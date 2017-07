Resea del libro La ciencia del exterminio. Psiquiatra y antropologa nazis (1933-1945), de Benno Mller-Hill

El lado oscuro-muy-oscuro y criminal de la ciencia servil del nazismo

El Viejo topo

Sobre el autor: Benno Mller-Hell naci en Friburgo, la ciudad de la que fue rector en tiempos turbulentos Martin Heidegger, la tambin ciudad universitaria de Eugen Fischer, uno de los principales representantes de la antropologa aria. El autor es actualmente profesor de Gentica de la Universidad de Colonia e investigador cientfico, mbito en el que es conocido por sus descubrimientos en torno al represor lac y la protena precursora amiloidea.

Su preocupacin e investigacin poltica-cultural: estudiar el papel que jugaron los antroplogos y psiquiatras eugensicos del Tercer Reich, sorprendido por la escasa bibliografa existente sobre la cuestin.

Su posicin poltica general en el mbito de la poltica cientfica: oposicin radical y documentada hacia la actual eclosin de los proyectos empresariales que, en nombre de la eugenesia positiva, alientan el control de los genotipos de la poblacin.

Sus ideas gnoseolgicas y su pregunta central: Las ciencias naturales, sostiene, tienen una historia de la formacin de su estructura y una historia de sus efectos. Toda persona dedicada al cultivo de las ciencias naturales, prosigue, siente la inquietud de seguir la formacin de las estructuras de su ciencia, pues incluyen belleza y verdad a un tiempo. As, la historia de la gentica es, por una parte, la historia del descubrimiento de la verdad de los organismos vivientes y, por otra, la historia de sus efectos. Basta una ojeada a un puesto de venta en cualquierl mercado para apreciar los hermosos frutos obtenidos por antiguos y modernos cultivadores. Lo mismo ocurre con las cras de animales. Pero la cuestin central: qu ocurre con los efectos de la gentica en los seres humanos?.

Su posicin humanista alarmada: Cuando ahora pienso en la historia de los efectos de la gentica en la antropologa y la psiquiatra, contemplo desiertos de ruinas y destruccin. El derramamiento de sangre de millones de seres se olvid con la mayor celeridad. La historia ms reciente de los efectos de estas ciencias humanas vinculadas a la gentica es confusa y est llena de actos delictivos; slo es comparable a una pesadilla (p. 13)

La estructura del libro, de un ensayo muy recomendable: 1. Prlogo. 2. Una cronologa alemana. Cronologa de la identificacin, segregacin y exterminio de los diferentes (vale la pena leerla con detalle!). 3. De la discriminacin de los judos a la esterilizacin de los enfermos mentales. 4. De la matanza de enfermos mentales a la matanza de judos y gitanos. 5. El aprovechamiento de los desposedos en la investigacin psiquitrica y antropolgica. 6. Sobre el papel y la autojustificacin de algunos antroplogos. 7. Nueve preguntas. 8. Advertencia y testimonios de gratitud. 9. Conversaciones.

Les interesa la relacin entre ciencia, poder y fascismo?

Les interesa el papel de la ideologa en el quehacer de los cientficos en un marco irracionalista y antihumanista generalizado?

Les preocupa que se haya desvirtuado la realidad y los resultados obtenidos para complacer al poder y sus verdades incuestionables, mostrando todo ello como ciencia, como buena ciencia?

Les preocupa la responsabilidad de los cientficos en el mbito de las ciencias humanas?

Creen en la neutralidad de la ciencia sin numerosos y decisivos matices complementarios?

Somos conscientes de la importancia politica de los cientficos concernidos y comprometidos en coyunturas negras o muy oscuras? De sus riesgos?

Podemos arrojar la verdad a la cuneta -todo vale!, no hay verdades!- y situarnos en el mbito de la posverdad como ahora se afirma y promueve?

Fueron ignorantes los cientficos alemanes de la ignominia en la que estaban inmersas las ciencias que muchos de ellos practicaban?

Tenemos consciencia y recuerdo de los cientficos y cientficas que fueron capaces de resistir presiones y sobornos en circunstancias nada fciles?

Llegaron a matar algunos cientficos para obtener ojos, sangre y cerebros? Fueron ayudantes suyos? Colaboradores externos? Prcticas externalizadas tal vez?

Fue una excepcin el Dr. Mengele? De verdad de la buena? Si lo fue, qu tipo de excepcin fue la suya?

Es justo el autor, hablando epistemolgicamente, cuando escribe: La objetividad abri a los cientficos la puerta a las mil barbaridades. Los alemanes dedicados a las ciencias fsicas y naturales y a la medicina vivan en un mundo sin valores. Los de los judos no les eran propios. Los de los cristianos tampoco eran reconocidos por ellos. Los de la Ilustracin y la Revolucin francesa nunca haban sido populares entre ellos. As, por pura objetividad, los cientficos y los mdicos estaban dispuestos a todos (p. 177)? Por pura objetividad? Vale, nos vale como explicacin?

Fueron muchos mdicos alemanes mensajeros del exterminio? Por qu no se rebelaron? Por qu consintieron? Fueron sus prcticas, como las de antrpologos y psiquiatras, parte de un experimento funesto?

Como una mediocridad filosfica como Rosenberg pudo convertirse en un filsofo-pensador de referencia para muchos miembros de las comunidades cientficas de uno de los pases ms avanzados cientfica y culturalmente del mundo?

Sinrazn de la ciencia o cientficos con ideas irracionalistas? Podemos hablar de una ciencia perversa, de una ciencia nazi? Ninguna, osamos preguntar, de todas aquellas investigaciones, ideolgicamente sesgadas, tiene validez cientfica?

Hablaron estos cientficos despus de 1945? Justificaron sus acciones y omisiones? Les ceg su ideologa, el miedo, la situacin? Por qu los tribunales de la RFA decidieron que haban proscrito sus delitos? Justifican los herederos, muchos de ellos cientficos, las prcticas de sus progenitores?

Como se consigui que el exterminio de enfermos mentales, de judos, de opositores, fuera un misterioso secreto para la mayor parte del pueblo alemn, incluso para sus lites cientficas?

Llegaron a sentir entusiasmo los psiquiatras y antroplogos cuando Hitler lleg al poder? Le vieron como un promotor de sus ideas? Es insensata esta ltima pregunta

Crean muchos cientficos alemanes y en base a qu que los comunistas y los judos eran los responsables de la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial?

Los cientficos, como seala el autor, subliman su sexualidad en la ambicin y su instinto mortal -destructor- en el anlisis? Ya antes del nazismo antroplogos y psiquiatras haban comenzado a despojar de toda sublimacin su instinto de muerte?

Hay muchas ms preguntas, me quedo aqu.

Les interesan estas temticas? Les conciernen estas preguntas? Si es as, este es un libro absolutamente recomendable, estemos o no de acuerdo con todos los compases y notas de esta sinfona an inacabada, siempre inacabada probablemente.

Se echan a faltar un glosario bsico y un ndice onomstico y analtico. Poco ms. Tal vez tambin, calibrar el inmenso horror que el nazismo y sus cientficos causaron, especficamente, en las clases trabajadoras alemanas

Una recomendacin complementaria sobre este asunto inagotable que deberamos tener siempre muy presente: Alejandro Andreassi, El compromiso fustico. La biologizacin de la poltica en Alemania, 1870-1945, Vilassar (Barcelona), El Viejo Topo, 2016.

No se lo pierdan. Tampoco este ltimo.

Fuente: El Viejo Topo, mayo de 2017