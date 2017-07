Retos para la recuperacin econmica y desarrollo a largo plazo (Informe, mayo de 2017)

Ms all de la supervivencia tres aos despus de las ltimas hostilidades de Israel contra la Franja de Gaza

PNUD

Prlogo

En 2017 se cumple el dcimo ao de asedio a Gaza. Muy debilitada ya por aos de bloqueo y aislamiento econmico, las hostilidades de 2014 infligieron ms dao an a la infraestructura, viviendas y economa de la Franja, con consecuencias terribles para sus habitantes. El 90% del agua potable de Gaza no es apta para el consumo humano y ms del 60% de su poblacin depende de la ayuda humanitaria. El progreso en los esfuerzos de reconstruccin sigue siendo demasiado lento, debido a las carencias financieras y a las restricciones de acceso. La ONU ha advertido que Gaza puede ser inhabitable en 2020, a menos que se emprendan acciones inmediatas. La crisis humanitaria en Gaza amenaza la estabilidad palestina y es una grave amenaza para un Estado de Palestina fuerte y unificado.

El presente informe constituye una contribucin oportuna y providencial a los debates en curso sobre el futuro de la economa de Gaza. Para poder comprender los retos a que se enfrentan los emprendedores y empresarios de Gaza es fundamental elaborar un plan de accin para un cambio transformador. De este amplio informe se desprende claramente que el sector privado de Gaza no ha podido recuperarse de la devastacin provocada por las hostilidades de 2014, adems de los estragos que viene causando el bloqueo econmico.

Las compensaciones a las empresas no han permitido cubrir el coste de las hostilidades, obligando a cerrar a muchas de ellas. En demasiados casos, las que siguen operando lo hacen a un nivel significativamente reducido. Bajo el bloqueo, las exportaciones han cado hasta al 15% de su nivel anterior, claro indicador de la destruccin de la economa local. Esto ha llevado a una prdida catastrfica de puestos de trabajo, en un momento en el que una poblacin en rpido crecimiento ms desesperadamente los necesitaba. El desempleo en Gaza es ahora el ms alto del mundo, con el 60% de sus jvenes en paro.

Poder superar todos estos retos depende de la reconstruccin y de la reanimacin de una economa fuerte y resistente que proporcione a los hogares de Gaza la oportunidad de invertir en sus propias vidas y en el desarrollo sostenible de su comunidad a largo plazo. Esto empieza por el sector privado, fomentando la expansin empresarial y comercial dirigida por y para el pueblo de Gaza. Un sector privado fuerte es fundamental para proporcionar el empleo que la poblacin joven de Gaza necesita y merece de forma urgentsima.

Debemos prestar atencin al llamamiento que este informe hace a favor de un enfoque nuevo si lo que queremos es que el sector privado de Gaza se desarrolle, no slo que sobreviva. Ese enfoque no debe considerar Gaza como una carga humanitaria sino por el increble potencial que atesora su resiliente e innovador pueblo. Para que el apoyo a los empresarios y emprendedores de Gaza facilite la recuperacin y reconstruccin de sus empresas y medios de subsistencia, hay una necesidad crucial de que las insostenibles, aunque vitales medidas de ayuda, vayan complementadas de programas centrados en el desarrollo y sostenibilidad a largo plazo.

Para conseguir todo esto, est claro que necesitamos una estrategia unificada y coherente que construya una economa fuerte y resistente en Gaza. Esa es una de las razones por las que se form el Grupo de Recuperacin y Reconstruccin de Gaza (GRRG, por sus siglas en ingls), una plataforma interinstitucional dirigida por UNRWA-Gaza y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP/PAPP, por sus siglas en ingls). Adems, nuestra cooperacin nos ha permitido reforzar la coordinacin, comunicacin e intercambio de informacin entre las agencias de la ONU y las ONG de Gaza. Nuestro papel es apoyar a las instituciones gubernamentales palestinas en Gaza a fin de conseguir los objetivos fijados en la Evaluacin de Necesidades por Daos y Marco de Recuperacin de Gaza de 2015 (DNA, por sus siglas en ingls). La economa de Gaza necesita de un cambio estratgico en las polticas impulsadas por una coalicin unificada de actores estatales y no estatales apoyados por el GRRG. Slo mediante el trabajo conjunto podremos superar los retos esbozados en este informe y reconstruir el sector privado innovador y emprendedor que las resilientes comunidades de Gaza se merecen.

Deseo extender mi agradecimiento al autor del informe, el Dr. Mohammed Samhouri, y a todos los que han contribuido a su elaboracin.

Roberto Valent

Representante Especial del Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Programa de Asistencia al Pueblo Palestino

RESUMEN

Tres aos despus de la [brutal] agresin [de Israel] sobre Gaza de 2014 (8 de julio-26 de agosto), la Franja sigue sin poder recuperarse de la amplia destruccin causada por el conflicto. El devastador bloqueo econmico israel (por tierra, mar y aire), que est entrando ahora en su undcimo ao, contina debilitando todos los aspectos de la vida en el territorio palestino ocupado, con una prdida en el potencial PIB de ms del 50%i. Un tercio de las tierras cultivables de Gaza y ms de la mitad de sus aguas de pesca, acordadas en Oslo unilateralmente declaradas por Israel como zonas de alto riesgo/prohibidas-, estn fuera de los usos econmicos de Gaza. Aislada y bajo las duras restricciones impuestas al movimiento de personas y comercio, las dificultades econmicas de Gaza se ven ms agravadas an por la escasez crnica y persistente de electricidad, aguaii y suministros de combustible, y por un entorno institucional y regulatorio poco convencional causado por diez aos de divisin poltica interna palestina.

A pesar de los avances registrados en la reparacin de viviendas e infraestructurasiii, la reconstruccin de Gaza, tres aos despus de las ltimas hostilidades, avanza mucho ms lentamente de lo esperado, notablemente retrasada. A 31 de diciembre de 2016, la ltima actualizacin del Banco Mundial indica que slo se haba desembolsado el 51% (1.796 millones de dlares USA) de los 3.500 millones de dlares prometidos para la reconstruccin de Gaza en la Conferencia de El Cairo de octubre de 2014iv. De los fondos desembolsados, slo 670 millones de dlares USA, el 17% de los 3.875 millones de dlares USA en que se valoraba el plan de reconstruccin y recuperacin elaborado por el gobierno palestino y titulado Evaluacin detallada de necesidades y Marco de Recuperacin para la Reconstruccin de Gaza (DNA, por sus siglas en ingls), se destinaron a financiar las necesidades prioritarias en cinco sectores identificados afectados por la guerra de 2014v. Y slo 16 millones de dlares USA del dinero desembolsado se dedicaron a atender las necesidades de recuperacin del sector productivo, estimadas en la Evaluacin de Necesidades (DNA) en 602 millones de dlaresvi.

Sin cambio real alguno en el statu quo, y con el programa DNA del gobierno careciendo actualmente de los fondos necesarios, la recuperacin econmica de Gaza sigue siendo un objetivo lejano. Sin embargo, dada la gravedad de la situacin econmica de Gaza, la inaccin tendr consecuencias peligrosas y extendidas, incluyendo tasas ms altas de desempleo, pobreza e inseguridad alimentaria, deterioro de la infraestructura, reduccin de los servicios pblicos ms bsicos, incluida la educacin y la sanidad; continua degradacin medioambiental y profundizacin de la decadencia institucional.

La poblacin de Gaza (de la que el 43% tiene menos de 15 aos) crece a una tasa de 3,3% al ao (2016)vii, habiendo superado recientemente los dos millones. Su fuerza de trabajo joven aumenta en un 4,5% anualmente, estando la mayora de los recin llegados al mercado laboral estimados en 35.000 anualmente- desempleados. En la actualidad, la tasa de paro en los jvenes (de entre 15 y 29 aos), el 56%, es la ms alta del mundo y es probable que siga incrementndoseviii. Sin embargo, la economa de Gaza se ha estancado en los ltimos diez aos, con una media de crecimiento anual real del PIB que durante la ltima dcada (2006-2016) no ha superado el 1,44% (con slo un 0,17% durante el perodo 2006-2014), mientras la poblacin de Gaza creci en un 38,4% en ese mismo perodo. En base a los descubrimientos de un informe del Fondo Monetario Internacional, se necesita un crecimiento productivo de al menos un 4,5% por ao para poder absorber a los recin llegados en el mercado laboralix. Por tanto, ser necesario que el crecimiento del PIB supere al crecimiento de la poblacin para poder reducir el desempleo crnico, en la actualidad del 40,6%x, y para mejorar las precarias condiciones de vida actuales.

El sector privado de Gaza, el motor del potencial crecimiento econmico futuro, se halla ahora incapacitado debido al bloqueo, a las restricciones al movimiento y al acceso a recursos naturales y mercados, a la aplicacin estricta del sistema de listas de artculos de doble uso y a las recurrentes guerras destructivas. Una investigacin realizada por el PNUD en 2016 sobre el sector privado de Gaza dos aos despus de la guerra (captulo 3, seccin C y anexo del informe completo) revela la continuada descomposicin del sector (en trminos de activos de capital, produccin y ventas, empleo y exportaciones; todos ellos al 50-60% de los niveles anteriores a la guerra). Todo esto se ha visto exacerbado por un apoyo financiero internacional muy insuficiente para poder afrontar los amplios daos y prdidas causados por la guerra y ayudar a que se inicie la recuperacin. Otros anlisis del actual entorno empresarial (captulo 4 del informe completo) en Gaza revelan un sector privado muy pequeo basado en microempresas que lleva aos operando, sobre todo a partir de 2006, bajo presiones internas y externas considerables. El panorama emergente revela tambin un ambiente de negocios muy pobre que afecta a todos los aspectos de las actividades empresariales, desde las decisiones de inversin a las operaciones de produccin y a la entrega de la produccin final. En un ambiente empresarial tan restringido, el grado de riesgo e incertidumbre para los inversores es extremadamente alto, el coste de hacer negocios es con frecuencia prohibitivo y el nivel de confianza entre los agentes del sector privado es en consecuencia bajo.

Durante aos, la comunidad internacional ha estado proporcionando apoyo financiero y tcnico, adems de la muy necesitada ayuda humanitaria, en un intento de aliviar el impacto adverso de las graves condiciones en que operan las empresas de Gaza, a fin de garantizar su supervivencia. En la actualidad, el enfoque ad hoc gradual de los donantes, proyecto a proyecto, para brindar asistencia ha obtenido tan slo un xito limitado en el fortalecimiento del sector privado de Gaza.

Es evidente que se necesita un enfoque nuevo para poder crear un sector privado sostenible que fortalezca la resiliencia de Gaza. La economa gazat requiere un cambio fundamental de la poltica estratgica a largo plazo por parte de la comunidad del desarrollo internacional, en el que las medidas a corto plazo estn complementadas por programas que se centren en la sostenibilidad a largo plazo. En este enfoque alternativo, hay que considerar sobre todo a Gaza ms por su potencial de desarrollo estratgico que como una carga humanitaria.

Este estudio propone un enfoque alternativo que deber ponerse en marcha dentro del contexto del programa de reconstruccin y recuperacin DNA del gobierno palestino. El enfoque propuesto consta de tres componentes bsicos inseparables:

Apoyo financiero acelerado a corto plazo para afrontar las necesidades urgentes del sector privado de Gaza, identificadas en el marco de la DNA y por los propietarios de las empresas gazates. Sin embargo, para que sean eficaces, esas medidas a corto plazo debern ir unidas a un plan a ms largo plazo como parte integral de una visin estratgica del futuro econmico de Gaza. Diseo de un plan global para el desarrollo a medio y largo plazo de una economa dirigida por el sector privado de Gaza. El plan, que no aparece en el marco de la DNA, debera basarse en un anlisis en profundidad del ambiente empresarial de Gaza y en estrategias sectoriales, y utilizarse despus como base para asignar las futuras inversiones internas e internacionales. Un esfuerzo persistente por parte de la comunidad internacional para resolver la situacin poltica que son la causa y raz de la crisis humanitaria de Gaza. Para que las intervenciones a corto plazo sean eficaces, y para que el plan estratgico a largo plazo tenga una posibilidad real de llevarse a cabo con xito, debe ponerse en marcha un mecanismo que asegure la estabilidad a corto y largo plazo de las condiciones polticas y de seguridad.

Este ltimo componente es el que implica desafos mayores, pero no hay otra salida. Si las causas-raz de la crisis econmica de Gaza son polticas, es ah donde debe darse el primer paso para una solucin sostenible.

Si las condiciones polticas no cambian, el futuro de Gaza y de sus habitantes es muy sombro. Cuando la ONU est pronosticando ya que Gaza ser inhabitable en 2020, todos aquellos que apuestan fuerte por el futuro de un Estado fragmentado de Palestina deberan hacer una pausa para detenerse a pensar.

MENSAJES CLAVE

Mensaje 1:

La situacin en la Franja de Gaza es cada vez ms sombra, sin perspectivas reales a la vista si no se alcanza una solucin poltica. Los factores polticos subyacentes que llevaron a las ltimas hostilidades siguen inmutables: bloqueo econmico de Israel, divisin poltica interna palestina y frgiles condiciones de seguridad. Debe emprenderse una accin urgente que acelere el proceso de reconstruccin, reconcilie la divisin poltica palestina y alivie las restricciones israeles al movimiento de personas y productos. Slo si se resuelven los problemas polticos podr garantizarse una paz duradera y un desarrollo a largo plazo.

Mensaje 2:

Las estadsticas sobre la situacin socioeconmica en Gaza siguen siendo sombras. Hay ms familias que han cado en la trampa de la pobreza, aumentando la inseguridad alimentaria y la dependencia de la ayuda. El 56% de los jvenes de Gaza, 15-29 aos, no tienen actualmente un puesto de trabajoxi. Los llamamientos al desarrollo y financiacin humanitaria para Gaza por parte de las organizaciones internacionales se quedan persistentemente muy cortos en sus objetivosxii. Los proyectos vitales para reconstruir la infraestructura de Gaza o mejorar la provisin, incluso de los servicios pblicos ms bsicos, se ven rutinariamente aplazados debido a la financiacin insuficiente o a las restricciones israeles, retrasos o denegacin de entrada de materias primas, de equipamiento imprescindible, piezas de repuestos y expertos tcnicosxiii. Las restricciones al movimiento para salir y entrar a Gaza siguen en gran medida en vigor. Las condiciones humanitarias globales en Gaza se han deteriorado hasta un nivel intolerable, con graves consecuencias de largo alcance.

Mensaje 3:

El sector privado de Gaza no ha podido recuperarse an de las prdidas sufridas por tres rondas de guerras devastadoras que han causado amplios y extendidos daos en sus activos productivos. Todo esto aadido al deterioro causado por el incapacitante bloqueo econmico que est entrando ahora en su undcimo ao. Las graves restricciones a las importaciones y exportaciones han provocado que muchas empresas tengan que cerrar, que otras tengan que trasladarse al extranjero y que las que all permanecen funcionen muy por debajo de su capacidad. Aisladas y apartadas de las cadenas de suministro, su lucha por sobrevivir se agrava por la continua escasez aguda de electricidad, agua y combustible, y por un ambiente regulador inusual, causado por la divisin palestina que parece cada vez ms permanente con el fracaso de cada ronda de conversaciones para la reconciliacin. El sector privado de Gaza contina languideciendo bajo condiciones operativas extremadamente difciles. Su resiliencia, vitalidad y potencial futuro estn desapareciendo rpidamente.

Mensaje 4:

Tres aos despus de la guerra de 2014, apenas se ha hecho nada para mejorar las condiciones econmicas en Gaza, y los esfuerzos internacionales estn resultando hasta ahora en gran medida insostenibles. El resultado es que las condiciones socioeconmicas parecen estar deteriorndose a un ritmo mucho ms veloz de lo que los fondos hasta ahora desembolsados de los donantes pueden contenerxiv. Las graduales medidas internacionales paliativas para salvar lo que queda de las empresas gazates no estn haciendo mella en la terrible situacin, excepto quiz en asegurar su supervivencia en un intento de impedir o retrasar el colapso total de la economa. El enfoque internacional existente para enfrentar las mltiples crisis que asolan Gaza no est funcionando. Es hora ya de que se produzca un cambio fundamental en cmo los donantes abordan el desastre econmico en Gaza.

Mensaje 5:

Como punto de partida, cualquier intento de apoyar al sector privado de Gaza debera iniciarse con acciones serias que corrijan la inestabilidad poltica y reviertan su perjudicial curso. Lo que ahora se necesita es el levantamiento total del paralizante bloqueo israel; el libre movimiento de personas y comercio; acceso sin restricciones a todas las tierras agrcolas y aguas territoriales de Gaza; y el fin de la separacin econmica entre Gaza y Cisjordania, y de su virtual aislamiento de los mercados regionales e internacionales. Sin estas medidas, la recuperacin econmica y el desarrollo a largo plazo seguirn siendo inviables. La financiacin y el apoyo tcnico que puedan llegar a Gaza, si no cambian las actuales condiciones polticas, se traducirn tan slo, en el mejor de los casos, en una escasa desaceleracin del deterioro del ambiente empresarial existente desde hace una dcada, con poco impacto real en las perspectivas de recuperacin sostenida o desarrollo a largo plazo. Es necesario que la comunidad internacional tenga un papel ms asertivo ms all de la provisin de apoyo tcnico y financiero, para asegurar la estabilidad poltica y de seguridad para la recuperacin a corto plazo y el desarrollo a largo plazo.

Fuente:

Dr. Mohammed Samhouri. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).