Trump, el fondo de la cuestin

Noticia Cofederal

No slo se trata de los rifirrafes con los periodistas y el uso recurrente de Twitter. El pasado 26 de mayo, en plena cumbre de la OTAN que se celebraba en Bruselas, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se le ocurri empujar al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, con el fin de hacerse un hueco para la fotografa oficial. Un mes antes evit estrechar la mano a ngela Merkel delante de las cmaras, en un encuentro oficial en la Casa Blanca. En los medios de comunicacin aparecen con profusin episodios de esta guisa protagonizados por Trump, elegido con 63 millones de votos (menos que los de su rival, Hillary Clinton) en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

El socilogo y profesor en la Universidad de Berkeley, Manuel Castells, realizaba un anlisis de mayor profundidad en una tribuna publicada en La Vanguardia (Trump contra el mundo). Lo que parece una sarta de groseras y una torpeza diplomtica revela una estrategia absolutamente consistente. Muchos de los votantes de Trump se reafirman en su decisin, seala el autor de la triloga La era de la informacin. Son la clase obrera blanca y la poblacin rural castigadas por la crisis econmica y la globalizacin, a quien les separa una gran barrera ideolgica y material de otros grupos sociales, como las lites cultas y cosmopolitas de las grandes ciudades. Segn Castells, beneficiarios directos de las decisiones del presidente son las grandes petroleras, las corporaciones del gas y del carbn, el lobby antiecolgico y quienes pretenden acabar con las medidas de proteccin ambiental.

Un ejemplo de la conexin de intereses es el actual secretario de Estado (responsable de las Relaciones Internacionales), Rex Tillerson, quien ocup el cargo de director ejecutivo de una de las grandes petroleras mundiales, Exxon Mobil. En los primeros das de junio, Trump anunciaba asimismo que Estados Unidos se retiraba de los Acuerdos de Pars para combatir el cambio climtico. Antes el presidente haba firmado una orden ejecutiva con el fin de abrir la puerta a las extracciones de petrleo y gas en el rtico.

El socilogo y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis, Andrs Piqueras, explicaba al calor de las elecciones norteamericanas en el diario digital Pblico que existe una lucha abierta entre los grandes poderes de Estados Unidos, principalmente entre los globalistas-neoliberales, que aspiran a un dominio difuso a travs de las disgregadas plazas financieras mundiales y mediante los tratados comerciales. Y un segundo sector, el de los nacionalistas-proteccionistas , ms vinculados al imperialismo clsico y multinacional. La batalla tiene su correlato en el mundo meditico y virtual. La plataforma global, representada por la CNN-Ted Turner-Time Warner; y la multinacional, con Fox News Corp-Rupert Murdoch como estandarte. Quiz en ese contexto pueda interpretarse la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacfico de Cooperacin Econmica (TPP, siglas en ingls), rubricado en febrero de 2016 por 12 pases. Los firmantes del acuerdo de libre comercio representan el 40% del PIB mundial.

Analistas y medios de comunicacin han destacado la apuesta militarista del presidente Trump. Pero Trump gan las elecciones en noviembre. Y los datos de 2016 difundidos por el Instituto de Investigacin para la Paz con sede en Estocolmo (SIPRI) apuntan que Estados Unidos ha aumentado el gasto militar el 1,7% hasta alcanzar los 611.000 millones de dlares. Al liderazgo de la gran potencia le siguen a distancia China (215.000 millones de dlares en 2016) y Rusia (69.200 millones). Bien es cierto que Donald Trump ha anunciado un aumento del 10% en el gasto militar, de ms de 54.000 millones de dlares (el mayor incremento desde los atentados del 11-S, en 2001). Tambin es verdad que el mandatario ha pedido a los socios de la OTAN que cumplan sus compromisos, e incrementen el presupuesto militar hasta el 2% del PIB antes de 2024. Pero antes de que el poltico y millonario, conocido por sus comentarios machistas, llegara a la Casa Blanca, Estados Unidos contaba con 7.000 cabezas nucleares, en comparacin con las 300 de Francia, las 260 de China y las 215 del Reino Unido (datos del SIPRI, 2016).

Trump gan las elecciones con el lema Fisrt America, y ya en el poder ha sostenido que la inmigracin es un privilegio. Plantea una recuperacin de las fronteras y mantiene como proyecto estelar la construccin de un muro entre Estados Unidos y Mxico, pases a los que separa una frontera de 3.000 kilmetros. En la campaa electoral prometi hasta la saciedad algo que rayaba la ignominia: Mxico tendra que reembolsar los costes de la construccin del muro. Actualmente hay algo ms de mil kilmetros de valla construida en la frontera entre ambos pases, que empezaron a levantarse en 1994, durante la presidencia de Clinton.

Pese al perfil del votante de Trump retratado por Manuel Castells, ha sido el primer presidente de los Estados Unidos incluido en la lista de millonarios de la revista Forbes. Ocupa el nmero 544 en el listado, con una fortuna de 3.500 millones de dlares amasada principalmente en el negocio inmobiliario. Smbolo de este podero es la Torre Trump, rascacielos de 200 metros de altura emplazado en la Quinta Avenida de Nueva York. Los peridicos han indagado en las obligaciones fiscales del candidato Donald Trump. As, en plena campaa electoral, The New York Times inform de que en 1995 Trump declar prdidas por valor de 916 millones de dlares, lo que podra haberle reportado -de manera legal, aclara el peridico- extraordinarios beneficios fiscales. Adems, se ha comprometido ha reducir el tipo mximo del impuesto sobre la renta (al 35%), eliminar el de sucesiones y reducir el de sociedades (al 15%). Una contrarreforma fiscal en toda regla. Mientras, la retirada del llamado Obamacare dejara sin seguro mdico a 14 millones de estadounidenses.

Muchos analistas han criticado la discordancia entre los hechos y las declaraciones del poltico y empresario de 71 aos. El 20 de mayo cerr en Riad un acuerdo para la venta de armas a Arabia Saud por valor de 110.000 millones de dlares, el mayor de la historia de Estados Unidos. Una de las justificaciones del trato fue la lucha contra el terrorismo en la regin, a pesar de las denuncias como las del politlogo y activista Noam Chomsky, quien afirm en la cadena libanesa Al-Mayadeen: Estados Unidos hace la vista gorda al apoyo de Arabia Saud al terrorismo; y en la estadounidense Democracy Now!: Arabia Saud es el centro del extremismo islmico radical. Asimismo Trump ha dado su apoyo a los pases -Arabia Saud, Emiratos rabes Unidos, Barin y Egipto- que han roto relaciones diplomticas y han cerrado las fronteras con Catar. Coincide en que el rgimen catar apoya el terrorismo, aunque la base area estadounidense ms importante de la regin sea la de Al Udeid (Catar). Y que el 15 de junio este pas firmara la compra de 36 aviones F-15 a Estados Unidos (12.000 millones de dlares). La alternativa? El matrimonio Obama acaba de adquirir la mansin en Washington a la que se mud al abandonar la Casa Blanca. Por ocho millones de dlares.

Artculo publicado en el peridico "Noticia Cofederal" de la CGT (julio de 2017) http://www.cgtpv.org/confedera l/comunicacio/trump-fons- questio

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.