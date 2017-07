Todo lo contrario

Dicen que la estadunidense es el ejemplo planetario de la democracia. Pero si esto fuera democracia, sera todo lo contrario de lo que es ahora. De hecho, tal vez el mensaje implcito en casi todas los sondeos y anlisis de la llamada opinin pblica se podra resumir con acento argentino: qu se vayan todos!

Tal vez lo ms notable en este pas es que el pueblo tan manipulado con las muy sofisticadas ciencias polticas del manejo exquisito del temor (entre los pases avanzados, no hay duda que el superpoder es el ms miedoso), la retrica simplista pero efectiva de la libertad y el bien , y el discurso materialista vestido de religin a fin de cuentas no se la cree. De hecho, cada vez menos. Esto es, a la vez, alarmante y esperanzador.

Por un lado, la creciente enajenacin entre el pueblo y las llamadas instituciones democrticas incluyendo a los medios permite que surjan personajes protofascistas, como Trump. Por otro, registra que el pueblo s tiene un sentido comn que no se traga la historia oficial de la democracia y que percibe a la cpula como opuesta a sus intereses. Estas son afirmaciones muy generales y, por supuesto, es mucho ms complicado, pero el hecho es que una y otra vez en las encuestas se registra no slo la desaprobacin a los supuestos representantes del pueblo, sino a casi todas sus propuestas polticas.

Tres cuartas partes de estadunidenses opina que tienen muy poca influencia sobre Washington, y mayoras no tienen confianza en casi todas las instituciones nacionales, segn una nueva encuesta de Associated Press/NORC. El consenso es que los trabajadores, los pobres y los pequeos comerciantes tienen poco poder en Washington, mientras los grandes empresarios, los cabilderos y los ricos tienen demasiada influencia.

Y, segn ese mismo sondeo, la confianza en las instituciones que supuestamente representan a las mayoras es casi nula. Slo 6 por ciento expresa tener amplia confianza en el Congreso. Catorce por ciento dice tener gran confianza en la rama ejecutiva (la Casa Blanca y todas las secretaras), y 24 por ciento opina lo mismo sobre la Suprema Corte.

Slo uno de cada 10 confa mucho en las principales empresas, bancos y sindicatos.

Ms an: slo alrededor de 11 por ciento dice tener gran confianza en los medios noticiosos.

El presidente sigue con niveles de aprobacin histricamente bajos. Slo 36 por ciento avala (y 58 desaprueba) la gestin de Trump, el nivel ms bajo del primer semestre de cualquier presidente en por lo menos 70 aos, segn la encuesta ms reciente del Washington Post/ ABC News, difundida este fin de semana. Dos tercios no confa en su capacidad de negociar con otros lderes en nombre de Estados Unidos. En torno a sus polticas, por dos contra uno los ciudadanos prefieren la reforma de salud de Obama contra el plan republicano impulsado por el presidente; y contra casi toda la cpula republicana, 63 por ciento contra 27 opina que es ms importante ofrecer seguro de salud para la gente de bajos ingresos que recortar impuestos. Todo lo contrario a la agenda de los que estn en el poder.

Pero esto no necesariamente beneficia a la llamada oposicin demcrata. En repetidas encuestas, desde que lleg Trump, los demcratas en colectivo no gozan de mayor aprobacin que el presidente. En la encuesta de ABC News, la ms reciente, slo 37 por ciento seala que el Partido Demcrata representa alguna oposicin, mientras 52 por ciento dice que se define slo contra Trump pero no en favor de algo.

De hecho, esto explica en parte la ausencia de una oposicin poltica ms masiva contra Trump a escala nacional es mucho ms presente a nivel estatal y local, ya que el Partido Demcrata no ha logrado presentarse como la alternativa creble. Pero vale repetir que en algunos sondeos nacionales el senador autoidentificado como socialista democrtico Bernie Sanders contina siendo el poltico ms popular en este pas. Sanders y sus aliados siguen tratando de crear justo esa corriente alternativa dentro del Partido Demcrata, disputando su futuro a escala nacional.

Hay sntomas curiosos que tienen que ver con el momento. Qu hace uno con esto: en una nueva encuesta del Pew Research Center, una amplia mayora (58 por ciento) de republicanos y simpatizantes cree que las universidades daan al pas. Setenta y dos por ciento de demcratas expresa que son positivas para el pas. Supuestamente, uno debe consolarse con que una mayora opina que las universidades ayudan al pas, pero son apenas ms de la mitad 55 por ciento. Habr otro pas donde se desprecia tanto la educacin superior?

Ah, y 85 por ciento de republicanos opina que los medios daan al pas.

Hasta los prncipes de la cpula econmica del pas se han alarmado con que la disfuncion del gobierno sea tan grave que amenaza todo. Jamie Dimon, ejecutivo en jefe de uno de los bancos ms poderosos del mundo, JP Morgan, coment recientemente: Es casi una vergenza ser estadunidense viajando alrededor del mundo y escuchar la mierda estpida con que los estadunidenses tienen que lidiar en este pas .

John Oliver, el gran comentarista cmico, dijo que cuando supo del ltimo escndalo de Trump lo de la reunin de su hijo con rusos para recibir informacin contra Clinton, su primera reaccin fue: Guau! Esto es algo, siempre y cuando sigamos viviendo en un mundo donde algo an tiene significado, y ya no estoy tan seguro de que sea as .

Todo esto indica que el discurso oficial y los mitos democrticos que han sostenido este pas no estn funcionando por ahora. Qu implicaciones tiene esto? Algunas ya se estn viviendo (el fenmeno de Trump), pero otras estn por asomarse. Lo nico que se puede concluir es que este pas tal vez ya no puede definirse como democracia, pero tampoco es dictadura. Es todo lo contrario.

Tal vez toda esta desilusin explica la crisis en Nevada, donde el gobernador republicano del estado endos medidas de emergencia para abordar la falta severa de. mariguana. Es que se agot ante una enorme ola de demanda, despus de entrar en vigor la ley que legaliza la cannabis, el primero de julio.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/07/17/opinion/026o1mun