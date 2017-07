Henry David Thoreau: 200 aos de un maestro de la desobediencia

El 12 de julio de 1817 naca Henry David Thoreau en Concord (Massachusetts, Estados Unidos), este ao celebramos su bicentenario. Es un aniversario con dimensin internacional, que est permitiendo encontrar en las libreras sus textos reeditados, ms all de la oportunidad de celebrar una cifra redonda. A Thoreau se le suele conocer, especialmente, por dos episodios de su vida: el que le llev a vivir poco ms de dos aos en el bosque y el que le llev a pasar una noche en prisin por no haber pagado impuestos durante 6 aos por no compartir la guerra contra Mxico que libraban los Estados Unidos o la prctica de la esclavitud en su pas. La vida en el bosque y la desobediencia ante el Estado. Los dos episodios son de una gran trascendencia en su vida y en su obra. Las que seguramente son sus dos obras ms conocidas surgieron de esos momentos de su vida: La desobediencia civil (1849) y Walden o la vida en los bosques (1854). Pero su vida y su obra estn llenas de otras aportaciones. Convendra ir ms all de los hechos puntuales para llegar a la persona que ha sido maestro o referente para tantos en estos 200 aos desde su nacimiento y cuyo legado hoy sigue vigente.

Adems de ser conocido como filsofo, poeta y escritor, Henry David Thoreau ejerci la profesin de maestro. Ense en la escuela pblica de Concord y, al parecer, dej de hacerlo porque no quera infringir castigos fsicos a los estudiantes. Se march de la escuela y cre otra con su hermano John para poder desarrollar el tipo de enseanza que consideraba ms adecuado, pero enfermedad y posterior muerte de su hermano de tuberculosis contribuyeron a acabar con el proyecto. Thoreau dej entonces la escuela, pero sigui una trayectoria vital que le ha hecho permanecer como maestro de muchas personas y en diferentes mbitos.

Martin Luther King Jr (1929-1968), con motivo del centenario de la muerte de Thoreau, (1817-1862) escribi: Ninguna otra persona ha sido ms elocuente y apasionada al transmitir esta idea [de la no cooperacin con el mal moral] que Henry David Thoreau. Como resultado de sus escritos y de su testimonio personal, somos los herederos de un legado de protesta creativa. Huelga decir que las enseanzas de Thoreau estn vivas hoy; verdaderamente, estn mucho ms vivas hoy que nunca antes. Ya sea expresadas en una sentada en una cafetera, en un viaje por la libertad en Mississippi, una protesta pacfica en Albany, Georgia, un boicot de autobuses en Montgomery, Alabama, se trata de una extensin de la insistencia de Thoreau en que el mal debe ser resistido, y que ningn hombre moral puede pacientemente adaptarse a la injusticia. King, en su intervencin, recuerda diferentes acciones de resistencia y desobediencia hechas por el movimiento de los derechos civiles que tendran una inspiracin directa en la defensa de la desobediencia y la resistencia ante el estado defendida por Thoreau desde sus posiciones morales. La exclusin de la poblacin negra les llev a organizar sentadas en cafeteras y restaurantes que no admitan la poblacin negra o organizar los llamados viajes de la libertad en compaas de autobuses de diferentes localidades del sur de Estados Unidos que impedan su utilizacin para las personas negras.

En una sociedad injusta, el lugar de las personas justas es la crcel. Esta es una idea bsica de Thoreau, que afirmaba: Bajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar que debe ocupar un hombre justo es tambin la crcel. Hoy, el lugar apropiado, el nico lugar que Massachusetts ofrece a sus espritus ms libres y menos sumisos, son sus crceles: se les encarcela y se les aparta del Estado por accin de ste, de la misma manera que ellos lo haban hecho ya por sus propios principios. Aqu es donde el esclavo negro fugitivo, el prisionero mexicano en libertad condicional y el indio que viene a interceder por los daos infligidos a su raza deberan encontrarlos: en este lugar separado, pero ms libre y honorable, donde el Estado sita a los que no estn con l, sino en su contra, donde el hombre libre puede permanecer con honor.

A lo largo de su vida, Thoreau mantuvo diferentes posiciones sobre el tipo de resistencia o desobediencia a seguir. Se mova entre la no aceptacin y la aceptacin de la violencia. No quiso que causas que consideraba justas fueran cuestionadas y atacadas porque no haban encontrado otra manera de actuar. John Brown (1800-1859) promovi la resistencia armada y la insurgencia para acabar con la esclavitud. Brown fue sentenciado a muerte y ejecutado. Thoreau lo defendi pblicamente.

Desde su concepcin de la libertad, entendi que el ser humano no puede estar sometido a una organizacin estatal y gubernamental que acta en contra de las necesidades de las personas, contra su naturaleza. Y ante estos ataques, ante estas agresiones, ante esta voluntad de sumisin, hay que responder. La ley debe ser cuestionada, deca: La nica obligacin que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que creo justo. Se ha dicho, y con razn, que una sociedad mercantil no tiene conciencia; pero una sociedad formada por hombres con conciencia es una sociedad con conciencia. La ley nunca hizo a los hombres ms justos y, debido al respeto que les infunde, hasta los bien intencionados se convierten diariamente en agentes de la injusticia.

Mohandas (Mahatma) Gandhi (1869-1948) explic que fue despus de la lectura de Thoreau cuando asoci la idea de la desobediencia civil a la movilizacin poltica que impulsaba. Gandhi la presentaba desde el concepto snscrito de Satyagraha, que podramos traducir como la fuerza de la verdad, la bsqueda de la verdad a travs de la fuerza interior que conduce a actuar con conciencia. Y explicaba que no haba encontrado ninguna buena traduccin al ingls. Gandhi se reconoce como un lector que sac mucho provecho de Thoreau. Tambin King y muchas otras personas han ledo y aprendido de Thoreau y su insistencia en la necesaria defensa de lo justo cuando la justicia acta en contra de las personas como el esclavo negro, el indio que ha sufrido daos, el prisionero mexicano En los textos y en la vida de Thoreau no encontraremos todas las respuestas, pero s preguntas y planteamientos que hoy nos siguen ayudando a pensar en nuestro caminar por el bosque o la ciudad.

Jordi Mir Garca. @llambordes

Artculo publicado originalmente en El diari de leducaci / El diario de la educacin

