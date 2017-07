Teora y praxis en el saber del mundo antiguo

Una de las caractersticas particulares del ser humano es su intenso anhelo por comprender el mundo que le rodea y, por medio de esto, comprenderse a s mismo, dado que el hombre se distingue esencialmente del animal, por la conciencia. En la infancia de la especie humana, cuando los medios necesarios para lograr esta comprensin de manera adecuada resultaban harto insuficientes, se recurra a mitos por medio de los cuales se intentaban explicar los enigmas de la vida. Con el desarrollo de la tcnica de produccin, surgi pronto un grupo social que se pudo liberar de las ms duras tareas del trabajo manual.

La filosofa surgi slo cuando las premisas indispensables alcanzaron un grado suficiente de desarrollo; esto tuvo lugar por primera vez en la Grecia antigua, especficamente en Jonia y adquiri el carcter de una autntica revolucin. Esta poca estuvo marcada por profundos cambios, fue un momento de vertiginosa expansin econmica en la regin del mediterrneo oriental; en Grecia se haba introducido el dinero y con l, el comercio.

El comercio fue feroz; se comerciaba todo, no slo los bienes materiales y los animales, pronto las mismas personas arruinadas por aquel rgimen de intercambio comenzaron a ser tambin comerciadas. Nada se resista a aquella fuerza arrolladora que posea el dinero. El resultado de esto fue el rpido ascenso de un grupo enriquecido bajo las nuevas condiciones, una excesiva concentracin de la riqueza y sus consecuencias previsibles: el empobrecimiento general y masivo y, finalmente, la consolidacin de una formacin econmico-social esclavista, junto a lo cual se desarroll y llev a sus lmites la divisin entre el trabajo manual y el intelectual.

En un periodo de tantos cambios, es natural que las viejas ideas sean puestas en tela de juicio; es aqu, cuando todas las creencias y tradiciones eran puestas en duda que se llevar a cabo el primer intento por explicar racionalmente el mundo. Fue esta la primera vez que el hombre se volcaba en contra de la supersticin y la ignorancia y lo hara de una manera firme y contundente.

Platn posteriormente separar la realidad en dos mundos, uno sensible y otro inteligible. Todas las religiones y mitos anteriores hacan la misma separacin entre el cielo y la tierra; los primeros filsofos concentraron sus esfuerzos en encontrar un principio comn a toda la naturaleza considerando diferentes elementos materiales (agua, aire, fuego), esta fue la nota ms caracterstica de la naciente filosofa en aquel entonces. Si tomamos en cuenta la gran ausencia de instrumentos disponibles, veremos en ello un logro impresionante. Otra de las caractersticas es la ausencia de ese desgarramiento que afecta al intelectual del presente, no se limitaron a cultivar una sola rea del saber; Tales, por lo que sabemos se dedic al comercio, la geometra, la astronoma y la ingeniera. No es mucho lo que de l se sabe, pero se dice que predijo un eclipse, fue consejero poltico e investigador de la naturaleza (Laercio, 2007, p. 45). De Anaximandro se dice que escribi sobre la naturaleza, la esfericidad de la tierra, las estrellas fijas, entre otros temas. Es el primero de quien existe registro de haber realizado un experimento; observando atentamente la sombra de un palo vertical determin de manera precisa la duracin del ao y de las estaciones, cre un cuadrante solar y una carta de navegacin astronmica, as como un mapa que mostraba los lmites del mar y de la tierra (Laercio, 2007, p. 91). Anaximandro ms de 20 siglos antes que Darwin se haba adelantado a la teora de la evolucin (Farrington, 1983 p. 36).

La leccin dictada por estos filsofos fue uno de los ms valiosos aportes rendidos a la humanidad: los secretos de la naturaleza pueden ser revelados y no constituyen misterios accesibles nicamente a los dioses sino tambin a los hombres que ms bien pueden comprenderla prescindiendo de ellos. Las conclusiones extrables de esto son peligrosas para aquellos que se valen del engao y la supersticin con el fin de mantener sistemas de opresin; el mundo no ha sido creado por ningn dios, es el resultado de la interaccin de fuerzas materiales predominantes en la naturaleza desde todo los tiempos.

Hemos dicho que la divisin entre el trabajo manual e intelectual es caracterstica de esta etapa, pero los primeros filsofos no eran hombres tericos en el sentido que ahora damos a este trmino. Todos los logros y conquistas por ellos realizadas no fueron producto, como se ve, de la pura actividad intelectiva, sino el resultado de una rigurosa investigacin y de la ms minuciosa experimentacin, de manera que tambin fueron hombres prcticos dedicados no nicamente a la filosofa sino al perfeccionamiento de todas las ramas del conocimiento.

La poca del surgimiento de la filosofa estuvo marcada por el florecimiento de las ciencias y las artes en general, las grandes obras arquitectnicas que an persisten son un vivo testimonio de los logros con los que las ciencias prcticas de la poca se hacan. Este fue el periodo de Teodoro de Samos, el gran ingeniero a quien se atribuye la invencin de el nivel, la escuadra, la regla, el torno, la llave y el desarrollo de una tcnica para fundir el broce (Farrington, 1974, p. 51) Por aquel entonces Hipcrates fundaba su famosa tradicin mdica. El desarrollo posterior del pensamiento fue confirmando cada vez ms la validez de este mtodo. Demcrito de Abdera era un espritu alegre y vido de conocimiento, era partidario de la democracia y crtico de la esclavitud (Demcrito, fr. 251), en tanto atomista era de la opinin de que existan en el universo una pluralidad de mundos errantes por el espacio, naciendo y pereciendo desde toda la eternidad (Farrington, 1983, p. 69). Fue partidario de la teora atomstica, ferviente defensor de la democracia, vea a las religiones en general como dainas y negaba la existencia de almas inmortales puesto que no existe nada aparte de tomos y el vaco (Demcrito, fr. 125). Anaxagoras fue el primero en afirmar que la luna brilla solamente porque refleja la luz, sostena por oposicin directa a los prejuicios de la poca, que el sol y las estrellas no eran dioses sino rocas ardientes. Fue condenado y perseguido por sus ideas; poco a poco el misticismo volva a fortalecerse y la tolerancia hacia las ideas cientficas declinaba (Farrignton, s.f., p. 74).

Los grandes avances del momento, en una sociedad esclavista, donde los ms vinculados con la actividad practica sufran brutalmente, hicieron surgir la ilusin de que las ms elevadas conquistas de esa sociedad eran atribuibles nicamente al cerebro. Y si los hroes del primer periodo filosfico apenas dedicaban tiempo a las cuestiones puramente tericas; Tales, por ejemplo, escriba: nosotros que no escribimos nada, viajamos por Grecia y Asia (Laercio, 2007, p. 53); pronto aparecera una nueva tendencia que elevara a primer plano lo puramente especulativo, deductivo y espiritual y desdeara todo lo relacionado con lo prctico.

El ms amplio movimiento filosfico representativo de esta tendencia fue la escuela Pitagrica; esta que, evidentemente debe su nombre a su fundador Pitgoras, lleg a ser una amplia sociedad cientfico-religiosa y tambin poltica que actuaba esotricamente, y a poseer una impresionante influencia en la Magna Grecia, llegando a controlar, en algunos momentos, importantsimas ciudades (Copleston, 1994, p. 44). La sociedad estuvo impregnada de misticismo. Haban quedado impresionados por las matemticas, las cuales hicieron progresar grandemente pero de las cuales, extrajeron conclusiones muy errneas. En esta ciencia, en las matemticas, pensaron encontrar el fundamento de todo (notemos como es reemplazado el elemento material de los primeros filsofos para poner la atencin sobre algo puramente ideal como el numero), nutrindose de ellas, dieron en considerar que sus principios son principios de todas las cosas que son (Aristteles, 1994, p. 89). Enseaban que todas las cosas eran nmeros, haba nmeros masculinos, nmeros femeninos, Dios mismo era un nmero, el nmero por excelencia; algunos eran tenidos en mayor estima y considerados sagrados. Lo mismo suceda con las figuras, como la tetraktys por la cual acostumbraban a hacer juramentos; se dice que Pitgoras mando a asesinar bueyes al descubrir el teorema que lleva su nombre, lo cual consider una revelacin de los dioses; la orden se rega por reglas de tipo monsticas, como no comer habas, no atizar el fuego ni recoger lo que se cay; era estrictamente prohibido revelar cualquier cosa relacionada con la orden, Pitgoras era considerado un semidis, introdujeron el desafortunadamente acostumbrado criterio de verdad que consiste en apelar a la autoridad (Ipse dixit); enseaban el desdoblamiento del hombre en cuerpo y alma y ponan gran esmero en salvar a esta ultima de la expiacin de su pecado por medio de sus normas y de la filosofa tal y como ellos la entendan, despreciando al cuerpo y todo lo material (ascetismo).

Este giro dado por la filosofa est ntimamente relacionado con la estructura social esclavista de la cual fue producto, a propsito del pitagorismo Benjamin Farrington seala:

Las matemticas no solo parecan haber explicado las cosas mejor que la concepcin jnica, sino que tambin contribuan a mantener el alma de los adeptos libre de contactos con lo terreno y material, y se adaptaban al temperamento cambiante de un pueblo en el que el desprecio por el trabajo manual se hermanaba con el incremento de la esclavitud (Farrington, 1947, p. 43).

La sociedad comercial de los jonios dio paso a una decadente sociedad de base social esclavista al mismo tiempo que la extraordinaria produccin cientfica y filosfica que haba sustentado iba siendo sustituida por tendencias religiosas. La sociedad pitagrica represento en primera instancia este renacer religioso (Copleston, 1994, p. 43) La misma civilizacin que hizo posible el surgimiento de la filosofa, estaba llamada a fabricar estas tendencias irracionales y anticientficas, en la medida en que se volva ella misma irracional y se vea obligada a prescindir de la ciencia y aliarse con el mito para conservarse. En una realidad en la cual, quienes ms vinculados estn con el trabajo fsico son los que sufren las peores iniquidades (y esta es la realidad de una sociedad esclavista), el mundo no puede menos que parecer, un lugar vil y despreciable, lleno de miseria y sufrimientos. La actividad prctica era, en apariencia, algo que no traa el menor provecho; aquellos encargado de la labor intelectual (quienes dirigan la produccin, los polticos, maestros, etc.) parecan mejor bendecidos.

Las matemticas, con su formalismo, eran vistas como algo alejado, sin relacin alguna con la realidad, y como figuras estticamente perfectas. En lugar de buscar una alternativa para superar la decadencia del momento, se dio la espalda a la realidad; la mirada se dirigi al cielo y crey (o ms bien fingi) desatenderse totalmente de la tierra; al fin y al cabo, si los nmeros son aquello que participa en todas las cosas y constituyen realidades perfectas, aprehendidas slo con el entendimiento, debe existir un lugar conformado por estas realidades perfectas; se consider que los planetas eran esferas cristalinas perfectas que giraban en crculos perfectos emitiendo una meloda celestial (armona del universo). El misticismo pitagrico tuvo fuerte influencia en Platn, de quien se dice que compr unos libros a Filolao, uno de los ms destacados pitagricos; y a travs de Platn, hizo sentir su influencia en la cristiandad que sumergi a la humanidad en el ms puro oscurantismo y detuvo el avance del conocimiento por siglos.

Est claro que el carcter que toma la filosofa, no se encuentra desprendido de la realidad social a la que pertenece. Hoy en da, seguimos rodeados con toda clase de creencias fantsticas y religiosas; estas constituyen una poderosa traba al progreso y hunden a la civilizacin en la barbarie; es el resultado de un rgimen que se vale del engao e ilusiones para perpetuar dominio y opresin. Slo una sociedad igualitaria, liberada de las divisiones propias de un sistema basado en la explotacin podr poner remate a aquella revolucin iniciada en Grecia, hace unos 2.500 aos, cuya esencia era acabar con la supersticin y liberar al hombre de las ataduras propias de la ignorancia; constituir, en s mismo, una revolucin de mayor magnitud, que har progresar la ciencia a niveles hasta ahora apenas imaginables, en este mismo acto, la humanidad entera ir obteniendo logros cada vez mayores, porque habr de cosechar los dulces frutos de la ciencia, pues tal y como lo entendan los grandes maestros de la antigedad, de los cuales apenas hemos examinado a unos pocos de sus representantes, el trabajo (la actividad prctica) y el conocimiento, estn indisolublemente ligados, y uno no puede progresar si no progresa al mismo tiempo el otro.

Marlon Javier Lpez es docente de filosofa en la Universidad de El Salvador

