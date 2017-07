El tair de las campanas

Radio Habana Cuba

Dos infaustas noticias con un potencial movilizador de consecuencias insospechadas sacudieron en las ltimas horas a Brasil, una fue la aprobacin en el senado de una ley que sepulta derechos histricos de los trabajadores y, la otra, la condena en primera instancia de un juez a nueve aos de prisin al expresidente y lder histrico de esa nacin, Luis Inacio Lula da Silva, por supuestos delitos de corrupcin.

Una profunda indignacin conmueve los cimientos sociales del llamado Gigante Sudamericano donde la derecha poltica y los sectores empresariales hacen todo lo posible por instaurar un rgimen neoliberal, as como impedir por los medios que sean necesarios el retorno de Lula y el Partido de los Trabajadores al poder.

La reforma laboral forma parte del paquete que el poder econmico encarg al golpista Michel Temer de impulsar, a cambio de mantenerlo en una presidencia que carece en absoluto de legitimidad legal y tampoco cuenta con ningn respaldo popular.

En realidad se trata de cumplir con viejas apetencias del empresariado que habran sido imposibles durante las administraciones de Lula y Dilma Rousseff, porque dejan hurfanos a los trabajadores de cualquier defensa a sus derechos.

Ms de cien artculos del Cdigo Laboral fueron cambiados para dejar en las manos de los patronos asuntos como la duracin de la jornada de labores, que se puede extender hasta diez horas diarias, la eliminacin del pago de horas extras, la fragmentacin del disfrute de vacaciones segn los intereses de los propietarios y la eliminacin del derecho de los sindicatos de defender a sus asociados.

A partir de ahora el asalariado queda atado de pies y manos a los antojos de sus empleadores, paradjicamente con el pretexto de mejorar la oferta de trabajos y disminuir los costos de mano de obra para ofrecer mayor competitividad a las empresas.

Mejorar, ciertamente, la posibilidad de los propietarios para contratar obreros a tiempo parcial, sin firmar contratos fijos, con sueldos miserables y sin ninguna presin sindical, que eso y no otra cosa es la famosa flexibilizacin laboral.

Al mismo tiempo, el aparato judicial pretende imposibilitar la vuelta al poder del Partido de los Trabajadores de la mano de su fundador, Lula da Silva, a quien un juez sin pruebas en las manos pretende enviar a prisin por un prolongado perodo de tiempo con el nimo, en realidad, de evitar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018.

Al no existir ningn sustento para ese veredicto, lo que se busca es agotar el tiempo en la presentacin de recursos y otros trmites e impedir de esa manera la inscripcin de quien hasta el momento encabeza todas las encuestas de intencin de voto y es la nica figura capaz de frenar y revertir la embestida derechista contra los derechos del pueblo.

En realidad Lula es vctima de ese proyecto diseado en Estados Unidos, del que hablamos en reciente comentario, y que recibe el nombre de Plan Atlanta, que consiste en realizar una intensa campaa meditica contra gobiernos y figuras progresistas para luego llevar esas acusaciones falsas ante tribunales previamente comprados.

Esto que ocurre en Brasil es un llamado de atencin a todos los pueblos de la regin, a quienes invitamos a meditar en aquellos versos del poeta irlands John Donne escritos hace ms de 450 aos: nunca preguntes por quin doblan las campanas, estn doblando por ti.



Fuente: http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/135362-el-tanir-de-las-campanas