Una carta de Pau Llonch a Alberto Garzn

Las ensoaciones distpicas del secesionismo cataln

Cuando mi compaera y yo lemos el texto de Llonch (publicado el lunes en rebelin; ellos, por cierto, jams publican textos no nacionalistas en sus pginas), pensamos: menuda carta! Y dice que es de un amigo! Luego conjeturamos: rplica de Garzn (de hecho sabemos que ya se ha publicado, pero escribimos aqu sin haberla ledo); respuesta de Llonch; nueva intervencin del coordinador de IU y as siguiendo tal vez. Mucho hombrecito; v amos a ver si nosotras podemos decir algo.

Pau Llonch -se presenta como miembro del seminario de Economa Crtica Taifa y militante de las PAH y la CUP- ha escrito, dice, una carta abierta al apreciado Alberto Garzn que inicia con una cita de Marx: El pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Qu debemos inferir de la cita? Probablemente una advertencia: si somos marxistas, no debemos permitir que el pueblo espaol oprima al pueblo cataln. La sugerencia, si no est errada, es casi un insulto: el pueblo espaol o los otros pueblos espaoles jams han oprimido al pueblo cataln (la dicotoma pueblo cataln-pueblo espaol es profundamente secesionista, es su lenguaje usual). Para eso, para oprimir y explotar al pueblo cataln, se han bastado el fascismo y la propia burguesa catalana que anda desde hace siglos montada en el dlar, en el euro y en lo que haga falta y en la explotacin de gentes como nuestros padres en el pasado y como nuestros hijos o sobrinas en el presente. Nosotras somos dos viejitas jubiladas que vivimos muy tensas -o tensionadas como se dice ahora- y contamos muy poco.

Escribe Llonch, al final de su nota, cosas como las siguientes: este Estado de podredumbre que es Espaa. No es para ponerse un poco de los nervios nerviosos? Espaa es para los secesionistas catalanes un Estado de podredumbre? Esa Espaa a la que alude incluye Catalua? Y su dola Catalua, ptria del seu cor, qu es entonces? No ha tenido un presidente y una madre Superiora responsables de mil desmanes, diez mil ronos y quince mil manipulaciones? De qu podredumbre habla Pau Llonch? De la de casa?

Hay luego afirmaciones que causan sonrojo. Esta por ejemplo: el liderazgo en el mbito institucional en esta fase del proceso de autodeterminacin siga en manos del PDeCAT, es responsabilidad de todos, pero sobre todo de una izquierda extraviada en su naufragio tacticista, electoralista e idealista, que podra estar liderndolo sin muchos problemas. A no ser que sean ellos, los de la CUP, esa izquierda extraviada, la afirmacin no tiene nombre: qu fuerza poltica lleva dos aos sosteniendo el gobierno neolibral de Junts pel s liderado por el PDeCat? Efectivamente, el partido de Llonch, la CUP (Por qu escribirn PDeCAT, con tantas maysculas por cierto?) .

Para las personas no muy informadas recordamos, para la comprensin de las justas crticas de Llonch, que Alberto Garzn es coordinador de IU, miembro del PCE y uno de los responsables de Unidos Podemos, y que las tres fuerzas, IU, PCE y Unidos Podemos, incomprensiblemente en nuestra opinin, un error de errores que diran algunas , defienden el inexistente derecho a decidir de Catalua. Un extravo poltico, en nuestra opinin, a la que son adictos. Por muchos razonamientos que se apunten, no hay posibilidad de enmienda. Lo dicho en la tradicin est dicho en la tradicin.

Veamos la carta del miembro de la CUP. Llonch inicia su escrito con varios elogios, incluido el de fulgor terico!, y una crtica. Con sus palabras:

Permteme empezar por lo ms importante: me cuento entre los muchos que te admiramos y te hemos ledo a menudo. Descubr tu fulgor terico en 2014, en un artculo sobre teora de las crisis en el capitalismo desde la economa heterodoxa, y celebr entonces como tantos otros que una de las figuras que desde el desconocimiento poda parecer meramente meditica, surgida del 15-M, fuese en realidad mucho ms que alguien cabreado que haba sabido utilizar con acierto las redes sociales: un marxista, un materialista sin reparos a considerarse a s mismo como comunista. Qu gran noticia entonces. Y qu colosal decepcin esta semana, al leer tu posicin sobre el proceso democrtico cataln. La tuya y la de tu partido.

Dejemos lo de economa heterodoxa (que son varias) por perspectiva marxista. Vayamos al asunto. Proceso democrtico cataln dice Llonch? Qu proceso democrtico es ese si ellos mismos, los de la CUP, aceptaron que el 27S perdieron la apuesta secesionista y luego, usando una ley electoral que ellos mismos criticaron mil veces por no proporcional, convirtieron la derrota en una victoria parlamentaria? Proceso democrtico saltndose normas, leyes, ocultando informacin, alindose con la fuerza ms corrupta de la historia reciente de Catalua, amenazando cuando les ha parecido conveniente? Amenazando digo? Miren las redes sociales donde escriben los secesionistas. Hijo de p., un insulto machista y asqueroso donde los haya, es la expresin ms suave. Consiguen cosas? Por supuesto: vomitar -decimos bien- su rabia y evitar que alcaldesas no secesionistas de algunos pueblos barceloneses vuelvan a presentarse. Tenemos ejemplos. Es decir, de democrtico ms bien poco.

Sea como fuere, de qu decepcin habla Llonch. De la siguiente:

Recientemente tuvimos un breve intercambio de impresiones sobre el referndum de autodeterminacin del 1 de octubre por las redes. Sin ahondar, en sntesis: empec recomendndote un buen artculo de Jaime Pastor, a lo que contestaste que no necesitabas leerlo porque conocas los argumentos; segu con un fragmento cannico de Lenin defendiendo el derecho de autodeterminacin, a lo que respondiste que eso eran sagradas escrituras y que t eras Qu bien coincidir tambin en eso! ms del anlisis concreto de la realidad concreta.

Lo del buen artculo de Jaime Pastor, sin menospreciar a nadie por supuesto y menos a un compaero viejito -aunque muy equivocado- como nosotras, viene a cuento porque el dirigente de los Anticapitalistas dice en ese artculo todo lo que Llonch opina y defiende. Es bueno, en sntesis, porque dice lo que yo digo; punto y aparte. Se ha entendido? La lnea de demarcacin, que diran Bachelard y Althusser, la pone Ponch. Tan equivocada, por cierto, como en el caso de Althusser al hablar de los dos Marxs.

Luego, a continuacin, tras la gastada referencia al anlisis concreto de la situacin concreta, que vale para un cosido y para un gazpacho (perdn para hacer carn dolla queramos decir), habla de hechos. Veamos qu hechos:

1. Empecemos por las clases, claro. La burguesa catalana en su prctica totalidad es contraria al ejercicio del derecho de autodeterminacin, al referndum de octubre y (eso es menos importante) a la independencia (...) Pues bien, dnde queda esa complejidad cuando calificas el referndum con ir con los pujoles? Realidad concreta: en Catalunya, el Crculo de Economa, Fomento de Trabajo, La Caixa, el Banco de Sabadell, La Vanguardia nadie relevante de las tres primeras fracciones de la burguesa que describes en tu artculo (capitalistas parasitarios, de capital ficticio y proveedores de fondos) apoya el proceso democrtico cataln, y solamente una parte de los capitalistas activos parte la pequea y mediana burguesa lo apoya.

Lo de que la burguesa catalana es contraria en su prctica totalidad al ejercicio del derecho de autodeterminacin es una ensoacin de Llonch y de sus compaeros. Le interesa decir lo que afirma para dar un sentido de clase no burgus al movimiento del que forman parte de forma entusiasta y bastante acrtica. Si pensamos en algunos de los representantes del proceso: Artur Mas, Andreu Mas-Colell, Felip Puig, Jordi Pujol, Marta Ferrusola, Boi Ruiz, el carcter marcadamente burgus del movimiento es ms que evidente. Si pensamos en sus prcticas: Eurovegas, PIRMI, destruccin de la sanidad y educacin pblicas,... la duda se desvanece en el aire. Si pensamos en sus valores centrales (Catalua, Catalua, Catalua, nosotros, nosotros, nosotros), la conclusin se impone. Que otras sectores de la burguesa catalana pongan huevos en otras cestas es usual. Lo normal y elemental querido Watson-Llonch. No apuestan slo a una nica opcin; nunca pierden de este modo. En todo caso, insistimos, los valores del movimiento son profundamente burgueses: construir una Dinamarca en el Mediterrneo, mxima modernidad (neoliberalismo), ms dinero para nosotros y slo para nosotros. En sntesis: la filosofa econmica de Xavier Sala i Martin. Los pobres, el Sur, su propio Sur, les molestan, les molestamos. Se han redo en sede parlamentario de los nios andaluces y gallegos, de nuestros sobrinos pequeos por ejemplo, por no hablar bien el castellano, sin que la CUP les haya montado un cirio de tres pares de narices. Lo que se merecan.

Se trata indudablemente (indudablemente?), afirma Llonch, de un movimiento nacional-popular, que es interclasista como ocurre siempre en todas las revoluciones democrticas realmente existentes. Que sea interclasista, sin apenas presencia de la clase obrera, es una cosa; que sea nacional-popular es otra muy distinta. De eso nada; Gramsci se pondra de los nervios. Tatiana y Julia tambin y se subiran a las paredes. Y las revoluciones democrticas, las que podemos tener todos en la cabeza (la rusa, la china, la cubana, la mexicana, la sandinista, la chilena, la portuguesa si se quiere, la venezolana, la boliviana...) tienen muy poco que ver con lo que est sucediendo en Catalua. Nada. Por valores y por protagonistas. Alguien se imagina en algunas de esas revoluciones al partido dirigente o a uno de sus mximos representantes estableciendo relaciones de amistad y colaboracin con el propietario de EuroVegas, con la derecha anticastrista progolpista o con dirigentes de la Liga del Norte?

Y, sin embargo, aade Llonch, desde organizaciones libertarias como Embat, pasando por Revolta Global y la izquierda socialista de liberacin nacional hasta la socialdemocracia (cada vez ms socioliberal en Catalunya, eso s) de ERC, apoyan el referndum sin matices. Llamarle socialdemocracia ERC (una formacin supremacista con tintes xenfobos en ocasiones) es de una generosidad que apabulla. Pero, ms all de eso, Llonch tiene razn en este punto, ay! que dira Lorca, la conclusin real es la inversa de la que l concluye: qu desgracia, qu horror, qu barbaridad que una parte de la izquierda de Catalua, tan catalana ella (no ramos internacionalista por cierto?), apoyen, como dice Llonch, el referndum sin matices. Qu referndum? La nueva jornada nacionalista excluyente del 1-O? Nacionalismo en estado puro. Como el 9N. En eso debe participar una izquierda digna de su nombre?

Defendemos potencialidades concretas, asegura Llonch, y Garzn alternativas abstractas. Abstractas, concretas? No se define bien pero todo es posible en una nota. Qu potencialidades concretas apoyan los secesionistas como Llonch, todos aquellos que quieren romper un demos comn, a costa de dividirnos aqu, en .Cat, y con el resto de ciudadanas? Las siguientes:

Ya que exiges anlisis concretos, existe una alternativa en el mbito estrictamente institucional con posibilidades de ser hegemnica en una Repblica Catalana: es la suma de Catalunya en Com, ERC y la CUP. Fjate que hasta podramos permitirnos dejar al margen al PSC-PSOE, a diferencia de lo que puede plantearse a nivel de Estado. Eso no garantiza la eventual construccin del socialismo en Catalunya, claro, porque eso depender como siempre ms de lo que ocurra en la calle que en las instituciones, pero ofrece una oportunidad (muy concreta) para seguir combatiendo por las alternativas posibles en la actual fase de reestructuracin capitalista post-crisis, sin al menos unas instituciones totalmente antagonistas, en una disputa entre la socialdemocracia honesta (CeC y ERC) y el socialismo (CUP), que podra ser ejemplo para muchos pueblos del Estado y del continente.

Aparte de que el Estado no tiene pueblos, Espaa s, la potencialidad concreta a a la que alude es un tripartito nacioanlista (menuda concrecin!) en una Catalua (que l, no se sabe por qu nunca escribe bien; siempre Catalunya, como si fuera un nombre intocable e intraducible) independiente, que sera, como es evidente, fuertemente nacionalista. Y qu ganancia es esa? Un avance al socialismo en .Cat con una fuerza ERC, que antes l mismo ha dicho que era muy neoliberal, y que ahora sita al lado de Catalunya en com (pobres comunes!) y caracteriza como socialdemocracia honesta? Un lo. Lo mejor en todo caso es este paso: Fjate que hasta podramos permitirnos dejar al margen al PSC-PSOE, a diferencia de lo que puede plantearse a nivel de Estado. Dejar al margen al PSC-PSOE como si en estos asuntos fuera una fuerza ms retrasada que ERC. Por lo dems, Espaa no existe, existe, una vez ms, el nivel del Estado. Su lenguaje lo contamina todo o casi todo.

Dejo el comentario sobre la calle y las instituciones, que puede ser razonable o, por el contrario, muy peligroso, y sobre todo el ejemplo -ms que desastroso- que podra significar una Catalua independiente que sera sobre todo, Llonch debera saberlo, profundamente nacionalista y excluyente durante largos aos, hasta conseguir la homogeneizacin completa. Fuera cualquier signo de espaolismo!

La referencia a Alberto Arregui, tan til a los secesionistas como l, se contina con la afirmacin de que autodeterminarse no tiene nada que ver con algo que depende del permiso de Rajoy o el Estado, o de la aquiescencia tuya o de Pablo Iglesias. Eso es heteronoma y dependencia pura y dura. Quin es ahora ms concreto? Quin ms abstracto?. No sabemos cual es la respuesta antes esas preguntas. Tanto da, los dos por ejemplo. La referencia a la heteronoma no es pertinente en todo caso. Si depender de normas, constituciones, leyes, es ser heternomo todos los somos. Cmo si no? Un mundo normativo, todo l, sin ms consideraciones, creado ex nihilo, por nosotras mismas? Suena atractivo pero sera o poda ser un desastre. Lo del permiso de Rajoy o la aquiescencia de Garzn o de Iglesias es realmente un sin sentido y un poco insultante por la agrupacin. Qu tendrn en comn Iglesias, Garzn y Rajoy?

Viene ahora el punto 3. El carril central del movimiento soberanista, que no define, pero que tal vez sea el mayoritario ms la CUP, aspira

[] a la conquista de derechos sociales y polticos, y los elementos chovinistas e identitarios son completamente residuales. Supongo que cuesta entenderlo, pero la hegemona en este pas ha ido virando lentamente a la izquierda desde el inicio del proceso, si uno atiende a la realidad de los hechos y los discursos en la calle y el Parlament y no a los prejuicios de la izquierda jacobina espaola. Sobran los ejemplos: hasta el mismo Puigdemont afirm ayer en el Parlament no haber utilizado jams la funesta expresin Espaa nos roba, desterrada del imaginario y argumentario mayoritario colectivo; la entidad soberanista de referencia en esta fase (mnium) ha presentado recientemente una campaa llamada Libres (de exclusin, de pobreza y de desigualdad) ideada por nuestra estimado David Fernndez (anticapitalista y diputado mejor valorado de la pasada legislatura, hecho curioso en un pas supuestamente engaado por las lites burguesas convergentes) de la mano de todo el tejido cooperativista vinculado a la principal banca tica y cooperativa del pas.

Todo lo anterior es un cuento, otro cuento, ensoacin ms bien, que nos suelen contar desde las filas nacionalistas. Nada que ver con la realidad. Lo real, que dira nuestra escritora favorita Beln Gopegui, transita por este sendero: la aspiracin a derechos sociales y polticos es una creencia de algunos pero en absoluto representa las fuerzas que dirigen el proceso (profundamente nacionalistas como sea de identidad central, es decir, con partitura etnicista y en ocasiones supremacista); el pas no ha virado a la izquierda: basta pensar en los resultados del 27S (un 65% o ms vot por opciones neoliberales); lo de la izquierda jacobina espaola es, adems de un insulto (qu problema hay con el jacobinismo?), una enorme falsedad. Una izquierda que errneamente apoya el derecho a decidir es jacobina, es decir, centralista como sostiene Llonch? Lo de la Espaa nos roba, lo dijera o no Puigdemont, es una lema que han machacado durante aos y aos hasta penetrar en lo ms hondo de la cosmovisin nacionalista. Y en fin, la referencia a mnium cultural y a David Fernndez, el de los abrazos con Mas, produce vergenza ajena. De verdad que David Fernndez, que debe ser muy amigo de Llonch, se dedica a esas cosas? Pues qu cosa! Alguien duda del carcter profundamente conservador de mnium cultural, ahora dirigido por un empresario, y antes, despus de la muerte de Muriel Casals, por un hooligang antiespaol cegado ante todo tipo de razones y matices? En cuntas manifestaciones obreras ha hecho acto de presencia OC en sus casi 60 aos? Cuntas causas sociales de avance ha defendido? Por qu un dirigente de la llamada izquierda transformadora apoya su intento de lavarse la cara y reconstruir su pasado? Lo de mejor valorado de la pasada legislatura parece lo del mejor de la clase y s, efectivamente, es un hecho no curioso sino muy significativo que en un pas netamente engaado por las lites burguesas convergentes -Pujol, Ferrusola, etc, Fernndez con acento abierto obtenga esa calificacin.

Definitivamente viven en un mundo de sueos no einsteinanos. Confunden sus deseos, muchos de ellos distpicos adems, con la realidad. Sigue Llonch:

aunque tumbada la mayora por el Tribunal Constitucional, el Parlamento cataln se ha visto obligado, por el sentido comn de nuestra poca en Catalunya un zeitgeist, vers, nada derechista a aprobar leyes contra los desahucios, por la dacin en pago, por una (insuficiente, s) Renta Garantizada de Ciudadana o por el cierre de los CIE, ha prohibido las balas de goma y ha anulado todos los juicios franquistas que afectaron a 66.000 personas. Te imaginas esas mayoras polticas para legislar eso, aunque sea muy insuficiente an, en el Estado espaol? Yo tampoco. Te parece lo bastante concreto, el anlisis?

Lo de zeitgeist, creemos, es para deslumbrar un poco. No sabemos qu acepcin usa Llonch de la categora. Ese que describe es el clima cultural y poltico de la nueva era catalana? Pues de eso nada. Est en su cabeza, no la realidad. Es un abstracto llonchista, no un concreto determinado.

Adems, a m, a nosotras dos no nos ha parecido bastante concreto el anlisis. No se ha preguntado Llonch por qu fuerzas profundamente neoliberales, como l mismo ha dicho, han apoyado las cosas que cita? Una fuerza que arremeti impamente contra el PIRMI est a favor de la RGC, una norma por cierto que surge de un estatut tan denostado por ellos mismos sobre el que han cargado en mil ocasiones? No ve Llonch ningn signo de oportunismo en esas aceptaciones? De verdad se cree en la reconversin social de esas fuerzas polticas? Tan inocente es este activista de las PAH y de la CUP? Sentido comn de nuestra poca en Catalua? Dnde vive Llonch? En algn escondite socialista, feminista, antimilarista, aislado del exterior? Por lo dems, y como siempre, en el zeitgeist secesionista tan prximo al pensamiento de Llonch: la Catalua progresista versus la Espaa zafia. Otra vez lo mismo. Y dale con la misma matraca-

No hay alternativa, prosigue, a la resolucin democrtica de este conflicto, y no hay resolucin democrtica posible en el seno del Reino de Espaa (jams Espaa, fjense, en cambio, habla de Catalua sin ningn problema? Por qu? Por lo siguiente:

Tres pilares fundamentaron la Constitucin del 78: el capitalismo como modo de produccin, el sistema monrquico y la negacin del derecho de autodeterminacin de los pueblos del Estado. Despus de 18 peticiones formales para celebrar este referndum, despus de siete aos de movilizaciones masivas sostenidas, despus de haber reconducido desde el sentido comn de la CUP la absurda hoja de ruta del bloque de Junts pel S hasta consolidar el referndum de octubre como punto de encuentro y solucin, no existe alternativa alguna al ejercicio de nuestro inalienable derecho de autodeterminacin en base a nuestra capacidad de resistencia y lucha.

Insistimos: no existe ese no-inalienable derecho de autodeterminacin en el caso de .Cat y el capitalismo es tambin el sistema de produccin y civilizatorio de Catalua (en plena forma por lo dems) Mas y Millet se lo pueden explicar con detalle. Navarro ha escrito un artculo sobre la situacin social catalana hace pocos das. Y el que llama referendum del 1-O no es un punto de encuentro y solucin sino todo lo contrario: una jornada, si se celebra, de ms divisin y separacin.

Tampoco existe forma alguna de ser realmente federalista, afirma Llonch, en este Estado autoritario que no implique ser primero independentista. Por qu? Pues porque lo dice l y porque, aade, como dice David Fernndez (que escribe con acento cerrado cuando el propio Fernndez, ocultando sus orgenes zamoranos-castellanos -qu horror!- o catanalizando su apellido por asimilacin, escribe con acento abierto), si no existe una va democrtica a la independencia, habr una va independentista a la democracia para todos los pueblos del Estado. Pues qu bien, qu ocurrente! Una diez coma 99999. Y qu quedaran despus de eso? Ruinas, como en los Balcanes? Ese es el programa de la hora del secesionismo cataln? Este es su plan de accin? Su propuesta democrtico-revolucionaria?

Y luego viene la justificacin

Es ese anlisis materialista el que nos lleva a muchos no nacionalistas a luchar por este referndum y a solicitar (posteriormente) el voto por el s. No te quepa duda que si el veredicto popular es contrario a la independencia, vamos a seguir apoyando a gente como t en tu empeo a reformar este Estado de podredumbre que es Espaa. Slo exigimos reciprocidad.

Anlisis materialista? Perdn, dnde, qu anlisis? Y que no se engae Garzn que vive un poco lejos y le informan muy mal sus amigos (vaya amigos: Nuet por ejemplo!) de EUiA: dicen que no son nacionalistas pero lo son y mucho adems. Si no, cmo se entiende su concepto de Pases Catalanes, un territorio que aspiran a independizar? No hay ah una falsaria marca lingstico-nacionalista?

Lo de Estado de podredumbre que es Espaa lo hemos comentado antes. Es un insulto. A la inteligencia, incluso la nuestra que es pequea, pero sobre todo a millones y millones de personas que resisten da a da los envites del gobierno Rajoy y de las fuerzas capitalistas, incluidas las catalanas por supuesto.

De qu reciprocidad hablar por cierto? Reformar... como Ciudadanos? No hablaba antes de revolucin democrtica?

La izquierda debe exigir garantas, sostiene Llonch, y aade:

Lo ms esperpntico de la posicin que mantiene IU es que reivindicis un referndum pactado y con todas las garantas pero las exigs al Gobierno de la Generalitat y a la mayora social catalana que pretende autodeterminarse y no al Estado demofbico que las impide. Olvidando, adems, que toda revolucin democrtica se construye contra la ley, y no conforme a ella.

Lo de Estado demofbico debe incluir la propia Generalitat porque, en ocasiones, CDC se ha opuesto en el Parlamento a referndums generales para conocer la opinin de la ciudadana espaola. Por ejemplo, en el asunto del TTIP.

Una revolucin democrtica contra la ley? Sera ms bien contra las leyes antidemocrticas, no contra las leyes? Contra la ley que ampara el matrimonio de mi compaera y de la que suscribe? Tambin contra esa ley y tantas otras que han surgido del Parlamento espaol del que ellos no forman parte, a diferencia de la llamada izquierda secesionista vasca, porque lo espaol no va con ellos? Solo Catalua, Catalua. Y dicen no ser nacionalistas? Misterios de la cripta embrujada que dira un escritor. Eduardo Mendoza, defensor del bilingismo tan denostado en el mbito nacionalista.

Defiende Llonch el derecho de autodeterminacin de todos los pueblos por cierto? De todos sea cual sea su situacin? Tenemos derecho a la autodeterminacin los ciudadanos del pueblo barcelons, de la ciudadana de la corporacin barcelonesa, y quien se quiera apuntar? Si fuera as, el 8 de octubre un referndum con una pregunta: quieres usted vincularse con el resto de Espaa? Los de la corporacin y aliados es posible que digamos que s. Algn problema? Supongo que no siguiendo la lgica llonchista.

El referndum, seala Llonch a continuacin, tiene una capacidad clarificadora incuestionable que es urgente activar. Lo contrario es verdadero. Ese argumento, que no es un argumento sino una afirmacin, es de tu camarada Manuel Delgado, de Comunistas de Catalunya, no mo. Lo ignoraba. Pobre Garzn, qu camaradas que tiene! Con esos compaeros de viaje, no necesita adversarios. Clarifica, afirma Llonch, porque precisamente rompe con las divisiones antinaturales de clase que impone el no reconocimiento del derecho de autodeterminacin en el Estado. Divisiones antinaturales de clase? Y eso que ser, que sern incluso las divisiones naturales de clases?

Muchos anhelamos, es decir, Llonch y sus compaeros, un proceso constituyente precisamente para seguir disputando, con ms vigor y sin velos nacionales, la hegemona a la burguesa de nuestro pas. Vaya, hay velos nacionales pues! Que el liderazgo en el mbito institucional en esta fase del proceso de autodeterminacin siga en manos del PDeCAT, es responsabilidad de todos, pero sobre todo de una izquierda extraviada en su naufragio tacticista, electoralista e idealista, que podra estar liderndolo sin muchos problemas. Eso es absolutamente falso, lo hemos comentado antes: la mayor responsabilidad de la hegemona de PDeCat, que l mismo admite, est en el apoyo que la formacin a la que l mismo pertenece y otras prximas que le rinden pleitesa. Es decir, en su tejado, en el tejado de la CUP y sistema inconsistentes afines, no en el de la izquierda extraviada en su naufragio tacticista, electoralista e idealista (Hablar de los comunes tal vez?). Quines estn sosteniendo el gobierno de la Generalitat de Junts pel s desde hace unos dos aos?

Termina as Llonch:

El marxista Kevin B. Anderson, en Marx en los mrgenes, afirma que el internacionalismo de Marx no era abstracto sino muy concreto, y su apoyo a la emancipacin de irlandeses y polacos son buena muestra de ello. Ojal empieces a aplicar el rigor que te distingue en Economa Poltica para analizar la llamada cuestin nacional, siempre compleja, resultado de procesos histricos y que afecta a las relaciones entre las clases sociales, no vaya a ser que por no ascender ese camino a menudo pesado de lo abstracto a lo concreto que exige nuestro mtodo vaya a acontecerse una revolucin democrtica en tus narices mientras sigues repitiendo Pujol! Pujol!, Pujol! en un eterno y trgico balbuceo.

Lo mismo otra vez y el mismo lenguaje: cuestin nacional, la misma descortesa: eterno y trgico balbuceo. A lo nuestro.

Que tendr que ver la situacin de polacos e irlandeses en el siglo XIX con la situacin de la ciudadana catalana real en el siglo XXI? Qu puntos tienen en comn? Qu se consigue ridiculizando la posicin de Garzn con el Pujol, Pujol, Pujol, al que, por cierto, algunas secesionistas, no s Llonch (aunque igual s), le reconocen una gran obra de gobierno? Y de revolucin democrtica, nada de nada, como ya hemos visto. Parole, parole, parole. Sueos de la razn que pueden crear monstruos.

En cuanto a ese mtodo del que habla -el marxismo no es ni contiene ningn mtodo nuevo (pero no se puede hablar de todo)-, ese mtodo, que no es mtodo propiamente, que va de lo abstracto a lo concreto, debe ser muy complejo y muy dado a los extravos porque el mismo Llonch se ha despistado varias veces.

En sntesis: Llonch, y muchos activistas de la CUP, es casi atributo general, tienden a ver pajitas en el ojo ajeno y no ven, porque no quieren ver, el inmenso pajar que tienen en el propio. Mientras tanto, eso s, y como prueba de clarividencia, cogidos de la mano, se les ve por el jardn donde mandan a sus anchas los de Junts pel s, lo ms revolucionario-democrtico de lo democrticamente revolucionario.

En general, con muchos hombrecitos cogidos de la mano. A veces pensamos que las mujeres del proceso estn all porque toca, por la cuota. De hecho, la CUP, curiosamente, que va de muy feminista, siempre ha presentado a hombres como candidatos a la presidencia de la Generalitat. Por qu no piensan en nosotras para las prximas elecciones que somos federalistas y luchamos contra el fascismo en primera lnea de combate y tenemos en nuestra alma a Montserrat Roig y a Dolores Ibrruri? No, no aceptaramos. Nosotras estamos hechas, como millones de ciudadanas catalanes, de Salvat Papasseit y de Garca Lorca. Sin conflicto, hermanando a ambos.



