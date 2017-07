Los cientficos advierten de que estamos en una era de "aniquilacin biolgica"

New York Times

Integrantes de algunas de las especies cuyas poblaciones han disminuido de manera pronunciada: un guepardo rey, un len, un pangoln y un orangutn. Credit En sentido de las manecillas del reloj: John Wessels/A.F.P. Getty Images, Ben Curtis/Associated Press, Roslan Rahman/A.F.P. Getty Images, Ulet Ifansasti para The New York Times

Desde la jirafa hasta el pangoln, miles de especies animales han tenido bajas estrepitosas en sus nmeros, una seal de que se acerca una era irreversible de extincin masiva, alerta un nuevo estudio.

La investigacin publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences califica a la disminucin en poblaciones animales como una epidemia global y parte de una sexta extincin masiva en curso causada, en buena medida, por la destruccin humana de los hbitats animales. Las cinco extinciones anteriores fueron causadas por fenmenos naturales.

Gerardo Ceballos, investigador de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, reconoci que el estudio est escrito con un tono particularmente alarmante en comparacin con el estndar de los trabajos de investigacin acadmica. Sera poco tico en estos momentos no usar este lenguaje para atraer la atencin hacia este problema, dijo.

Ceballos enfatiz que l y los coautores, los profesores de la Universidad de Stanford Paul Ehrlich y Rodolfo Dirzo, no son alarmistas, pero que los datos cientficos respaldan sus aseveraciones de que el declive en la poblacin animal y la posible extincin masiva de especies en todo el mundo podra ser inminente, y que otros cientficos han subestimado ambos hechos.

Los autores sugieren que los estimados anteriores de tasas de extincin global han sido demasiado bajos en parte porque los cientficos se han enfocado demasiado en la extincin completa. Se cree que dos especies vertebradas se extinguen cada ao, lo que los autores recalcan no genera suficiente preocupacin pblica y hace parecer que muchas especies no estn fuertemente amenazadas o que la extincin masiva es una catstrofe lejana.

Los clculos conservadores de cientficos dicen que se han extinguido 200 especies en los ltimos 100 aos. La tasa normal de extincin registrada durante los dos millones de aos pasados era de dos especies extintas cada siglo debido a la evolucin y otros factores.

Sin embargo, este estudio se fija ms en las poblaciones que en las extinciones: la desaparicin de una poblacin entera y la disminucin en los individuos que la componen. Encontraron que es un fenmeno que sucede a nivel global, pero que las regiones tropicales con mayor biodiversidad han sufrido la mayor prdida en nmeros totales, mientras que las regiones templadas han tenido una mayor proporcin de prdida poblacional.

Los autores del estudio vieron las reducciones en un rango de especies por factores como la degradacin de su hbitat, la contaminacin y el cambio climtico, entre otros y de ah extrapolaron cuntas poblaciones se han perdido o estn cerca de hacerlo, un mtodo que tambin usa la Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza.

Hallaron que un 30 por ciento de los vertebrados terrestres mamferos, aves, reptiles y anfibios han presentado declives y prdidas en las poblaciones locales. En la mayora del mundo, las poblaciones de mamferos han perdido el 70 por ciento de sus integrantes por la desaparicin de sus hbitats.

Casos particulares que cita el estudio incluyen el del guepardo, que ya solo tiene unos 7000 especmenes; los orangutanes de Sumatra y Borneo, con menos de 5000 animales; los leones africanos, que han perdido el 43 por ciento de su poblacin desde 1993; los pangolines han sido diezmados, y las jirafas, cuyas cuatro especies ahora tienen menos de 100.000 especmenes.

Jonathan Losos, un profesor de Biologa de Harvard, dijo que no sabe si el mtodo usado por el estudio ha sido empleado antes, pero que era un aceptable primer intento para estimar el declive de las especies y las bajas en su poblacin.

Losos tambin indic que es difcil estimar la poblacin de fauna, en parte porque los cientficos no siempre estn de acuerdo sobre cmo se define una poblacin. Aun as recalc que es un estudio muy importante y preocupante, que documenta que los problemas que tenemos respecto a la biodiversidad son ms grandes de lo que se piensa.

Ehrlich, uno de los autores y profesor en Stanford, dijo que la situacin era similar a la del colapso imaginado de la humanidad por sobrepoblacin que previ en su libro La explosin demogrfica, excepto que el efecto de la actividad humana repercute ms bien sobre el mundo animal.

Hay solo una solucin global, y es reducir la escala de la actividad humana, dijo Ehrlich. El crecimiento poblacional y el mayor consumo entre personas ricas est impulsando esto.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/07/14/aniquilacion-biologica-extincion-especies/