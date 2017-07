Entrevista a la procuradora Gils Carb tras el ataque de Macri

Es absurdo usar el aparato del Estado para desplazar a una persona

El juez federal Julin Ercolini cit a la procuradora Alejandra Gils Carb para indagarla el prximo 31 de agosto. Lo hizo a pedido del fiscal Eduardo Taiano. La fecha tiene un significado doble. Ese da Gils Carb cumplir cinco aos de gestin. Y el 31 de agosto de 2017 era el tope que imaginaban para la funcionaria los dirigentes de Cambiemos cuando enviaron proyectos al Congreso para descabezar la Procuracin General de la Nacin y cambiar la naturaleza del cargo.

El Presidente dijo por radio que usted, y cito textualmente, no tiene autoridad moral para seguir en el cargo.

No voy a entrar en una disputa personal. Estn en juego asuntos institucionales muy importantes.

Cules?

El Gobierno quiere quitarles autonoma a los fiscales. A todos. No solo a m como procuradora.

En qu se basa para afirmarlo?

No hay secretos. Me baso en los proyectos en favor de un nuevo rgimen orgnico que fueron fogoneados en el Congreso. Proyectos pblicos. No hago una inferencia sobre la base de trascendidos. Hay un plan que funcionarios del Gobierno vienen desarrollando incluso antes de serlo. Como candidato, el actual Presidente ya deca que yo estaba obligada a renunciar. Despus comenzaron los hostigamientos, pblicos y solapados. Alguien hasta public la foto con la direccin de mi casa, que por otra parte no es secreta: hace mucho que vivo en Villa Ortzar, como hace mucho que mis gastos entran y salen de una cuenta sueldo. Publicaron fotos de mi familia. A veces me preguntan si denunci todo. Mi respuesta es que debo trabajar. Los ataques personales me molestan. Pero mi responsabilidad es institucional y no me van a mover de all. Estoy pendiente de lo que necesitan los fiscales. Por ejemplo, firm un convenio con el procurador brasileo Rodrigo Janot para el caso Odebrecht. El crimen organizado es transnacional y no tiene fronteras.

Una de las propuestas de nuevo rgimen para el Ministerio Pblico Fiscal propona elegir cuatro subprocuradores.

Eso destruira la fortaleza actual del Ministerio Pblico Fiscal, que no se basa en una autoridad nica de la procuracin general sino en la colaboracin dentro del MPF para que la institucin sea ms eficaz. Despus otro proyecto quera que una comisin bicameral fuera el rgano de gobierno del MPF. Una distorsin de lo que establece la Constitucin: el MPF es extrapoder. Tiene autonoma respecto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Cuando los proyectos no funcionaron, porque estaba claro que no seran votados por mayora, apareci el intento de arrinconarme en la propia Comisin Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Pblico de la Nacin. Comisin de seguimiento que, debo recordar, yo misma ped que se creara. Tampoco funcion el arrinconamiento y entonces comenz la campaa por presuntos traslados irregulares de fiscales. Apareci el Colegio de la calle Montevideo.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

S, el que preside Guillermo Lipera y siempre trata de influir en las decisiones de gobierno. Obtuvo una medida cautelar pero la cmara en lo Contencioso Administrativo hizo caer esa cautelar. Es decir que no haba nada malo en los concursos de la Procuracin y tampoco en los traslados. Ped ir a la comisin bicameral. Ni siquiera me dejaron. Fue en ese punto cuando, de la galera, sali la utilizacin de una causa judicial donde aparecen actos que ahora se invocan para un apartamiento mo. El propio Presidente asumi el cargo cuando estaba procesado.

Lo dice por el cuestionamiento moral?

Prefiero no salirme del terreno de la Constitucin y las leyes. En la Argentina el juzgamiento es posible por mal desempeo, y se necesita una mayora calificada de dos tercios de los legisladores. No se puede tramitar un juicio poltico por opiniones de un magistrado o una magistrada.

Sigo con Macri.

Insisto en que no quiero entablar una disputa personal.

El Presidente la acusa, otra vez textualmente, de haber dilatado los procesos de corrupcin del gobierno anterior y acelerar las acusaciones contra funcionarios del gobierno actual.

Es falso.

Por qu?

Porque es sabido que la Procuracin General no tiene intervencin en las causas que llevan los fiscales. Solo interviene si hay recurso extraordinario y la Corte Suprema le da vista. Que la procuradora se meta en una causa est prohibido por la ley. Cuando fui fiscal, durante 20 aos, siempre hice respetar ese principio jurdico. Como procuradora siempre lo respet. Si quisiera y pudiera dar instrucciones a los fiscales no tendra hoy en el Ministerio Pblico a un fiscal que le pidi a un juez mi indagatoria con una construccin que a m me parece aventurada. Le doy un dato. Sabe dnde puede leerse la acusacin completa del fiscal Eduardo Taiano contra m? En la web www.fiscales.gob.ar . Sabe quin decidi crear esa web? Yo. Ni presiones ni censura.

Ms Macri: El Procurador es el que conduce la investigacin de un pas, es el que investiga por cuenta y orden de todos los ciudadanos las cosas que son graves, delitos graves como es la lucha contra el narcotrfico, que la hemos hecho (encarado) sin la colaboracin de ella.

Ni siquiera en el sistema acusatorio, donde el motor de las causas es el fiscal y no el juez, el procurador da directivas a los fiscales. Se encarga de la poltica criminal.

Cmo se traduce en la prctica?

Genera en los fiscales las mejores condiciones para investigar y les garantiza respaldo institucional. Despus de la creacin de la Procunar, la Procuradura contra la Narcocriminalidad, se dieron los golpes ms grandes contra el narcotrfico. Fueron procesados altos funcionarios del Estado, cosa que antes no pasaba. Hablo del jefe de polica de Santa Fe, del jefe de Drogas Peligrosas de Crdoba, de la destitucin del juez Ral Reinoso de Salta por su papel en una de las zonas por donde entra la droga. Los narcos de la operacin Carbn Blanco fueron condenados con penas de hasta 20 aos. Todo eso habra sido imposible sin fiscales que se ponen de acuerdo y aprovechan la modernizacin. Y lo mismo en materia de criminalidad econmica, de crmenes de lesa humanidad, de violencia institucional...

Todos los fiscales tienen el mismo respaldo?

S. Investiguen lo que investiguen. La causa de Los Sauces, la muerte de Nisman, Hotesur, Avianca, el Correo o lo que sea. El Presidente dijo en cambio que quiere poner a un hombre de su confianza. Lo sealo porque l lo dijo as. Si eso es lo que se busca est claro que el objetivo no es institucional. Dicho de otra manera, si se trata de poner gente de confianza quiere decir que la institucin que encabezo se vera en una posicin de gran debilidad institucional. Porque adems otra acusacin es que soy militante, cosa que no va acompaada de ningn fundamento. Si se combina opinin con el deseo de poner a un hombre de confianza tal vez lleguemos a deducir el objetivo buscado: quieren disciplinar y amenazar a todos los fiscales. Yo no invent que hubo un borrador de decreto dando vueltas para sacarme de ese modo. Si se puede sacar a una procuradora por decreto tambin se puede sacar a un fiscal por telfono. Es grave. El disciplinamiento comenzara a darse en el momento en que yo cediera a las presiones. Por eso sigo trabajando.

El juez Julin Ercolini hizo suyo el pedido de indagatoria que elev el fiscal Taiano. Usted dijo hace un momento que la de Taiano es una construccin aventurada. Por qu?

Surge de una acusacin dbil. Si uno pone como gran elemento de sospecha que hubo una modificacin del pliego para comprar un inmueble con cochera y auditorio, qu tendra de sospechoso? Es delirante buscar cochera propia en el microcentro? Y auditorio, no tienen todos los ministerios pblicos? Encima gan el que ofreci el mejor precio. Hubo ms oferentes que en ninguna otra licitacin. Pude haber hecho una compra directa del edificio de Pern al 600. No la hice. La licitacin fue controlada por 24 funcionarios. La presuncin de un delito requiere la hiptesis de que se gener un dao al Estado. No hubo ninguno. El Estado no pag comisiones y adems pag el precio adecuado. En todo caso que investiguen por qu la inmobiliaria hizo un pago al medio hermano de un funcionario pblico.

Juan Carlos Thil es medio hermano de Guillermo Bellingi.

S. Alguien vendi una influencia que no tena? Que lo investiguen. Entretanto quedaron comprometidos tres funcionarios de carrera. Estn hace 20 aos. Mucho antes de que yo llegara. Para que recayera sobre m alguna responsabilidad deb haber tenido un conocimiento de una operatoria ilcita y, como mnimo, deb haber dejado hacer incluso con ese conocimiento previo. Pero las cosas sucedieron al revs: el trmite de licitacin es impecable. Desafo a cualquiera a encontrar un lugar en el Estado con tantos controles. Es ms: la comisin bicameral tuvo el expediente apenas se realiz la primera audiencia. No puso reparos. Lo cual era lgico: no haba manipulacin.

Usted tiene las mismas facultades que, por ejemplo, el brasileo Janot?

No. Janot s tiene la posibilidad de actuar en casos particulares.

En la Argentina finalmente el Gobierno no quiso implementar el sistema acusatorio, donde como en la provincia de Buenos Aires la iniciativa queda en manos del fiscal y luego hay un juez de garantas. Si el sistema acusatorio comenzara a regir, sera ilimitada la jurisdiccin de la procuradora?

No, tampoco. Mejorara la calidad institucional, eso s, y se vera favorecida la cooperacin entre fiscales.

De todos modos no lleg a discutirse la ley de implementacin del nuevo sistema.

No. Estaba previsto para el 1 de marzo de 2016. Pero un decreto de necesidad y urgencia aplaz todo sin fecha. En el camino me sacaron el 25 por ciento del presupuesto y tuve que devolver un edificio que servira para la nueva estructura. Es absurdo que se ponga el aparato del Estado al servicio de desplazar una persona.

