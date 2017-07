Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del colapso

Estamos por llegar en los prximos aos a los 2 grados de aumento de la temperatura global. Cuando eso ocurra, los ocanos estarn ms calientes de lo que ya estn en la actualidad. Esto tendr como consecuencia directa la muerte casi definitiva de todos los arrecifes de coral del mundo. Con ello se perder tambin a uno de los ms grandes sumideros de carbono que podramos tener (el coral utiliza en CO2 que se disuelve en el agua y lo incorpora para la formacin de arrecifes, donde en definitiva queda depositado). Si a esto le sumamos la prdida de bosques y la continuidad del desarrollo de las fuerzas productivas (y, por ende, la "produccin" de la contaminacin), me parece, que el nuevo amo del planeta ser prximamente el CO2.

Segn los cientficos, el calor que queda taponado por los gases de efecto invernadero afecta en primer orden al mar, en virtud de que este absorbe nada menos que el 90 % del calor. Si furamos ms sensatos, deberamos comprender que sin ese "milagroso" mar hoy estaramos todos asados. De ah que el cuidado de aquel debera ser preocupacin de todos los que no tienen un pasaje para viajar a otro planeta, viaje que ya est proponiendo Stephen Hawking.

En el documental Chasing Coral, recientemente estrenado, se puede observar en forma directa la tragedia de uno de los animales ms importantes (incluso ms importante que el hombre) por su trabajo "socialista" bajo las profundidades del agua. Estamos hablando de un animal (el coral) que en sus entraas permite que vivan otros seres vivos, que facilita el hbitat de millones de peces, y, que adems de servir de barrera para las olas en las costas, colabora sin chistar para que todo lo que est fuera del mar tenga hoy la posibilidad del milagro de la vida.

Uno de los cientficos del documental utiliza una metfora clave para expresar la idea que mi blog Un marxismo para el planeta viene difundiendo: el colapso. La metfora expresaba que la muerte progresiva del coral es una carta del castillo de naipes (que seran nuestros ecosistemas interconectados) que estamos quitando. Pero creo que el cientfico se queda corto, las cartas que hemos sacado indican que el castillo se est empezando a derrumbar. El mismo documental rastrea las estadsticas cientficas sobre las proyecciones de las temperaturas del mar para los prximos 30 aos y todas dan como resultado picos de temperatura ms altos de los que ya tenemos. Lo que quiere decir que la extincin de los corales y de la mayor parte del mundo marino supondr para la humanidad su propio descalabro.

El documental, sin embargo, tiene un dficit, la de creer que despus de todo lo narrado y expuesto por l mismo, propone que se puede detener el desequilibrio ecosistmico solo con la difusin del problema y con buenas intenciones. Me temo que se mienten as mismos para digerir lo que ellos mismos estn observando con sus propios ojos (muchos cientficos lloraban en varias escenas). El colapso es imparable. Una verdad dolorosa pero ambigua. Esta poca es un parto de alto riesgo. Todas las probabilidades indicaran que es una muerte segura de estos "hijos" que a pesar de todo quieren todava nacer. All estamos hoy, en ese trnsito peligroso que depende ya de un hilo. La civilizacin occidental, cuerpo de nuestra madre civilizatoria, para casi todos una madre adoptiva, nos expulsar prontamente de su vientre putrefacto hacia el abismo. El problema de estos "hijos" de poca ser que no tendrn a nadie al lado para garantizarles el alimento, la ropa, la educacin, nada de nada. Tendrn que vrselas solos en mundo en ruinas. Por eso, todos los revolucionarios del mundo, sabiendo de la terrible alarma que empieza a llegar de todos los confines del planeta, deberan prepararse para la organizacin de la resistencia, nica forma de tener alguna base con la cual prever posibles acciones para la supervivencia. Cuando la revolucin se entere que no tendr imperialismo, gobierno o patrn a quien hacerle un paro o cortarle la ruta o quitarle el poder a quin cree que le har la revolucin? La revolucin socialista haba que hacerla hace 100 aos, no la hicimos. Bien, entonces habr que hacerla ahora porque pronto no tendremos ningn enemigo poltico con quien discutir el control de la economa, salvo las hordas de humanos desesperados sin ningn tipo de poder ni recursos.

Esperemos que toda la izquierda anticapitalista mundial comience de una vez por todas a juzgarse como cmplice de una poltica mezquina, cortoplacista y efmera. Cuando estamos en proceso de Colapso (quien lo niegue debe refutarlo con slidos argumentos por la trascendencia del problema que est en juego) no es la de lograr "comer" la consigna de un revolucionario, esa es la consigna del hombre comn, incluso del alienado. Tampoco es ganar un sindicato para pelear con otras fuerzas de izquierda para ver quien es la vanguardia y quin gana gente para el partido. La tarea de las organizaciones y partidos anticapitalistas es pensar en el futuro. Un partido revolucionario, sin dejar de intervenir polticamente en los sindicatos, en la bsqueda de la toma del poder, debe idear prontamente posibles escenarios del colapso para en consecuencia establecer planes de contingencia revolucionaria. Es un trabajo arduo que obligar a salirse incluso de los cnones marxistas. Esto ltimo es lo ms difcil, porque supondr una batalla terica sin precedentes sobre lo que habremos de hacer cuando el caos se empiece a desatar. Por eso la urgencia del tratamiento del problema.

Marx escribi alguna vez que un fantasma recorra Europa y tena mucha razn. Hoy, a pesar de muchos, otro es el fantasma que recorre Europa y todos los dems continentes, el colapso civilizatorio.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.