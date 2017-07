A propsito de Por qu se cay todo y no se ha hundido nada?

Es una poderosa y reconfortante invocacin del economista espaol Juan Torres Lpez [1] a los indignados del mundo y, en particular, a los grupos de izquierda que muchas veces han quedado fosilizados y entrampados en los libros de los clsicos del marxismo, olvidando que la esencia del marxismo es fundamental y esencialmente dialctica. Adems, no se puede ser fiel al marxismo ignorando la historia. Como sealaba Castoriadis el marxismo para Marx fue una teora de la transformacin; y, por tanto, del desvelamiento y el esclarecimiento[2]: La tesis once a Feuerbach seala:[3]. Trotsky escribi en 1921:[4].

A lo largo de las pginas siguientes todos los entrecomillados y sin referencia bibliogrfica, sern citas del libro La crisis de las hipotecas basura Por qu se cay todo y no se ha hundido nada? de Juan Torres Lpez y Alberto Garzn. La pregunta que recorre todo el libro se encuentra en la contratapa: Qu ha sucedido en el mundo para que los mismos que provocaron una crisis gigantesca, en lugar de pagar por lo que hicieron, hayan terminado sometidos los gobiernos y obligndoles a que tomen las decisiones que les convienen? Esta pregunta vendra a ser la Formulacin del Problema. Problema, que ser el objeto de estudio del libro en general; y, del captulo Por qu se cay todo y no se ha hundido nada? en particular.

La crisis de las hipotecas subprime, que estall a comienzos de 2007 en Estados Unidos y que luego se propag por toda la economa mundial, () termin por dar al traste con toda la economa mundial. En el libro en cuestin, quedan claras las circunstancias estructurales que la han provocado, las que tienen que ver con la desigualdad creciente y las que originaran una especie de malformacin financiera generalizada que dej sin suficientes recursos de financiacin a la economa productiva.

Sin embargo que se cay todo, no se tom ninguna medida o reforma para eliminar las causas que generaron la crisis; y, que tendr una salida bastante inestable y problemtica. Porque la recuperacin rpida para salir de la crisis, tal cual, anunciaban los economistas del sistema, es demasiado lenta; lo que nos lleva a () aventurar lo que va a suceder de nuevo a corto y medio plazo en la economa mundial: volvern a reproducirse las crisis financieras y sern cada vez ms dainas.

Al respecto Trotsky sealaba hace casi un siglo: La restauracin del capitalismo implica como condicin sine qua non la intensificacin de la explotacin, la prdida de millones de vidas humanas, el descenso, para millones de seres humanos, por debajo del nivel mnimo de las condiciones medias de existencia, la inseguridad perpetua del proletariado. Frente a este panorama, Trostsky planteaba constantes huelgas y rebeliones. Bajo la presin de esas causas, y en los combates que originan, crece la voluntad de las masas por acabar con la sociedad capitalista[5]. Estos elementos, estas movilizaciones ausentes de los grupos de izquierda es lo que reclama Juan Torres Lpez en el libro.

No existen razones para pensar que en un futuro prximo no vuelvan a repetirse las mismas crisis y por los mismos motivos; por ello urge reflexionar y actuar ante esta sorprendente crisis que destruy todo; y, sin embargo, nada fue hundido. Cmo es posible que los responsables de destruir toda la economa; salieron, no solamente indemnes; sino con mayor energa? cmo ha sido posible que, despus de haber estado tumbados en la lona, como un boxeador (noqueado) o semi-inconsciente, al aparecer como responsables de tantas irresponsabilidades y crmenes financieros, la banca, los banqueros y los especuladores hayan podido volver a erigirse en los determinantes de las decisiones polticas y tomar de nuevo el control de la economa y de la sociedad a la hora de salir de una crisis tan grande y tan claramente provocada por ellos mismos?

Frente a estas condiciones Trotsky preguntaba, no se estara realmente ante el peligro del resurgimiento de una nueva poca de recuperacin capitalista? Y responda: () si el partido comunista no crece; si el proletariado no adquiere experiencia; si el proletariado no resiste en una forma revolucionaria ms audaz e irreconciliable; si no consigue pasar en la primera oportunidad favorable de la defensiva a la ofensiva; entonces la mecnica del desarrollo capitalista, con el complemento de las maniobras del estado burgus, sin duda lograra cumplir su trabajo en el largo plazo. Pases enteros sern arrojados violentamente a la barbarie econmica; decenas de millones de seres humanos pereceran de hambre, con desesperacin en sus corazones, y sobre sus huesos sera restaurado algn nuevo tipo de equilibrio del mundo capitalista ()[6].

Si bien Trotsky consideraba a este hecho una abstraccin, la misma no era una imposibilidad a largo plazo para el capitalismo. Porque, siempre se podra encontrar "vas de escape entre las pilas de obstculos. Por ello Trotsky insista en la necesidad de movilizacin permanente del proletariado a la cabeza del partido y en relacin con la situacin de la economa, la lucha de clases y desequilibrar las posibilidades de equilibrio capitalista.

Volviendo al libro. Torres Lpez retoma la pregunta Por qu salieron impunes los causantes de la crisis actual que vive el mundo? Y sostiene que es una pregunta cardinal, para conocer los motivos por los que no se les responsabiliz de los desastres que haban causado al mundo con sus especulaciones financieras. Porque la impunidad que se les concedi por tan grande crisis y destruccin; en el futuro, ser muy difcil evitar que vuelva a pasar lo mismo.

La respuesta no es fcil ni nica pero debemos tratar de poner en claro al menos los principales factores que han podido ser ms decisivos a la hora de hacer que la quiebra de una parte tan considerable del sistema financiero y la generacin de una recesin global, de magnitud quiz sin precedentes, no haya dado lugar no ya a una ruptura sistmica, sino ni siquiera a un cambio de correlacin de fuerzas o a una regulacin diferente que limitara la plena capacidad de actuacin de la que gozan los poderes financieros.

Torres seala, que la razn no est en la falta de propuestas alternativas. Porque hubo propuestas o soluciones a la crisis; y, desde diferentes enfoques ideolgicos, tanto personales e institucionales. Desde organismos nacionales e internacionales, con participacin de muchos economistas y acadmicos. Sin embargo, estas propuestas alternativas no influyeron en los gobiernos. Al contrario, qued intacto el poder y privilegio de la plutocracia financiera. De esta manera, se renuevan las polticas del capitalismo financiero. Entonces: Si el problema no se encuentra en la falta de alternativas, dnde est el problema? Torres encuentra en el fracaso de quienes plantearon las soluciones alternativas, en dos sentidos: a) Al plantearlas de cara a la ciudadana; y, b) en las decisiones de las autoridades. El fracaso de las propuestas alternativas, se convirti en victoria para los poderes financieros.

Permtaseme una breve digresin subjetiva. Este supuesto fracaso que se atribuye el autor del libro y consiguientemente la victoria de la plutocracia financiera, se puede percibir a lo largo del libro, como una especie de reproche a s mismo. Situacin que me trae a la memoria a aquel gran pensador y poltico boliviano Sergio Almaraz Paz en Rquiem para una Repblica y en Para abrir el dilogo. Por ello, Torres, se impondr la importante tarea de matizar la idea; la vieja imagen de los marxistas, que en cada crisis encuentran el fracaso del capitalismo y se atribuyen, sin hacer casi nada, una victoria inexistente.

() la crisis ha sido efectivamente un fracaso bastante generalizado. Ha fracasado el sistema financiero tal y como haba venido funcionando en los ltimos aos. Asimismo, a pesar que el liberalismo doctrinario se niega ver la realidad tal como es, ha fracasado un sistema de regulacin permisivo con los poderosos, concebido para que stos puedan hacer y deshacer libremente con sus capitales y basado, o simplemente justificado retricamente. Es falso la prdica que los mercados pueden autorregulables; como es falso la capacidad de incrementar sus ganancias, sin mayores riesgos. Ha fracasado tambin el capitalismo como sistema coherente; () porque ha sido incapaz de proporcionarse a s mismo los resortes de seguridad mnimos para impedir que los disturbios en un segmento de la vida econmica, como ahora en lo financiero, afecten fatalmente al conjunto, provocando su parlisis casi completa.

Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A nivel local, los gobiernos y bancos centrales, a pesar que detentan un extraordinario poder, han fracasado y han sido incapaces, por complicidad o por ceguera ideolgica, de prever la crisis que palpablemente se vea venir. Y, fueron incapaces para resolver a corto y mediano plazo una vez llegada la crisis. Asimismo, han fracasado, como incluso algunos dirigentes de la derecha y del poder econmico establecido reconocen, los sistemas de incentivos y muchos de los valores que se han fomentado para lograr emprendimiento y conseguir la necesaria legitimacin del sistema.

Sin embargo, el mayor fracaso, que ha permitido que los trust o carteles financieros econmicos, salgan indemnes y seguir disfrutando sus privilegios, pese a la crisis del resto del mundo; adems, imponiendo nuevas condiciones, no obstante ser los nicos culpables, han fracasado () las izquierdas y de los movimientos sociopolticos alternativos de todo el planeta que se han mostrado incapaces de hacer ver a la ciudadana lo que en realidad haba detrs de la crisis y, sobre todo, de empoderarla para hacer posible que se pusieran en marcha decisiones alternativas a las que se iban aplicando y se aplican para salvaguardar los intereses de los ms ricos y privilegiados. Segn Torres, no es un fracaso ms en la larga cadena de fracasos que la izquierda tiene en su haber. Izquierda de todos los colores. No es un fracaso ms, porque es un fracaso histrico, por la magnitud de la crisis y por la coyuntura de oportunidades perdidas que representa la actual crisis. El fracaso de la izquierda tiene que ver con las () carencias ya casi endmicas en el discurso terico y en la prctica sociopoltica de la mayora de las izquierdas y de los movimientos sociales alternativos.

En este escenario, es imperativo volver a Trotsky, que en ningn momento abandon la dialctica marxista. Si bien y como no poda ser de otra manera, parti de las lecturas de Marx; pero, pens y escribi desde los problemas y caractersticas diferentes al que vivi Karl Marx en el siglo XIX. Trotsky no fue un economista de sistema o sistematizaciones; pero en varios de sus textos sueltos, por ejemplo en el texto Sobre La cuestin de las tendencias en el desarrollo de la economa mundial, escrito el 18 de enero de 1926, hay un notable esfuerzo de explicar el desarrollo de las fuerzas productivas capitalista y a la vez ser autocrtico dentro del marxismo. Sobre el Capitalista dir: Si el mundo capitalista pudiera ahora generar un nuevo ascenso orgnico, y si encontrara un nuevo equilibrio como base para un desarrollo ulterior de las fuerzas econmicas, nosotros, como Estado socialista, colapsaramos. A continuacin esclarece, sobre el desarrollo de las fuerzas productiva en forma terica y prctica. Sobre la prctica sealar: () un ascenso del capitalismo en Europa creara una tecnologa colosal para la burguesa, y cambiara la psicologa del proletariado. Y, si la clase proletaria observara que el capitalismo es capaz de elevar la economa nacional, significa que la clase obrera que trat de hacer una revolucin, fue aplastada, y experiment un desengao. Con un capitalismo que impulsa las fuerzas productivas, consolidando la economa, habr conquistado al proletariado por segunda vez, arrastrando a las masas tras l. Desde el punto de vista terico, afirma positivamente: () vemos que el socialismo tiene derecho a existir precisamente porque el capitalismo NO es capaz de desarrollar las fuerzas productivas. Nuestra revolucin creci sobre bases econmicas, y antes de la revolucin ramos parte integrante de la economa mundial. Si el capitalismo es capaz de desarrollar las fuerzas productivas, tendramos que llegar a la conclusin que nos equivocamos de raz en nuestro pronstico -el capitalismo es una fuerza progresiva, desarrolla sus fuerzas ms rpido que nosotros. Y, sentencia Trotsky: el bolchevismo lleg al poder demasiado pronto, y la historia castiga muy rudamente a los nacimientos prematuros[7].

Para el escritor espaol, el capitalismo no ha desistido a la eliminacin fsica de sus contendientes, hecho que se puede observar all donde exista la menor resistencia. Aun cuando levemente se cuestione su poder. Pero, la tcnica del capitalismo no se reduce a mortificar los cuerpos, cuando puede utilizar el mtodo ms efectivo que es modelar mentes". Sabindolo o no, queriendo o no, los medios de comunicacin son los mejores instrumentos que tiene el Sistema Financiero Internacional para modelar mentes y falsificar la realidad.

En el sentido sealado y caracterizando con mayor precisin () el neoliberalismo, que no es otra cosa que el capitalismo victorioso y sin bridas de nuestra poca, no puede entenderse como una simple reordenacin de la base productiva o de los principios y las actuaciones de la poltica econmica y social para favorecer a la rentas del capital. Porque, adems, ingresa y transforma la mentalidad de los sujetos polticos. Como escribi Marcuse: Lo que antes fuera una vez sujeto poltico, se ha convertido en objeto, y los intereses antagnicos antes irreconciliables, parecen haber pasado a ser intereses realmente colectivos[8]. Para Marcuse, el sistema capitalista ha creado una cultura de consumo y necesidades, reorganizando la estructura tcnica industrial. Es decir, el capitalismo al momento de sacar al mercado bienes y servicios, est imponiendo formas de vida totalitarias, Ningn aspecto de la realidad deja al azar.

Ren Zavaleta Mercado escriba que la crisis es un mtodo de conocimiento. La crisis actual explicada por Juan Torres Lpez, como mtodo de conocimiento, nos ensea el capitalismo es ms que una dupla de Poder y Relaciones poltico ideolgicas. Es un todo sistmico en el que los factores no econmicos, y sobre todo los que tienen que ver con el comportamiento de los individuos y de los grupos y las clases sociales, son mucho ms importantes y decisivos de lo que las izquierdas tradicionales han pensado y han hecho creer. Se podra matizar los comportamientos de los sujetos polticos y sus organizaciones, como lo hace Cristina Catalina en Rebelin: Tenemos crisis del capital financiero por doquier, pero no estamos saturados, ni comprometidos en huelgas generales, ni consignas revolucionarias ni siquiera parece que el sistema de produccin capitalista sufra muchas crticas (Como demuestra Chris Bambery en Rebelin) incluso los sindicatos en tal coyuntura apoyan medidas pro crecimiento econmico () Estos compromisos que sus predecesores hicieron a mediados de los 70 ya haban destruido un movimiento obrero vibrante. Pero ahora no hay si quiera movimiento de clase que destruir. Estas transformaciones presentan un campo de anlisis necesario para entender la falta de una izquierda consistente que consiga en estos momentos posicionarse crticamente por una transformacin revolucionaria[9].

Nuevamente se evidencia que el sistema capitalista, tiene una extraordinaria capacidad para renovarse y para dar la vuelta a los procesos sociales porque lo que ocurre en su seno no depende de una mecnica social sino del comportamiento humano. Esta ltima frase de Torres Lpez, es un tema que debe ser abordado desde la filosofa o mejor desde la filosofa antropolgica, por la profundidad del objeto de estudio; y, por la necesidad de explicarnos Por qu hemos perdido nuestra capacidad de respuesta a nivel individual y colectivo? Por eso no se puede entender por qu la crisis termina como est terminando si no se entiende que el capitalismo es ms que un sistema de relaciones econmico-financieras y que el funcionamiento de la maquinaria de generacin de ganancia que lo sostiene, depende en una medida mucho mayor de lo que parece de otras circunstancias y de otros procesos de interaccin social que los economistas, e incluso los economistas polticos ms crticos, suelen dejar a un lado cuando lo analizan.

Otro tema que merece resaltar y explicar es la contradiccin y diferencia entre Capitalismo Financiero (improductivo) y Capitalismo Productivo. Analizado en 1910 por el marxista, Rudolf Hilferding, en su libro El Capital Financiero. Libro que ser la base de Imperialismo fase superior de capitalismo de Lenin. Contradiccin que termina () fortaleciendo el sistema, o al menos no debilitndolo, gracias a la existencia de otros procesos de ajuste social () que logran que los sujetos sociales, como dice Martn Serrano (2008:16), se adapten a vivir en estado de crisis permanente, sin cuestionar al sistema global". Gracias a ello se consigue que no perciban los problemas que sufren como asuntos sociales, colectivos, como problemas de ms sujetos con los que, en consecuencia, comparten destino y a los que tendran que unirse para resolverlos, sino como asuntos personales y frente a los cuales, por tanto, no caben otras soluciones que las que pueden surgir del mbito individual. Aqu cobra sentido y es ms relevante la sentencia de Edward Palmer Thompson: La clase la concretan los hombres en su propia historia; pues, al fin y al cabo, esta es su nica definicin. Si el proletariado est verdaderamente privado de la conciencia de s mismo en tanto proletariado, entonces no se puede definir como proletario[10]. () no pueda nacer de esos sujetos poder alguno, es decir, que ya no sean capaces de imponer su voluntad a los dems (salvo, lgicamente en terrenos interpersonales limitados), que pierdan su capacidad real de decisin sobre los asuntos generales porque la capacidad de decisin solo la conciben como una expresin de la voluntad individual y no como algo que para ser efectivo deba construirse mancomunadamente con otros sujetos. En tal situacin, es imposible que los sujetos puedan percibir que sus problemas con los que son agobiados diariamente; son el resultado de un orden, de un sistema deliberadamente planificado, en la bsqueda de mayor rentabilidad; y, en contra de los intereses ms bsicos de quienes no son parte de estos grupos privilegiados y con poderes nunca antes visto.

Marcuse ya planteaba el asunto, con asombrosa claridad y con toda su desnudez en 1964, cuando public El hombre unidimensional y traducido al espaol un ao despus. El poder de lo negativo, ampliamente incontrolado en los estados anteriores de desarrollo de la sociedad, es dominado y se convierte en un factor de cohesin y de afirmacin. Los individuos y las clases reproducen la represin sufrida mejor que en ninguna poca anterior, pues el proceso de integracin tiene lugar, en lo esencial, sin un terror abierto: la democracia consolida la dominacin ms firmemente que el absolutismo, y libertad administrada y represin instintiva llegan a ser las fuentes renovadas sin cesar de la productividad. Sobre semejante base la productividad se convierte en destruccin, destruccin que el sistema practica hacia el exterior, a escala del planeta. A la destruccin desmesurada del Vietnam, del hombre y de la naturaleza, del hbitat y de la nutricin, corresponden el despilfarro lucrativo de las materias primas, de los materiales y fuerzas de trabajo, la polucin, igualmente lucrativa, de la atmsfera y del agua en la rica metrpolis del capitalismo. La brutalidad del neo-socialismo tiene su contrapartida en la brutalidad metropolitana: en la grosera en autopistas y estadios, en la violencia de la palabra y la imagen, en la impudicia de la poltica, que ha dejado muy atrs el lenguaje orwelliano, maltratando e incluso asesinando impunemente a los que se defienden... El tpico sobre la banalidad del mal se ha revelado como carente de sentido: el mal se muestra en la desnudez de su monstruosidad como contradiccin total a la esencia de la palabra y de la accin humana[11]. Juan Torres, como corolario, remata con absoluta precisin: Un fenmeno que equivale a decir que nuestras llamadas democracias son en realidad dictaduras dominadas por los mercados y los financieros

En este panorama devastador y rico en experiencias sociales qu dicen y qu hacen los dirigentes de los partidos de izquierda, que se atribuyen ser transformadores y vanguardia de los oprimidos? Actan arrastrados por su racionalismo mecanicista del siglo diecinueve. No parece que sean del todo conscientes de que el horizonte social es una construccin humana y no predeterminada por las contradicciones o fracasos ms o menos flagrantes de los sistemas sociales. Jos Ortega y Gasset escriba en La Rebelin de las Masas: "Nuestras ideas cientficas valen en la medida en que nos hayamos sentido perdidos ante una cuestin, en que hayamos visto bien su carcter problemtico y comprendamos que no podemos apoyarnos en ideas recibidas, en recetas, en lemas ni vocablos. El que descubre una nueva verdad cientfica tuvo antes que triturar casi todo lo que haba aprendido y llega a esa nueva verdad con las manos sangrientas por haber yugulado innumerables lugares comunes".

El socialismo, se deca en los viejos manuales marxistas, ser el resultado ineluctable de la contradiccin entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de produccin que se resuelve siempre en una inevitable ruptura hacia el desarrollo social. Pero no ha sido eso lo que ha ocurrido precisamente porque gracias a su dominio y control de la mediacin social el capitalismo es un sistema capaz de autorregularse y de contener exitosamente el conflicto e incluso la destruccin que conlleva . Nuevamente, hace noventa y seis aos escriba Trotsky: En 1914, el capital cerr un maravilloso pacto. Qu significa esto? Hacia dnde iba el mercado? La verdad de las cosas es que el mercado no estaba actuando de acuerdo a Marx, sino de acuerdo a los gerentes. Que los gerentes estn en contra de Marx, es indudable, pero el estado del mercado no estaba en contra de Marx, puesto que para los marxistas el estado del mercado no es una curva que se mete por la fuerza en la economa -tmalo o djalo. Esta curva brota de la economa[12].

Mientras el capitalismo tuvo la capacidad y la sagacidad de ingresar en las casas de los sujetos, de hablarles al odo y de conquistar sus mentes. La izquierda como propuesta alternativa, no tiene la misma iniciativa. Continan con sus viejos discursos y las mismas propuestas deterministas de la historia que llevar a la derrota del capitalismo y a la instauracin de la dictadura del proletariado; pero, sin capacidad de avanzar ni un solo metro en la efectiva transformacin de la sociedad. Ni tampoco con establecer el marco normativo o institucional para el cambio social pero sin crear la ciudadana empoderada que pueda llevarlo a cabo. La misma actitud de los gobiernos socialdemcratas, que se limitan a intentar conseguir mejores condiciones de vida desde los gobiernos pero sin poner en marcha un proyecto civilizatorio alternativo. De esta manera, conducen a los ciudadanos no a proyectos alternativos; sino, a las filas del neoliberalismo. En este sentido, el neoliberalismo con ms coherencia e inteligencia poltica, ha desarmado a los trabajadores y les ha llevado a un desafecto con los partidos de izquierda y ms aproximacin a los partidos de derecha. Nuevamente Trotsky: Camaradas, es difcil encontrar un ciclo regular en los espasmos, si eso es lo que uno est buscando. Esto sin embargo no significa que la teora de Marx no es aplicable. Se puede aplicar, slo que uno debe aplicarla correctamente[13].

Frente al dogmatismo doctrinario de los movimientos alternativos, que se quedaron fuera, en los extramuros de la sociedad, en otro mundo, y hablndose impotentes solo a s mismos. El neoliberalismo ha puesto en marcha su estrategia neoliberal para hablarle de cerca a los individuos. De esta forma, siguen y seguirn disfrutando de grandes beneficios y de su desptico poder; mientras que los trabajadores continuaran hundindose ms y ms en la miseria.

La solucin, no consiste nicamente en ofrecer propuestas diferentes al neoliberalismo; sino es urgente y prioritario en primer lugar un gran proyecto de convergencia muy sincero y fraternal, con gran lucidez y, sobre todo, sin un pice de sectarismo sino anteponiendo a cualquier otra cosa los elementos transversales que permitan hacer mallas y construir redes para religar y coordinar lo local y lo disperso y para traducir a una nica lengua las diferentes voces y discursos de la transformacin social. Estoy convencido, que este debe ser el camino a seguir. No hay otra alternativa de solucin. La historia no es un escaparate donde uno tenga la opcin de elegir una entre varios caminos a seguir.

Es verdad que se necesitan medidas radicales () para lograr que la crisis se resuelva favorablemente para los empobrecidos, y no solo en este episodio concreto que vivimos sino en la que constantemente supone un capitalismo que deja morir cada da a ms de 30.000 personas de hambre . Pero, la radicalidad no en discursos y papel; sino en mezclarse ms ntimamente con la gente para lograr su comprensin y complicidad que es de donde puede nacer el nuevo ejercicio de la poltica y del poder que es la clave de la transformacin social hacia un mundo ms justo e igualitario.

Si bien es cierto que todo proyecto poltico, implica disponibilidad de poder; eso no significa vigorizar las organizaciones consolidando burocracias, que tanto dao hizo a todos los proyectos polticos de la izquierda. Se trata de crear contrapoderes basados en la movilizacin social destinada al sabotaje pacfico de las injusticias. Tambin es cierto que la lucha contra el capitalismo es un enfrentamiento en puridad poltico; tampoco significa que los proyectos polticos de izquierda centren su dilogo con la sociedad exclusivamente en una nica dimensin sino que deben humanizarlo, hacerlo ms cordial y vinculado tambin, o quiz sobre todo, al mundo de las emociones y los afectos que mueve a las personas normales y corrientes. Agregar que la organizacin no debe constituirse en un chaleco de fuerza para el militante. Donde el partido seale qu se debe leer y que no se debe leer. Hay un ejemplo en sumo grado irracional del Partido Comunista de Bolivia, que lleg a expulsar al mejor cuadro que tenan como fue Sergio Almaraz Paz, con la acusacin extraviada de desviaciones pequeo burguesas por que lea demasiado a Albert Camus y poco a F. V. Konstantinov.

No hay que olvidar que si algo pone de relieve una crisis como la actual; y, que es producto del capitalismo financiero, que condena a la muerte por hambre o falta de agua, a la ignorancia, a la enfermedad y al desamparo a millones de personas. No obstante de disponer recursos ms que suficientes para evitarlo, Es su incapacidad para practicar la fraternidad. Dicho de otra forma, es su incapacidad para humanizar a los seres humanos. Este fracaso neoliberal deben capitalizar la izquierda, los movimientos alternativos y comenzar a trabajar para poner en marcha prcticas polticas de este otro signo, fraternales, de emociones y afectos, de reunin, de deliberacin y debate para fomentar el conocimiento, la indignacin, la rebelda y el sabotaje pacfico en lugar de dedicarse simplemente a gestionar o a radicalizar sobre el papel sus programas. Si la izquierda toma este camino, las salidas a la crisis que vivimos y a las que vendrn seran diferentes y conseguiramos hundir para siempre en los vertederos de la historia las prcticas sociales que crean tanta frustracin y dolor innecesarios.

