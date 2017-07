Desde el odio

Imaginamos, quienes no hemos estado en una guerra, que somos la inmensa mayora, los horrores de la guerra y tambin el mayor horror, si cabe, que pueda haber en una guerra civil, una guerra entre hermanos

Sabemos asimismo, del horror de la posguerra espaola y los ms de un centenar de miles de fusilados por los ganadores una vez terminada. Sabemos que una vez muerto el dictador, un ministro verstil suyo tom las riendas de la reorganizacin del Estado para convertirlo de la dictadura vitalicia que fue a Estado sometido al derecho y no al capricho del tirano (luego se ha ido viendo otra cosa). Personaje ste que convoc a seis personas a las que llam padres de la Constitucin, las cuales habran de elaborarla en parte a voluntad del dictador empeado en restaurar la monarqua y al monarca elegido por l, y en otra parte a la suya propia. Sabemos que la voluntad de ese exministro franquista segua siendo marcadamente autoritaria por actos polticos que le identificaron en su momento con el dictador. Y sabemos por eso mismo que, al no ser posible que perdiese su condicin envenenada, la constitucin y leyes orgnicas que fueran luego promulgndose habran de vigilar estrechamente los intereses materiales y morales de los herederos de los ganadores de esa guerra civil. Sabemos, en fin, que en Espaa, hasta hoy, 2017, por estos antecedentes y por la ausencia absoluta de voluntad, tanto poltica como ordinaria, no ha habida reconciliacin entre los hijos, los nietos y los biznietos de los ganadores y los perdedores.

Que no ha habido voluntad poltica de reconciliacin lo prueba el hecho de no haber habido nunca manifestacin explcita al respecto, pero tambin la negativa permanente a dicha reconciliacin por parte de quienes han ido desfilando por los partidos polticos que en otro pas podran llamarse conservadores y que entre nosotros son el espritu vivo del inmovilismo; voluntad que se hubiera puesto de manifiesto simplemente con cumplir taxativamente una ley, la de memoria histrica, para superar el traumtico sentimiento de millones de espaoles que no slo perdieron aquella guerra sino que hubieron de vivir despus, a lo largo de toda la dictadura, marcados por la ignominia de haberla perdido o ser descendientes o familiares de perdedores...

Pues bien, han ido pasando los aos, y no slo no ha habido gesto alguno que hiciese pensar en el deseo de reconciliacin por parte de los polticos que han representado el pensamiento mal llamado aqu conservador porque es en realidad el de la mayora franquista, si no que quienes han gobernado la mayor parte del periodo convencionalmente democrtico o no la han cumplido o no han permitido que se cumpla la ley de memoria histrica. Y no slo eso, es que en cuantas ocasiones han tenido de responder ante lo previsto para ese cumplimiento que han hecho imposible, su actitud y comparecencias pblicas han sido tan hirientes como lo son siempre la del bravucn y el desalmado frente al dbil... que en este caso son los hijos, los nietos y biznientos de los perdedores de aquella estremecedora guerra civil, la ltima habida en la vieja Europa.

As las cosas, una pregunta que no cesa a medida que aumentan los abusos y el desprecio hacia quienes no son de ellos de esa porcin indeseable de espaoles... Una pregunta a esos desechos de poltico, a esos pervertidos por la prepotencia, a esos miembros de un partido que desde el nacimiento de esta parodia democrtica cuentan con las instituciones, con la mayora de los medios de informacin, con el ejrcito, con las policas, con la banca, con el fruto de sus rapias y con una porcin importante de la "fuerza" judicial que interpreta leyes urdidas al gusto de los ganadores: qu imaginan habrn todos ellos de sembrar en los nimos de la poblacin comn?

El ltimo escarnio, que es al mismo tiempo una ofensiva social en toda regla, de esa gentuza es la decisin del ayuntamiento de Guadalajara, manejado por el partido del gobierno, de pasar factura a la hija nonagenaria de un fusilado ya terminada la guerra, por los gastos (por otro lado ya liquidados) de exhumacin; conminndola, por motivos peregrinos, por si fuera poco el agravio a devolver los restos de su padre a la fosa de la que han sido exhumados.

Es tal el abuso, es tal el desprecio hacia las clases populares y desfavorecidas; es tal el desafo de esa canalla, que el odio hacia ella que va acumulndose en las capas altas y bajas de la atmsfera ya de por s enrarecida de este pas va a terminar percutiendo una reaccin en cadena equivalente a la que genera la fisin del tomo en una deflagracin nuclear

Jaime Richart. Antroplogo y jurista.

