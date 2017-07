Wonder Woman, una herona que slo el complejo militar-industrial podra crear

Wonder Woman (La mujer maravilla) con sus aliados "los miembros humanitarios de la comunidad mundial, representada por los Estados Unidos -Chris Pine es el lder masculino y el inters amoroso de Gadot- y un grupo de chusma de apoyo que incluye a un escocs, un nativo americano y un genrico rabe, presumiblemente simbolizando estados rabes "moderados" como Arabia Saud, Egipto y Jordania, escribe Jonathan Cook (Foto: Clay Enos / Warner Bros)

Durante un tiempo he estado reflexionando sobre si escribir una resea de la recin estrenada Wonder Woman para despejar la capa de diversin de los libros de cmics y revelar qu hay debajo de los inquietantes y no tan secretos mensajes polticos y militaristas de la pelcula.

Por lo general hay una multitud ruidosa que se burla de tal revisin con gritos de "Algrense! Es slo una pelcula!", como si la cultura popular no fuera popular ni cultural, la banda sonora de nuestras vidas que modela lentamente nuestras suposiciones y nuestros valores y lo hace a un nivel que rara vez examinamos crticamente.

Mi argumento es que esta elogiada actuacin de Gal Gadot -aparentemente una superherona amante de la paz, Wonder Woman, salida de la serie de comics- es en realidad una propaganda cuidadosamente diseada para alimentar con fuerza la agresiva intervencin militar occidental, disfrazada de humanitarismo, en audiencias desprevenidas.

En resumen se trata de propaganda directa para el complejo militar-industrial. Habra parecido idntico si hubiera sido redactado por un equipo conjunto del Pentgono y el ejrcito de Israel.

Mi reticencia a revisar la pelcula se ha levantado despus de leer las ltimas investigaciones de Tom Secker y Matthew Alford sobre las mltiples maneras en que los servicios militares y de seguridad estadounidenses interfieren en Hollywood, basndose en una publicacin de de 4.000 pginas de documentos bajo peticin de Freedom of Information.

En su nuevo libro National Security Cinema, los autores argumentan que el Pentgono, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional se han metido en la produccin al menos de 800 importantes pelculas de Hollywood y 1.000 ttulos de televisin. Es probable que sea slo la punta del iceberg, ya que ellos reconocen:

"Es imposible saber exactamente cun generalizada est la censura militar del entretenimiento porque muchos archivos an estn retenidos".

Escriben que su libro "detalla cmo la participacin del Gobierno de Estados Unidos tambin incluye reescrituras de guiones en algunas de las pelculas ms importantes y populares, incluyendo James Bond, la franquicia de Transformers y pelculas de los universos cinematogrficos de Marvel y de la serie estadounidense de cmics DC".

La necesidad de juguetes del Pentgono

No se trata slo de pequeos ajustes, sino de una colusin masiva entre cineastas y militares: "Si hay personajes, acciones o dilogos que el Departamento de Defensa no aprueba, entonces el cineasta tiene que hacer cambios para acomodar las demandas de los militares. Si se niegan, entonces el Pentgono empaca sus juguetes y se va a casa. Para obtener la plena cooperacin, los productores tienen que firmar contratos -acuerdos de asistencia a la produccin- que los encadenan a una versin del guin aprobada por los militares.

El hecho de que los guionistas, productores y directores de estas imgenes megapresupuestarias reconozcan que su pelcula nunca llegar a producirse si no obtiene un pulgar hacia arriba del Pentgono, influye inevitablemente en la eleccin de los sujetos, las premisas polticas y militares de las pelculas seleccionadas y las lneas de la historia.

Una pelcula, Countermeasures, fue desechada despus de que los militares se opusieron a un guin que "incluy referencias al escndalo Irn-Contra, algo similar ocurri con Campos de Fuego y Top Gun 2, que nunca se rodaron porque no pudieron obtener apoyo militar, nuevamente debido a aspectos polticamente polmicos de los guiones".

Se puede dilucidar lo estrictas que deben ser las condiciones impuestas por el Pentgono, si se vieron obligados a rechazar una pelcula como Top Gun 2, la continuacin de flyboys with toys , un festival de matanzas que protagoniz un joven Tom Cruise.

Los dos autores aaden: "Los documentos tambin registran la naturaleza proactiva de las operaciones militares en Hollywood que estn encontrando formas de involucrarse durante las primeras etapas del desarrollo", cuando personajes y argumentos son ms fciles de configurar para el beneficio del ejrcito".

Manzanas podridas, no malas instituciones

Adems a los cineastas se les presiona para que cambien los guiones que sugieren problemas institucionales o sistmicos en las agencias de seguridad estadounidenses.

Los dos autores observan que el productor Jerry Bruckheimer ha admitido que el guin de la pelcula Enemy of the State se cambi bajo presin de la NSA para que los fracasos que son el centro de la pelcula fueran responsabilidad de un solo individuo, no de la propia agencia.

"Esta idea de usar el cine para culpar de los problemas de los agentes deshonestos aislados o de las manzanas podridas, evitando as cualquier nocin de responsabilidad sistmica, institucional o penal, est dentro del manual de la CIA o del DOD", observan.

As que no slo las pelculas crticas con la poltica estadounidense y occidental y el militarismo casi seguramente sern prohibidas para una produccin de gran presupuesto, sino que ese vaco seguramente se llenar con propuestas de pelculas que el estudio confa en que obtendrn la aprobacin del Pentgono, la CIA Y la NSA.

Y esto est, por supuesto, por encima del hecho de que los hombres de dinero de Hollywood son ellos mismos parte de una lite financiera globalizada mayor que depende de los ingresos de la industria de seguridad de la patria, los fabricantes de armas y los especuladores de la guerra. Esos propios financistas prefieren financiar pelculas que apoyen una cosmovisin neoliberal en el pas y una poltica belicista neoconservadora en el extranjero.

Como concluyen Secker y Alford: "En las sociedades que ya estn ansiosas de utilizar nuestro duro poder en el extranjero, la formacin de nuestra cultura popular para promover una mentalidad favorable a la guerra debe tomarse en serio".

Gal Gadot y el ejrcito israel

Todo esto es el contexto para descifrar la propaganda atroz en favor de la violencia militar occidental y la representacin de la bsqueda de la paz como "sosiego", es decir, Wonder Woman.

Ha habido muchas crepitaciones en los pases de Oriente Medio, incluido el Lbano, para intentar prohibir Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot, una reina de la belleza israel que se convirti en actriz e interpreta el papel principal.

De hecho es comprensible que los libaneses puedan oponerse a una pelcula que promueve fuertemente a Gadot como salvadora del mundo, dado que sirvi en el ejrcito israel, que ocup brutalmente partes de su pas durante dos dcadas hasta 2000 y contina manteniendo una beligerante ocupacin de los palestinos.

Pero tambin hay una irona innegable en Gadot que juega a una diosa amazona que se opone al militarismo de los hombres y no puede soportar el sufrimiento de los nios en la guerra, cuando en la vida real pblicamente aplaudi el bombardeo masivo del ejrcito israel en 2014 sobre la prisionera poblacin de Gaza, que asesin a unos 500 nios palestinos.

Pero lo que es ms importante, no es slo que Gadot, una exsoldado del ejrcito israel, es ahora el rostro de Wonder Woman; es que el personaje de superherona de la pelcula tambin encarna casi perfectamente los valores militaristas compartidos del ejrcito de Israel y el Pentgono. Si hay una pelcula cuyo guin sugiere que fue diseada conjuntamente por el Pentgono y el ejrcito israel, es Wonder Woman.

Hillary Clinton es Wonder Woman?

La pelcula se sita cerca del final de la Primera Guerra Mundial, una confrontacin catastrfica entre dos potencias coloniales, Gran Bretaa y Alemania, cada una tratando de afirmar su dominio en Europa. Los cineastas desdibujan su enfoque lo suficiente como para pasar por alto el problema de que no haba buenos chicos en esa "guerra para acabar con todas las guerras". En su lugar, en la verdadera moda de Hollywood, la Primera Guerra Mundial se presenta simplemente como un preludio (o avance) de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de los nazis.

Los alemanes son villanos asesinos, mientras que los britnicos estn equivocados hasta que Gadot les muestra el error de sus caminos, los defensores de la humanidad. De hecho la pelcula prefiere proyectar el lado antialemn como "aliados", los miembros humanos de la comunidad mundial, representada por el estadounidense Chris Pine, el lder masculino y el inters amoroso de Gadot -y un grupo de apoyo chusma que incluye a un escocs, un nativo americano, y un rabe genrico, presumiblemente simbolizando a los estados rabes "moderados" como Arabia Saud, Egipto y Jordania.

El liderazgo britnico est tratando de encontrar maneras de hacer la paz y poner fin a la guerra, pero est bloqueado por una mala presencia. Un supergeneral alemn, Erich Ludendorff (Danny Huston), cree que puede ganar la guerra de forma decisiva desarrollando un horroroso gas que destruir a hombres, mujeres y nios, obligando a los britnicos a rendirse segn sus trminos. Para demostrar su poder prueba el gas en aldeanos inocentes en las lneas del frente en Blgica.

Todo esto puede parecer familiar para cualquiera que haya estado siguiendo la cobertura de los medios de comunicacin occidentales que durante varios aos ha estado tratando de promover una "intervencin humanitaria" ms agresiva en Siria y antes y con ms xito en Libia e Irak.

Se supone que Ludendorff es Bashar Assad, el malvado presidente sirio que -siempre que descartamos las voces disidentes de algunos expertos- ha usado dos veces el gas sarn como arma qumica contra civiles inocentes?

Estn los dirigentes britnicos en busca de un acuerdo de paz con los alemanes, supuestamente los "apaciguadores" de Occidente que han obstaculizado la "intervencin" en Siria, bloqueando las zonas de exclusin area y los bombardeos que podran derribar al gobierno sirio?

Y en un paralelo an ms inquietante, si bien ahora anticuado, dada la caracterstica agresividad de la pelcula, Wonder Woman -la amazona que trae la paz que pasa por la abrumadora violencia militar- es una sustituta de Hillary Clinton? Cuando la pelcula estaba en produccin, los cineastas debieron haber asumido que se lanzara cuando Clinton estuviera disfrutando de sus primeros meses en el cargo como primera mujer presidenta de Estados Unidos.

El uso de Wonder Woman para justificar la lujuria de sangre bien documentada de Clinton -la mujer que ri cuando "nuestros rebeldes" sodomizaron criminalmente al coronel Gadafi de Libia, diciendo: "Vinimos, vimos, muri"- habra resultado oportuna si las elecciones estadounidenses hubieran tenido un resultado diferente

La guerra es paz, la ignorancia es fuerza

Los que no han visto la pelcula, y la toman en serio como entretenimiento, tal vez deseen omitir esta seccin, que incluye un aguafiestas significativo.

La fuente del mal del hombre en Wonder Woman es el nico dios griego sobreviviente, Ares, que se esconde en alguna parte del mundo humano. Wonder Woman cree que puede acabar con toda guerra y sufrimiento humano slo si puede localizar a Ares y matarlo antes de que la mate.

En la pelcula nadie del mundo humano, por supuesto, cree enWonder Woman y se descartan sus ideas como una locura. Y por un tiempo Wonder Woman comete un terrible error al pensar que el alemn Ludendorff (Saddam/Gaddafi/Assad) es Ares. Tarde en la pelcula descubre que ha seguido un rastro equivocado.

El enemigo final de la humanidad no es Ludendorff, sino el amable Sir Patrick Morgan (David Thewlis), que se ha pasado toda la pelcula asesorando en las negociaciones y la paz con los alemanes.

El mal supremo, descubre Wonder Woman, es el lobo con piel de cordero entre nosotros: los que predican la fraternidad, la compasin y la otra mejilla son los que hacen posible el asesinato de los inocentes.

Los que parecen preocuparse, losque aparentan ofrecer un camino diferentes al del derramamiento de sangre y la guerra -aquellos que vencen los propsitos y amenazan los beneficios del complejo militar-industrial- no son nada ms que apaciguadores. Sus esfuerzos son ciertos, incluso bienintencionados, pero llevan a un mayor sufrimiento.

Militarismo, poder de fuego superior y una creencia absoluta en la justicia de la causa, como Wonder Woman es recordada por sus tutores amaznicos durante su entrenamiento de combate en la niez de Krav Maga (Gadot misma fue entrenadora de combate del ejrcito israel) son el camino para salvar a la humanidad del malhechor.

No hay tiempo para retrasar, retroceder, cuestionar o negociar. Wonder Woman est indignada por las vacilaciones de los hombres que la rodean. Quiere estar en la lnea del frente tan pronto como sea posible, para patear los traseros.

"La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza" -y todo esto es bueno para los negocios- concluye la pelcula Wonder Woman de una manera verdaderamente orwelliana.

Una capa de identidad poltica

En esta historia -como en toda propaganda eficaz- se supone que su magia funciona en un nivel subconsciente, que no puede ser interrogado por nuestra razn y nuestras facultades crticas. Pero aun as, algunos crticos -los mismos entusiastas intervencionistas liberales- parecen haber intuido el mensaje de la pelcula.

Tal vez no es de extraar que un crtico con el sentido ms claro intuya que la pelcula apela a los sentimientos a favor de las guerras y que la poltica de identidad de muchos crticos de cine liberales es la conservadora Washington Free Beacon.

Sonny Bunch aplaude la forma en que la pelcula "pone de relieve la necesidad de los fuertes para intervenir en favor de los dbiles y los oprimidos y trata como villanos traidores a quienes claman por una paz que traer ms destruccin".

Pero tambin entiende quela pelcula se ha diseado para hacer su visin belicista ms aceptable para los liberales. Wonder Woman, escribe, demuestra que "usted podra pegar una chapa de barniz sobre cualquier poltica neoconservadora y los progresistas la enrollaran hacia arriba. [...] El intervencionismo liberal ha vuelto, cario! "

El baboseo de los liberales

Y por supuesto la comunidad de los crticos de cine, en gran parte liberal, ha babeado sobre Wonder Woman. A pesar de la mala actuacin de Gadot, el dilogo absurdo y un guin de risa, la pelcula ha acumulado un impresionante 92 % de aprobacin de las crticas de los corresponsales en los comentarios del sitio web Rotten Tomatoes.

He aqu una breve seleccin de sus evaluaciones:

Dana Stevens, de Slate: "Esta es una pelcula sobre la lucha contra el mal que se detiene para preguntar qu es el mal y si es necesario comprender su naturaleza para derrotarlo".

Mick LaSalle, del San Francisco Chronicle: "Lo que [...] perdura es la sensacin de esperanza que la pelcula trae, que algn da podra ser posible que la racionalidad femenina derrote a la brutalidad masculina".

Richard Brody, New Yorker : Wonder Woman es "una entrada en el gnero de la literatura de la sabidura que comparte las ideas duramente ganadas y las paradojas del pasado con una sincera intimidad".

A.O. Scott, del New York Times: "Su deber sagrado es traer la paz al mundo. Lograrlo requiere mucha matanza, pero eso es siempre la paradoja del superhroe. [...] A diferencia de la mayora de sus homlogos masculinos, la herona no est tratando de exorcizar demonios internos o resolver problemas mesinicos. Quiere andar libremente por el mundo, ayudar cuando sea necesario y ser respetada por sus habilidades. No es de extraar que encuentre tanta resistencia.

Las paradojas del poder

Wonder Woman se enfrenta a las paradojas del poder militar que cada estadounidense intervencionista y el patriota israel entiende. Para salvar a los "nios hermosos" a veces tenemos que apresurarnos a intervenir y matar sin piedad, incluso si los hijos del otro lado son los que deben ser sacrificados.

Wonder Woman quiere "andar libremente": debe gozar del derecho de ir dondequiera que sus intereses la lleven. Ella no puede ser encadenada por las fronteras en su bsqueda de la justicia. Est ah para "ayudar" a otros en problemas, incluso si ella sola decide quin necesita ayuda y lo que entiende como problemas. Y necesita "respeto" y est dispuesta a obligar a otros a que se lo concedan, por medio de su fuerza superior si es necesario.

Se enfrentar a "tanta resistencia" porque otros estn celosos de su poder y sus libertades. Ellos son los malhechores y deben ser y sern derrotados.

Es una sorpresa que en el mundo de Wonder Woman de Hollywood-Pentgono, los valores de una superherona uzcan exactamente igual a los de los militares que dirigen las guerras de occidente?

