Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto

Una minora (productores y grandes consumidores de amianto crisotilo) impide que el amianto blanco se incluya entre las sustancias de alerta

Francisco Bez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 40 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra. Este entrevistador edit en 2015 un libro de conversaciones spnre su obra.

Seguimos, admirado amigo. Otro enlace que me llega de usted, como siempre: EL PRAT DE LLOBREGAT-LA ANSIEDAD Y EL AMIANTO. http://www.rojoynegro.info/evento/acci%C3%B3n-sindical/la-ansiedad-el-amianto . Su nota: He remitido un comentario; esperemos que lo publiquen. Qu comentario fue ese? Lo publicaron? Ansiedad, amianto?

Creo que no ha sido publicado. No estoy seguro de que llegara a atinar en dar correctamente todos los pasos necesarios para habrselo llegado a remitir. A estas alturas, francamente, no sabra recordar exactamente qu palabras utilic, ni qu opinin u observacin dese transmitir. No obstante, tratar de reconstruir cul ha podido ser mi comentario:

La ansiedad generada por la toma de conciencia respecto de los efectos nocivos del amianto, cobra especial relevancia en los casos de afectacin por placas pleurales, habida cuenta de que, siendo posiblemente el signo de exposicin ms extendido entre las personas que han estado sometidas a dicha polucin, y aunque generalmente no genera dolor o restriccin respiratoria, no obstante, de forma excepcional, s que puede generar dolor, incluso hasta el punto de llegar a ser determinante de suicidio, y s que pueden tambin afectar a la capacidad pulmonar. Si a ello unimos el hecho de que, de forma tambin excepcional, puede haber degeneracin maligna de las mismas, y que la estadstica seala un ligero incremento en la tasa de mesotelioma (cncer de pleura), entre los portadores de las susodichas placas pleurales, en igualdad de restantes condiciones, de todo ello cabe concluir que, hasta cierto punto, esa ansiedad estara justificada por datos objetivos.

Una carta que le est dirigida: Apa Paco: Est claro que queda camino, pero la lucha va dando frutos, all en Catalua al menos hay partida para este ao, 1,3 millones, en Andaluca hay una lucha importante y la administracin se visto obligada a adquirir compromisos, en Valencia hay movimiento, pero aqu en Euskadi, no hay partida alguna para desamiantado, en ningn departamento del gobierno vasco, ni en educacin, ni en salud, ni en medio ambiente, te adjunto unos documentos de preguntas y respuestas del parlamento, las que estn en euskera estn tambin en castellano. Ni siquiera creo que haya un inventario de los colegios con amianto, esta lucha por el colegio Latiorro de mi pueblo, ha dado algn fruto, este verano quitan unos porches de Latiorro y han quitado alguna otra uralita en otro colegio del pueblo, pero an queda, slo en mi pueblo hay ms colegios afectados, y a nivel de Euskadi sern bastantes, la lucha continua. Como siempre, muchas gracias por la informacin que compartes, Salud!, Agur. Oskar La cosa esta peor en el Pas Vasco? No me lo puedo creer!

La lucha de los trabajadores y de sus familiares (protagonistas, junto con sindicatos y organizaciones ecologistas), participando en este tipo de movilizaciones, se han venido orientando preferentemente hacia otras reivindicaciones ligadas a la problemtica del amianto, como es el caso de las relativas al reconocimiento del derecho a indemnizaciones, a la retirada de residuos descargados en vertederos ilegales, etc. Pero todo se ir abordando, progresivamente.

Tambin esta carta le est dirigida:

Estimado Paco: El da 15 de marzo acudimos al Congreso de los Diputados para apoyar la iniciativa del Parlamento de Euskadi junto a ASVIAMIE para la creacin de un FIVA. Todos estamos en esta lucha. Creo personalmente que este FIVA de Euskadi es mejorable. En cuando a que el Gobierno ha rechazado el Proyecto de Ley, la informacin que tengo que proviene de ASVIAMIE es al contrario, el Gobierno no ha impugnado el Proyecto de Ley, por lo que pasar al Pleno para su debate y luego a Comisin. Si se ha producido algo en contra, quien mejor te puede informar es Jess Uzkudum. Un abrazo. Ricardo Torregrosa Marn. JESS: POR ALUSIONES (DE RICARDO): POR FAVOR, DINOS LO QUE ESTIMES PROCEDENTE. SALUDOS

Qu les ha dicho Jess Uzkudum?

Eliminando de su respuesta lo que son alusiones personales que no me siento facultado para difundir sin autorizacin, su respuesta ha sido la siguiente:

El gobierno del PP rechaz el Fondo de Compensacin, que tiene la UNANIMIDAD del Parlamento de Euskadi, Evidentemente todo es mejorable. Tras el rechazo, PNV, PSOE, EH Bildu y Podemos IU, buscaron otro cauce parlamentario, por el cual se obliga a DEBATIR en el Congreso, y parece que va a ser as. Personalmente, no estoy muy involucrado en ese proceso Institucional. Personalmente creo que la mayora de las Fuerzas Soberanistas Vascas han lanzado balones fuera, porque era posible dar pasos aqu, y de la correlacin de fuerzas en el Estado, tengo poca esperanza. Simplemente transmito una opinin personal.

Me llegan estos enlaces y su comentario: http://www.lavanguardia.com/vida/20170526/422958435315/niveles-de-amianto-ya-indetectables-en-la-parcela-del-cortijo-de-cuarto-de-diputacion-tras-tres-limpiezas.html http://www.20minutos.es/noticia/3048111/0/niveles-amianto-ya-indetectables-parcela-cortijo-cuarto-diputacion-tras-tres-limpiezas/ http://www.sevilladirecto.com/inerco-certifica-la-ausencia-de-niveles-de-amianto-en-la-parcela-de-cortijo-de-cuarto-en-bellavista/

BELLAVISTA (SEVILLA)-DESAMIANTADO TERRENOS ANTIGUA FBRICA DE URALITA

En su da, alert a la institucin del Defensor del Pueblo andaluz, de la alta probabilidad de que los terrenos inmediatos, del apeadero de mercancas que RENFE iba a transformar en apeadero para viajeros, incluyendo pasarela de acceso atravesando la carretera Sevilla-Cdiz, estuvieran tambin contaminados, a causa de la actividad, durante muchos aos, de descarga manual de sacos de yute, cargados de asbesto. Sin embargo, se tard tanto en responderme, aludiendo adems a los propios terrenos de la fbrica, que no eran, obviamente, los de RENFE, y que eran los que haban motivado mi aviso, que ya careca de objeto toda rplica por mi parte, dado que las obras de transformacin ya se haban realizado, sin que conste que en la consecuente alteracin de esos terrenos se hubiera observado ninguna suerte de medida preventiva ni de anlisis. En esa respuesta, estilo Ollendorf, se involucraron varias instituciones pblicas que, a mi criterio, dejaron ms que demostrado su afn de, simplemente, "darle capotazo" al asunto.

Ha habido novedades en este asunto?

Al parecer, ya se va a dar por concluido el desamiantado de los terrenos, al propio tiempo que se estudia la posibilidad de reclamar a Uralita una aportacin econmica, para afrontar los gastos originados. Esa cuestin ser abordada en un prximo futuro, previsiblemente despus del verano.

En cualquier caso, todo ello no afecta a la posible contaminacin de los terrenos de RENFE, cuestin sobre la que mi alerta a la institucin del Defensor del Pueblo Andaluz cay en saco roto, como ya tengo explicado.

Otra carta suya, el gnero epistolar se impone:

Estimada Eva: Adjunto fichero que contiene un texto que me llega desde Italia, de cuya lectura se desprende "que no es oro todo lo que reluce", por lo que respecta a como se est afrontando el problema del amianto en dicha nacin, que no obstante podemos tomar como referente (siempre hay quien gane a indigencia normativa e institucional, cual es el caso de Espaa), si no caemos en ingenuidades, contra las que este texto de alerta que ahora nos llega, puede servir de "vacuna". Como el texto est escrito en italiano, como es lgico, te sugiero que hagas como he hecho yo, para hacerte rpidamente una idea bastante aproximada del contenido: hacer una traduccin automtica con el programa traductor de Google, lo cual es preferible hacerlo de forma fraccionada para los sucesivos prrafos o trozos de texto. ES MUY PREOCUPANTE LO QUE AH SE DICE. Sera muy recomendable que aqu en Espaa se pudiera publicar una traduccin que no fuera meramente "de andar por casa", digamos que para "aviso de navegantes", aunque, repito, aqu la situacin actual es peor todava, si cabe. Creo que se debera de hacer lo preciso para divulgarlo entre hispanohablantes.

Se ha publicado esa traduccin? Por qu es tan preocupante lo que ah se dice? Qu pasa en Italia?

Hasta el presente, tal traduccin no se ha llegado a publicar, para lo cual habra que empezar por hacerla. Barrunto la posibilidad de ocuparme de gestionarlo, pero no garantizo que tenga xito en mis demandas de ayuda, ni tampoco cundo pueda por mi parte intentarlo. Forzosamente, tengo que priorizar entre mis autoimpuestas tareas relativas a la lucha contra el amianto y en favor de sus vctimas.

En cuanto a difundir un resumen de la situacin descrita, relativa a Italia, preferira aguardar a que tal traduccin con adecuada calidad estuviera ya realizada, para no incurrir, inadvertidamente, en alguna incorreccin. Confo en que en su momento podamos difundir su contenido, ya sea in extenso, ya sea de forma ms o menos resumida.

Esta nota tambin es de usted: Se ha fijado en la deplorable situacin del tema amianto en Italia, pese a que nos adelantan "siete pueblos" en lo relativo a tratamiento normativo e institucional del asunto?... Es lo que se desprende de lo ltimo que me ha llegado y que os he trasladado recientemente.

Se trata de lo mismo que ya hemos comentado antes.

Un nuevo enlace: Amianto. Convenio de Rotterdam. Su comentario: Desgraciadamente, se vea venir lo mismo de siempre: http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Convention-de-Rotterdam-l-amiante-chrysotile-bloque-pour-la-sixieme-fois/?utm_source=Hesamail_May2017 Qu es lo de siempre?

Que se forma una minora de bloqueo, formada siempre, en su mayor parte, por los mismos pases (productores, por un lado, y grandes consumidores de amianto crisotilo, por otro, aunque tambin hay los ostentan esa doble implicacin), que impide que el amianto blanco quede incluido en el listado de substancias que precisan de un preaviso de alerta, por parte del pas exportador, acerca de los efectos adversos para la salud, que tiene la materia prima exportada, con lo cual el pas receptor de la misma queda debidamente avisado. No se trata de una verdadera prohibicin de alcance mundial, pero se aproxima a ello, haciendo ms probable que en algn momento se la llegara a ella .

Tambin esta nota es suya: Ahora estoy ocupado con un trabajo destinado a ayudar a I.U. en sus interpelaciones parlamentarias, y que quizs (ya veremos), se pueda publicar en Rebelin, en su momento. Depende de lo que acuerde con Eva Garca Sempere, teniendo en cuenta que nuestro propsito es someterlo antes a la consideracin y consejos de nuestros amigos expertos (doctores Menndez, Sanz, Bichatchi, Tarrs, Pieiro, etc., etc.). Se trata tambin de otra tareta "herclea", que todava queda algo lejos de estar terminada. Qu tal esta colaboracin con IU?

Est en sus comienzos. Todava queda mucho camino por recorrer. De momento, soy yo, con mis inevitables limitaciones, quien est marcando el ritmo de desarrollo de la accin de colaboracin. No obstante, espero poder cumplir con el calendario de actuaciones que, con ms o menos inconcrecin todava, tenemos en mente.

Otro enlace e informacin: CURSO SOBRE IDENTIFICACIN DE AMIANTO INSTALADO. Publicado: http://www.20minutos.es/noticia/3052201/0/velez-malaga-forma-trabajadores-tratamiento-materiales-con-amianto-para- actuaciones-municipales/ No estara mal un curso as. Cmo se identifica el amianto instalado? Lo ha estudiado? Es fcil?

No me puedo posicionar sobre esto. Lo desconozco. Nuestro comn amigo, Paco Puche, podra informar con toda solvencia sobre ello .

Otra nota suya: Publicado: REGIN DE MURCIA - AMIANTO AUTOPSIAS. Parece que la movilizacin y la repercusin meditica, tanto de la asociacin de vctimas, como de uno de los partidos polticos de la oposicin, comienza a dar sus frutos: http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201706/01/salud-espera-convenio-justicia-978844.html Esperemos que el desarrollo futuro de los acontecimientos llegue a respaldar esta primera impresin optimista, aunque no se nos oculta que el camino puede estar sembrado de "trampas", sucesivas trincheras de resistencia. El "tinglado de la antigua farsa", posiblemente no se dejar desmontar sin oponer correosa resistencia. Buenas noticias, mejores noticias de Murcia?

De momento, al parecer, todo sigue en esperanzada vigilancia, aguardando positivas novedades. Ya veremos.

Una carta que creo suya para finalizar esta entrevista excesiva:

Estimado Sr. Mallart: Muchas gracias por vuestro reconocimiento a mi modesta aportacin, y gracias tambin por la informacin sobre vuestras actividades en todo lo relativo al desamiantado, acciones formativas, etc. Yo ya tuve, en su momento, algn conocimiento de vuestra existencia y trayectoria profesional, primero a travs de nuestros primeros contactos, pero tambin, despus, a travs de la buena referencia que me trasladaba mi buen amigo y colaborador en algunos de mis trabajillos, el Arquitecto Tcnico y Tcnico en Prevencin de Riesgos Laborales, Antonio Bernardo Reyes. En el sector espaol del desamiantado, me preocupan las consabidas deficiencias derivadas de la inexistencia de una verdadera acreditacin de capacitacin, obviada, "a lo que salga, sali", a travs de la mera y socorrida inscripcin en el RERA, seguida de los "especficos" planes de trabajo, que a veces se copian de uno a otro, sin pudor, incluso hasta en las faltas de ortografa padecidas en el texto de origen. Slo se cambian, obviamente, los respectivos datos identificativos del desamiantado correspondiente en cada oportunidad. Esta situacin propicia la competencia meramente econmica entre todos, tanto los verdaderos profesionales, como los "entusiastas" arribistas; los primeros a su pesar, y los segundos encantados de que as sea en una medida ms extendida de lo deseable (que sera cero), porque esa es la nica forma que tienen para competir con alguna posibilidad de "llevarse el gato al agua". Todo ello, adems, con el aadido de la prctica de la sub-contratacin, en la que la empresa principal aporta una supuesta respetabilidad e idoneidad tcnica, mientras que la subcontratada es la que realiza verdaderamente el desamiantado, "a su aire". En la medida en la que me llegaran noticias con datos concretos y contrastables, yo trato de denunciar todo aquello que me parece que se est haciendo rematadamente mal, pero la verdad es que nadie, en trminos generales, resulta demasiado explcito a la hora de dar "pelos y seales".

Quedo a vuestra disposicin para cuanto tengan a bien demandarme. Quin puede querer demandarle? Por qu?

Es slo una vaga reticencia por mi parte, alimentada por mi experiencia en estos lances del compromiso con la verdad.

No abuso ms de usted. Le dejo descansar. Se merece unas buenas vacaciones! Buen verano querido y admirado amigo.