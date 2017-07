Luchemos junto al pueblo saharaui por un Sahara libre de imperialismo

La libertad del Sahara es responsabilidad histrica del Estado espaol

Como comunista defiendo el derecho a la autodeterminacin del pueblo saharaui, el derecho a decidir de todos los pueblos del mundo,no se puede hablar de libertad mientras el territorio saharaui este ocupado por el ejrcito de Marruecos, los pueblos de Espaa debemos estar con el pueblo saharaui, porque la libertad del Sahara es tambin responsabilidad histrica del estado espaol y sus gobernantes.

Recordemos que este ao se cumplen 44 aos desde la fundacin del Frente Polisario. Este movimiento de liberacin ha luchado por la independencia y por la descolonizacin desde el ao 1973. Primero, contra la colonizacin espaola y, despus, contra la ocupacin marroqu.

El Frente Polisario decidi dejar las armas en el ao 1991, cuando la ONU auspici el Alto el Fuego prometiendo la celebracin de un referndum de autodeterminacin. Pero fueron traicionados, el pueblo saharaui fue desarmado y abandonado a su suerte de un modo vergonzoso.

Desde entonces, han llevado a cabo una lucha pacfica, centrada en la diplomacia y en la defensa de la legalidad internacional y creando un estado en los campamentos de Argelia mediante el cual se intentan cubrir las necesidades bsicas de la poblacin refugiada. Sin embargo, la comunidad internacional ha hecho odos sordos a sus legtimas reclamaciones y el referndum todava no se ha celebrado, mientras que la presin de la propia poblacin saharaui por un regreso a las armas es cada vez mayor.

La lucha del Frente Polisario es un ejemplo para el mundo. Una lucha que dura ya 40 aos y que no se debe prolongar por ms tiempo, la victoria debe ser hacer justicia y devolverles su derecho a ser independientes.

En el Sahara tambin se hace necesario tener memoria, la misma memoria histrica que aun necesitamos en el estado espaol. Hace unos meses, un equipo de investigacin de la Universidad del Pas Vasco, en colaboracin con la Fundacin Aranzadi, consigui exhumar y estudiar los cuerpos de los asesinados y enterrados en medio del desierto en el ao 1976. De esta manera, se prueba cientficamente la evidencia de la masacre que el rgimen marroqu cometi contra la poblacin saharaui en aquellos aos. Es necesario saber ms, tener la posibilidad de que se desarrollen actividades de este tipo en los Territorios Ocupados por Marruecos. Las familias vctimas de desapariciones, y el pueblo saharaui en su totalidad, tienen que reconstruir la memoria que les ha sido arrebatada.

El pueblo saharaui tambin es un pueblo refugiado, exiliado por la guerra y la ocupacin extranjera. En los campamentos de poblacin refugiada de Tinduf (Argelia), miles de saharauis ansan regresar a sus hogares. El exilio no puede ser una situacin permanente. Muchas generaciones slo conocen de su tierra lo que les han contado sus antecesores. La hammada argelina es una de las zonas ms inhspitas del Planeta, donde se encuentran estos campamentos. All el Frente Polisario ha creado un estado, con sus infraestructuras, sus servicios pblicos Pero un estado sin territorio, en el que todo es provisional, en el que no hay posibilidad de crear ni una estabilidad, ni una proyeccin de futuro. Las nuevas generaciones, hastiadas de esperar en medio del desierto, piden a su Gobierno el abandono del proceso de paz, el retorno a las armas, a la guerra.

El estado espaol tiene una deuda histrica con el pueblo saharaui, los dejamos tirados, los entregamos a Marruecos, el pueblo espaol tiene la obligacin moral de denunciar la situacin de la poblacin saharaui que vive en los Territorios Ocupados por Marruecos que sufre, sistemticamente, la violacin de sus derechos ms elementales.

La legalidad internacional es clara. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales Espaa ceda su soberana sobre el Shara Occidental, son ilegales. Este proceso no puede ser desarrollado unilateralmente, sin la aceptacin de la comunidad internacional. Esto quiere decir que, segn la legalidad internacional, Espaa sigue siendo la potencia administradora del territorio hasta que se cierre el proceso de descolonizacin, mediante un referndum de autodeterminacin. Marruecos, por lo tanto, es nicamente la potencia ocupante, la que desarrolla la administracin del Shara Occidental por la fuerza, mediante la represin, sin que ningn estado miembro de Naciones Unidas haya reconocido a da de hoy su soberana sobre el territorio. El Estado espaol es, por lo tanto, responsable de todo lo que ocurra en el Shara Occidental y debe impulsar la celebracin del referndum de autodeterminacin cuanto antes.

Espaa ha traicionado al pueblo saharaui una y otra vez, ningn Gobierno de la democracia ha sido lo suficientemente valiente para desarrollar una poltica acorde con sus obligaciones legales y morales. Siempre han primado los intereses econmicos de unos pocos y las relaciones de Estado, que, en alguna ocasin, estn directamente relacionadas con los intereses personales de quienes han ostentado determinados cargos pblicos.

De este modo, presuntamente, la casa Real espaola, con el rey Juan Carlos I a la cabeza, est histricamente relacionada con la entrega del Shara Occidental a la monarqua marroqu. Ni que decir tiene que tanto el Partido Popular, como el PSOE, han prometido velar por los derechos del pueblo saharaui desde la oposicin, olvidndose de las promesas, e incluso, traicionndolas abiertamente, una vez han llegado al poder. Es hora de que el Estado espaol asuma sus responsabilidades y se ponga del lado de los Derechos Humanos y de la libertad.

No se puede negociar con Marruecos la pesca en las aguas saharauis (como hace alguna gran superficie espaola). Los recursos naturales de la poblacin saharaui deben ser repercutir sobre el pueblo saharaui, deben ser gestionados por ellos. De lo contrario, se est condenando a la pobreza a un pueblo que lucha por poder ser independiente. Las empresas espaolas y europeas que compran pescado a Marruecos de estos caladeros deben ser sancionadas.

A da de hoy alrededor de 40 saharauis se encuentran encarcelados en prisiones marroques por la defensa de sus ideas. Una veintena de ellos fueron arrestados tras el desmantelamiento del campamento pacfico de Gdim Izikm, desarrollado en noviembre del 2010. Exigimos su puesta en libertad inmediata.

El pueblo saharaui vive en una crcel, es tratado como un refugiado en su propia tierra, las fuerzas de ocupacin de Marruecos torturan, las desapariciones forzosas forman parte de esta represin sistemtica, como tambin los abusos sexuales, las vejaciones

Denunciamos que la Misin de Naciones Unidas para el Referndum en el Shara Occidental (MINURSO) sigue siendo la nica misin de este tipo que no contempla entre sus competencias la vigilancia de los Derechos Humanos. Este ao, se negoci la renovacin de esta misin y las posturas de estados como Francia y Espaa evitaron que se incluyera la clusula de la vigilancia. Exijamos que esto cambie de una vez.

Los campamentos de Tinduf sobreviven, principalmente, por la ayuda proveniente de la cooperacin internacional. El Estado espaol, las comunidades autnomas, los ayuntamientos, as como diferentes ONGDs de aqu han sido los principales donantes de ayuda humanitaria para la poblacin refugiada saharaui.

La crisis econmica ha hecho que esta ayuda se haya reducido drsticamente, teniendo duras consecuencias para la poblacin. Debemos impedir que la gestin de esta crisis se lleve por delante la cooperacin internacional, pero ms especialmente, debemos exigir que las ayudas al pueblo saharaui se conviertan en una prioridad para el gobierno del estado, dada la enorme responsabilidad que tiene el Estado espaol en este conflicto.

Recuperemos la memoria sobre nuestra historia y entenderemos hasta donde llega nuestra responsabilidad con el Sahara , este no es un conflicto ajeno al estado espaol, fue creado por Espaa y tenemos el deber moral de no olvidar a un pueblo hermano.

VIVA EL SAHARA LIBRE!

Andr Abeledo Fernndez. Concelleiro de Esquerda Unida de Narn, militante comunista y sindicalista.

