Colombia, una economa en apuros

CELAG

Una economa enferma y sin gente. Este es el gran logro de los ltimos gobiernos de Colombia gracias a las decisiones econmicas que se tomaron. Santos, Uribe, Pastrana y un largo etctera de presidentes que hicieron siempre lo mismo en contra de la vida de los ciudadanos. La poltica econmica fue tan injusta como ineficaz. La desindustrializacin del pas es un hecho irrefutable: el peso de la actividad industrial retrocedi del 25 al 12% del PIB entre 1970 y 2016. Esto debido, fundamentalmente, a dos grandes razones:

1) La apertura comercial por la va de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unin Europea fue determinante para crear una economa reprimarizada y dependiente de la importacin. Dos datos hablan por s solos: uno, 8 de cada 10 dlares gastados para importacin se destinan a la compra de bienes manufactureros; dos, 8 de cada 10 dlares exportados son materias primas (principalmente combustibles y minera).

2) La economa se financiariz de tal manera que la economa real qued subordinada al mundo de las finanzas. La banca, en detrimento de la industria, gan peso en los ltimos aos y sus activos alcanzaron a representar el 48% del PIB en la actualidad, cuando la cifra era del 23% en 1990. No solo gan mucho peso sino que lo hizo en forma muy concentrada: el 80% de los recursos del sistema financiero se encuentran en manos de cinco bancos.

La economa colombiana est en fase terminal. Se ha ralentizado fuertemente su tasa de crecimiento. Se aprecia una cada de la productividad, en parte tambin explicada por su baja inversin en Investigacin y Desarrollo. En porcentaje del PIB, el gasto en I+D colombiano se ubica cuatro veces por debajo del promedio de la regin. La participacin de la agricultura en el PIB tambin se redujo: de 8,1 a 6% entre el 2002 y 2016. Y esta economa ineficaz se sustent en un importante ritmo de endeudamiento. Solo en los ltimos cuatro aos, la deuda externa pas de 78 a 119 mil millones de dlares (21 a 42% del PIB). Este peso muerto sobre la economa se observa claramente en el presupuesto pblico: 15 de cada 100 pesos se destinan a pagar deuda.

Nacer en Colombia es desgraciadamente una gran desventaja para cualquier nio, joven, mujer, trabajador, adulto-mayor. Solo unos pocos salen ganando. El 1% ms rico de Colombia concentra el 20,5% de los ingresos totales del pas. Al resto, esto es, a la gente de a pie, le toca sufrir. En 2016 la pobreza monetaria alcanz al 28% de la poblacin, es decir a 13 millones de personas.

Veamos, grupo a grupo, cul es la situacin econmica de la poblacin colombiana.

Nios: 1 de cada 3 viven en condiciones de pobreza multidimensional; la mitad de los nios hasta los dos aos padecen hacinamiento crtico; 8 de cada 10 nios entre 3-5 aos no puede acceder a la educacin inicial gratuita.

Jvenes; el 30% por ciento de los jvenes alcanza a anotarse en la educacin superior y gran parte la terminan abandonando. El desempleo juvenil asciende al 17,6%. Hay ms de 1 milln de jvenes sin trabajo y otros 5 millones inactivos.

Mujeres; el salario promedio de las mujeres se ubica 28% por debajo de los hombres. El 25% por ciento de las mujeres jvenes est desocupada.

Trabajadores: el salario mnimo es el tercero ms bajo de la regin. El 55% de los trabajadores gana menos del salario mnimo. La desocupacin asciende al 12% de la poblacin activa. La mitad de los trabajadores estn en la informalidad laboral.

Adultos-mayores. Colombia registra la tasa de pobreza en la tercera edad de las ms alta de Amrica Latina. Menos del 40% de la poblacin de adultos mayores recibe una pensin; en las zonas rurales nicamente el 10% de la poblacin est cubierta.

Colombia no puede presumir ni de bienestar microeconmico ni de estabilidad macroeconmica. Es un modelo fallido en materia econmica. Todas las polticas econmicas han fracasado. La subida del IVA al 19% ha contrado el consumo y ha mermado el poder adquisitivo a la gente. La demanda sigue a la baja: en los cinco primeros meses del ao, las ventas al detalle disminuyeron un 1,4%. El precio de la gasolina es abusivo en un pas petrolero. La poltica de vivienda es inexistente: el dficit de vivienda en Colombia es del 24,7%, 3,5 millones de viviendas; el PIB en construccin se desplom, fue negativo (valor interanual del -8,4% a abril de 2017).

Mejor no seguir con ms datos. Ya son suficientes para demostrar que la economa colombiana adems de ser injusta, no funciona. Lo mejor es comenzar a buscar alternativas lo ms pronto posible en otras propuestas econmicas alejadas del pasado y de las lites. La solucin econmica est en la gente, y no por afuera.

Alfredo Serrano Mancilla, investigador CELAG. @alfreserramanci

Fuente: http://www.celag.org/colombia-una-economia-en-apuros/