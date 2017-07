Cuando Haaretz explica los crmenes israeles

Resulta fcil idealizar, considerar el peridico de Tel Aviv el contrapeso liberal de los rganos ms duros de la opinin pblica israel.

Amira Hass y Gideon Levy, los mejores escritores del peridico, se han arriesgado considerablemente al describir los crmenes israeles y exigir que Israel rinda cuentas por ellos. Aunque es justo que su trabajo se difunda ampliamente, Haaretz como institucin no merece elogio alguno.

Algunos de sus periodistas ms veteranos se comportan como lacayos de un Estado de apartheid. Este peridico promociona a Amos Harel como uno de los principales expertos mediticos en cuestiones de defensa y militares de Israel. Es un profesional de la hasbara, la maquinaria israel de propaganda. La palabra hasbara se suele traducir como explicacin y And Harel tiende a explicar el comportamiento israel de forma complaciente.

Restar importancia a un desastre

Veamos la cobertura que hace Amos Harel de la crisis de energa en Gaza.

Israel anunci recortes limitados de electricidad a peticin de la Autoridad Palestina, escribi a principios de este mes. Al calificar esos recortes de limitados quitaba importancia al hecho de que Israel haba empeorado deliberadamente un desastre humanitario. Lejos de ser limitados, estos recortes han reducido el suministro elctrico de Gaza a unos mnimos nunca vistos.

La formulacin que hace Harel de la situacin coincidi con la afirmacin del gobierno israel de que la crisis energtica era una cuestin interna palestina. Harel insinu que Israel haba aceptado a regaadientes la peticin de la Autoridad Palestina. No proporcion antecedente alguno sobre cmo Israel lleva tiempo sometiendo a Gaza a cortes de electricidad ni cmo la sin lugar a dudas cruel Autoridad Palestina hace de lacayo de Israel y no al contrario.

Los mensajes de Harel pueden crear confusin. Pocos das antes de calificar los recortes de electricidad de limitados inform de que el suministro de electricidad en Gaza se haba reducido a menos de tres horas al da. Cit entonces a Gadi Eisenkot, jefe del Estado Mayor israel, afirmando que el enfoque israel era una gestin inteligente de los riesgos. Aunque afirma ser un analista, Harel no analiz, ni explic, el significado de este repugnante eufemismo.

Harel tambin cit el comentario de Eisenkot de que nos interesa que los palestinos de Judea y Samaria tengan esperanza. Al parecer esta esperanza adquiere la forma de algunas casas nuevas que Israel ha autorizado a los palestinos. Harel no seal que Israel ha hecho denodados esfuerzos durante sus cincuenta aos de ocupacin de Cisjordania (Judea y Samaria en la terminologa sionista) para hacer perder la esperanza.

Es evidente que Harel cree que es adecuado adoptar el lxico de los perfumistas a la hora de hablar de robo de la tierra de otro pueblo. No existe una ocupacin fragante, escribi Harel en junio. Someter a una poblacin civil a tu control total proporciona muchas oportunidades para la violencia y el abuso, lejos de la supervisin de los comandantes, aadi. Insina que los comandantes tienen buenas intenciones y que la violencia contra los palestinos la perpetran unos granujas. Sin embargo, la verdad es que la ocupacin es intrnsecamente violenta y abusiva, y que, en efecto, a quienes perpetran crmenes contra los palestinos sus superiores les conceden total impunidad.

Culto al hroe

Harel califica a los luchadores de la resistencia palestinos de terroristas, pero califica a los comandantes militares de Israel de figuras heroicas.

En otro artculo reciente informaba que los ministros del gobierno israel crean que un general llamado Yoav Mordechai salvara una vez ms la situacin evitando un enfrentamiento con Hamas.

Obsesionado por la capacidad de Mordechai de salvar la situacin, Harel no explic que este particular comandante ha sido acusado de extrema violencia. Mordechai dirigi un batalln durante la Operacin Plomo Fundido, un ataque a Gaza perpetrado entre finales de 2008 y principios de 2009. Segn se inform, los soldados que estaban bajo sus rdenes participaron en el bombardeo del barrio de Tel al-Hawa de la ciudad de Gaza y pudieron estar involucrados en el asesinato de un paciente del hospital de ocho aos de edad.

Actualmente Mordechai es el encargado de supervisar la ocupacin de Gaza y Cisjordania, y entre sus cometidos se encarga directamente de hacer cumplir un embargo medieval. Pero usted no lo sabr gracias a los artculos de Harel. Todo lo contrario, elogia a Mordechai por ampliar el rea en la que pueden trabajar los pescadores de Gaza (sin observar que al Armada israel dispara constantemente a los pescadores) y por permitir la entrada a Gaza de algunos camiones extra (sin indicar que los pasos fronterizos de personas y mercancas estn siempre cerrados).

En mayo Harel sugiri que el nico problema de Mordechai es que no puede hacer milagros.

A principios de este ao Harel entrevist a Naftali Bennett, posiblemente el ministro ms extremista del gobierno israel. Bennett afirm que haba que enviar a Lbano a a Edad Media y que toda la estructura civil deba ser considerada objetivo legtimos en caso de que estallara otro conflicto blico entre Israel e Hizbola.

Posiblemente aquel llamamiento a perpetrar masacres era genocida. Lo hizo un poltico que se jact de que he matado a muchos rabes en mi vida y que particip en la masacre en 1996 de ms de cien civiles en el pueblo libans de Qana.

Sin embargo, si usted confa en la entrevista de Amos Harel aprender poco del historial de Bennett. Para el periodista los comentarios de Bennett eran interesantes. Ni una sola vez en ese artculo expres algo que se pudiera calificar de desaprobacin.

En ocasiones las columnas de Harel se lean como documentos informativos sobre estrategia militar. Cuando pareca que el ataque generalizado de 2014 a Gaza estaba llegando a su fin Harel prepar amablemente un alista de cuestiones que se deberan abordar antes de emprender futuras operaciones

Cuando Harel critica al ejrcito israel no lo hace tmidamente. ltimamente ha escrito ms de una vez acerca de los errores cometidos. Elor Azarya, el mdico militar israel que mat de un tiro a un palestino que yaca en el suelo, cometi uno de esos errores, sugiri Harel. Hay una grabacin de Azarya cometiendo una ejecucin extrajudicial, pero la juventud del soldado y el turbulento estado emocional significaban que existan circunstancias atenuantes, segn Harel.

Este es el tipo de basura que Haaretz publica regularmente. Violaciones maysculas de los derechos humanos se reducen a errores desafortunados en las pginas de un peridico liberal. Sin importar de lo abyectas que sean las atrocidades de Israel, Amos Harel tiene preparada una explicacin.

David Cronin es editor asociado de The Electronic Intifada. Su ltimo libro es Balfours Shadow: A Century of British Support for Zionism and Israel (Pluto, 2017).

Fuente: https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/when-haaretz-explains-israels-crimes

