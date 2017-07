Ochenta das en silencio por las vctimas del genocidio franquista

Hace ochenta y un ao, el fascismo dio un golpe de estado en Espaa, contra la Repblica legtimamente constituida. Provoc una guerra que dur tres aos y estableci una dictadura de cuarenta. Fueron asesinadas y arrojadas a fosas comunes en cunetas, caminos o fuera de las tapias de los cementerios 114.226 personas que ah siguen. Si se convocara un minuto de silencio por las vctimas del franquismo, estaramos en silencio

Como cada ao, hago memoria sobre lo que signific el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que, al fracasar, dio lugar a la Guerra Civil, que se prolong hasta marzo de 1939; y con la victoria de los llamados nacionales, una dictadura que dur ms de cuarenta aos. La conspiracin militar se puso en marcha con la llegada del gobierno de Manuel Azaa, tras la victoria del Frente Popular. En la calle estaba cantado, en los despachos era conocido y los cuarteles eran un hervidero de conspiradores.

Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, formado por los principales partidos republicanos y de la izquierda. El primer gobierno de la Repblica en 1931, pretendi modernizar el pas y promover la justicia social, objetivos que el gobierno del Frente Popular retom . La situacin en Espaa cada vez era ms tensa y se reflejaba en las discusiones de las Cortes, centradas sobre todo en el orden pblico. El 12 de julio fue asesinado el teniente Castillo por grupos armados de la derecha y al da siguiente el diputado ultraderechista Calvo Sotelo , fue asesinado en una camioneta de la Guardia de Asalto. Todo estaba preparado desde hace tiempo y finalmente, los das 17 y 18 de julio, estall la sublevacin militar en Marruecos.

Desde el golpe de estado, en la guerra y durante la dictadura franquista, se cometieron crmenes contra la humanidad, un genocidio planificado desde el Estado, contra una parte mayoritaria de la poblacin que luch contra la sublevacin fascista. La desaparicin forzada de una persona, es el peor delito contra la sociedad que se puede cometer. Se le detiene ilegalmente, se le tortura, se le quita la vida despus de haberlo aterrorizado, y se hace desaparecer su cadver para destrozar emocionalmente a su familia, a sus amigos y compaeros, dice Emilio Silva, Presidente de la Asociacin para la Recuperacin de la Memoria Histrica .

El golpe de estado del 36, se dio contra la legitimidad de la Repblica. Polticamente fue antidemocrtico; jurdicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideolgicamente totalitario; econmicamente capitalista; militarmente absolutista; y moralmente inhumano. El plan comprenda una accin de fuerza militar, desde diferentes puntos de Espaa y frica; una colaboracin religiosa y una accin social, que deba poner en juego a la banca, la judicatura, la industria, y a grupos polticos de accin violenta, como as ocurri.

El brazo ejecutor fueron militares desleales a su juramento en defensa de la Repblica. Estaban implicados falangistas, monrquicos, la derecha conservadora ms reaccionaria y la iglesia catlica, que haban oprimido al pueblo durante siglos. No fue un golpe domstico, sino que cont con la Italia fascista y la Alemania nazi, que jugaron un papel determinante para el triunfo del golpe, con el suministro de dinero y armas.

El 17 de julio, la insurreccin militar se inici en Melilla y se extendi al conjunto del protectorado de Marruecos. El 18 y 19, el golpe se extendi por la pennsula y los archipilagos. El golpe triunf en Galicia, Castilla y Len, Navarra, Andaluca Occidental y Baleares, excepto Menorca, con el general Goded que despus se desplaz a Barcelona para ponerse al frente de la insurreccin. En Canarias, Franco, tras asegurar el triunfo del golpe en el archipilago, se desplaz a Marruecos el da 19 para ponerse al frente del ejrcito de frica.

La Repblica fue destruida por un golpe militar. Cada grupo social y estamento rebelde defendan sus propios intereses. La aristocracia la conservacin del rango y los privilegios; los capitalistas la libertad de explotacin de los trabajadores y la defensa a ultranza de la propiedad; la iglesia la anulacin de las disposiciones que haban mermado sus fueros; los terratenientes e industriales impedir la reforma agraria y la intervencin obrera en las empresas; los militares, profesionales, burcratas y burgueses, la restauracin de un orden rgido y autoritario que respetase las prebendas. Los vencedores establecieron una dictadura para perpetuar sus intereses y la mantuvieron mediante la represin y la violacin de los derechos humanos.

Los vientos internacionales del nazismo soplaban a favor de los sublevados. En la larga y cruel dictadura de Franco, reside la excepcionalidad de la historia de Espaa del siglo XX . Fue la nica dictadura, junto con la de Salazar en Portugal, que sobrevivi a la Segunda Guerra Mundial. Muertos Hitler y Mussolini, Franco sigui treinta aos ms. El lado ms oscuro de esa guerra civil europea, de ese tiempo de odios, que acab en 1945, tuvo todava larga vida en Espaa. (Golpe de Estado, guerra civil y poltica de exterminio. Julin Casanova). La dictadura franquista fue una venganza . (De La fosa borrada del sur, documental de Diego Garca Campos).

Ante el golpe de estado, la Repblica tena el deber de defender su legitimidad constitucional y los intereses de la ciudadana leal. La defensa era legtima; el ataque contra la razn y la ley no lo fueron. Y hoy la misma derecha reaccionaria, catlica y caciquil, siguen sin querer reconocerlo.

Quiero volver a recordar a mi abuela que fusilaron en Toledo . Antonia Arrogante Carretero (de profesin sus labores) era natural de Cebolla y muri por asesinato el da 28/9/36. Lugar de muerte o condena: Toledo. TO-227o (Asociacin Vctimas de la Dictadura). Viva en el Callejn de los Nios Hermosos, en la judera toledana. No me consta que fueran rojos peligrosos. Tampoco las razones de los asesinos tras la liberacin de El Alczar. No se celebr juicio ni se declar sentencia de muerte antes del paseo. Veo la cara perpleja y asustada de mi abuela Antonia y las caras de odio de los sacadores. Oigo el sonido seco de las descargas de los fusiles y el taac, taac de los tiros de gracia junto a un paredn en la vega del Tajo.

No tengo en mi memoria no odio ni dolor; s un desprecio fro y razonado hacia quienes cometieron el crimen y por quienes lo ordenaron. Tambin siento desprecio por aquellos que hoy, cmplices, siguen sin reconocer el genocidio franquista cometido.

