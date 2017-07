Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

El lenguaje no es solo comunicacin. Y an menos un simple medio de cognicin del mundo exterior, sino un medio de creacin del mundo

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y estado republicano.

Decas que de nuevo se pone el acento en el desarrollo de la inteligencia mediante la intervencin de los otros, dejando atrs el concepto de desarrollo individual, pautado por esquemas innatos, como medida de la capacidad intelectual. Este concepto, comentabas, tiene una importancia crucial en la explicacin de la relacin entre aprendizaje y desarrollo. Por qu?

Este ltimo va a remolque del primero; es el aprender lo que crea la facultad superior o competencia, la competencia no preexiste a su uso, como posibilidad a desarrollar. En palabras de Vygotski: "Nuestro anlisis altera la tradicional opinin de que, en el momento en que el nio asimila el significado de una palabra, o domina una operacin como puede ser la suma o el lenguaje escrito, sus procesos evolutivos [inmanentes y preexistentes, a la espera de su desarrollo] se han realizado por completo. De hecho, tan slo han comenzado". Su posterior desarrollo ser tambin sociohistorico, tanto ontogentica como filogenticamente.

Concepto de mediacin. El ser humano, a diferencia de los animales, genera y regula su conducta mediante la creacin y utilizacin de signos. Esta es otra diferencia radical con los modelos explicativos que conciben al individuo como un sujeto que interacta de forma individual (con sus herramientas innatas) con el medio. Entre el mundo y el individuo existen los instrumentos creados por la cultura, por la historia (lenguaje, mapas, dibujos, etc.) que le permiten desarrollar la actividad mental.

Lenguaje como regulador de la conducta: habla egocntrica como transicin del habla externa al habla interna. Primero interpsicolgica, ms tarde intrapsicolgica. El desarrollo del lenguaje se produce, segn la ley de doble formacin, como un transicin del habla externa (el adulto y el nio) hacia el habla interna (que pasar a regular la conducta), pasando por una fase de habla egocntrica donde el nio, antes de interiorizar definitivamente el lenguaje, utiliza formas verbales especficas (predicacin, etc.). De nuevo el desarrollo va de fuera adentro.

La escuela psicolgica socio-histrica puso en el centro del desarrollo de las funciones mentales superiores la cultura como mediadora imprescindible del desarrollo. Fue la creacin activa, en comunidad intersubjetiva, de la cultura, del mundo social cultural objetivado, lo que iba desarrollando las funciones mentales superiores, internas a la subjetividad.

Permteme volver an otra vez sobre la teora de Vygostki, para explicar un poco ms todo esto.

La actividad lingstica, lo mismo que la totalidad de la actividad individual y que la misma consciencia subjetiva, en la teora vygostkyana se construyen como consecuencia de la incorporacin de la subjetividad a la interaccin con la comunidad a comenzar por los miembros inmediatos. La autoconsciencia, la interpretacin que el nio pequeo tiene de s se basa en el reconocimiento de la interpretacin que los progenitores le proyectan.

El recin nacido carece de una plantilla de saber innato que le permita entender y discernir lo que es comunicacin, lenguaje, -o mundo exterior-. No tiene medio de saber distinguir ruido de medio de comunicacin; todo lo que oyera sera ruido, al carecer de una falsilla interpretativa previa, un hardware innato o, simplemente, unas reglas innatas que le permitieran elaborar un tipo de conocimiento o consciencia sobre el medio y sobre s, al estilo de lo que propone Descartes. Cmo puede llegar a producirse entonces la comunicacin, cmo puede llegar a generarse el lenguaje.

Explica Vygotsky que el nio no sabe nada, siente, s, malestares, pero sin saber ni siquiera a qu se deben y qu los sacia. Siente hambre, y llora, siente escozor por la acidez de sus heces y orines, y llora. Siente fro, y llora. Siente la desproteccin propia del cuerpo aislado tras haber estado enclaustrado y llora. Y todos estas estas protestas, tienen un efecto en sus progenitores: lo toman, le introducen en la boca un pezn o una tetina, le cambian la ropa, le restaan la piel escocida, lo abrigan. Eso ocurre una y otra vez, y ah, justo ah, ese ser que no sabe an ni lo que es la leche ni lo que es una madre, un padre, descubre que su queja produce efectos, acarrea consecuencias. Es la gnesis de la comunicacin y de la consciencia de la comunicacin, de la interaccin comunicativa.

Gnesis que surge de la intercomunicacin, de la intersubjetividad y de la actividad que se genera, la actividad de la queja y la actividad de las individualidades inmediatas. Es la gnesis del signo, la historicidad gentica, ontogentica y filogentica, del signo. Esta s es una explicacin no pospuesta a otra rama del saber. Aqu se explica el surgir, donde no haba algo, de algo que emerge. Es la historicidad la capacidad explicativa del momento gentico, elaborada por este gran pensador, cuya elaboracin se integra en el pensamiento marxista-hegeliano. Esta corriente, la hegeliano marxista, que no tiene igual en la explicacin de la historicidad, de la gnesis, de la autoposicin, auto creacin de los elementos sociohistricos, constitutivos del ser humano, y lo hacen desde el plano ontolgico de lo social, dando prioridad explicativa al plano social interactivo sobre el plano individual. Lo hacen con potencia explicativa sin parangn.

Vygotsky, el padre de la escuela socio histrica de psicologa, era un gran conocedor de la obra de Hegel, e interpreta a Marx en estas claves.

El llanto, la queja, la expresin de malestar, convertidos en signo por la interaccin. Recordemos lo que nos explican los cuidadores que asisten a los dormitorios de los hospicios donde se hacinan muchos nios pequeos, el silencio desamparado que habita esos espacios. Llorar es esperanza de que alguien va a atender la queja, es saberse en comunicacin. Si no hay esa esperanza, no hay ni llanto. El llanto es un acto de comunicacin

El signo, el lenguaje se gesta en interaccin, y su significado es la accin, el lenguaje surge de la accin, que solo es posible en grupo en inter accin-, y se refiere a ella, es el medio mediante el que nos hacemos y dominamos el saber hacer, y es el instrumento que dirige la actividad, porque el lenguaje Vygotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein- es simprctico.

Significa praxis, accin, la orienta desde dentro de la misma. y se enriquece a medida que se complica la praxis y se incorpora la experiencia prxica inherente. El lenguaje es el medio de la praxis, que es siempre social. O sea el lenguaje -y esta escuela insiste en ello-, no es solo comunicacin, ni, an menos, simple medio de conocer, de cognicin del mundo exterior, sino medio de creacin, de creacin del mundo. Es la materia creadora, la materia que va por dentro de la actividad creadora pensamiento lenguaje- mediante la que creamos, objetivamos el mundo humano. Es el Logos griego.

Nada menos.

Por supuesto, claro que conocemos el mundo, pero no porque el lenguaje nos lo aproxime, nos permita la interpretacin activa de eso que est enfrente, ah fuera, como cosa objeto frente a sujeto, interrelacionados, a lo sumo por ese medio de conocer, que puede ser en todo caso refinado, hasta convertirse en saber metdico para controlar los datos del mundo de ah fuera, sino porque creamos el mundo humano, las objetivaciones materiales y el saber hacer, mediante el lenguaje que dirige la accin. Verdad, es eso que hacemos.

Nadie que est en la accin, en el trabajo, en la produccin, en el sudor, en el esfuerzo tiene dudas sobre si existe o no un mundo, y si es cognoscible o no: el dios co-creador no duda de su sudor, no duda de su experiencia inherente. Si una comunidad hace, genera praxis auto protagonista, y tiene experiencia de protagonismo, entonces, sabe, sabe del mundo y sabe que sabe. Si no, de lo contrario, pues, como las comunidades asiticas de Asia central estudiadas por Luria, durante los aos 30 del siglo pasado, no saben, y no son capaces de movilizar la imaginacin, inherente al saber y al experimentar -estoy pensando en el libro El desarrollo histrico de los procesos cognitivos-.

Porque lo que se conoce es el mundo de dentro, o sea, el saber hacer lingstico que poseemos, la experiencia de auto protagonismo que es inherente a nuestro hacer. Lo que se conoce es una reflexin, pero no sobre el mundo en tanto que un eso que est ah fuera como los expedientes x: la verdad est ah fuera- sino sobre nuestro interior, donde est el saber hacer mediante el que cogeneramos el mundo, y la experiencia inherente, la reflexin sobre la experiencia. Una reflexin no sobre imaginaciones, sino sobre nuestra capacidad de crear, de dirigir praxis y sobre su experiencia inherente. Pero todo esto pone la relacin entre saber-lenguaje y praxis, y por tanto entre poltica y praxis, en otros trminos. Pero me permito resumir los tres problemas filosficos que s obtienen respuesta satisfactoria desde esta interpretacin del lenguaje desde las hiptesis hegelianas y marxistas, del ser humano como ser socio histrico, prxico-lingistico.

Dejmoslo en este punto si te parece. Seguimos con los tres problemas filosficos a los que haces referencia.

De acuerdo.

