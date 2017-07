Exprisioneros palestinos protestan porque la Autoridad Palestina cort sus salarios

Al Jazeera

Los exdetenidos, la mayora afiliados a Hams, se manifiestan contra el avance de las autoridades de Ramallah para recortar sus salarios. Algunos exprisioneros dicen que la decisin de la AP de cortar los salarios fue el resultado de presiones estadounidenses e israeles [EPA].

Ramallah ocupada, Cisjordania.- En el extremo sur de la plaza del Reloj, en Ramallah, un centro de protesta poltica en la capital palestina de facto, una pequea multitud de simpatizantes y equipos locales se reunieron para or a un exprisionero.

Flanqueado por otros exdetenidos, mientras sus esposas e hijos observaban desde debajo de una lona verde, Mansour Shamasneh protestaba contra la decisin de la Autoridad Palestina de dejar de pagar salarios mensuales a las familias de unos 260 presos actuales y antiguos.

"Esta decisin afectar a las madres, a los nios y a los padres all sentados", manifest mientras dramticamente su brazo abarcaba a la muchedumbre.

Shamasneh es uno de la docena de antiguos detenidos que han decidido protestar pblicamente contra los cortes salariales acampando en el centro de Ramallah. El montaje es rudimentario. Instalaron una tienda blanca sobre un tramo de tierra donde extendieron unos pocos colchones individuales sobre un pedazo de lona. En el rea de "recepcin principal" estn ms expuestos los otros elementos, dos docenas de sillas de plstico protegidas del sol del verano por un techo de lona floja. No hay baos, as que los hombres cruzan la calle a un centro comercial cercano para higienizarse.

Se trasladaron a la plaza central despus de que los desalojasen de su sitio de protesta inicial -frente a la oficina del primer ministro- las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina a finales de junio. En ese momento se les dijo que el primer ministro recibi el mensaje y que la protesta no era apropiada, pero tres semanas despus de que comenzaran la acampada, la AP an no les haban informado sobre la reanudacin de los salarios retenidos.

"Fui al banco para cobrar mi sueldo y me dijeron que no tena dinero", dijo Shamasneh a Al Jazeera. "Cuando me registr, descubr que el pago no se haba hecho y que en mi cuenta haba menos de 3.500 shekels (980 dlares).Tengo pagos automticos que llegan a mis cuentas y continuaron como normales, no sepueden parar".

Shamasneh, que estudia en la universidad Al Quds y tiene una familia joven, dijo a Al Jazeera que el pago mensual de 5.000 shekels (1.400 dlares) era su nica fuente de ingresos.

"Incluso cuando cobro el salario no es suficiente para mi familia", dijo. "Lo gastamos todo en dos o tres semanas, tengo prstamos, compr muebles que tengo que pagar en cuotas, tengo que pagar mis estudios y tengo dos hijos, una esposa y una casa" dijo.

"Estoy muy preocupado, porque tengo que pagar los prstamos en cuotas y ahora no puedo cubrir los cheques, es difcil incluso sobrevivir, si me llevan a los tribunales me arrestarn por una razn criminal porque mis cheques son rechazados", agreg Shamasneh.

Shamasneh estaba acompaado en la acampada por su joven familia en Ramallah [Nigel Wilson / Al Jazeera]

Segn el Comit de Prisioneros Palestinos, una organizacin no gubernamental local que aboga por los derechos de los prisioneros, un total de 277 exprisioneros no recibieron sus salarios mensuales en mayo. La inmensa mayora de los afectados estaban afiliados al movimiento de resistencia islmico Hams en Gaza en el momento de su detencin y fueron liberados durante el intercambio de prisioneros de 2011 por el soldado israel Gilad Shalit.

A partir de julio los pagosse reanudado a los que estaban afiliados a otras facciones, dejando alrededor de 260 presos anteriores y actuales afiliados a Hams y sus familias sin fuente de ingresos.

Para Leila Shalash, una madre de cuatro hijos cuyo marido Ibrahim est actualmente en prisin, el sueldo mensual de 6.000 shekelsera su nica fuente de ingresos. Ibrahim fue puesto en libertad en el intercambio de 2011, pero luego lo volvieron a detener en 2014 durante una amplia campaa israel contra partidarios de Hams en Cisjordania.

"Me sorprend cuando o que haban detenido el pago", dijo la madre de cuatro hijos.

"Tengo muchas responsabilidades: en primer lugar la casa, que todava no est terminada. Mis hijos estn estudiando y necesitan dinero para continuar su formacin. Y luego est la vida cotidiana. La familia necesita dinero para cosas normales, comida, electricidad, agua. Todo esto cuesta dinero", dijo.

"Estoy pidiendo a la AP que comience a pagar los salarios porque mi esposo ha sacrificado su vida por la patria, por Palestina, y no podemos continuar nuestras vidas sin este salario".

La decisin de suspender los pagos tambin sorprendi al titular del Comit de Prisioneros Palestinos, Qadura Fares, quien inici las negociaciones en favor de los presos encarcelados y de los que estn de Jerusaln Oriental ocupada y Cisjordania, pero no en nombre de los que residen en la sitiada Franja de Gaza o fuera de los territorios palestinos.

"Tratamos de averiguar quin era el responsable de esta decisin y hasta este momento no sabemos quin es", dijo Fares a Al Jazeera.Y aadi que los pagos de los expresos estn garantizados por la ley palestina.

"Tienen que devolverles sus derechos porque es un derecho garantizado por la ley", dijo. Es una ley como cualquier otra.