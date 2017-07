Per hace 40 aos

Hace 40 aos, el 19 de julio de 1977, el Per vivi la que finalmente sera considerada una de las ms trascendentes jornadas del siglo XX: el Paro Nacional convocado por la CGTP y decretado por el Comando Unitario de Lucha, al que se sumaron organizaciones sindicales independientes de las centrales existentes, pero activas en la accin reivindicativa de los trabajadores.

Hoy todos recuerdan el escenario concreto en el que tuvo lugar esta movilizacin que comprometi a ms de un milln de peruanos, y que gener un giro poltico en el pas. Pocos, sin embargo, habrn de situar los hechos en el nivel que les corresponde, como parte de un sugerente periodo de la historia nacional. Veamos:

Desde comienzos del siglo XX se dio en el Per la lucha por ms altos salarios y mejores condiciones de vida para los trabajadores. En el inicio de esta batalla, se sita la formacin de las primeras organizaciones sindicales, la lucha por la Jornada de las 8 horas, y el Mensaje de Jos Carlos Maritegui referido al 1 de Mayo y el Frente nico. En la circunstancia, el deslinde entre la prdica del anarco sindicalismo y el mensaje clasista de Amauta, result, sin duda, la piedra angular de una historia rica en trascendentes episodios.

La muerte de Maritegui, en abril de 1930 y la sucesin de gobiernos fascistas en los aos 30, sembr el camino de los trabajadores, de opresin y de miseria. Y dej una estela de sangre que frustr las expectativas del pueblo. El fin de la dictadura de Odra -1956- abri paso al dominio de administraciones formalmente democrticas, empeadas en salvaguardar los privilegios de la clase dominante. Pero como tampoco para los de arriba la dicha es plena, asom en 1968 el Proceso de Velasco.

Entre 1968 y 1975 como certeramente lo resumiera Hctor Cornejo Chvez un memorable debate en el que hizo papilla a su contrincante de entonces, el hoy santificado Luis Bedoya Reyes- el Per vivi 7 aos de Revolucin sin crisis en contraste con los 2 aos de crisis sin Revolucin, que signific el gobierno de Morales Bermdez, entre 1975 y 1977.

En el Per, en contadas ocasiones la clase dominante tuvo una clara sensacin de miedo. Pero quiz la primera -y la que le dej una huella que an no se borra- ocurri justamente cuando la voz ronca y tronante de Juan Sin Miedo abri los ojos a las grandes mayoras nacionales e impuls trascendentes reformas econmicas y sociales de un claro sesgo anti imperialista y anti oligrquico. Quiz si el miedo comenz en Washington, pero pronto se instaur en Lima, cuando la reforma agraria y la reforma de la industria, abrieron paso a una participacin activa de campesinos y obreros en la construccin de un nuevo modelo social.

El Imperio se llev la mano al cinto, al ver en el escenario continental a un ncleo de militares patriotas. Los generales rojos -dijo la Casa Blanca con voz trmula- cuando a Velasco no le tembl la mano para nacionalizar empresas norteamericanas. Y lanz contra el Per una lluvia de Enmiendas -la Hickenlooper, la Hollan, la Pelly- y amenazas que en lugar de intimidar a los gobernantes del Palacio Tpac Amaru -as llam Velasco la antigua Casa de Pizarro-, los acicatearon para seguir en la brega.

El Proceso de Velasco signific tambin un conjunto de conquistas valiosas para los trabajadores. Pero ellas, no fueron tampoco, un obsequioso presente de los gobernantes. Ocurri ms bien que ellos abrieron campo a una confrontacin social de amplio espectro, en la que los trabajadores pudieron por primera vez en la historia- luchar sin tener las manos atadas. As, una a una, lograron conquistas en fragorosos combates de clase.

El respeto a la organizacin sindical, al empleo, al derecho al trabajo, unidos a las mejores condiciones de vida para la poblacin y los trabajadores; le dieron forma social a las transformaciones revolucionarias de entonces, y contra las que actuaron abiertamente la oligarqua y el Imperio. La cada de Velasco, fue producto de la accin concertada de una, y el otro; y abri paso a un peligroso retroceso. Ese fue el significado del gobierno de Morales Bermdez, que termin entregando el Poder a los Partidos Tradicionales en los comicios del 80.

El Paro del 19 de julio del 77 no se hizo para restaurar el Per Oligrquico. Ni para asegurar el dominio del capital financiero, ni preservar los privilegios de una clase envilecida y en derrota. Al contrario: se hizo para defender las conquistas sociales de los trabajadores y los avances del pas, amenazados por la ya entonces creciente derechizacin del rgimen. Por eso el Paro fue temido, y combatido por la reaccin. Si alguien lo duda, podra revisar las pginas de la prensa reaccionaria de entonces: El Semanario de Alfonso Baella Tuesta -El Tiempo- hablaba de El Martes Rojo, y lo atribua a la iniciativa de los comunistas.

El gobierno lo sinti del mismo modo. Por eso hizo uso de una estrategia extremadamente perversa: no se limit a reprimir a sangre y fuego a los trabajadores dejando una dolorosa estela de 6 muertos y decenas de heridos; sino que mediante los Decretos Legislativos 010 y 011- facult a las empresas a despedir a ms de cinco mil trabajadores.

De este modo el Gran Capital le cort la yugular al movimiento obrero y desangr prfidamente a los sindicatos. Todo el Estado Mayor de la Clase en todos sus niveles, fue seccionado. Todos los cuadros sindicales, esforzadamente forjados en la lucha y educados en una lnea de clase por la CGTP, fueron dejados en la calle sin remordimiento alguno. A los gobernantes de entonces, y a los empresarios, les import una higa el destino de los trabajadores y la suerte de sus esposas y de sus hijos.

Como lo acaba de recordar Francisco del Carpio aludiendo al tema de los Humala, el ao 77, la burguesa fue implacable y cruel. El Odio de Clase lo expres en disposiciones patronales, que fueron refrendadas -todas- por el Ministerio de Trabajo de entonces.

Esa fue, si se quiere, la leccin histrica de la Jornada de Julio de 1977. Nos ense que de los explotadores, slo puede esperarse castigo y venganza.

Recordar, entonces los episodios ocurridos hace 40 aos en el Per, nos debe llevar a enarbolar tres banderas: la defensa resuelta del proletariado, el rechazo categrico a la poltica de los patronos y la lucha sin cuartel contra toda forma de opresin y explotacin.



Gustavo Espinoza M. Colectivo de direccin de Nuestra Bandera.

