"La lectura del bando triunfante de la II Guerra Mundial tiende a ocultar la revolucin"

M.H.: En la madrugada del 18 de julio de 1936 comenz la Guerra Civil Espaola, con la sublevacin de Franco.

M.E.: De Franco y el General Mola que era quien estaba a la cabeza de las fuerzas sublevadas. Finalmente Franco tom la direccin del proceso.

M.H.: Que estaba en Marruecos. Uno de los factores que hizo que el alzamiento nacionalista fuera un fracaso fue que fall el puente areo. Solamente ocup una parte del territorio, no pudo ocupar las grandes ciudades, no pudo ocupar Madrid, ni las zonas industriales que quedaron en el campo republicano. Fundamentalmente, ms all de las ancdotas, hay un factor que tiene que ver con la reaccin del pueblo espaol, de los obreros, los jornaleros el 19 de julio de 1936. Me gustara que comenten qu pas en ese momento.

D. L.: Concretamente el golpe fracas y empez la revolucin. El golpe aceler un proceso que ya vena gestndose. Ante un movimiento reflejo de las masas para impedir lo que era una represin fascista visible, con un gobierno nacionalista, estall la movilizacin popular, la toma de armas por los sindicatos, contra la voluntad del gobierno republicano en buena medida. Eso hizo que en Barcelona, en Valencia, en Madrid, Oviedo y Asturias, entre otras, fuera derrotado lo que pareca un golpe triunfante. Eso marc el inicio de la revolucin y de la guerra civil tambin.

Por otro lado, hay que ver que hay un episodio previo a todo esto que es la revuelta de Asturias del 34, una experiencia de ascenso de masas y de derrota por parte de las milicias obreras de lo que fue un intento de golpe. Mejor dicho, fue una revolucin de masas intentando impedir una accin fascista.

M.H.: Veo que coinciden en el anlisis. Yo me haba referido diciendo guerra civil/revolucin y Matas justamente sealaba que para l el 19 de julio haba comenzado la revolucin. Me gustara que expliques cules son los elementos que te llevan a pensar que se trata de un hecho revolucionario.

M.E.: En la historiografa general, tendi a predominar durante mucho tiempo una visin asentada en lo que ha sido el bando triunfante de la II Guerra Mundial, es decir, los aliados, incluyendo a Stalin, que presentan a la guerra civil espaola como un prolegmeno de la II Guerra Mundial leda en clave de una lucha entre la democracia y el fascismo.

En este sentido, se habla de guerra civil porque se da entre un bando republicano y un alzamiento, el franquista, que tiene elementos fascistas y se asocia tanto a Mussolini como a Hitler, aunque ste no fue tan protagnico, pero apoy.

Mientras que, por el otro lado, siempre se habla de la pasividad de las potencias democrticas, que en realidad es mucho ms que pasividad, tanto de la Francia del Frente Popular de Len Blum, como de una Inglaterra que tena ms simpatas, desde el punto de de vista poltico, con los franquistas que con los republicanos, y de esa nica ayuda que viene de la URSS de mano de Stalin, pero que resulta insuficiente.

Esta es una lectura. Lo que pasa es que esta lectura tiende a ocultar precisamente la revolucin. Y tiende a ocultar que el fascismo como fenmeno general en Europa, es la forma ms cruda y descarnada de la contrarrevolucin.

En Espaa, otra lectura posible es el intento de golpe fallido en principio, pero triunfante luego de una guerra civil que incluso se alarg en el tiempo ms de lo previsto; es una suerte de golpe preventivo contra un proceso revolucionario que encontraba nuevamente una fase de ascenso, en el sentido que una nueva repblica iniciada en el 31 haba pasado ya por varios vaivenes.

En el 34 hubo un ascenso revolucionario que tiene dos factores claves, por un lado la Comuna de Asturias que es lo ms significativo, pero el sublevamiento no se restringe a Asturias, en todo caso el problema es que esa insurreccin no se extiende, como fue previsto, por otros lugares de la pennsula ibrica.

La clave del perodo de Asturias y que condiciona toda la poltica en Espaa hasta el 36, es la Alianza Obrera, el frente nico obrero entre distintas organizaciones, promovido por algunos de los destacamentos que no eran tan importantes numricamente, sobre todo por quienes luego formaran el POUM, el Bloque Obrero de campesinos, la CNT de Asturias que no form parte del POUM porque era anarquista, por la Izquierda Comunista espaola, etc. Se sumaron la gran mayora de las organizaciones obreras, a regaadientes algunas, como el PC al final.

De esa experiencia queda una profunda derrota, 30.000 presos polticos, pero aun as la reorganizacin de las fuerzas obreras es acelerada. Despus de un gobierno republicano de derecha, termina imponindose por un margen estrecho el triunfo del Frente Popular. Un Frente Popular que est preado de mltiples contradicciones, pero que tiene en el caso espaol el carcter especfico de estar condicionado por el proceso previo del octubre asturiano y por los 30.000 presos polticos, as como por una inestabilidad profunda de la repblica.

Todo este conjunto de factores ayuda a una efervescencia y coloca una olla de presin sobre un gobierno muy dbil y con un descontento acumulado de una Espaa profundamente conservadora.

En ese sentido la posibilidad de un golpe era en muchos casos un secreto a voces, algo de lo que se descrea pero que vena manejndose. Es precisamente la falta de crdito que le da este gobierno de Frente Popular a ese intento de golpe, la falta de reaccin y, por el contrario, la reaccin inmediata de las fuerzas obreras que se movilizan de manera masiva y espontnea, demandando armas y obtenindolas a regaadientes, tomando por asalto las crceles, casi sin armamentos como en el caso de la crcel modelo de Madrid.

Es ese proceso el que impone una dinmica de una revolucin absolutamente profunda, en el sentido de lo espontneo, como un reguero de hongos prcticamente, de infinidad de comits que toman en sus manos y organizan aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en Catalua, donde es ms profunda la revolucin.

En pocos das y con la marcha de columnas obreras organizadas espontneamente, logran parar primero el golpe en las principales ciudades y luego marchar al frente para lograr estabilizar la situacin. Se consigue una situacin en la que existe un gobierno republicano en los papeles, pero que no gobierna absolutamente nada, no tiene ningn poder real. Su nico poder es seguir en pie a pesar de no controlar nada. No fue destituido por un gobierno obrero, pero los comits pasan a controlar las fbricas, imponer el control obrero de la produccin e incluso planificarla, pasan a controlar los abastecimientos y la distribucin de los mismos. Ocupan tierras, las telecomunicaciones, el transporte, los puertos, todos los resortes fundamentales pasan a estar en manos de comits constituidos directamente por trabajadores o por una composicin heterognea de las distintas fuerzas revolucionarias. Lo cual da una dinmica particular al proceso pero esto requiere un desarrollo ulterior para pensar cul es el carcter de la disputa y la organizacin de este poder revolucionario.

Espaa era una sociedad con muchas contradicciones, en la cual no era viable una democracia liberal burguesa

M.H.: Daniel, cmo era la Espaa de aquella poca?

D.L.: Como deca Matas sobre la versin oficial, el fascismo y la democracia; se suele decir que en Espaa no era posible la revolucin. En realidad no era posible la democracia liberal, no era posible porque no exista, porque haba sido desbordada por derecha y por izquierda en muchos sentidos.

Otra cosa que vale la pena aclarar, es que los gobiernos republicanos, incluso los progresistas, haban reprimido. Reprimieron movimientos de masas, como por ejemplo un episodio que se dio en el 31 y que se llam Casas Viejas que fue terrible, y la derecha tambin lo hizo. No obstante, en el 36 es evidente que Espaa era una sociedad con muchas contradicciones, en la cual no era viable una democracia liberal burguesa, por eso el enfrentamiento del bloque obrero con el bloque fascista.

Por otro lado, en Espaa se aplica la teora del eslabn dbil de la cadena, en el 36 Espaa era ese eslabn, con todas las contradicciones de una sociedad que no se haba integrado a un orden burgus slido, con contradicciones regionales y que tambin sobredimensiona mucho el proceso.

Todas estas condiciones hicieron que un bloque de izquierda pudiera llegar a sustituir en el poder al gobierno burgus, con las contradicciones inevitables y con un grado de autonoma mayor que en el caso de los soviticos.

No s si eso es bueno o malo. Pero tambin, todas estas contradicciones hacen que, por otro lado, el bloque fascista tuviera apoyo popular. Hay contradicciones regionales en Espaa, sectores muy humildes por ejemplo, que estuvieron del lado de los fascistas, el caso de Navarra. Aunque el elemento fascista era relativamente dbil en el 36.

M.E.: Es muy interesante analizarlo como discutamos hace poco en las pequeas pero muy interesantes jornadas que organizaron los compaeros de Cuadernos de Marte. En la vspera del alzamiento de los nacionales y de la Revolucin espaola, los dos partidos ms pequeos eran el Partido Comunista y el Partido Falangista, uno por lado. Son precisamente los que terminan en el 39 hegemonizando de distintas maneras, porque en realidad el lado nacional no es tan hegemonizado por los falangistas, sino que hay un proceso de asimilacin y adaptacin que es diferente.

Son los dos partidos que terminan teniendo mayor presencia al final del proceso. Ambos tenan poca influencia de masas en un inicio, y terminan pasando a formar parte del aparato del Estado, el PC a ser parte de la restauracin burguesa directamente, dominando la situacin, para luego, en el caso del PC de la Repblica, terminar en una desbandada.

D.L.: El tema tanto de la Falange como del PC es que eran partidos pequeos pero cada cual en su estrategia, era audaz. La Falange en el campo de derecha un partido dinmico, con esa cosa fascista que termin seduciendo a sectores que se incorporaron a ltima hora, incluso gente que vena de la izquierda.

A la vez el PC gan espacio en el campo republicano porque tom la defensa incondicional de la propiedad burguesa y eso hizo que los sectores medios que apoyaban al campo republicano se volcaran directamente. Esto es visible en Valencia y en Catalua; en Valencia el PC en el 37 aplast la revolucin, en Aragn tambin. Ese es el tema de la lucha que se dio en ambos campos, en el fascista la lucha de tendencias y en el campo republicano la lucha de clases.

M.H.: Hay algunas cuestiones que me gustara que se aclaren, porque hay muchas afirmaciones respecto del atraso de Espaa, en cuanto a las estructuras arcaicas, el latifundio, el papel de la Iglesia. Haba un cura cada 500 habitantes, por ejemplo. Pero paralelamente hay una gran cantidad de asalariados, 2 millones de obreros industriales, 2 millones de obreros rurales, 1 milln y medio de campesinos que destinan parte de su tiempo por un salario y 1 milln de artesanos. Entonces quisiera volver sobre este tema, porque tambin es cierto que una de las reivindicaciones fundamentales, no solamente de la Revolucin espaola y las masas, sino que previo a esto, era la reforma agraria.

D.L.: Lo que deca recin se aplica a esto, Espaa es el eslabn dbil de la cadena y como tal se aplica lo que se llama desarrollo desigual combinado, una combinacin de estructuras muy arcaicas, muy atrasadas lo cual se refleja polticamente y, por otro lado, tambin grandes centros industriales con esa cantidad de obreros muy concentrada. Lugares de Espaa como Asturias, Barcelona, Madrid donde hay un gran peso de los obreros. Esto estuvo presente en la Revolucin Rusa y en casi todos los lugares donde hubo revoluciones anticapitalistas, el fenmeno del desarrollo desigual y combinado con una presencia de obreros que numricamente es importante.

Lo de la reforma agraria es indudable, se vena de una tradicin de luchas muy fuerte en Espaa que tuvo una expresin grande y un poco olvidada, que fueron las huelgas de Andaluca del 17 al 20, un reflejo a la espaola de la Revolucin Rusa, lo cual tambin explica el peso del anarquismo en Espaa. El anarquismo es un movimiento ms de pases donde el conflicto campesino sigue siendo fuerte.

M.H.: Espaa fue su ltimo gran escenario.

D.L.: Sin dudas. Por un lado un movimiento obrero con una tradicin artesanal. Por otro lado, insisto, la formacin del comunismo agrario en Alto Llobregat, que fue reprimido en Catalua, el movimiento de Casas Viejas en Andaluca que fue reprimido por el gobierno de manera terrible, lleg a prender fuego en vida a un par. Lo de Asturias en el 34 tambin fue acompaado por un movimiento agrario y en el 36 con un movimiento de tierras muy importante, el gobierno haba dictado una ley que era bastante audaz pero que no se estaba aplicando del todo.

M.H.: La de 1932.

D.L.: S. Pero las masas lo llevaron ms lejos. Y la colectivizacin del campo, con las industrias agropecuarias en el caso de Aragn o en el caso de Catalua que es un proceso contradictorio porque muchos campesinos pequeos no se queran colectivizar, es un tema complejo pero interesante.

M.E.: Ms all de las condiciones estructurales que estn planteadas, hay un fuerte atraso en Espaa en trminos de desarrollo capitalista. Creo que una de las particularidades que hay que tener en cuenta para analizar el proceso de la revolucin espaola, tiene que ver con la formacin histrica de la clase obrera espaola y de sus formaciones desde el punto de vista tanto sindical como poltico. Es un caso muy diferente, se trata de un pas donde el movimiento obrero est fuertemente centralizado, pero a su vez partido en dos centrales sindicales predominantes: la UGT socialista y la CNT que es un caso particular, porque es falso que sea exclusivamente anarquista, tiende a serlo ms en estos aos porque la FAI pasa a tener un dominio con una poltica bastante sectaria hacia el interior.

Muchos de los dirigentes que fueron primero fundadores del Partico Comunista espaol, recordemos que es un partido muy pequeo, y para el 36 la gran mayora de ellos no forman parte del PC sino que son expulsados o rompen por izquierda, como Nin, Maurin, Gorkin, Gironela, etc., forman parte del POUM para ese momento, y fueron tambin militantes de la CNT. Sin ir ms lejos, Andru Nin se va de Espaa y participa del 2 Congreso de la Internacional Comunista como delegado de la CNT. Adhiere, no en un sentido pleno, y pasa a formar parte de la Internacional Roja y hace su experiencia como mximo dirigente. Ese es su origen, al igual que muchos dirigentes obreros. Con lo cual esas relaciones son muy fluidas y en estas dos grandes formaciones tenemos una diversidad de organizaciones polticas de base obrera. Ya mencionamos al POUM, fruto de la fusin del Bloque Obrero y Campesino y de la Izquierda Comunista espaola, que viene anteriormente de la Oposicin de Izquierda Internacional.

M.H.: Con alguna influencia en Barcelona.

M.E.: Con fuerte influencia en Catalua, porque la base del POUM era catalana y era la federacin obrera ms grande. Tena alrededor de 7.000 militantes al momento de la revolucin. Pero incluso las juventudes tienen una fluidez muy grande, la Juventud Socialista y la Comunista tienen polticas diferentes, la Socialista tiene momentos de aproximacin hacia la izquierda, est partida en tendencias internas, la tendencia de Carrillo que va a terminar siendo el referente del PC espaol durante todo el franquismo, por ejemplo. Y para el 36 se crean las Juventudes Unificadas.

Esto a su vez est atravesado por los regionalismos, porque la organizacin de las fuerzas obreras en Catalua no coincide necesariamente con la del resto de Espaa, lo mismo sucede en Asturias. Estas formaciones llevan a condiciones muy difciles, novedosas y diferentes a Rusia, en las que los partidos obreros deben enfrentar el desafo de la revolucin, probablemente con un proceso de consolidacin menor, ms corto, de menor madurez y con un plano internacional en el que tienen que enfrentar una guerra civil ya desatada con el fascismo de un lado y el proceso ya acelerado no solo de estalinizacin de la Internacional Comunista, sino que adems la guerra civil espaola es contempornea con el proceso de la colectivizacin forzosa en la URSS y con los juicios de Mosc, lo cual no es un dato menor.

Hubo un anarquismo que se subordin por completo a las directivas del Partido Comunista

M.H.: Y con la lnea de los frentes populares, la alianza con la burguesa democrtica.

M.E.: Esa va a ser la lnea del PC que es un partido ms pequeo burgus que proletario en Espaa. De hecho cuando uno analiza cul es su composicin y su proceso de crecimiento, la sombra de la burguesa como deca Trotsky que era primero la Izquierda Republicana y otros pequeos partidos sin real peso, termina asumindola el PC.

Me parece importante tener esto en cuenta porque hay un proceso muy fuerte y ese papel contrarrevolucionario y los mtodos con que se aplica ese rol de recomposicin burgus primero y de abierta represin y terror por parte del PC en la zona republicana, es difcil de entender si no lo asimilamos con lo que se vio en la URSS con los procesos de Mosc. De hecho el PC trata de instaurar un proceso de Mosc en Espaa, el del Comit ejecutivo del POUM y lo lleva adelante.

D.L.: Hay toda una historia de masas ac que no sucedi tanto en Rusia, siempre comparando con la Revolucin Rusa.

M.H.: Me llama la atencin la cantidad de comits y juntas.

D.L.: S. Es una tradicin que hay en Espaa de organizacin de base. Por eso insisto un partido ms de masas y con mayor autonoma. Lo que diferencia fundamentalmente con el caso sovitico es la autonoma.

Sobre el caso del anarquismo habra que decir que es la corriente mayoritaria y son los menos autocrticos sobre todo lo que pas. El anarquismo tuvo grandes diferencias y visiones polticas muy diferenciadas. Hay un anarquismo de base combativo, colectivizador, de combatir en la calle que fue el de Durruti en Catalua, el de Ascaso en Aragn y en Valencia tambin; pero hubo un anarquismo que se subordin por completo a las directivas del PC, se comport como socialdemcrata y prcticamente acept la poltica del PC.

M.E.: Es que haba una corriente mayoritaria del anarquismo que puesta frente a la revolucin y a tener que tomar decisiones polticas, pone en evidencia que su apoliticismo era una expresin complementaria y negativa de un sindicalismo a secas. La direccin de la CNT, era un sindicalismo apoliticista, renunciaba a la poltica pero para eludir el problema, cuando hay que tomar posicin y resolver se niegan a constituir un gobierno obrero pero terminan aceptando compromisos crecientes.

M.H.: Son liberales.

M.E.: Est atravesado por muchsimas contradicciones. Por dar un ejemplo, Mujeres Libres, la organizacin femenina de los anarquistas, tiene una posicin muy de izquierda, revolucionaria y muy crtica, que se diferencia profundamente de este proceso, porque no aceptan entrar al movimiento de mujeres anti fascistas.

D.L.: Es muy interesante, incluso se negaron a condenar la represin al POUM, argumentando que era una pelea entre autoritarios, lo cual es discutible, porque el POUM tambin fue sectario, igual que los anarquistas. Insisto porque los anarquistas siempre han pasado a la historia como los mrtires, los santos de toda esta historia y no es as, cometieron grandes errores y adems no hubo un campo unificado, tuvieron un anarquismo de base muy rescatable y otro que evidentemente no lo fue.

Volviendo a lo que hablbamos en cuanto al contexto internacional, que me parece importantsimo, es interesante lo que pasa en Espaa porque el PC tiene caractersticas muy particulares. Se dice que en lugares como Valencia, donde haba hasta un centro de derecha que sigui fiel a la Repblica, se hicieron del PC, gente de mucha plata, porque era la fuerza que tom la defensa de la propiedad privada. Paradjicamente 40 aos despus el PC se llev las palmas de la resistencia al fascismo, al franquismo, porque fue la fuerza ms importante durante la era franquista, cosa que el PSOE no.

La Revolucin Espaola es importante por la vitalidad del pueblo

M.E.: Eso ya sera para otra historia, pero entre los corolarios de la importancia de lo que representaba la Revolucin espaola como posibilidad histrica, como cierre de un ciclo histrico de apertura, como todo un proceso en el que lamentablemente hubo grandes errores, evidentemente si una revolucin no triunfa es porque no se hizo bien, pero eso no desmerece en absoluto el proceso y lo que poda representar, que era la esperanza de otra revolucin que de alguna manera ponga en movimiento y deshiele el proceso de burocratizacin de la URSS.

Lamentablemente eso no sucede y los efectos de esa derrota se hacen sentir en la post revolucin. El franquismo representa eso de alguna manera, el asentamiento de capa sobre capa de fuerzas conservadoras, incluso en el movimiento obrero. Con resistencias descontinuadas. Pero aun as es paradjico que el partido que es artfice de la contrarrevolucin en el bando republicano, es el que luego no parece pagar los costos de esa derrota en el mediano plazo en Espaa gracias justamente al renovado prestigio que obtienen este tipo de burocracias a partir del resultado de la Segunda Guerra Mundial.

Todo esto no deja de ser paradjico, incluso tiene sus efectos en el carcter de la transicin post franquista. Todava hoy, de mltiples maneras podemos ver los efectos acumulados de estos procesos sobre la realidad espaola actual y lo que es lamentable, pero hay que decirlo, la completa orfandad de las izquierdas en Espaa en este momento. Si analizamos la actualidad espaola, el ciclo de Podemos es expresivo de la velocidad con la cual una formacin que se propone como alternativa, se desembaraza aceleradamente de cualquier bandera que la pueda identificar como de izquierda, con tal de penetrar algn tipo de proceso institucional tratando de buscar alianzas. La socialdemocracia hoy en Espaa sera de ultra izquierda.

D.L.: Izquierda Unida es la socialdemocracia.

M.E.: Y s, cogobernando con el PSOE.

D.L.: S, es un tema ms complejo. De todas maneras esta es una discusin moderna, pero cuando hablamos de Podemos tenemos que preguntarnos hasta qu punto son de izquierda. Se est haciendo pasar por izquierda el cualunquismo ms barato que hay. En nombre de superar viejos dogmas se ha llegado al cualunquismo ms barato que es lo que pasa en Europa. No habra que engancharse. Igualmente creo que habra que hacer un balance crtico, yo creo que la Revolucin Espaola es importante por la vitalidad del pueblo, los que a lo mejor no estuvieron a la altura fueron las corrientes polticas, en donde hubo un sectarismo criminal, en el PC, pero tambin hubo sectarismo de abajo, como pudo ser el del anarquismo o tambin el del POUM en algn aspecto. Al punto de llegar a decirse que se peleaban guerras por separado. Porque tambin se puede criticar el discurso del PC, de que todo se tiene que unificar, pero tampoco se puede hacer una guerra en donde uno festeje cuando pierde el supuesto aliado. Es complejo el tema.

M.E.: Una pequea digresin. Hay que analizarlo, pero para la gran mayora hablar de la CNT y del POUM es tal vez desconocido. Creo que en el caso del Partido Obrero de Unificacin Marxista, el principal error y que lo ha tenido muchos, no pasa tanto por un sectarismo sino por un seguidismo hacia el anarquismo. Seguidismo que es entendible en el sentido de una lectura de poder correcta en principio, de que ah estaba la fuerza que ellos no tenan como partido, pero que al mismo tiempo desde el punto de vista de su poltica y en aras de evitar el aislamiento, que fue la gran preocupacin de una direccin que no haba llegado a consolidarse porque se haba fundado un ao antes, cedieron demasiado terreno hasta que se encontraron en una posicin de haber sido artfices y de favorecer su propia supresin como fuerza poltica y de izquierda.

M.H.: Cuidado que viene el Tercio

La legin ha entrado a Espaa.

Hombre, cuida a tu mujer

obrero, guarda tu casa.

Mira que vienen los lobos

con el desierto en el alma.

Pobre colono, defiende

tu finca, la hipotecada,

que no te van a dejar

ni verdura ni majada.

La Legin ha entrado a Espaa.

Cierra, pequeo burgus

tu tienda de renta flaca.

Guarda tu novia, muchacho,

de la hez condecorada.

Prostituta, ten cuidado

que no te invadan la casa

los rufianes de la arena

que pegan pero no pagan.

La Legin ha entrado a Espaa.

Cura, cuida a tu sobrina

y el tesoro de tu arca.

Tahr, ndate a los puertos

que para fulleros basta.

Bodeguero, tus corambres

esconde en la cueva vasta

que ya vienen los que traen

el desierto en la garganta.

La Legin ha entrado a Espaa.

Que ya vienen galopando

sobre la angustia de Espaa,

asesinando palomas

y fusilando cigarras,

que ya vienen galopando

sobre la angustia de Espaa

los soldados enemigos

de la dignidad humana.

La Legin ha entrado a Espaa.

Poema de Ral Gonzlez Tun. Hay toda una poesa dedicada a la Guerra Civil espaola por parte de este poeta argentino que vivi y se involucr activamente, fue corresponsal, pero haba visitado anteriormente Espaa. Era amigo de Miguel Hernndez, de Rafael Alberti, de los grandes poetas espaoles de la poca. Otro que estaba como embajador o cnsul era Pablo Neruda en Madrid.

M.E.: Neruda no est entre mis simpatas en ningn sentido, ni siquiera como poeta. Podemos recordar tambin a Garca Lorca, asesinado por los nacionales en el contexto de la Guerra Civil, no solo por zurdo sino tambin por homosexual.

M.H.: Al comienzo de la Guerra Civil.

M.E.: Tambin a George Orwell quien estuvo como combatiente en el Frente de Aragn, donde cay por casualidad pero luego se encari y defendi a la Repblica desde ese lugar.

M.H.: Tiene un libro Orwell.

D.L.: Homenaje a Catalua.

M.H.: Aunque es ms conocido por 1984. Ese es el otro aspecto, una cantidad de escritores y artistas que se comprometieron con el campo republicano.

M.E.: Tambin Hemingway.

D.L.: Un rescate para hacer sobre los militantes en Argentina, porque se habla mucho de los comunistas y de algunos anarquistas, pero tambin hubo una dirigente del POUM.

M.E.: Mika Feldman junto a Hiplito Etchebhre , ambos van primero a Alemania, asisten a la cada del proletariado alemn sin combate frente al ascenso del nazismo; ellos eran oposicionistas, no trotskistas en el sentido estricto, y luego se suman al POUM. Mika termina siendo la nica mujer capitana en el frente de Madrid.

M.H.: Hay un documental que se estren el ao pasado.

M.E.: S, hecho por documentalistas argentinos, y tambin Eudeba edit Mi guerra en Espaa que es el diario de Mika, que es muy recomendable. Una ligazn muy local pero muy significativa es lo que representa en el curso de la Revolucin espaola el personaje de Mika.

D.L.: Hay un episodio del internacionalismo que es para rescatar, la batalla de Guadalajara, que estaba en el poder los franquistas en el 37 y ocupada por tropas de fascistas italianos. El bando republicano decidi tomar Guadalajara y los encomend a los brigadistas italianos del Partido Comunista y del Partido Socialista que combatieron con sus enemigos de clase, por decirlo de alguna manera. Y luego hicieron una poltica de confraternizacin con los fascistas, tomaron prisioneros y muchos se sumaron al bando republicano. Es un episodio muy interesante porque hay una aplicacin en concreto del internacionalismo obrero.

M.H.: Parafraseando a mi colega en Ciudad Cultural Hctor Freire, recomiendo dos clsicos Morir en Madrid y Tierra y Libertad, dos pelculas que ilustran los acontecimientos a los que estamos haciendo referencia.

M.E.: Tierra y libertad est basada, entre otras fuentes, en este Homenaje a Catalua de Orwell, el personaje principal se construye a partir de una parfrasis de lo que es la trayectoria de Orwell con lo cual tiene mucha relacin con lo que venimos hablando.

M.H.: Porque la Guerra Civil espaola ha dado lugar a una produccin literaria y cinematogrfica muy grande.

D.L.: Una apropiacin nada inocente, porque hay un discurso de la transicin espaola muy consciente, apoyado incluso por sectores de izquierda que se manifest en el cine, como que todo eso fue lindo pero fue. Tambin hay una serie de pelculas de la Guerra Civil espaola que intentan mostrar que eran movimientos sin conciencia poltica, en los que participaban de manera accidental. Una pelcula como Ay Carmela, entre otras, que toman lugares comunes de la guerra tambin, ha dado una imagen muy dibujada.

M.E.: Independientemente de los balances y las discusiones, que vale la pena hacer porque se trata de un proceso clave no solo en ese perodo histrico sino en la historia del movimiento obrero internacional, invaluable como experiencia. En este sentido, el hecho que siga siendo materia de discusin apasionada resalta todo su valor.



