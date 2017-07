18 de julio (1936): Con el permiso de Aristteles y la temprana advertencia de Marx

Aristteles fij en el trmino medio el eje de su discurso filosfico- poltico; demoniz la demagogia, que equipar con la degeneracin de la democracia. El exceso de protagonismo del pueblo llano, en detrimento del rol debido de las clases medias, conduce a la democracia (la cual slo se concibe para el ejercicio poltico de personas o grupos mesurados y ponderados) a situaciones de extremismo que, a los ojos de los bienmesurados hombres de orden y razn, slo merecen ponerse a trmino con la mayor prontitud.

La democracia solo puede tolerarse a condicin de que se desarrolle en los lmites de la mesura y razonabilidad; del buen criterio, que el meritoso y plutocrtico siglo XIX slo admita, con la consagracin del sufragio censitario, en los hombres de cierta fortuna y/o ilustracin: unos cientos de miles en la Espaa de los reinos de los Alfonsos (XII y XIII) y Borbones.

La Grecia aristotlica tambin reservaba la democracia slo para una clase de hombres, los esclavistas, nicos ciudadanos de la polis, y a los que su filsofo ilustre, Aristteles, bendeca con todos los honores y preservaba de la plebe y pobretera. stos, llevados por la simple necesidad y, menesterosos al fin, de ninguna de las maneras podan tener criterio alguno sobre los asuntos pblicos. Y, al margen, de que el filsofo pudiera tener razn sobre la imposibilidad de alzarse al bien comn, si el bien propio e individual no encuentra previa satisfaccin, no es menos cierto, que no procur solucin a esta contradiccin en la satisfaccin de las necesidades bsicas del pobre, sino, por el contrario, en la ley, el orden, la justicia, etc, estos es, dicho en roman paladino, en su represin, preconizando salidas autoritarias frente a la crisis de la democracia o su deriva demaggica o popular.

En fin, Aristteles, padre espiritual de la clase media, del trmino medio, de la pequea burguesa, fue un protofascista en toda la regla. Abraz, finalmente, el imperio Alejandrino, del que fue asesor y beneficiario, y que ahogara las libertades de las polis. Son tan obvias las coincidencias, que no nos resistimos a manifestar que el fascismo es tan viejo como esa clase media, que hundiendo sus races en la Grecia prealejadrina, es acomodaticia, conservadora y pusilnime; es la clase media de un Unamuno y Pio Baroja que, acongojados ante la pobreza, abrazan, falsa y primariamente, el ideario socialista o anarquista, respectivamente, pero que, a la postre, activa o pasivamente, ms o menos abiertamente, se echan en manos del fascismo, aunque no menos alarmados; y clase, asimismo, de un Camb, lder de la mesurada y progresista liga catalanista de principios del siglo XX, que no duda en pasearse, amenazante contra el movimiento obrero, fusil del mosaten en mano, por las ramblas de Barcelona. Es la clase de los hombres que padecen horror historicus y huyen despavoridos ante el decurso de la historia: les es tan favorable el presente, que desearan que no hubiera futuro; y si el presente les es adverso, miran hacia el pasado; no tienen ojos en la cara, porque no van de cara; van de soslayo y de espaldas. Es, adems, la clase que encumbra y sustenta al caciquismo, la que espera favores y empleos del Estado, y, por tanto, la que alimenta la corrupcin y corruptelas; la que conoce, pues, las cloacas del Estado, y se comunica a la perfeccin con los desechos sociales, con el lumpen, los delincuentes y todo lo srdido que en aquellas repta; con toda esa caterva y turbamulta til al fascismo.

Marx supo, muy tempranamente, caracterizar, poltica y sociolgicamente, a estos jefes naturales del comercio y la industria, las clases medias y su ideologa fascista de ltimo recurso. Son enemigos del despotismo militar, pero cuando entran en escena los obreros en la batalla contra aquel despotismo, dispuestos a reclamar la parte que les corresponde de los frutos de la victoria, las clases medias se asustan y retroceden para ponerse de nuevo bajo la proteccin de las bateras del odiado despotismo. Este es el secreto de la existencia de los ejrcitos permanentes en Europa, incomprensible de otro modo para los futuros historiadores. Y as, dice Marx, se ven obligadas estas clases mesuradas a someterse a un poder poltico que detestan si quieren preservar su comercio e industria. Y esto lo reflexionaba Marx en 1.856, a propsito de la revolucin espaola de la misma fecha. Por eso, declam: Que esta leccin se d incluso desde Espaa es tan impresionante como inesperado.

Pero hay ms. Dos aos antes, en 1.854, el mismo Marx encontr el no menos importante sustrato rural del fascismo: el campesino, como prototipo de clase media. Y, a razn de ello, afirmaba: Adems, era un rasgo peculiar de Espaa el que todo campesino que tena escudo tallado en piedra sobre la puerta de su msera cabaa se consideraba hidalgo y que, en consecuencia, la poblacin rural, aunque pobre y expoliada, no sola sentir la honda humillacin que exasperaba a los campesinos del resto de la Europa feudal. En 1.936, buena parte de ese campesinado abraz el ideario carlista y falangista y apoyo el golpe militar fascista.

Es por eso que no hay nada de extraordinario en el surgimiento de las figuras fascistas; son un producto ordinario y vulgar de la historia. Su biografa, desde un punto de vista intelectual y poltico, es totalmente anodina; son MEDIOcres por antonomasia. Son, en su caso, malos periodistas, como el Duce; pintores de brocha gorda, como el Fhrer; militares crueles y cruentos y de fcil carrera en el Africa indefensa, como nuestro generalsimo. La Espaa MEDIOcre del catolicismo militante (el florecimiento intelectual se desarroll del lado laico), enfrentada a la demaggica y popular repblica de trabajadores de todas las clases, confi su destino al despotismo militar; primero, a los Primos de Rivera, represores del movimiento obrero cataln, y, ms tarde, a los Franco, Miln Astrain, Sanjurjo y Mola, antiobreros ibricos y universales. Eso culmin y fructific, con el permiso de Aristteles y la temprana advertencia de Marx, en un 18 de julio de 1936, dando inicio a la construccin ms deformada del Estado artificial que, en las Espaas, erigieron los Austrias y perfeccionaron los Borbones, el Estado del Nacional Catolicismo. Y, desde entonces, el sentimiento patritico del espaolito medio est muy malherido, porque una de las Espaas le hel el corazn.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.