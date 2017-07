Carta a una amiga socialista (I)

Querida Carmen:

Me dices que vuelves al PSOE. Siempre te he apreciado mucho. Llevamos aos debatiendo, metidos en la pelea de construir la alternativa a las varias derechas y definir un nuevo proyecto de pas justo, democrtico e igualitario; como a ti y a m nos gusta decir, ms all de la lgica del capitalismo y abierto a la perspectiva socialista.

Me das tres tipos de argumentos que acompaan y justifican tu decisin de retornar al PSOE. Antes que nada, expresarte mi respeto; por as decirlo, mi desacuerdo fraternal. Tu primer argumento es que crees lo has vivido as- que Pedro Snchez significa, no solo un giro a la izquierda del PSOE, sino algo ms: un nuevo PSOE ms all de las lindes de la socialdemocracia europea tradicional. El segundo argumento tiene que ver es tu opinin- con el poco caso que Podemos en general y Unidos Podemos en particular, le han prestado a los socialistas de izquierda. El tercero es mucho ms concreto: vuelves para luchar por la convergencia y la unidad de las diversas izquierdas en un programa comn. Vayamos por partes.

La primera cuestin merece la pena debatirla a fondo; que Pedro Snchez viene por la izquierda y que hay una percepcin social que as lo entiende, no ofrece dudas. Snchez, desde una soledad evidente, ha ganado una batalla poltica frente a un complejo de poderes encabezados por la vieja guardia del PSOE y por Susana Daz. Es -lo dira as- el PSOE ms del rgimen, el ms ligado a los poderes fcticos, defensor a ultranza del proyecto de restauracin en marcha. Aparentemente, lo que los medios dicen y, en parte replica la actual direccin del PSOE, es que ellos son una oposicin ntida a la derecha desde polticas claramente de izquierdas. Es ms, ellos son la izquierda, la verdadera, la llamada a representarla, si no en exclusiva, s, al menos, de modo mayoritario. El acento se pone no es casualidad- en una izquierda de gobierno frente a otras que no lo seran o lo seran insuficientemente. Evaluar estas posiciones no es fcil, estamos demasiado acostumbrados a fuerzas polticas que defienden una cosa en la oposicin y hacen otra en el gobierno. El punto de partida que a ti y a m nos une tiene ms que ver con un anlisis de fase, con la disyuntiva bsica: ruptura democrtica o restauracin, reforma de lo existente o transformacin dirigida, encaminada a una salida democrtica de la crisis del rgimen del 78.

Sabes perfectamente que yo no pido la luna, que las batallas polticas son siempre concretas y que tienen que ver sustancialmente con las correlaciones de fuerzas. Pedirle a este PSOE que defienda un proceso constituyente y cambios sustanciales en la estructura del poder existente, empezando por la monarqua, no parece verosmil y cierra el debate antes de comenzarlo. Lo que planteo es otra cosa, radical tambin. El nuevo PSOE est dispuesto realmente a enfrentarse, no solo a la derecha poltica, sino a la derecha econmica? es decir, a eso que t y yo hemos llamado la trama, ncleo del poder econmico y meditico que est imponiendo en este pas un doble veto: a las polticas que se oponen al modelo neoliberal y a la participacin de Unidos Podemos en un gobierno unitario. No hablo de odas, se lo dijo Snchez a Jordi Evole con mucha claridad despus de su forzada dimisin.

Hay otro asunto no menor. Me refiero a la pretensin del PSOE de ocupar el espacio de la izquierda en situacin de monopolio. Como hemos hablado tantas veces, esto tiene que ver, fundamentalmente, con el bipartidismo como modo especfico y concreto de organizar el poder poltico en Espaa. Cuntas veces en los ltimos 20 aos hemos tenido que soportar el chantaje discursivo de un PSOE que nos deca, una vez s y otra vez tambin, que si se votaba a IU, a Podemos o a Unidos Podemos, ganara el PP? Era el chantaje del voto til que tena en su centro una enorme mentira: el voto til lo sera tambin si crecieran opciones a su izquierda y luego se pactara con ellas un programa de gobierno preciso y concreto. Claro que haba un problema, el sistema electoral. Por qu no lo quiso cambiar el PSOE cuando pudo? Porque le beneficiaba. Cul era el tipo de beneficio? Permita al PSOE aliarse con los poderes econmicos dominantes y propiciar polticas que no salieran de los lmites de lo tolerado por los que mandan y no se presentan a las elecciones. Sistema electoral y bipartidismo es lo que ha permitido una alternancia que impidi una verdadera alternativa a la derecha econmica, a los poderes mediticos y, en muchos sentidos, a la derecha en sentido estricto .

El tercer asunto es tan conocido que no merecera mucho la pena discutir sobre l. Se trata de aquello de programa, programa, programa. Por mucho que se intente ridiculizar esta frmula poltica, hoy sigue estando vigente porque pone el acento en los contenidos de la unidad, en las propuestas concretas para superar el modelo neoliberal. Esta es la sustancia de un acuerdo posible. Todos sabemos que no es fcil, por eso muchos de nosotros defendemos una estrategia de unidad popular, en el lenguaje allendista tuyo y mo: llegar al gobierno no significa tener el poder, hace falta construir poderes sociales, contra hegemona capaz de impulsar en la sociedad civil un apoyo real a un gobierno que tendr poderes limitados. Los contenidos del posible acuerdo tendran que ver con cinco cuestiones que aqu solamente los enuncio: la primera discutir, debatir y concretar programticamente nuestra relacin con la Unin Europea, con los Tratados que la definen y, es lo decisivo, constitucionalizan las polticas neoliberales. La segunda cuestin tiene que ver con el modelo productivo y de poder existente en nuestro pas; son las relaciones de poder los que implican un determinado modelo productivo y de sociedad, no al revs. La tercera est relacionada con el Estado Social y la garanta constitucional de los derechos sociales fundamentales. Es un tema central y un gobierno de progreso tendr aqu su gran desafo. La cuarta tiene que ver con la construccin de un verdadero Estado Federal. Se puede decir de muchas maneras pero la condicin previa para resolver los dilemas de las varias cuestiones nacionales del Estado espaol es el ejercicio del derecho a decidir, pero tambin tiene que ver con otras cuestiones muy importantes, las garantas del mismo, el respeto a las minoras y la voluntad de definir un tipo de Estado democrtico, socialmente avanzado y solidario. La quinta cuestin, la apuesta por un nuevo orden econmico internacional justo e igualitario, capaz de garantizar los derechos humanos fundamentales, la paz entre las naciones y pases en momento donde se acelera la carrera de armamentos, se agrava la crisis ecolgico-social del planeta y la guerra aparece como una posibilidad cada vez ms real.

Resumiendo mucho. El proyecto que hemos conocido de Pedro Snchez ha sido claro desde el principio: limitar, reducir el peso poltico y electoral de Unidos Podemos; para eso era necesario polarizarse fuertemente con el PP, hegemonizar la oposicin y reclamar para s los valores y el imaginario exclusivo de la izquierda. Se neg a cualquier intento de gobierno de coalicin con Rajoy y cuando pudo hacer una propuesta alternativa lo hizo de la mano de Ciudadanos. No fue casualidad, haba un clculo preciso: pactar con los grandes poderes econmicos-mediticos, desgastar a UP y ganar tiempo para asegurar su poder interno. Pactar qu?: Que l era el nico capaz de derrotar a UP y el nico capaz de asegurar la restauracin en marcha. Sabemos lo que pas. Ha cambiado realmente Pedro Snchez? No lo s. Sabemos que su consistencia ideolgica no es especialmente fuerte. Dicho esto, hay que sealar inmediatamente que no es la primera vez que alguien viene por la derecha y acaba haciendo polticas contrarias a lo polticamente dominante, forzado por las circunstancias y por las nueva correlacin de fuerzas internas y externas y, no es menor, por necesidad de revancha. Snchez ha construido una mayora clara en los rganos dirigentes de su partido, sigue teniendo en los barones y en la baronesa un frente interno problemtico y, lo fundamental, ha revitalizado, politizado un partido y una base electoral que vegetaba entre la resignacin y la nostalgia.

Compaera:

La batalla por la unidad hay que darla con sinceridad y hasta el final. La percepcin social es que con Snchez gana un partido socialista que gira a la izquierda, que defiende los derechos sociales y que se opone con firmeza a las polticas del PP. Ms all o ms ac de lo que se puede intuir o pensar de este nuevo PSOE, es necesario responder al desafo de la unidad. Cul debera ser nuestra tctica poltica? Hacer de la unidad, de las alternativas y del proyecto un debate de masas, que nos acerque a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, que politice de nuevo a una sociedad que da seales de desencanto de la poltica y que, es la paradoja de la realidad, demanda polticas alternativas, posibles, viables y radicales. La clave, la de siempre, huir del repliegue y del politicismo. Replegarse significa desconectarse del debate real, de las percepciones sociales mayoritarias y de las demandas sinceras de unidad de una ciudadana que quiere y necesita cambios reales en sus vidas. Politicismo, significa adaptarse sin principios, girar hacia la unidad aparentando desconocer las dificultades objetivas de los procesos unitarios y, sobre todo, eludiendo que la clave esta est en una la propuesta poltica que crea una correlacin de fuerzas adecuada para ello. Como podra decir el Snchez que buscaba la reeleccin, el tacticismo elude la importancia de la autonoma del propio proyecto y la necesidad de consolidarlo social y organizativamente.

Hay una cuestin que me dices de pasada y que me lleva a viejos debates con Iigo; me refiero a eso de que la ventana de oportunidad se est cerrando y que, de ser verdad, favorecera an ms una dialctica unitaria con el nuevo PSOE. Tengo ms que dudas sobre las dos cuestiones. Se ha cerrado la crisis del rgimen con la victoria de la restauracin? Creo que no, pero s acepto que esta, la restauracin, ha avanzado y mucho. Sobre la segunda, tengo menos dudas. No creo, para nada, que si la restauracin se consolida, tengamos que favorecer un acuerdo con el Partido Socialista. Ms claramente: pactar con el PSOE para intentar recuperar una cierta capacidad ofensiva que la realidad no da, me parece puro tacticismo e ir, a sabiendas, a un mal acuerdo que rebajara nuestro programa y que agudizara el conflicto con nuestra base electoral y social.

Lo que est pasando es otra cosa que no te atreves a decir, aunque s que la piensas: la coyuntura poltica nos est llevando a una etapa defensiva, de guerra de posiciones y de cerco mutuo con el PSOE. En mi tradicin, el lenguaje falsario siempre ha cumplido un papel fundamental que consista en no reconocer nunca las derrotas, los retrocesos y el cambio de la correlacin de fuerzas que, por definicin, unas veces posibilita el avance y otras veces obliga a una estrategia defensiva. Esto de ir de victoria en victoria hasta la derrota final o de avanzar sobre la retaguardia me llegara a aburrir si no fuera por sus psimas consecuencias prcticas. A la defensiva te sitan, no te sitas, nada tiene que ver con el pesimismo o el optimismo sino con una valoracin correcta de las fuerzas en campo.

Pues bien, creo que hemos entrado en una etapa defensiva del movimiento que va a exigir por nuestra parte de mucha energa, de capacidad hegemnica y de una direccin poltica extremadamente eficiente. Qu es lo que provoca esta vuelta a la guerra de posiciones y al cerco mutuo? Bsicamente tres razones que no puedo explicarte con el detalle que el tema merecera: la primera es la propia recuperacin econmica. Me salto todos los debates sobre esta cuestin. Solo indicar una cosa: todo proceso de crecimiento por muy dbil que ste pueda ser- genera una coalicin favorable al mismo, una ideologa y un conjunto de expectativas. Nuestro problema de fondo es que se puede estar rompiendo la alianza entre sectores significativos de las viejas y nuevas capas medias y las clases trabajadoras excluidas de la recuperacin. La segunda es ms evidente, pero que nos puede llevar tambin a muchos equvocos. Me refiero a preguntarnos qu tipo de pasividad es la que hoy vivimos? Es claro que la movilizacin social ha descendido mucho y no parece que estemos ante un nuevo ciclo de la misma. El acento quiero ponerlo en que la sociedad est cambiando mucho, y no necesariamente para peor. Se podra decir que hay un cierto desencanto, una desmoralizacin por la ausencia de cambios reales y un pesimismo que puede convertirse en cinismo. En el centro, la ruptura generacional y sus diversas salidas. La tercera razn la estamos discutiendo desde el principio, el nuevo PSOE de Pedro Snchez. Aadir solo una reflexin: Snchez es un offsider del sistema, alguien que puede jugar a la vez a Macrn y a Mlenchon, alguien que disputa a Unidos Podemos la hegemona en la izquierda y que, en un momento dado, puede girar hacia el centro con todas sus consecuencias.

