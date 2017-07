El dislate de Alsasua

Contrariamente a otros casos, la acusacin fiscal de 375 aos de crcel ms diversas penas adicionales de inhabilitaciones e indemnizaciones para cinco jvenes de de algo ms de 20 aos, basadas sobre unos hechos que consisten fcticamente en un altercado en un bar de Alsasua a altas horas de la madrugada, ha despertado una ola de indignacin y de peticin de responsabilidades por numerosas personas, colectivos e instituciones a lo largo de Euskal Herria.

Juristas de muy diversa procedencia haban venido explicando en las Jornadas organizadas por la fundacin Sabino Arana sobre El derecho ante el fin de ETA el despropsito de las actuaciones y resoluciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional al respecto: transformacin del derecho en un derecho penal del enemigo, jueces y fiscales convertidos en historiadores, monopolio prcticamente exclusivo en la instruccin de la inteligencia policial, responsabilidad penal no de los individuos, sino de las personas jurdicas.

Es sabido que la fuente terica de muchos de estos procesos haba sido la doctrina del desdoblamiento de ETA, que converta a su supuesto entorno formado por diversas organizaciones y partidos polticos en ETA misma, debiendo ser pues castigados como organizaciones terroristas. Mucha gente, yo incluido, haba denunciado la incoherencia jurdica y socio-poltica de una teora que daba lugar a graves condenas, en una fase, la posterior a 2011, en la que ETA haba renunciado a toda accin violenta.

Pero en el caso de Alsasua se riza el rizo. Pues lo que da lugar a condenas astronmicas no es la pertenencia organizativa, sino la atribucin a personas concretas, y muy jvenes, de la responsabilidad en estados de nimo cuya historia se describe como lago organizado por ETA desde 1976, cuando es evidente que no pueden tener relacin alguna en esta historia. Existen por otra parte, como escribe el fiscal, circunstancias que influyen de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, as como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusin social, y segundas intencionalidades, que son las de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instndoles de manera indirecta a no entablar ningn vnculo afectivo o de amistad o cortesa con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente?

Si ello ocurriera en sectores de nuestra sociedad, sera algo muy lamentable, pero fruto de una historia cuya responsabilidad no puede cargarse en los hombros de esos cinco jvenes. Alguien en su sano juicio puede creer que la actuacin del Tribunal Supremo desviando el caso de su tribunal natural, que es la Audiencia Provincial de Navarra, a la Audiencia Nacional, y las aberrantes penas que solicita el fiscal, pueden ayudar a mejorar la situacin descrita por el fiscal? Esto s ha ocurrido, y est ocurriendo, en otras latitudes, en frica del Sur, en Irlanda del Norte, en Colombia, para satisfaccin de casi todos. Pero naturalmente se ha debido a la actuacin de gobiernos que han comprendido la necesidad de impulsar procesos de paz y de reconciliacin; y no, como en el caso del Estado espaol, sustituirlos por actitudes de venganza y crueldad incompatibles, no ya con la equidad, sino con el ms elemental sentido comn.

Por otra parte, no todo el mundo piensa como el Tribunal Supremo, la instructora de la Audiencia Nacional, y el fiscal del caso 10/2016: ha habido declaraciones muy sensatas de los responsables locales de la Guardia Civil, y parece -aunque no se haya podido confirmar -que las vctimas del altercado hubieran preferido declarar en el juzgado natural.

Tienen estos hechos hilo directo con la campaa Alde Hemendik que segn el relato fiscal habra sido dirigida en exclusiva por ETA desde 1976, lo que les convertira en una actividad terrorista?: Yo estoy bien situado para responder a parte de esa pregunta. Pues en efecto, cuando siendo diputado del Congreso present en 1978 una enmienda para que fuera la polica vasca, la futura Ertzaintza, la nica fuerza policial del pas en vez de las FSE, utilic en el debate una frase que se oa en el aquel tiempo en todas las manifestaciones y calles del pas: Que se vayan. Pues bien: era metafsicamente imposible que tal consigna viniera de ETA, pues si no no se hubiera escuchado nunca en el Congreso. Y es que yo fui diputado del Congreso espaol ignorando la prohibicin expresa de ETA de que se participara en l.

He hablado antes de la doctrina del todo es ETA, esto es, de que su entorno es tambin ETA, de la que fue su padre intelectual el entonces juez Baltasar GarznPero los hechos de Alsasua ni tan siquiera entraran ahora segn su teora en el llamado entorno, no pudiendo ser calificados en modo alguno de terroristas. Significativamente, ha sido el mismo Baltasar Garzn quien lo ha afirmado en un artculo publicado este 13 de julio en el peridico El Pas con el ttulo de La nada terrorista de Alsasua. No oculto mi satisfaccin en poder reproducir prrafos literales de este artculo:

Calificar esto (lo ocurrido en Alsasua) como conducta terrorista es una inconsistencia jurdica de gran envergadura, y demuestra la debilidad de los argumentos de la magistrada. Primero habla ambiguamente del ambiente, no de la accin en s misma; despus, de estructuras a las que, al parecer, con el pretexto del AH (Alde Hemendik) eleva a categora de organizaciones terroristas, olvidando que esa campaa, creada por ETA, se cre, exclusivamente, para desarrollarla a travs de sus estructuras con fines terroristas, que en todo caso quedaron vacas a partir del 20 de octubre de 2011

Pero lo ms grave de todo es que el Tribunal Supremo, al resolver la competencia entre los jueces de Pamplona y la Audiencia Nacional, haya generado este disparate jurdico, alimentado, ahora, por una calificacin fiscal fuera de toda mesura.

Por tanto, slo existe la nada terrorista en el caso, A eso se suma la decisin de la fiscala de iniciarlo, bajo la anterior jefatura, con el regocijo del ministro Fernndez Daz (el cual) no se enmarca en el contexto de la actividad terrorista de ETA, sino en el de la desnaturalizacin del concepto de terrorismo de los titiriteros, twiteros, anarquistas, antisistema, okupas, personas que silbaban al himno nacional, que quemaban alguna bandera o algunas fotos del rey. En esa lnea, el escorzo del fiscal puede tener imprevisibles consecuencias.

La aberrante peticin fiscal est teniendo ya dos consecuencias: una mayor proximidad de las posturas anti-represivas en el Pas Vasco, y la profundizacin de las contradicciones ya existentes en uno de los centralismos ms letales que han existido en el Estado.

Naturalmente, como en toda poltica rastrera, todo tiene un sentido; o ms bien, varios sentidos. Esta resurreccin de la imagen de ETA como si siguiera viva y activa (lo deca hace apenas unos das Mayor Oreja en Televisin Espaola: todo sigue siendo ETA) responde a varias necesidades. Una de ellas es la de contentar a los sectores ms ultras, llenos de ansia de venganza, ciertamente no irrelevantes, a los que as el partido gobernante les inhibe de la tentacin de formar, como ocurre en casi todos los estados europeos, un partido propio de extremsima derecha. Otra tiene que ver con los sucesos de Catalua. Nada indica (lamentablemente, en mi opinin, aunque respeto las opiniones divergentes) de que en el Pas Vasco se vaya a seguir a corto-medio plazo la va catalana. Aunque haya que tocar madera, nada parece indicar que el gobierno espaol vaya a responder en Catalunya violentamente si sta mantiene su actual coherencia. Pero y en Euskal Herria? Al partido del gobierno le viene muy bien seguir hablando contra toda evidencia de un terrorismo activo, porque si algo parecido ocurriera aqu, ste sera el argumento perfecto para intervenir con todos los medios, incluyendo la fuerza.

Si con algo me quedo, es con el admirable, y entraable, estado de nimo de los Altsasu Gurasoak, los padres y familiares de los jvenes presos, quienes inmediatamente despus de tener conocimiento de la acusacin fiscal dieron a conocer su rabia, miedo, desproteccin, impotencia que nos ahoga Pero no nos rendimos, gracias por vuestro apoyo, nimos y estrecha fuerza. La solidaridad que estamos recibiendo es impagable, incalculable y plural. Lo ocurrido en esa noche debe ser aclarado y juzgado en Navarra.

Aurrera, Altsasu gurasoak, estamos con vosotros!



Francisco Letamendia, Profesor Emrito de la UPV-EHU

