La ley incluye el fin de los desahucios, la dacin en pago retroactiva, los alquileres sociales y el suministro de agua, luz y gas

La PAH se moviliza en 50 ciudades por el Descanso Real Ya y una Ley de la Vivienda

Mientras los directivos de los bancos se van de vacaciones en sus yates de lujo, continan producindose desahucios. Con este recordatorio, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) se movilizaron el 19 de julio en 50 ciudades del estado espaol. Durante el ltimo mes las PAH distribuyeron pegatinas con la consigna Descanso Real Ya, sin firma alguna. Pero el arcano se revel ayer en forma de vdeo, firmado por la plataforma, con testimonios de ciudadanos cuya salud se vio deteriorada por los desahucios y las deudas de por vida. Las familias hemos decidido convertir sus oficinas en nuestras playas, se afirmaba en la convocatoria. De ese modo se trataba de marcar a las entidades financieras y continuar reivindicando la Ley de la Vivienda de la PAH, con las cinco demandas de mnimos: dacin en pago retroactiva y eliminacin/compensacin de las clusulas abusivas; alquileres asequibles; fin de los desahucios; fomento de la vivienda social para realojar a las familias (en pisos vacos en manos de la banca); y garanta del suministro de agua, luz y gas para los hogares afectados.

En una nota de prensa la PAH explic el significado de la invocacin Descanso Real Ya: que las familias dejen de vivir a flor de piel la inseguridad de quedarse en la calle; o que ningn ciudadano sea esclavo de deudas impagables de por vida. La solucin legislativa que propone la PAH fue presentada el pasado 22 de marzo a los grupos parlamentarios del Congreso; las plataformas antidesahucios ya cuentan con el apoyo de grupos adscritos a 14 parlamentos autonmicos, aseguran, y mociones favorables de ms de cien consistorios. La Ley de la Vivienda de la PAH se plantea despus que en los ltimos ocho aos la plataforma haya paralizado, segn informa su pgina Web, 2.045 desahucios y haya realojado a 2.500 personas a travs de su Obra Social. La iniciativa llega asimismo despus de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria presentada en 2013 y avalada por 1,4 millones de firmas, bloqueada por la mayora absoluta del PP en el Parlamento. Antes de la presentacin de la ILP, entre 2007 y 2012, se produjeron en Espaa ms de 400.000 ejecuciones hipotecarias.

La PAH no se va de vacaciones, seguimos luchando por nuestra salud colectiva, se adverta en las octavillas repartidas el 19 de julio por las calles. A pesar del triunfalismo gubernamental, el ltimo Informe de la Fundacin FOESSA (2017) constata que siete de cada diez hogares espaoles no estn notando los efectos de la recuperacin econmica; en el caso de las familias que viven bajo el umbral de la pobreza, la cifra se eleva a nueve de cada diez. Adems, la mitad de las familias cuentan con una red de seguridad peor que en los aos previos a la crisis. El Informe tambin apunta que el 60% de los hogares viven sin ahorros o con estos en niveles mnimos. La otra cara de esta realidad son los beneficios de 3.465 millones de euros obtenidos por los bancos espaoles durante el primer trimestre de 2017, segn la Asociacin Espaola de Banca (AEB); las ganancias aumentaron un 17% respecto al mismo periodo del ao anterior. Adems, si se considera millonarios a las personas con patrimonio superior a un milln de dlares, estos aumentaron en Espaa el 1,8% entre los seis primeros meses de 2015 y de 2016. Ello supone 7.207 millonarios ms.

Con la Plaza del Ayuntamiento como punto de partida, unos 25 activistas de PAH-Valencia recorrieron el centro de la capital valenciana repartiendo un millar de octavillas. Siguieron un itinerario estratgico, las calles de Las Barcas y Pintor Sorolla a modo de circuito, lo que permite el paso por las sedes de los principales bancos (CaixaBank, oficinas del Banco de Espaa, Santander, BBVA, Bankia, CajaMar, Bankinter y Popular). Al llegar a cada una de las entidades, el grupo paraba, reparta los pasquines y gritaba los lemas de combate: Basta ya, ni un desahucio ms, No son suicidios, son asesinatos, No hay pan pa tanto chorizo o S se puede! Junto a la sucursal de Bankia (cuyo rescate ha tenido un coste de 23.000 millones de euros), y entre voces que clamaban S que hay dinero, lo tienen los corruptos y los banqueros, JC RA explica que ya no puede pagar la hipoteca a la entidad nacionalizada, y que est amenazado de desahucio. Este parado de 51 aos tiene, incluso, fecha de juicio, el 28 de septiembre. Sin ingresos y desempleado desde hace siete aos, si puede sobrevivir es gracias a la ayuda familiar. Vive solo, y le avala el piso su madre, de 81 aos.

Los portavoces de PAH-Valencia esbozan la agenda de juicios y posibles desahucios para septiembre y octubre. Una chica, Amaia, de Valencia, que carga con un prstamo hipotecario; otra mujer, del municipio de Alfafar, que vive de alquiler, sola, con su hijo y tiene la fecha de juicio prevista para octubre (la titular de la vivienda es una gran tenedora de pisos, aseguran fuentes de la PAH); una viuda del municipio de Xirivella, a la que Ibercaja pretende desahuciar; otro de los casos tiene relacin con el BBVA, pero no detallan ms informacin. El activista y portavoz de la PAH, Luis Vargas, apunta tres desalojos ms que pueden ocurrir en septiembre en Orriols, una barriada obrera del norte de Valencia. Seala detalles de dos: una familia con tres hijos menores de edad, que lleva desde 2010 solicitando una vivienda social, sin que se le haya concedido. Han tenido que ocupar una vivienda de Bankia; los compaeros estn teniendo reuniones con el departamento de Vivienda de la Generalitat para hallar una solucin, explica Vargas. Y otra familia con un hijo menor de edad, que tambin se ha visto obligada a la ocupacin por carecer de recursos. Las asociaciones del barrio han manifestado su apoyo, y vecinos de Orriols han firmado en solidaridad con los afectados.

El balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 17.055 los lanzamientos en el primer trimestre de 2017, lo que implica un aumento del 2,2% respecto al mismo periodo de 2016. La mayora, un total de 9.612, se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que a ejecuciones hipotecarias corresponden 6.372. As, los desahucios continan. El pasado 12 de julio la PAH de Parla (Madrid) trat de impedir el desahucio de Fatiha y sus dos hijos menores, sin lograrlo. La plataforma critic la participacin de unos 50 policas en el desalojo, y la alta tasa de viviendas vacas en el municipio madrileo. En la protesta result detenido uno de los portavoces de la PAH en Parla. La empresa titular de la vivienda donde se produjo el desahucio es Encasa Cibeles, firma que la PAH vincula a Goldman Sachs y recuerda la venta en 2013, durante el Gobierno de Ignacio Gonzlez (PP), de cerca de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a este fondo de inversin. Activistas de la plataforma y de las asambleas de 15-M se encerraron en la sede de Goldman Sachs en Madrid, el pasado mes de noviembre, para sealar estas conexiones.

En la manifestacin por las calles de Valencia se reproducen los testimonios contra la banca, los prceres de la poltica y los jueces. Junto a la fachada de CajaMar, uno de los presentes critica los procedimientos del Banco Santander, que plantea el desahucio de su hermana, madre de dos gemelos de siete aos. No pueden pagar la luz y el agua, se mantienen gracias a la pensin de viudedad de mi madre, afirma; el activista, que participa en la protesta junto a una amiga, tambin cobra una prestacin por minusvala.

Circunstancias distintas son las de LRG, de 77 aos, que prueban cmo la crisis puede afectar a alguien que posea una mediana empresa de 75 empleados. A partir de 2012 y 2013, explica, se complic la devolucin de los prstamos al Banco Santander, por lo que su mujer (propietaria de la empresa) tuvo que responder a las deudas con el patrimonio (almacenes y locales comerciales), incluido el piso en el que vivan. Y continan viviendo, tras alcanzar un acuerdo con el banco para quedarse en la vivienda y pagar 400 euros mensuales de alquiler. Poco antes de terminar el recorrido, una mujer se acerca, toma el pasqun de la PAH y anuncia la muerte de Miguel Blesa. Alguien pregunta por la vida y milagros del fenecido banquero. Empieza a circular la informacin: presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, cargo al que accedi de la mano del expresidente del Gobierno, Jos Mara Aznar; result condenado a seis aos de prisin por los usos irregulares de las tarjetas black (opacas). Pas por la prisin y estuvo implicado en escndalos como la venta de preferentes o la adquisicin del City National Bank of Florida.

