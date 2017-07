Maquillaje y transparencia

Si fuese verdad que mantener bajos los impuestos de los ms ricos produjese ms puestos de trabajo, hoy en da estaramos saturados de ofertas de trabajo.

Removi las vsceras de un pblico formado por los mayores empresarios estadounidenses del Ibex35 y grandes prebostes de la poltica, abarrotando el saln donde se celebraba el congreso de 2012 dentro de los que anualmente organiza el TED, una fundacin empresarial sin nimo de lucro dedicada a potenciar y promover el poder de las ideas para cambiar el mundo

Axioma de quien fue de los primeros socio-inversor de la empresa Amazn y dedicado al capital riesgo. Hoy el multimillonario Nick Hanauer, trata de seducir a sus colegas de clase que, mantener su modelo de relaciones laborales, provoca cada vez mayor carga de desmotivacin a esa masa trabajadora que histricamente sostienen ese Titanic empresarial que hace aguas por todas partesarrastrando al pas.

Destaca como primer azote y causa de la crisis, la progresiva e imparable brecha socioeconmica generada por una poltica sociolaboral feudalista cada vez ms inestable. En el ejemplo de nuestro pas, el desfase salarial, sumado a los recortes sociales, prestaciones y caresta habitacional, han provoca la importante prdida de poder adquisitivo que padecemos la mayora ciudadana y merma de ingresos fiscales que obliga al gobierno a endeudarse y recortar. Si las clases favorecidas con la crisis no consumen ni contribuyen en la misma medida de su enriquecimiento y las clases cada vez ms empobrecidas no pueden, el barco se hunde y de manera acelerada por los evasores fiscales que buscan refugio en parasos consentidos.

Un gran empresario y un gran presidente como modelo-solucin elige Hanauer para los tiempos de crisis humanitaria que se avecina en los pases ricos. Destaca los grandes progresos a partir de que Henry Ford comprendi que sus trabajadores no eran simplemente mano de obra barata para ser explotada y que tambin eran consumidores. Destaca el gran crecimiento que se dio en un pas al borde del hundimiento total, cuando Rossevelt prioriz cerrar la brecha social, mediante polticas sociales y salariales que favorecan que la masa trabajadora mantuviera el poder de compra; lo consigui a costa de polticas fiscales que perjudicaban a la minora.... hasta ser sealado como traidor entre los de su clase.

He comenzado o ayudado a empezar docenas de negocios y he contratado a montones de gente. Pero si nadie hubiese tenido dinero para comprar lo que ofrecamos, todos estos negocios habran desaparecido y con ellos, los puestos de trabajo, sealaba el inversor Nick Hanauer sentenciando tambi: Eso es por lo que puedo decir con confianza, que los ricos no crean trabajo ni hacen negocios, ni grandes ni pequeos.

Hoy todo lo van deconstruyendo de manera consciente e irresponsable. Con la ley Mordaza logran silenciar parte del descontento, la otra parte los medios de comunicacin, teniendo ambas soluciones-parche fecha de caducidad, lo mismo que endeudarse para maquillar la quiebra del pas, silenciando modelos de progreso como el de Portugal y el de Lula en Brasil derribado por esta misma mafia empresarial.

Noruega celebra el ao que viene el centenario por el que los ciudadanos sin acudir a ninguna institucin pueden conocer los datos fiscales y tributarios de todos los ciudadanos, siendo ello razn para ser uno de los pases menos corruptos del mundo.

Esta es la clave-raz por la que a nuestro pas le cuesta tanto reflotarse en su histrico naufragio (digan lo que digan los medios) y salir de esa opacidad heredada del franquismo y mediocridad democrtica.o ser un clculo premeditado?

Me viene una estrofa de la cancin de Fito&Fitipaldi: Cmo voy a entrar en razn si nunca salgo de mi asombro, si cada vez que buscas la solucin es para cargarla sobre mis hombros?Pienso que Fito Cabrales como yo, es experto en economa observativa-deductiva, al tener claro al igual que Nick Hanauer que los gobiernos lo hacen bien cuando la brecha social se va reduciendo porque la carga fiscal est bien repartida.lo inverso a nuestro pas.

Un pas se mantiene armonizado, cuando desde el punto de vista de la justicia contable, ingresos y gasto pblico estn equilibrados.cuando desde la justicia fiscal se da una progresividad real entre ingresos y tributacin elevando el tope de esta (hasta el 97% Roosevelt)cuando desde la justicia sociolaboral se concilia trabajo y retribucin, tiempo de trabajo y vida familiarcuando desde el punto de vista de la justicia asistencial se garantizan: educacin, sanidad y una renta bsica universal, previa revisin a ese sector inmigrante que no han dado la ms mnima muestra de integracin, como mnimo en el campo laborala qu vienen, si no es a progresar con el fruto de un trabajo o a buscar refugio poltico o humanitario? Cunto buenismo poltico hipcrita a costa de.!

En un pas en el que se van reduciendo los ingresos, al igual que en las familias, no le queda ms que conseguir fondos o reducir gastos. Cuando la recaudacin no es suficiente para cubrir los gastos hay dficit y se pide crdito y se emite deuda. Se subi de manera exagerada el IVA en Espaa e irracional en casos como el de cultura (21%)..no ha sido suficiente. Se han recortado las ayudas sociales, sanidad, educacin e inversiones, excepto en Defensa.no ha sido suficiente. Hoy la UE al haber puesto lmite a la emisin de deuda hace imposible que este gobierno equilibre el dficit y como nica solucin a futuro, recurre a nuevos recortes, y as y asfuertes con el dbil, dbil con el fuerte.

De verdad que no queda otra que condenar de nuevo al infierno econmico a millones de familias que ya estaban en el purgatorio mientras esas de siempre siguen en el paraso? La recaudacin del impuesto de sociedades ha cado en los aos de crisis un 55%, estimndose que las empresas del Ibex35 tributan a un tipo real entre 7 (las mayores) y 19,5%, y que en ese mismo perodo los beneficios de esas empresas cayeron solo un 14%.

Pero lo que realmente provoca esa progresiva emigracin del purgatorio al infierno econmico de cada vez ms familias espaolas, es la evasin hacia esos cielos econmicos que suponen los parasos fiscales. Ya en 2.009 el 80% de las empresas del Ibex35 estaban registradas en ellos, de lo que se deduce que lo que estas dejan de contribuir al equilibrio ingresos-gastos de un pas con el lmite de endeudamiento sobrepasado, su gobierno lo compensar cargando a los de siempre y recortando el gasto social justificndose con Grecia y ocultando el modelo de la reflotada e insumisa Portugal.

En Euskadi el 25% de los desempleados mayores de 55 aos, tienen nulas posibilidades de encontrar trabajo y su pensin de jubilacin quedar reducida en un 40% cuando cumplan la edad de jubilacin, aunque hayan cotizado 35 aos.qu diferente a muchos de esos inmigrantes que ni han cotizado, ni sus padres, abuelos, hermanos.. ni integrarse, ni buscar empleo, ni crear familia, ni pas!!!! en aras de una multiculturalidad y hospitalidad aplicada de manera hipcrita, generando agravios comparativos con los nativos fiscales y prdida de incentivo para tener hijos.

Cuestin humanitaria de primera ndole que qued fuera de las reivindicaciones del partido del lehendakari vasco a la hora de apoyar los presupuestos para sostenimiento de un gobierno que consolida clusulas antisociales. As, ante esos miles de desempleados vascos en progresin que cuando pasen por ventanilla le van a decir que a pesar de haber cotizado 30 aos, su pensin de jubilacin es CERO, por no haber cotizado dos aos en los ltimos 15 hasta la edad de jubilacin, (mi caso habiendo cotizado 20 aos) cmo justifica nuestro lehendakari el hecho de no anteponer la exigencia de esa transferencia y condenar a sus ciudadanos a seguir bajo la normativa de un gobierno feudal y retrgado en polticas ramplonas cercana a delictiva?. Ni un solo pas europeo aplica esta clusula restrictiva y ramplona; no les basta con lo que se quedan de los recin jubilados que fallecen despus de cotizar hasta 45 aos?

Cmo se le puede pedir cuentas de este economicidio llevado a cabo por este equipo de gobierno y quienes les sostienen, ante los graves efectos colaterales de carcter humanitario provocados y la falta de sensibilidad y capacidad resolutiva demostradas? Porqu en este pas la vida sigue igual (ftbol, bares, moda, telebasura, cotilleo mediticoy a vivir que son dos das!) a pesar de lo que se refleja en esta radiografa hispana? http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138086

Qu hacer para concienciar a la ciudadana en base a conocer el alcance real de este drama?...la gran canalla de los medios de comunicacin y la metstasis desinformativa, son el verdadero cncer social de Espaa que lo impide. As desde tiempos del franquismo y no hay ms que saber a qu familias pertenecen esos grandes grupos empresariales que se lucran de mantener en la ignorancia informativa a la ciudadana y de maquillar la opacidad poltica de quienes favorecen la subcultura del pelotazo y enriquecimiento rpido a costa de lo que sea. Hechicera meditica capaz de deformar las mentes y apelmazar las ideologas hasta el lmite de que toda esa infamia gobernante no la paguen en las urnas, por la prfida razn de que por encima de todo bien pblico anteponen sus intereses sectarios y para ello son capaces de llegar a alcanzar pactos hasta con el crimen.

En lo ms profundo de los valores, en lo ms natural de los sentidos y en lo ms sagrado del sentimiento de nuestra comunidad, nada ha cambiado desde el franquismo ms recalcitrante, pues la verdad sigue secuestrada y como bien dijo el Maestro de maestros: Solo la verdad os hace libres.

Siendo la justicia el preludio de la libertad, nunca en este pas se ha dado la primera, ya que la memoria secuestrada de una parte impide poner en igualdad la verdad en las dos partes de la balanza.y el crimen poltico de unos merced a un relato meditico bien sintonizado sigue sin castigo.

Un pas fotografiado por Bertolt Brech: lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de llegar... Confo como bien deca en su memorable sentencia el bueno de Machado: Ya hay un espaol que quiere vivir y a vivir empieza, entre una Espaa que muere y otra Espaa que bosteza. Llamada a la reflexin a quienes acomodados en zonas de confort piden cambios para que nada cambie. Llamada a la rebelda parlamentaria y a la dignidad al calor de las plazasLlamada al optimismo para hacer realidad lo que en su da dijo un franquista: Un pas con destino en lo universal.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.