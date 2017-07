Primer acercamiento del Gobierno con pueblos indgenas

Noticias Aliadas

El 4 de julio, dirigentes de la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE) fueron recibidos por el presidente Lenn Moreno, rompiendo as el distanciamiento de siete aos que haba impuesto el rgimen anterior, encabezado por el presidente Rafael Correa (2007-2017). Sin embargo, la posicin del actual gobierno no est clara en relacin a las propuestas indgenas, pero tampoco son claros los aportes indgenas para la construccin del Estado Plurinacional, presentados en este encuentro.

En los das previos a su envestidura presidencial del 24 de mayo, Moreno anunci su deseo de acercarse a uno de los grupos sociales ms representativos del pas y el que haba sido ms golpeado por el gobierno de Correa: el movimiento indgena. Con la CONAIE somos los mismos y debemos estar juntos, dijo Moreno.

Dirigentes indgenas se mostraron recelosos en aceptar la invitacin presidencial. No podemos acudir a un dilogo mientras nuestros hermanos estn presos o estn siendo procesados, afirm a Noticias Aliadas Katy Betancourt, dirigente de la Mujer e integrante del Consejo de Gobierno de la CONAIE.

Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, puso como condicin para iniciar cualquier conversacin con el gobierno de Moreno, el indulto a los indgenas condenados durante el gobierno de Correa y la amnista para todos los que fueron procesados y criminalizados por protestar y exigir sus derechos en este mismo periodo. Para formalizar su posicin, la CONAIE organiz una comisin de unos 300 integrantes que lleg a la Asamblea Nacional para entregar un listado de 177 personas que buscan la amnista; luego fue al Palacio de Gobierno y entreg los nombres de 20 personas susceptibles de indulto. A las listas se adjuntaron ms de 8,000 firmas de respaldo de ciudadanos de todo el pas.

En la Asamblea Nacional, el listado fue recibido por su nuevo presidente, el oficialista Jos Serrano, quien se mostr muy molesto y, en una intervencin de 38 segundos, slo dijo que se conformara una comisin para analizar caso por caso. La Asamblea Nacional tiene la potestad de dar amnista en casos que existan personas procesadas o condenadas por cualquier delito, pero relacionados con acciones polticas como la toma de rehenes o una muerte en el marco de una protesta social, por citar los ms graves.

Por su parte, una comisin del gobierno nacional inici el anlisis de los pedidos de indultos, que fueron concedidos en junio a cinco a lderes sociales que recientemente haban sido condenados a seis meses por los delitos de ataque y resistencia durante el paro indgena de agosto del 2015 contra el gobierno de Correa.

La CONAIE entonces decidi asistir, el 4 de julio, a un primer encuentro con Moreno y fue con una marcha de ms de 2,000 personas que llegaron a la Plaza Grande, la que haba sido vetada para ellos durante los ltimos siete aos. Una delegacin de 60 dirigentes ingres al palacio a dialogar con el presidente.

Al inicio de la reunin, Moreno anunci un nuevo indulto, esta vez el del dirigente shuar Toms Jimpikit, quien en setiembre pasado haba sido condenado a un ao de prisin tambin por participar en el paro nacional en agosto de 2015, y adems notific su decisin de restituir el comodato de la casa de la CONAIE otorgado durante el gobierno del expresidente Rodrigo Borja (1988-92) como un acto de reconocimiento a su existencia poltica y como resarcimiento del olvido en que el Estado ecuatoriano mantena a los pueblos indgenas que haba sido terminado en diciembre del 2014 por el gobierno de Correa. La casa de la CONAIE fue defendida por los indgenas hasta que el exmandatario decidi dejar en suspenso su decisin de expulsarlos.

Moreno tambin notific su decisin de devolver a la CONAIE la administracin de la educacin bilinge y la creacin de una universidad indgena, aun cuando no precis las partidas presupuestarias que se habran creado para cumplir este ofrecimiento.

Las propuestas indgenas La dirigencia indgena, algo sorprendida por los anuncios presidenciales, entreg su propuesta denominada Plan urgente para la implementacin y construccin del Estado Plurinacional e Intercultural, en el que se describen cinco puntos que deben ser considerados por el gobierno nacional:

1. Construccin del Estado Plurinacional: enfatiza la libertad de asociacin, el reconocimiento de los gobiernos comunitarios, la autoridad territorial, la administracin comunitaria del agua y el respeto a la justicia indgena. Exige adems el cumplimiento de la Consulta previa y la prohibicin de minera en fuentes de agua, reas protegidas y zonas de alta biodiversidad.

2. Cambio del modelo econmico: en general se pide la reformulacin de las leyes de Agua, de Tierras, de Economa Popular y Solidaria, de Minera y de Semillas; un real cambio en la matriz productiva que permita el abandono del extractivismo.

3. Democracia y Derechos Humanos: se exige la reforma del Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP), para desmotar la estructura judicial que criminaliza la protesta social, y el respeto al derecho a la comunicacin, llevando a la praxis el lineamiento constitucional que establece que el 33,33% de las frecuencias de radio y televisin debe estar en poder de los indgenas.

4. Planificacin y descentralizacin: planificacin acorde la diversidad regional del pas y donde se respete a los sistemas comunitarios de organizacin y que contenga una perspectiva plurinacional e intercultural.

5. Combatir la corrupcin y la impunidad: impedir que la impunidad impere y se sancione a quienes hayan cometido actos de corrupcin.

La propuesta indgena es demasiado general y tambin fue respondida por Moreno de manera genrica, sin que se articule ningn compromiso con cambios profundos. Todo lo propuesto ser direccionado a mesas de dialogo con diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Carlos Prez, presidente de la Confederacin de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la ms grande organizacin indgena en el interior de la CONAIE, se mostr escptico frente a los resultados de la reunin sostenida con Moreno.

Estamos dando una oportunidad al gobierno para que analice. Queremos los territorios, no despojo; queremos moratoria al extractivismo y ah no hay negociacin. Le veo bastante complejo el dilogo, es muy difcil, porque no nos vamos a contentar con caramelitos, afirm Prez luego del dilogo sostenido con Moreno por ms de tres horas.

Alianza PAIS en crisis

A pesar de no haberse hecho concesiones significativas al movimiento indgena, la reunin provoc el rechazo de Correa, quien public en su cuenta de Twitter: Entrega sede por 100 aos a CONAIE, otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de diferenciarse no slo es desleal, es mediocre.

La expresin de Correa muestra lo que est pasando dentro del movimiento oficialista, en donde se han detectado tres grupos en pugna para direccionar el nuevo gobierno. Por una parte, los seguidores de Correa desean mantener su modelo hiperpresidencialista y evitar cualquier cuestionamiento a l o a sus funcionarios, en especial a aquellos que estn siendo salpicados por los escndalos de corrupcin. Estn dispuestos a frenar cualquier iniciativa de acercamiento de Moreno con otros sectores polticos, en especial con el movimiento indgena.

En contraposicin estn los denominados leninistas, que apoyan las iniciativas de Moreno y anuncian cambios de estilo, privilegiando el dilogo y recuperando la paz del pas. En este grupo se encuentran incluso exmilitantes de Alianza PAIS que fueron expulsados por Correa y que ahora han vuelto al gobierno con cargos importantes, como el caso de Gustavo Larrea, fundador del movimiento oficialista que fue defenestrado por el exmandatario y que ha retornado como asesor presidencial.

Aparte se mantiene un buen grupo liderado por Serrano que, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, se consolida como una tercera va y mira de lejos el desarrollo de la confrontacin Correa-Moreno. Serrano ha propuesto una ley de dilogo, pero direccionado desde la Asamblea Nacional y bajo su control, la que podra imponerse por sobre la propuesta de dilogo promulgada por Moreno.

En conclusión, los primeros 50 días del gobierno de Moreno han estado marcados por los llamados al diálogo, las denuncias de corrupción y las confrontaciones con Correa, que el 10 de julio abandonó el país para radicar en Bélgica, lugar de nacimiento de su esposa. No ha habido tiempo para esbozar las directrices económicas, o no se ha las ha querido esbozar debido a la complejidad de este escenario. Moreno sólo ha afirmado que se poda haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones, durante la presentación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción el 11de julio. Esta es la primera referencia de lo que le espera al país en materia económica.