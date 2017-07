Entrevista a Eric Toussaint, cofundador y portavoz del Comit para la Abolicin de la Deuda

"Para mantener cambios profundos es fundamental la autoorganizacin y la presin popular sobre los gobiernos"

ric Toussaint (Namur, Blgica, 1954) es cofundador y portavoz del Comit para la Abolicin de las Deudas Ilegtimas (CADTM), una red internacional con comits locales en ms de treinta pases, que lucha para elaborar alternativas radicales contra las deudas ilegtimas, tanto pblicas como privadas. Toussaint es doctor en Ciencias Polticas por la Universidad de Lieja y por la de Pars VIII, miembro del Consejo Cientfico de ATTAC Francia. Autor de una quincena de libros de referencia sobre la deuda y la crisis financiera y de centenares de artculos sobre estos temas. Adems, ha sido asesor de los gobiernos de Ecuador, Venezuela, y de algunos ayuntamientos del Estado espaol. Tambin ha sido el coordinador cientfico de la Comisin para la Verdad sobre la Deuda Pblica griega. El 10 del mes de mayo pasado visit nuestra ciudad para participar en una charla organizada por el colectivo Postcrash en la Universidad Pompeu Fabra.

Repasando tu trayectoria, vemos que estuviste activo en muchos movimientos polticos y sociales. Cundo decidiste que la lucha contra el pago de la deuda era tu causa principal?

Muy pronto. En el ao 1983 en mi ciudad, Lieja, de ms de 200.000 habitantes, nos tuvimos que enfrentar a un plan de recortes muy duro que se presentaba bajo el pretexto de que se necesitaba para poder pagar la enorme deuda pblica. En aquel momento, se audit la deuda y se consider, por primera vez, que se poda cuestionar su legitimidad. En el ao 1986, se lanz una campaa en Lieja para pedir que parte de esa deuda ilegtima no se pagara. Adems, en 1982, muchos pases del llamado tercer mundo ya haban sufrido crisis de deuda y nosotros podamos seguir el ejemplo de dos figuras de la poltica internacional para iniciar nuestra lucha: la del ex presidente de Cuba Fidel Castro, que en el ao 1985 form un frente de pases del Sur contra el pago de la deuda, y la de un dirigente africano que, aquel mismo ao, sigui el camino cubano: Thomas Sankara, de Burkina Faso. En 1989, analizando la situacin, me convenc que era fundamental luchar por la abolicin de la deuda tambin en el Norte, aunque era necesario seguir priorizando la solidaridad con el Sur. Por todo eso, particip en la fundacin del Comit para la Abolicin de las Deudas Ilegtimas en 1990, que se llam, hasta hace poco ms de un ao: Comit para la Abolicin de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM).

Cundo hablas de deuda ilegtima, a qu te refieres?

Es una deuda contrada para favorecer el inters particular de una minora privilegiada contra el inters general de la poblacin. Es decir, puede favorecer a las elites que estn en el poder o a los banqueros, responsables de la crisis financiera, que fueron rescatados un rescate que origin una explosin de la deuda pblica, como pas en el Estado espaol hace algunos aos. Esta deuda tambin puede ser ilegal, dentro del marco de colosales contratos (con ganancias abusivas para los prestamistas o acreedores), o tambin puede haber tipos de inters o ciertas condiciones del contrato que hagan que ste sea nulo de acuerdo con el ordenamiento jurdico.

ltimamente, desde el CADTM, adems de la deuda pblica, ponis el foco sobre otro problema. Hablis de los efectos de la deuda privada: microcrditos, deuda hipotecaria, deuda estudiantil Cmo funciona este tipo de deudas?

En los ltimos diez aos, hemos detectado de manera ms generalizada, que hay una gran cantidad de deudas ilegtimas en el mbito privado. En el caso de Estados Unidos ocurri con la burbuja de las hipotecas subprime unos prstamos hipotecarios que se concedieron a personas con un alto riesgo de morosidad. Se identificaron al menos 500.000 contratos abusivos de deuda hipotecaria; en algunos de los cuales ni tan solo apareca la firma de la persona contratante porque se haban firmado por telfono y, por lo tanto, sin la lectura del contrato. La consecuencia fue la expulsin de casi catorce millones de familias de sus viviendas entre 2007 y la actualidad. En el Estado espaol, ahora hay casi 300.000 familias desahuciadas. La deuda estudiantil tambin se aade a la explosin de la deuda privada ilegtima, sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido, Canad y Japn. Y eso coincide con los pases donde hubo reformas neoliberales ms fuertes en el mbito educativo, con recortes presupuestarios y eliminacin de becas, hecho que oblig a muchos estudiantes a endeudarse para poder pagar sus estudios. En Estados Unidos, dos de cada tres estudiantes tiene una deuda media de 27.000 dlares y, en Japn, la cifra aumenta a 30.000 dlares para uno de cada dos. Finalmente, tenemos otro ejemplo de deuda privada e ilegtima en expansin: el microcrdito. A partir de 2005, hubo una campaa internacional para vender el microcrdito. Las Naciones Unidas declararon 2005 como el Ao Internacional del Microcrdito; el economista bengal Muhammad Yunus, impulsor del microcrdito y fundador del Banco Grameen fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en el ao 2006. Presidentes como Rodrguez Zapatero, Lula o Chirac apoyaron pblicamente esta iniciativa. Ahora nos damos cuenta de que no es ms que una trampa, un mecanismo de reproduccin de la pobreza.

Cmo funciona el microcrdito?

La mayora son prstamos que van de 100 a 300 dlares. En un principio, en el caso del Grameen Bank (el primer banco que concedi microcrditos en Bangladesh), para conseguir un microcrdito era necesario el aval de entre 5 y 25 personas. Es decir, si la persona no poda pagar la deuda, los avales deberan hacerlo. Pero ahora, la persona que pide un crdito de 100 dlares debe entregar 30 dlares como garanta al banco, as que solo obtendr 70 dlares netos. Sin embargo, debe pagar un inters de entre el 30 al 50 % sobre los 100 dlares pedidos. Si no puede pagar, el banco se queda con los 30 dlares de garanta. Es una estafa de una magnitud brutal. Actualmente, en Bangladesh, un pas con casi 160 millones de habitantes, hay 20 millones de personas que tienen microcrditos. Si lo pensamos bien, es un desafo estratgico del capital financiero para obtener un rdito econmico de las cerca de 2.000 millones de personas adultas que viven sin una cuenta bancaria. En este momento, alrededor de 100 millones de personas tienen microcrditos. Para el capital, entregar 200 0 300 euros a personas pobres es un crdito muy limitado pero, finalmente, lo ms importante es la rentabilidad que en el caso de los microcrditos se sita entre el 20 y el 25 % de la inversin realizada. Son realmente cifras muy suculentas para un capitalista.

Para que estas personas lleguen a pedir un microcrdito, antes han fallado muchas cosas

Por descontado. Existe una degradacin de los servicios pblicos a escala global. En muchas zonas, la poblacin campesina tena acceso a bancos pblicos de crdito rural. Esos bancos han desaparecido a favor de las agencias de microcrdito. Con la revolucin verde, los campesinos y campesinas se endeudan para poder sembrar y comprar semillas y pesticidas a Monsanto. Cuando la cosecha es mala y no pueden devolver el dinero que deben, acaban sobreendeudndose. Adems, no hay que olvidar que quin ms contrata microcrditos son las mujeres (un 81 % del total segn las estadsticas). Por lo tanto, finalmente, son las ms afectadas por la pobreza.

En algunos de tus artculos destacas la estrategia del ajuste estructural gradual la aplicacin de recortes que afectan a un sector pero no a otros para evitar la unin de las luchas y resulta que incluso la OCDE ha avalado esta estrategia publicando una gua para que los gobiernos la puedan aplicar. El capitalismo ha perdido el miedo a mostrar sus cartas?

Si, adems, desde hace aos, el Banco Mundial publica regularmente el informe Doing Business, que incluye una clasificacin de pases en la que obtienen mayor puntuacin los que ofrecen condiciones ms favorables para los despidos masivos, o las peores condiciones para los trabajadores. Es muy importante que los trabajadores entiendan que la ofensiva de la patronal se sustenta en los argumentos de los gobiernos fundamentados en la reduccin de la deuda pblica. Los portavoces del gran capital muestran una arrogancia que no haban mostrado antes de la victoria electoral de Margaret Thatcher. Ahora y cada vez ms expresan abiertamente sus deseos.

El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unin Europea (TTIP) se ha empantanado, pero el CETA (Canad-Unin Europea) sigue adelante y, actualmente, est en la fase de ratificacin. Es un ejemplo de deseo del capitalismo?

Si, se trata de un reto muy importante. Es necesario luchar contra estos tratados porque, si llegan a ratificarse definitivamente, y se aaden a los otros tratados internos y convenciones de la Unin Europea ya existentes, perderemos todos los derechos. Son tratados que van en contra de los pueblos y de los bienes comunes.

Has formado parte de la Comisin para la Verdad sobre la Deuda Pblica en Grecia durante 2015. Qu conclusin sacaste de esa auditoria?

Aconsejamos al gobierno de Tsipras que suspendiera el pago de la deuda y que se enfrentara a los acreedores con un acto unilateral de suspensin de pagos. Pero, bajo la presin de los acreedores, Tsipras adopt la capitulacin, cosa que se vivi de una manera muy traumtica. Yo viva en Atenas, en un barrio popular, donde se podan palpar las expectativas de la poblacin y su disposicin a apoyar un gobierno de ruptura, cosa que ya se haba manifestado en el referndum. A pesar de ese resultado, el gobierno de Tsipras buscaba una rendicin que ya haba decidido no estaba preparado para su propia victoria. Todava se notan los efectos de aquella capitulacin entre la poblacin griega.

Qu le falta a la izquierda europea? Por qu no acaba de conectar con la poblacin?

Hay un sector bastante mayoritario de la poblacin que est a favor de soluciones polticas de izquierda radical Creo que le falta coraje para comprometerse en la aplicacin de polticas radicales y desobedecer a los tratados y a las leyes injustas. Syriza gan las elecciones con un compromiso de ruptura con la austeridad. Y, en muchos pases, hay un sector bastante mayoritario de la poblacin que est a favor de soluciones polticas de izquierda radical. As es como interpreto los buenos resultados de Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en el Reino Unido, Syriza, Podemos o Mlenchon. En este ltimo caso, solo estuvo a dos puntos por debajo de Marine Le Pen, y, por lo tanto, a dos puntos de haber pasado a la segunda vuelta. Y eso lo hizo con un discurso de izquierda y radical, que puso en pie de guerra a algunos medios de comunicacin. La izquierda radical tiene ahora una ventana abierta que hace diez aos no exista. Si tuviramos una izquierda ms ofensiva, en el sentido de combativa y radical, se podran ganar las elecciones.

Las izquierdas se autolimitan?

S. Muchos dirigentes y partidos de la izquierda radical, cuando ven la perspectiva de acceder al gobierno, piensan que se debe auto limitar el programa e intentan adaptar su discurso a la realpolitik. Todava tenemos una ventana abierta para acceder a una salida de justicia social y de cambios estructurales a favor de las mayoras, pero, si las mayoras radicales no la aprovechan, la extrema derecha lo har.

Asesoraste a los gobiernos de Correa en Ecuador, de Chvez en Venezuela Crees que estos gobiernos latinoamericanos han tenido ms voluntad poltica para enfrentarse al poder?

Al comienzo de sus mandatos s. En el caso venezolano, durante los diez primeros aos de mandato de Chvez se tomaron decisiones muy positivas, igual que en el caso de Evo Morales en Bolivia o de Rafael Correa en Ecuador. Despus, fueron adoptando medidas de realpolitik, ms moderadas y decepcionantes. La leccin que estoy sacando de todo eso es que, durante los primeros aos, es posible resistir con polticas de ruptura, como demuestran estos tres ejemplos, pero, para mantener una lnea de cambios profundos, es fundamental la autoorganizacin de la poblacin y la presin sobre los gobiernos. Tambin, tengo que aclarar que, cuando asesor a esos gobiernos, mantuve siempre mi independencia. Nunca cobr ni un cntimo de ninguno de estos Estados ni firm ningn contrato con ministros ni presidentes. Es una regla que me he impuesto y con la que no hago ninguna concesin, para poder mantener mi derecho a la crtica absoluta en todo momento.

En los ltimos aos, has estado asesorando, en el Estado espaol, a algunos de los llamados ayuntamientos del cambio sobre temas de deuda. Analizando sus dinmicas dos aos despus de las elecciones qu potencial ves en ellos?

Si los ayuntamientos del cambio se limitan a hacer declaraciones simpticas y no se enfrentan a la austeridad, decepcionarn Todo depende de la voluntad real de esos gobiernos de hacer un frente municipalista contra la deuda ilegtima y contra la austeridad. Si se hiciera ese frente sera para actuar seriamente, para desobedecer la ley Montoro, y el artculo 135 de la Constitucin espaola, etc. Si no se acta, aunque en este pas haya mucho potencial, muchas expectativas y gente honesta que proviene de los movimientos sociales, no se acabar concretando nada. Si esos ayuntamientos se limitan a hacer declaraciones simpticas y mejorar la transparencia de las cuentas pblicas, y no se juntan para enfrentar al gobierno central y a la lgica de la austeridad y las privatizaciones, solo provocarn desilusiones y decepciones. Por ejemplo, encuentro que hay pocos casos de remunicipalizaciones de servicios pblicos, uno de lo grandes compromisos que se hacan desde estas formaciones. S que no es fcil, pero, sin un enfrentamiento directo con el gobierno gracias a la constitucin y a la actuacin de un frente amplio, no se puede avanzar.

Pasemos a las herramientas para la lucha contra la deuda y las alternativas. Un mecanismo que trabajis mucho es el de la auditora. Cul es su potencial transformador, ms all de la voluntad de transparencia?

Tiene un potencial enorme porque implica a la ciudadana, a personas que hasta ese momento no se haban cuestionado la legitimidad de la deuda. De esta manera, la auditora permite que las personas cuestionen la legitimidad de los actos y polticas de los gobiernos cuando stos son injustos. Comenzar a cuestionar la lgica del endeudamiento ya es un acto superior de conciencia. Si la ciudadana no ejerce un control y una presin sobre los gobiernos considerados amigos, no se producir ningn cambio real. Tiene que haber, por lo tanto, fuerzas polticas que tengan el coraje y la fuerza para aplicar polticas radicales, pero an es ms importante tener una poblacin movilizada, crtica y dispuesta a rebelarse si el gobierno no cumple. Sin estas dos condiciones no habr cambios estructurales y profundos.

En tus textos, sealas diversas medidas de izquierda radical que pasan por el liderazgo del Estado, como la nacionalizacin de la banca. Pero qu opinas de la economa social y solidaria como alternativa?

Es fundamental que se desarrollen iniciativas locales y solidarias, desde monedas locales a cooperativas de consumo o de trabajo. Pero la economa social y solidaria no puede llegar a un nivel de expansin tan alto que, por contagio, provoque un cambio real en la sociedad. Tambin es necesario un gobierno dispuesto a tomar medidas, a cambiar leyes, a cambiar la Constitucin, a resistir ante los tratados internacionales Por ejemplo, si queremos avanzar hacia una transicin ecolgica, sobre todo es necesario controlar la produccin y la distribucin de energa. Desmantelar las centrales nucleares o trmicas implica que el Estado tome el control del sector energtico y lo transforme en un servicio pblico. En el caso de la banca, veo el proceso similar: para enfrentarse a los grandes bancos como el BBVA y el Santander te tienes que enfrentar al sector bancario dominante, ms all de que se pueda desarrollar la banca tica. Todo eso lo ha de hacer un gobierno con apoyo popular. La economa social y solidaria es muy importante y nos tenemos que involucrar, pero sin dejar de lado la lucha institucional a favor de cambios estructurales.

Traducido del cataln al castellano por Griselda Pinero

