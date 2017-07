Los eventos climticos extremos arrasan el PIB en el Caribe

IPS

Una vivienda precaria en Gele, en la localidad de Les Cayes, en Hait qued seriamente daada por un rbol cado durante el pasaje del huracn Matthew en octubre de 2016. Crdito: Kenton X. Chance/IPS.

BRUSELAS, 14 jul 2017 (IPS) - El cambio climtico es uno de los principales factores que impiden que los pases del Caribe Oriental sigan el camino de San Cristbal y Nieves, y ahora tambin de Antigua y Barbuda, que se convirtieron en pases de medianos ingresos.

Segn el Banco Mundial, una economa de medianos ingresos tena en 2016 un producto interno bruto (PIB) por habitante de entre 1.026 y 12.475 dlares, calculado segn el mtodo del Atlas, una frmula utilizada por el organismo para estimar el tamao de las economas en funcin de su PIB en dlares estadounidenses.

Lo que quiero decir es que otros pases, los independientes de la Organizacin de Estados del Caribe Oriental (OECS), como Dominica, Santa Luca y San Vicente, estn expuestos a eventos climticos todos los aos, que son devastadores para nosotros, observ Sharlene Shillingford-McKlmon, encargada de negocios de la embajada de los estados del Caribe Oriental en Blgica y de la misin de la Unin Europea (UE).

Y podemos tener situaciones en las que 90 por ciento de nuestro PIB queda aniquilado en 22 horas, 23 horas, 15 horas, dependiendo de la duracin de la tormenta tropical, observ en conferencia de prensa con periodistas caribeos de gira por pases de la UE en el marco del 40 aniversario de la misin de la UE en Barbados y el Caribe Oriental.

Shillingford-McKlmon apunt a las dificultades en materia de desarrollo de los pases de la OECD y sobre las posibles respuestas que ellos podran implementar.

Entre el 23 y el 24 de diciembre de 2013, la regin registr fuertes precipitaciones durante 12 a 24 horas, cuando se acumularon 406 milmetros de lluvia en Santa Luca, 156, en Dominica, y 109, en San Vicente y las Granadinas.

Las fuertes precipitaciones estuvieron asociadas a una depresin atmosfrica, y como el tradicional huracn haba pasado haca casi un mes, la gente le rest importancia pensando que se trataba solo de otro aguacero tropical.

Pero cuando amainaron las lluvias en San Vicente y las Granadinas, a eso de las siete de la tarde de la vspera de Navidad, haban muerto nueve personas, tres estaban desaparecidas, presumiblemente muertas, y 37 heridas.

Unas 500 personas se vieron afectadas, de las cuales 222 necesitaron un refugio de emergencia, mientras 278 se cobijaron con familiares, amigos o vecinos.

La Agencia de Gestin de Desastres del Caribe inform que la evaluacin de daos por sector estim que 495 casas fueron daadas o quedaron destruidas, ms de 39,5 hectreas de cultivos se perdieron, 28 puentes resultaron daados o destruidos y el Hospital Memorial Milton Cato sufri grandes prdidas.

El costo total de las prdidas y de las operaciones de limpieza se estim en 58,44 millones de dlares, con lo que alrededor de 17 por ciento del PIB del pas se desvaneci en cuestin de horas.

En Santa Luca, se confirmaron seis personas muertas y unas 1.050 se vieron seriamente afectadas por el mismo fenmeno. Y en Dominica, 106 casas en unas 12 comunidades quedaron daadas en vsperas de Navidad.

Y por si fuera poco, apenas 18 meses despus, otro fenmeno meteorolgico golpe a Dominica: la tormenta tropical Erica que se abati sobre ese pas insular el 24 de agosto de 2015 dej por lo menos 20 personas muertas y varias ms desaparecidas.

La tormenta tambin dej a 574 personas sin hogar y oblig a la evacuacin de otras 1.034 por la falta de seguridad en sus comunidades. Las prdidas y los daos se estimaron en 1.300 millones de dlares del caribe oriental (unos 481 millones de dlares estadounidenses) o 90 por ciento del PIB del pas.

Al subrayar el impacto de los fenmenos meteorolgicos sobre las naciones de la OECS, Shillingford-McKlmon indic que antes ese grado de destruccin solo se vea cuando un huracn atravesaba el Caribe.

Ahora tenemos que preocuparnos por las tormentas tropicales porque no se sabe qu puede ocurrir observ.

Y lo que ha pasado es que con respecto a graduarse a pas de medianos o altos ingresos, es imposible si no se mantiene el PIB por habitante durante tres aos seguidos, precis.

Es realmente muy triste decir que la nica razn por la que algunas de nuestras naciones no se han graduado a pas de altos ingresos, que reciben menos ayuda, menos asistencia oficial al desarrollo y menos prstamos en condiciones favorables, es por una tormenta o un huracn que viene y nos deja devastados, explic Shillingford-McKlmon.

Esa posicin coloca a los pases del Caribe en un atolladero porque quieren sentirse orgullosos del desarrollo alcanzado. Pero al mismo tiempo, una vez que se gradan, un evento climtico puede arrasar con todas las ganancias.

Vamos a perder financiacin y al mismo tiempo no queremos que nos golpee un huracn, no queremos estar en una situacin en la que, si viene un huracn y algo pasa, no nos graduamos porque pierdo mi PIB. Quin quiere estar en esa posicin? Es un lugar horrible, aadi.

Shillingford-McKlmon explic que en este momento las naciones de la OECS no tienen una alternativa respecto del criterio de graduacin, pero estn en conversaciones con la UE y otros de sus socios en el desarrollo.

Las conversaciones rondan el criterio de graduacin de una categora a otra en la Comisin Europea y comenzaron a debatir eso con nosotros, lo que nos hace pensar que estn dispuestos a considerar nuevos criterios o criterios alternativos, indic.

Con el fuerte impacto de los eventos climtico sobre las economas de la OECS, el PIB por habitante no es un reflejo total y completo del desarrollo de un pas, precis la diplomtica.

Tenemos vulnerabilidades inherentes a nuestra condicin de pequeos estados insulares en desarrollo y se nos hace muy difcil graduarnos y no recibir ayuda cuando podemos recibir golpes ambientales y otros exgenos y vernos severamente afectados, remarc.

Por su parte, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, tambin haba mencionado el impacto del cambio climtico en el desarrollo nacional, en particular la situacin econmica de las familias.

Entendamos esto. Cuando sufrimos un desastre natural, te duermes de noche perteneciendo a la clase media y luego de tres horas de lluvias, deslizamientos de tierras y lluvias torrenciales, como nunca habamos tenido antes de la aceleracin del cambio climtico por las actividades humanas, en tres horas, esa persona pasar de clase media a pobre, ejemplific en el Foro sobre Perspectivas Climticas del Caribe, que tuvo lugar en junio.

Y las que ya eran pobres pasarn a ser indigentes, continu Gonsalves. Y las que eran indigentes, nunca entrarn en el camino del infierno del Dante, que es indescriptible. Esa es la verdadera historia, aadi.

Traducido por Vernica Firme

