares de Peter Singer, Joan Tafalla o Joaqun Miras... o incluso de Antonio Gramsci: Nada es ms inspirador que ver cmo las personas pobres y que sufren, que viven en condiciones incomparablemente peores que las que nosotros toleramos, continan sin pretensiones o escndalos con su lucha valiente y comprometida con la justicia y la dignidad.

Las citas se justifican por s mismas. La primera, la del profesor Martn Ramos, pertenece a un texto ms largo que ha publicado Rosa Guevara Landa en rebelin.

Vayamos a nuestro asunto sin olvid a r antes que uno tiene la misma sensacin que en las ltima s semanas: es una lstima pero no se puede hablar de todo!, y algo muy, muy importante. La ONU ha adoptado el primer tratado legalmente vinculante que prohbe las armas nucleares. Nunca hasta ahora. Para mayor informacin: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37658#.WWM1PopLei5. El texto acordado por los 129 pases que participaron en la discusin cubre la amplia gama de armas nucleares y actividades anexas. La resolucin fue aprobada con 122 votos a favor, el voto en contra de los Pases Bajos y la abstencin de Singapur. Numerosos pases no participaron en la discusin del tratado, entre ellos los nueve con capacidad nuclear. Tampoco los pases otnicos -Espaa entre ellos- a excepcin, como decamos, de los Pases Bajos.

Otro tema que tampoco debemos olvidar. La huelga del metro barcelons est demostrando que una cosa es ser progre o ms o menos de izquierda y otra cosa muy distinta es tener una perspectiva y una posicin de clase. 10 das de huelga, diez lunes ininterrumpidos! Los motivos de las y los trabajadores, nada que tenga que ver con remuneraciones econmicas (que tambin estaran justificadas en muchos casos): externalidades de la empresa, trabajadoras/es en precario, sueldos indecentes de la cpula de TMB (la responsabilidad de los antiguos consistorios de izquierda no es menor en este asunto) y mtodos y medidas para conciliar la vida familiar y la vida profesional. Alguna objecin?, alguna pega? Piden la Luna, de la que nos hablaba Pietro Ingrao, estos compaeros? Pero no era eso, no es esto? Otra huelga ms: En la primera de las 15 jornadas convocadas en la huelga del Bicing, hoy 12 de julio, el seguimiento de la huelga en movilidad, mantenimiento y taller ha sido del 100%. Tanto el piquete de la maana como la concentracin en Plaa Sant Jaume (Barcelona, donde estn el Ayuntamiento y la Generalitat), han estado muy concurridas.http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/07/12/exito-de-la-huelga-en-el-bicing-de-barcelona)

Un asunto ms, importante tambin.

El Departamento de Enseanza -lo explic la consellera Maritxell Aura Ruiz en una respuesta parlamentaria esta misma semana- retirar este ao el amianto de 17 de las 291 escuelas que, segn inventario fechado a finales de 2016, tienen ese material cancergeno en su estructura. Calculando mal y generosamente, esas 17 escuelas representan un 6%. Con ese ritmo y siendo de nuevo generosos, tardaramos unos 20 aos en retirar el asbesto de las escuelas de Catalua. Veinte aos? Es un plazo razonable? No debera ser ste un tema prioritario, y no otros, en cualquier gobierno que se precie y que defienda el inters pblico? No hablamos de ninguna tontera. Vean esto por ejemplo: http://consalud.es/pacientes/cerca-de-300-personas-mueren-al-ano-en-espana-a-causa-de-un-cancer-por-amianto-37837

Sobre el no-referndum del 1-O, vale la pena leer -u ojear cuanto menos- este informe de buenas prcticas: Estrasburgo, 20 de enero de 2009 CDL-AD(2007)008rev Or. Fr. Estudio No. 371/2006. COMISIÓN EUROPEA PARA LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DEL DERECHO (COMISIÓN DE VENECIA). CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE REFERENDOS adoptado por el Consejo para Elecciones Democráticas en su 19 reunión (Venecia, 16 de diciembre de 2006) y la Comisión de Venecia en su 70 sesión plenaria (Venecia, 16-17 de marzo de 2007) basado en las contribuciones de Peter van DIJK (Holanda), François LUCHAIRE (Andorra) y Giorgio MALINVERNI (Suiza). Se encuentra en la red. Vale la pena contrastar cuntas de esas buenas prcticas se cumplen en el anunciado acto de agitacin secesionista-nacionalista del prximo 1-O.

Una observacin ms, la ltima, vale la pena. Un texto, claro y directo, que nos ensea a todos. De Ion Usatorre, 11 de julio de 2017:

Hoy [11 de julio], en el diario Menorca, escribe un artculo "de aniversario" un, digamos, "dirigente del PCE de Menorca" en los aos 1970-1980. O sea, un eficaz burcrata coordinador, entonces, facilitado por su profesin de viajante comercial, y de nombre Antonio Casero (AC), parece que natural de Marinaleda, Andaluca.

Que qu coordinaba AC en Menorca? Pues a "cristianos de base", ex-seminaristas y curas progres, media docena de maestros y profesores de la escuela pblica, un par de soldados rojos ocasionales, y unos cuantos obreros inmigrantes de CC.OO (que son los que solan "poner la cara y el cuerpo" en los cuartelillos de la Guardia Civil, cuando a estos les apeteca realizar un "servicio"). Y adems AC se dedicaba a reunirse con las "personalidades" -que se dignaban recibirlo- a los efectos perversos de aquello de la "Junta Democrtica".

Hoy, digo, escribe AC que el 10 de julio de 1977 doce "personalidades" menorquinas se reunieron para impulsar el particularismo administrativo que condujera a la "libre autonoma que exiga el hecho diferencial y especfico de la identidad menorquina" (sic, sic, y sic).

Y reconoce AC en su artculo, que "(...) recibamos consejo y apoyo de Sol Tura y de Rafael Rib" (!), y que "(...) en la sociedad menorquina de entonces, no haba conciencia de autonomismo, salvo en los partidos, grupos sociales y personalidades" (sic).

De modo que ya veis para qu ha servido, en muchsimos casos, eso de la "vanguardia creadora de conciencia": Que no tenis "conciencia de autonoma ni de "identitat"? Pues se pone un, digamos, "rojo" a trabajar el asunto: Se hace de mamporrero de "personalidades" sociales y de la "cultureta", hasta entonces agazapadas. Se buscan cmplices para "apretar" en les "escoletes" y en la "formaci del professorat". Se hacen los lavajes necesarios en el Episcopado. Se impulsa la "normaliztaci lingstica", y un par de etcs y a la construccin de una sociedad ms justa, fraterna e igualitaria que le den pol s... !

Asunto ese que, en Catalua, algunos saben de qu va. "Gracias" AC!

Hasta aqu Usatorre. Entramos en materia.

Se dice, se suele decir que todo fluye, panta rei si nos ponemos ms filsofos (o que somos como Herclito el oscuro, si recordamos un verso de Jorge Luis Borges), pero no es as, la afirmacin es falsa o tiene cuanto menos muchos contraejemplos. Uno de ellos: el estilo argumentativo en las filas secesionistas no cambia, no ha cambiado. Sigue tan falaz y tan falsario como siempre. Puede cambiar?

Algunos ejemplos de este ser parmendeo inalterable:

1. Empecemos por la propia portavoz del gobierno catalana, Neus Munt, la del patrimonio, el mo, no se toca: Yo me preguntara sobre la credibilidad de un movimiento poltico que dice que las cosas se pueden transformar pero luego asegura que nada de eso se puede hacer. Es obvio que para Munt transformar significa cambiar aquello que ella considera que debe ser cambiado y en el sentido que ella considera adecuado. Ms all de eso: una portavoz de un gobierno puede o debe emitir juicios polticos de este calibre sobre una formacin poltica independiente? Admitamos que Catalunya en com ha cado en una inconsistencia (yo tambin lo pienso, pero en el sentido opuesto y no soy portavoz de ningn gobierno), una militante y dirigente del PdeCat, la ex CDC, es la persona ms adecuada para hablar de inconsistencias? Ellos, ellas, nos deben dar lecciones?

2. Fotografa de los ex presidentes Aznar, Gonzlez y Zapatero. Tuit de Joan Josep Nuet, el que se porta bien -con risas inolvidables de Anna Sim- segn el PDeCatero Llus Coromines: Si en un lado hay urnas y en el otro estos tres, ya sabis dnde encontrarme y dnde no. O A o Z, no existen trminos intermedios? Con los tres ex presidentes, que tampoco son uno y lo mismo, o con las urnas? Qu urnas por cierto? No ha acudido nunca a las urnas J.J. Nuet en estos ltimos aos? A quin favorece ese razonamiento? Est EUiA, y con ellos IU, a favor del referndum del 1-O? Compaeros de IU, no tenis nada que decir?

3 . Tuit de Gabriel, apellidado rufin con erre mayscula: Palabras dignas y valientes frente a silencios indecentes y cobardes. La calle les pasar por encima (https://twitter.com/gabrielrufian/status/883303162920271873). No entro en las palabras -despistadas, clsicas, gastadas aunque bienintenciondas- del interviniente, que es un militante de aos y con muchas luchas a sus espaldas. Silencios indecentes y cobardes? De qu silencios habla don Rufin el diputado? Qu calle les pasar por encima? Estar amenazando el joven diputado? Hay que decir, pensar y hacer lo que l quiere y lo dems ser destruido por la calle? Les suene a algo esta actitud?

4. El Consejo de Garantas Estatutarias de la Generalitat -de la Generalitat!- avis en un informe no vinculante el pasado jueves 7 de julio que aprobar la llamada ley de ruptura y la ley del referndum de independencia por el trmite de urgencia y sin debate en el Parlament sera inconstitucional y contrario al Estatut. Lectura del grupo parlamentario de Junts pel s por boca del diputado Roger Torrent: el dictamen es claro, es difano, avala la propuesta de la reforma del reglamento sobre la tramitacin por lectura nica. El mundo al revs. Dos ms dos no son cuatro, son 20 si yo quiero que sean 20. Y ya est, a otra cosa.

5. La mejor cita, en todo caso, probablemente sea esta. Habla el vicepresidente del gobierno cataln en TV3, la suya, el pasado mircoles 6 de julio:

La supuesta legalidad del Estado espaol no es legal porque no sigue el mandato del derecho internacional. De legalidad slo hay una, slo puede haber una, que es la que se deriva del marco internacional, que se deriva del principio democrtico y en particular de los derechos humanos. El primero de los derechos humanos es el derecho de autodeterminacin.

Veamos, comprobemos lo que afirma don Junqueras . Artculo 1 de la declaracin de los derechos humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estn de razn y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Casi la inversin de la cosmovisin nacionalista. Nada que ver con lo sealado por el vicepresidente OJ. De hecho, como se recuerda, la referencia al derecho de autodeterminacin no figura en la declaracin.

La aproximacin de Teresa Freixes (7 de julio de 2017, http://www.alternativaciudadana.es/2017/07/07/sostiene-junqueras-gigante-pies-barro/), que no es la nica y no vale descalificar a la autora por su supuesta posicin poltica practicando la ms que gastada falacia ad hominem

En Derecho interno no existe base jurdica alguna para incluir el derecho de autodeterminacin ni el derecho de secesin. En Derecho Internacional, habremos de tener en cuenta si Catalua puede ser titular de la institucin jurdica derecho de autodeterminacin, tal como sostiene Junqueras. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es obvio que, para que Catalua pueda ser considerada como titular del derecho de autodeterminacin o de secesin, hemos de tener en cuenta que segn todos los textos internacionales (tratados y sentencias) los titulares del derecho de autodeterminacin pueden ser dos: las personas pertenecientes a territorios por descolonizar y las personas pertenecientes a minoras sojuzgadas.

Pertenecemos los catalanes a una colonia? Es evidente que no gozamos de estatuto colonial alguno, puesto que somos miembros de una Comunidad Autnoma integrada en un Estado democrtico, cuyo Presidente, por expreso mandato constitucional, es el representante ordinario del Estado en la propia Comunidad. Somos los catalanes una minora sojuzgada? Cuesta creerlo cuando tenemos Parlamento elegido, Gobierno que emana del Parlamento, polica propia, sistema judicial que culmina el orden jurisdiccional del Derecho propio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalua; tenemos, adems, un Sndic de Greuges elegido por el Parlamento cataln, Derecho civil propio, Derecho pblico propio en el marco de las competencias constitucionales

Nos recuerda adems que el mismsimo Secretario General de las Naciones Unidas declar el ao pasado, en 2016, que el derecho de autodeterminacin no era aplicable al caso de Catalua, fundamentando su afirmacin en la legislacin de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia, lo que excluye que pueda ser aplicable al caso el Dictamen relativo al Kosovo. Espaa, en consecuencia, no incumple sus obligaciones con relacin al Derecho Internacional. Ms bien se sita estrictamente en el contexto de su cumplimiento.

Alguna rectificacin? No, por supuesto que no.

6. El sbado 8 de julio los comunes decidieron participar en la consulta de octubre "como movilizacin", no propiamente como referndum. Detectaron que la cita electoral "carece de garantas", por lo que no es "el referndum que Catalua necesita". Asimismo, valoraron que el 1-O puede servir "para el aterrizaje de la hoja de ruta de Junts pel S".

Pues bien, ms all de lo que pensemos sobre la ambigedad ms o menos calculada de Catalunya en com (fruto sin duda, adems de otros motivos, de equilibrios internos), decenas de perfiles de Twitter (no annimos ni con pocos seguidores) han tildado el espacio comunero de "traidores", botiflers es de nuevo la palabra de moda en el mundo secesionista, y han colocado a la confluencia progresista junto al PP. Ni ms ni menos.

Algunos ejemplos de estos razonamientos. El diputado apellidado Rufin es quien habla de nuevo: No esperamos nada de la cpula de los comunes y no porque les tengamos mana, sino porque tenemos memoria. Aunque ICV se vista de 15.M, Iniciativa se queda. No lo dicen de forma clara pero su proyecto es espaol [SLA: qu mas quisiramos!, se formula como si fuera un horror, un pecado o algo parecido!]. Al final hacen que no entienden nada, cuando evidentemente lo entienden todo. Aunque ERC se vista de izquierdas, podra decirse, nacionalista-secesionista se queda.

En los micrfonos de RAC1, el ex cantante Llach, alias el amenazador, ha comentado que "para una fuerza transformadora heredera del 15-M supone un engao semntico o una estafa semntica" la decisin tomada. Una fuera como ellos ha de tener un papel en la intervencin, no puede quedarse al margen. Se han quedado al margen? Nada de eso, por desgracia. De nuevo: tienen que hacer los dems lo que yo quiero que hagan.

Miquel Buch, alcalde de Premi de Mar (Barcelona) y presidente de la Asociacin Catalana de Municipios (ACM), tampoco ha dado tregua: "No hay margen para la indefinicin ni los clculos electoralistas". Lo nico es el 1-O y la secesin.

Mireia Boya, diputada de la CUP, ha advertido a los comunes que "la historia les arrollar". Segn ella, la confluencia "habr mentido" si no se suma finalmente al 1-O, lo que le genera "tristeza". Ha aadido: Sillas o calle, elegid bien. Y lo dice alguien que lleva meses y meses en cmodas sillas. Manda narices. Cmo hay que interpretar eso de la historia les arrollar?

El vicepresidente segundo de la Asociacin de Municipios para la Independencia (AMI), Eudald Calvo (CUP), ha compartido un mensaje que seala que la postura de Colau y Domnech es "un torpedo a la lnea de flotacin del referndum. Si fuera as, el no-referndum no puede, no debe ser torpedeado? Por qu no?

Smate ha considerado que el anuncio del sbado significa "rerse de los catalanes por un puado de votos Rerse de los catalanes por tener una opinin contraria a la suya? En qu catalanes piensan? En los secesionistas? Los otros no lo somos? Lo de Smate es tema-materia de historiadores. Veremos las sorpresas que nos darn las investigaciones histricas dentro de 10 o 15 aos.

Una de las voces ms escuchadas del soberanismo, Toni Soler, cofundador de Minoria Absoluta y nada menos que ex comisario de los actos del Tricentenario de 2014 (las redes, digan lo que digan, sus redes quiero decir, dan sus frutos y sus privilegios), ha disparado de nuevo contra ICV. De los rojiverdes ha dicho que "ha fagocitado el mundo colauer-podemita" cuando, bajo su punto de vista, "todo indicaba que sera al revs". Desde luego que no es as. Pero, y qu si fuera as? Dnde est el problema? No ha sido fagocitado l por el secesionismo ms cegado? Y los de la CUP? No eran una fuerza revolucionaria y radical? No apoyan a un gobierno neoliberal con detalles de mala conciencia?

Dos voces ms del rgimen cataln. Jordi Snchez, ANC (proviene del mundo de ICV, pero ya se le vea venir): Dnde est el compromiso con la democracia de los que habis llegado al poder gracias a la bandera de que todo se poda si la ciudadana lo quera?. Dnde est el compromiso con la democracia...? No son, no somos demcratas los que no estamos por ese montaje secesionista? Es eso?

De Jordi Cuixat, mnium Cultural: Decepcin mayscula, pero confianza en que en la defensa de la democracia no faltar nadie. Qu entienden esta gente del OC por democracia? Qu concepto es el suyo? Qu haca OC cuando algunos pelebamos con la polica durante el fascismo? Fueron ellos, como suelen decir en ocasiones, la vanguardia de la lucha antifascista? Yo no les vi nunca en ninguna manifestacin.

Y no slo son los secesionistas. Pablo Iglesias, 11 de julio, Congreso de Diputados: Pensamos que el 1 de octubre es una movilizacin poltica legtima y por tanto tiene que producirse con la mayor normalidad. A nuestro juicio, las instituciones tienen que facilitar por todos los medios que una movilizacin poltica se pueda producir. Movilizacin secesionista legtima Por supuesto, casi todo es legtimo. Las instituciones tienen que permitirla.. Por supuesto. Nadie habla de reprimir la movilizacin. Pero, por qu tienen que apoyarla? Cuntas movilizaciones obreras, ciudadanas, populares, han sido apoyadas por las instituciones? Una cosa es permitir, otra muy distinta dar apoyo. Y otra cosa distinta tambin es no emitir ningn juicio crtico ante una movilizacin netamente secesionista, que se pasa la ley y las normas por el forro, tratndose adems del dirigente de una formacin o dos formaciones, Podemos y Unidos Podemos, que defiende, si no ando errado, una Espaa federal. La izquierda espaola no tiene nada ms que decir que sealar que la movilizacin preparada para el 1-O es legtima, que s, que se haga? Ya est? Los circuitos cerebrales no se han colapsado.

Por cierto y ya puestos en falacias, los secesionistas suelen asociar referndum del 1-O con la izquierda.

Un ejemplo (innecesario) que ilustra que no es as:

P. Despus de medio ao, le sigue gustando Trump. R. Me gusta y lo aprecio. Ha sido una bocanada de aire fresco. Me gusta su defensa del trabajo, del Made in USA, su defensa del tema fiscal y, por supuesto, la poltica de inmigracin. Ha suspendido el TTIP, que era un regalo a las multinacionales. Me gustara que tambin hubiera una Italia first.

(Sospechan ya algo? Trump: una bocanada de aire fresco!).

P. Tambin ha hablado a favor de Catalua. El 1 de octubre la Generalitat ha convocado un referndum ilegal para preguntar sobre la independencia. Apoyara usted esa nueva nacin europea? R. Yo defiendo la libertad, los catalanes deberan poder votar. Aunque s que sobre la inmigracin tenemos visiones diferentes. Pero el derecho a elegir es sagrado en cualquier lugar. Cuando veo que juzgan a gente por hacer un referndum me desagrada mucho. Pero Catalua tiene una historia distinta, tiene una lengua, una cultura, una bandera. Cuando tienes a alguien como Guardiola lanzando ese mensaje Pero cada pas hace su historia.

Cuando tienes a alguien como Guardiola lanzando el mensaje secesionista!

El entrevistado es Matteo Salvini, secretario federal de la Liga Norte (El Pas, 7 de julio de 2017, p. 6), ubicado en la derecha extrema xenfoba italiana.

Cambiemos de tercio. Situmonos e n coordenadas radicalmente distintas, en el regalo de Fradera.

El artculo que quera presentar y comentar es Referndum y cultura de izquierdas de Josep Maria Fradera (JMF a partir de ahora), publicado el 4 de julio de 2017 (https://elpais.com/elpais/2017/07/03/opinion/1499093078_484401.html). JMF es catedrtico, profesor de la UPF y uno de nuestros grandes historiadores. Incomprensiblemente para m, su artculo, uno de los mejores que he ledo en mucho tiempo, ha pasado casi desapercibido o, cuanto menos, no se le ha dado el mucho valor que tiene. Veamos.

Catalua vive hoy en un mar de confusiones, seala JMF. La primera y ms pattica es haber situado un problema insoluble en el centro del debate pblico y de la vida oficial catalana y espaola. Problema insoluble. Ni Catalua puede presentarse al mundo como una nacin oprimida, comenta con razn, ni tampoco el sistema poltico espaol puede ser definido con la palabra vaca de autoritario o desptico, vaca por su mal uso. Lo demuestra de manera suficiente que, precisamente, las fuerzas que utilizan estas expresiones simplificadoras participan de la vida parlamentaria, exponen sus posiciones en el debate pblico y presentan, si es necesario, una mocin de censura al partido que gobierna. A excepcin de la CUP, que no participa en el Congreso porque debe despreciar esa instancia representativa (por espaola), todas las dems. Esta fuerza supuestamente transformadora y radical (que da apoyo al gobierno de una de las fuerzas ms corruptas y neoliberales de la historia de Catalua) forma parte del Parlamento cataln, que es una institucin del Estado espaol al que, en los das buenos, no les hablo de sus das malos, tildan de autoritario, o(re)presor y antidemocrtico.

Espaa es, no hace falta decirlo, una democracia perfectible y necesitada de reformas que van ms all de la cosmtica, prosigue JMF con toda razn. Precisa, ciertamente, de reformas polticas y del rgimen autonmico del mismo modo que las necesita en otros muchos terrenos. JMF concreta esos terrenos: No es difcil enumerarlas: reformas en el sistema educativo; reformas para asegurar mejores condiciones de vida y un trabajo menos precario a franjas muy amplias de la poblacin; reformas para facilitar el acceso a una vivienda digna; reformas para incrementar recursos y mejorar la gestin del sistema de bienestar y salud pblica. No dicen que sean las nicas reformas, existen otras, y menos precario significa aqu no precario. En definitiva, concluye, Espaa necesita reformas radicales en todo lo que tiende a incrementar la igualdad social, la transparencia y la pulcritud en el uso de los recursos pblicos. JMF es un intelectual concernido de izquierdas. Bsico, esencial. Llevamos dcadas dicindolo.

Si la actual mayora parlamentaria del Partido Popular y Ciudadanos no es capaz de canalizar las aspiraciones que mencionbamos, sostiene con claridad el historiador de la UPF, el deber -destaco: el deber- de la izquierda es movilizar y hacer poltica para desplazarlos, promover el debate pblico, convencer a la ciudadana, ganar las elecciones y formar Gobierno. Esta y no otra es la va de la democracia y la va europea en lo que tiene de mejor y ms fecundo. Y organizarnos; sin ello, casi nada ser alcanzable. Y no dice que la va europea, toda ella, sea admirable, ni tampoco que la labor de la izquierda se reduzca a la lucha institucional.

La secesin que se nos propone, prosigue JMF, es la va de un Brexit casero y de una forma de conflicto que, gane quien gane, no fortalecer la democracia ni la libertad. Ya tenemos suficientes indicios de esto ltimo, prosigue con razn crtica kantiana, en el secreto y la alevosa con los que el Gobierno de la Generalitat acta en sede parlamentaria y en los medios subvencionados. Por todo ello, concluye este paso, concentrar todas las energas en una propuesta contraria a la Constitucin que asegura en ltima instancia el ejercicio de las libertades es un error lamentable que pagaremos caro. No hay aqu ninguna apologa de la Constitucin ni la afirmacin que sea inmodificable. Es racionalismo temperado, que no ignora conquistas ciudadanas.

Se puede, adems, decir de otro modo: es hacer el juego a los nacionalistas catalanes y, de paso, a los nacionalistas espaoles, a los que piensan que la nacin tal como ellos la ven tiene unos derechos que deben prevalecer por encima del debate pblico y de la propia democracia. Europa, nos advierte, no est amenazando como dicen los secesionistas, aprendi con un coste enorme el precio del nacionalismo. Los fantasmas del pasado tendran que advertirnos del peligro de absurdas repeticiones del drama hispnico, que ahora ser de manera inevitable una farsa. Marx nos vuelve a ensear. No es mala, en absoluto, esta caracterizacin del nacionalismo: la nacin tiene unos derechos que prevalecen por encima de casi todo.

Tras la crtica y su posicionamiento general viene la parte constructiva: desautorizar la va que sigue la actual presidencia de la Generalitat, en un abuso clarsimo del propio mandato parlamentario y de la precaria mayora y ley electoral que lo sostiene, no significa que no tengamos nada que decir sobre el actual momento poltico que vive el pas. En absoluto. JMF tiene muchas cosas que decir y las sintetiza en los siguientes puntos, cinco en total:

El primero: La izquierda no tiene por enemigos ni a la democracia espaola ni a la democracia europea. Aspira y aspirar a entenderse con todas las fuerzas que pueden contribuir a mejorar, reformar lo que sea necesario y fomentar el entendimiento colectivo sobre los valores de libertad, igualdad y solidaridad que le son propios. Por si hubiera dudas: El lenguaje y la construccin de la idea de un enemigo eterno o de la nacin -sea la que sea- por encima de todo le son completamente ajenos. Ajenos, no es su discurso, no debe ser nuestro discurso.

El segundo punto. La izquierda catalana est comprometida desde siempre con la defensa de la identidad nacional, la lengua y el respeto a la diferencia de los catalanes y otras sociedades prximas y lejanas. JMF no afirma que ese identidad nacional (no la promovida sectariamente por el nacionalismo) sea homognea, sin diversidad e inalterable en el tiempo, y est claro que diferencia no quiere decir, ni implica, supremacismo ni etnicismo. Las diferencias, por lo dems, pueden cultivarse de forma ff, fraternal.-federal. Sin falsos espejismos, la izquierda catalana se siente slidamente solidaria y unida, adems, a todos los que defienden la lengua y cultura catalanas en Baleares y el Pas Valenciano, de los que no queremos separarnos con decisiones que les son del todo ajenas. Raimon ha hablado tambin de ello. Y no slo en el Pas Valenci o en les Illes, tambin en Aragn por ejemplo, donde algunas fuerzas consideran que el cataln es un idioma propio (aunque lo hable el 8% de la poblacin aproximadamente).

El tercer punto. El actual debate sobre la independencia y, prestemos atencin, la tapadera que lo disfraza de un referndum no garantizan la identificacin de los problemas materiales (flujos fiscales, infraestructuras y equipamientos), el desarrollo federal de la autonoma o los problemas simblicos de una sociedad que sufri una opresin particular e intensa durante las dos dictaduras espaolas del siglo XX. Durante esas dos dictaduras: no dice JMF que Catalua fuera la nica sociedad oprimida, sabiendo, por lo dems, que parte de la sociedad catalana colabor gustosamente, y con restos monetarios suculentos, con ambas dictaduras. Estos problemas, seala, no se resolvern con una votacin. Es la labor de un debate pblico que nos ha sido secuestrado, que necesita de polticas inteligentes y de alianzas y complicidades constantes, lo ms amplias posibles. El cambio de los ltimos 40 aos, que no desprecia porque no debe ser despreciado aunque no haga ninguna apologa de l (ya ha sealado antes sus crticas), demuestra que esto es posible. Aviso para navegantes y despistados: Prometer parasos para el da siguiente no compromete a nada en particular, ms all de manipular sobradamente las emociones de muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren una solucin. Remarca: manipular las emociones, que nadie menosprecia, de muchos ciudadanos y ciudadanas. Este es tambin el punto, lo que siguen haciendo.

El cuarto. Por todo ello, hay que negarse, debemos negarnos a aceptar que los valores de la izquierda impliquen rendirse a un debate con las cartas marcadas y empapado de nacionalismo, claudicar de un debate pblico imposible, enfrentarnos con el resto de los espaoles e imponer la salida inevitable de la Unin Europea. En ninguna de estas soluciones, incluido el enfrentamiento con el resto de espaoles, la izquierda tiene nada que ganar, pone en peligro conquistas consolidadas en el orden poltico y social y constituye una grave amenaza de futuro. El autor en ningn caso est afirmando que la actual estructura de la UE sea la mejor de las pensables o que la construccin de la unin monetaria no merezca una enmienda o una crtica a la totalidad. Son otros temas.

El quinto y ltimo. Finalmente, seala JFM, el punto es muy importante, queremos advertir de la grave divisin de los catalanes y catalanas que supone la actual deriva independentista y nacionalista en Catalua. El paliativo, lo dice con total claridad, no puede ser un referndum que, gane quien gane, habr tenido la responsabilidad de dividir a los catalanes y espaoles, de hacernos ms tribales y menos civilizadamente deliberativos. A los catalanes y a los espaoles y hacernos, adems, ms tribu en el peor de los sentidos, no en el sentido de apoyo y vida fraternal en comunidad. Un referndum que, adems, dificultar todava ms aquellas reformas que pueden hacer ms libres y solidarios los futuros de los pueblos de Espaa y de Europa, de una comunidad que con las lenguas y hablas de cada cual seguir inevitablemente unida el da siguiente de una fractura estril y prescindible. Estril y prescindible que, adems, sabido es, l mismo autor lo ha indicado en otros momentos del texto, puede ahondarse an ms y llevarnos a senderos abisales de ruptura y enfrentamiento entre nosotros.

Cuando los catalanes recordamos el exilio del presidente Llus Companys, Pompeu Fabra o Pere Bosch Gimpera, con estas hermosas e inolvidables palabras republicanas finaliza JMF su artculo, no podemos evitar como demcratas recordar a su vez el de Juan Negrn, Manuel Azaa y Antonio Machado. Con Companys y con Negrn; con Pompeu Fabra y Azaa; con Bosch Gimper y con don Antonio Machado, a quien, por cierto, tantos catalanes y catalanes hemos rendido homenaje en mil ocasiones. Lo seguiremos haciendo por supuesto.

Grcies professor Josep M. Fradera.

Finalizo.

Una decepcin que ya viene de lejos, que tiene muchos antecedentes: Xos Manuel Beiras critica lambigitat dels comuns: No poden tenir dubtes". http://www.elnacional.cat/ca/politica/beiras-critica-comuns-referendum_172554_102.html. Compenso con las recomendaciones de la semana.

La presentacin en Barcelona del colectivo Juan de Mairena puedan verla aqu: https://www.youtube.com/watch?v=Bdlp8y_qcqQ Soy parte interesada pero me atrevo a sugerirles que no se la pierdan. Intervienen: Carlos Jimnez Villarejo. Jurista y ex-fiscal anticorrupcin. Josu Ugarte Gastamiza. Ex-director de Bakeaz y miembro del Colectivo Juan de Mairena. Flix Ovejero Lucas. Profesor de Filosofa Poltica de la Universidad de Barcelona. Modera: Teresa Soler Garrido. Miembro del Colectivo Juan de Mairena. Tambin este enlace http://www.asec-asic.org/2017/07/10/rueda-de-prensa-colectivo-juan-de-mairena-en-barcelona-el-proceso-secesionista-catalan-los-riesgos-de-las-logicas-identitarias/

Esto texo es curioso (y con bastante mala uva ciertamente): https://www.dolcacatalunya.com/2014/05/quan-lluis-llach-era-feixista/

Una de las ltimas cosas de Vicen Navarro tampoco estn mal (aunque est equivocado en varios puntos centrales): Qu pasa en Catalua? http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229081. Aqu, por ejemplo, acierta y hace bien en recordarlo:

Y algunas voces de izquierdas han llegado incluso a presentar tal llamada a votar en el referndum como una continuacin del 15-M en su lucha por la democracia. Tales voces parecen ignorar que el 15-M rode el Parlament de Catalunya, forzando al president Mas a acceder al Parlament en helicptero, en protesta por las polticas neoliberales. Viv aquella situacin, pues el 15-M me invit a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba rodeado de manifestantes del 15-M) en protesta por las polticas que el gobierno haba propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo hacer la charla porque la polica nos expuls. Es paradjico que ahora se pida al 15-M que rodee el Parlament, dirigido por los sucesores de Mas, para protegerlo. Adems de incoherente, es absurdo que el 15-M se presente como un precedente a la movilizacin que se presenta mediticamente como dirigida por un gobierno liderado por los continuadores del president Mas. Naturalmente que soy consciente que el Parlament estara ocupado por muchas otras fuerzas polticas adems del PDeCAT, pero dicho Parlament seguira liderado por un gobierno en el que los herederos del pujolismo de siempre seran la fuerza hegemnica.

La lista de los represaliados durante el fascismo en Catalua por tribunales militares pueden verla aqu: http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Llista-de-reparacio-juridica-de-victimes-del-franquism. No es completa, faltan nombres, no entiendo por qu. Miren, si tienen tiempo, los apellidos de los asesinados y represaliados. Pueden inferir alguna conclusin.

Isabel Coixet tiene razn: La espiral del silencio, demasiado silencio http://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/espiral-silencio_76502_102.html: Debimos hablar alto y claro antes? Por miedo a que nos llamaran fascistas o espaolistas, unionistas o peperos hemos acabado de comparsas de un espectculo lamentable y peligroso. Estamos en el entreacto, y quin sabe lo que nos deparar el segundo acto.

Tambin esto les puede interesar, creo que apunta bien: http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/07/jaume-roures-en-las-cloacas-8386.php. Un fragmento:

Estas grabaciones constituyen uno de los platos fuertes del documental Las cloacas de Interior, que cuenta, entre los testigos que hacen declaraciones, con la participacin del comisario, actualmente jubilado, Marcelino Martn Blas, que ha sido sealado como el inductor de la filtracin de estas conversas al diario www.publico.es. El reportaje firmado por Jaume Roures se inserta en una estrategia mucho ms amplia que busca la exculpacin judicial del clan Pujol a partir de situarlos como vctimas de una operacin de guerra sucia orquestada desde las cloacas del Estado espaol [el nfasis es mo] . Pero al avispado empresario multimedia -que fue trabajador de TV3, como su socio Tatxo Benet- se le escapa un detalle muy grande: el comisario Marcelino Martn Blas fue quin, con supuestas amenazas y chantajes a los hermanos Cierco, consigui la prueba documental de las cuentas que tena una parte de la familia Pujol en la Banca Privada de Andorra (BPA). La difusin de esta prueba documental por el diario El Mundo, el 7 de julio del 2014, provoc que, pocos das despus, Jordi Pujol confesara la existencia de un tesoro escondido en parasos fiscales y enterrara, de este modo, su prestigio y el de toda su familia.

Recuerden quien es -no quien fue- Roures, un capitalista de tomo y lomo que trata a sus trabajadores en la forma en que los trata. Al estreno del documental Las cloacas de Interior asistieron, entre otros, Carme Forcadell, Artur Mas, Xavier Trias, Gabriel Rufin y Llus Llach. Huele mal, muy mal. El punto es este: u n a estrategia mucho ms amplia que busca la exculpacin judicial del clan Pujol - lo veremos si no nos oponemos de frente- a partir de situarlos como vctimas de una operacin de guerra sucia orquestada desde las cloacas del Estado. Volvern a ser los grandes nombres de la Patria.

Un apunte final:

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha rechazado por el momento la peticin de Carles Puigdemont de ser el conseller que coordine las tareas para impulsar el referndum de independencia del 1 de octubre. El lder de ERC exigi al president que la responsabilidad futura sea compartida con los consejeros del PDeCAT o, en caso contrario, que estos sean destituidos. Por otra parte, los consejeros sondeados aceptaron suscribir actos encaminados hacia la consulta, pero sin comprometer su patrimonio (fuente: PDeCAT!). Junqueras seal expresamente a Vidal de Ciurana, a Neus Munt, la portavoz del Ejecutivo cataln, y a la consejera de Educacin, Meritxell Ruiz, todos del PDeCAT. Esos consejeros no rechazaron firmar actos encaminados a facilitar el referndum, excepto en los casos que conlleven gastos y que, en el futuro, pudieran suponerles la asuncin de responsabilidades que tuvieran que afrontar con su propio patrimonio particular (http://politica.e-noticies.es/junqueras-rechaza-ser-el-conseller-del-referendum-111225.html)

La pela es la pela y la Patria es la Patria pero sin lanzarse al agua turbulenta sin paracadas.

Eso s, parece ser que Junqueras y Romeva, al alimn, asumirn la compra de les urnas. Deben tener su patrimonio a buen recaudo por si acaso. El tema no est finalizado. Ms en la prxima.

