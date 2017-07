Breve reflexin a partir del caso venezolano

Privilegios criollos y despojo de nuestra madre

Queridas hermanas y hermanos mos. La situacin coyuntural que experimentan nuestras hermanas y hermanos venezolanos no es para hacerse de la vista gorda. Todo lo contrario. La contradictoria, minimizada, empobrecida historia nuestra nos permite afirmar que la nuestra ha sido escrita con las manos del tirano que desde nuestra constitucin como Estados soberanos, inspirados por la hermana Repblica de Hait, nos han intentado quitar, por la va del saqueo, del despojo, de la violencia del empobrecimiento de su pueblo, aquellos que siguen teniendo las y los criollos latinoamericanos. Lo que es de todos y por lo tanto no le pertenece a nadie, nuestra tierra, nuestra libertad, nuestra identidad, nuestra f, nuestro conocimiento, es hoy cosa alienable, enagenable, cosificable para quien intenta hacerse a toda costa de los privilegios criollos an vigentes en Amrica Latina.

Si la apariencia, en tanto manifestacin del fenmeno, se muestra de forma violenta la confrontacin entre dos bandos en disputa, en esencia, o sea, aquello no perceptible por los sentidos y que subyace a dicha disputa, lo que est en juego es algo mucho ms complejo e histrico que si izquierda o derecha en el caso venezolano.

Nosotros, los mestizos, somos el producto de la primera violacin que ha garantizado la reproduccin de la centralidad europea y los privilegios mestizos hasta nuestros das. En la bsqueda constante del reconocimiento de nuestro padre, o sea, el dominador europeo, nos relacionamos en y con una tierra que adems de no ser nuestra y haberla habitado sin pedirle permiso alguno, refleja la mujer indgena dominada a la que se debe el pueblo latinoamericano.

Somos un crisol, dicen algunos. S, lo somos. Pero somos un crisol que niega constantemente la diversidad. En eso los pueblos latinoamericanos somos vidos conocedores. Sin embargo, para aquellas y aquellos a quienes s reconoci el padre y, por ende, cuentan an con privilegios de criollos, los aparatos de los Estados latinoamericanos les siguen garantizando centralidad para administrar y vivir en base al trabajo ajeno.

Quienes nunca pelearon por la independencia de nuestros pases, quienes nunca se expusieron a la guerra porque eran ellos y sus familias los que concentraban los privilegios de los espaoles nacidos en Amrica (criollos), son quienes culminaron hacindose con el apartaje de los nacientes Estados nacin. La poblacin negra, indgena, mestiza, china que liber a los pueblos latinoamericanos y que son la razn por la cual nuestros Estados reclaman a su pueblo como el soberano, irnicamente han tendido ha costear la avaricia y mezquindad con que se desenvuelve el poltico latinoamericano.

Lo que sucede en la actualidad en Venezuela tiene que ver precisamente con esto. Unos han sido reconocidos por el padre dominador europeo y por ello cuenta con mejores ventajas en la centralidad de la dinmica de distribucin de los recursos existentes en Amrica Latina; y los otros, siendo las y los nadies, han corrodo el orden decimonnico que garantiza centralidad occidental, y por ello deben ser expulsados a toda costa de sus cargos, an cuando estos hayan sido el mandato popular y, por ende, del soberano.

El actual contexto de repartos coloniales refleja la crisis estructural que atraviesa el capitalismo, el cual carece de posibilidades de realizacin en la medida que no controle territorios cada vez mayores que permitan las condiciones de extraccin de materia prima, dote al capital de capacidad de trabajo suficiente como para pagar por l lo mnimo para manterer las condiciones mnimas para la realizacin de la vida singular y colectiva de los pueblos dominados, y garantice, por la va legal, la condicin de sometimiento y vasallaje que nuestros pases han de mantener con el poder poltico y econmico al que se debe la subjetividad mestiza.

Lo que sucede hoy en Venezuela, con la experiencia recorrida de aquellos cuya misin ha tenido que ver con la industria de la muerte en Amrica Latina, es una actualizacin de lo que sucedi en el Chile de Allende, la Guatemala de Arbenz, los ms de seiscientos intentos fallidos que la CIA orquest hacia la vida de Fidel Castro Ruz, o lo que en nuestro pas justific la persecucin y muerte de miembros del ya extinto Partido Comunista a manos de lo que en la actualidad es el Partido Liberacin Nacional.

En Venezuela, los intereses por administrar y poseer su territorio, lo que en l se encuentra y su gente justifica, en trminos de relaciones organizadas en torno a la produccin y reproduccin del capital, la muerte de las y los venezolanos, de su tierra, de sus relaciones e instituciones comunitarias. El pueblo mestizo que hay en l, como lo habemos en cada rincn de este hermoso y complejo territorio latinoamericano, continua buscando reconocimiento de su padre, ms en ello mancilla constantemente la vida, la esencia de su madre y la tranza como mercanca.

El sueo de Edipo, el Rey mtico de Tebas quien habiendo matado a su padre despos a su madre, se reproduce en la tradicin occidental impuesta en la subjetividad del pueblo mestizo del cual formo parte: no slo poseo a mi madre sino que la alieno, la fetichizo, la convierto en mercanca. Lo anterior permitira, como lo sugiriera Marcusse, racionalizar lo irracional: la muerte del pueblo venezolano se justifica en la medida que le permita privilegios a los latinoamericanos que an mantienen privilegios criollos y la centralidad occidental del Sistema-mundo Moderno/Colonial (Grosfoguel) a Europa y los Estados Unidos.

Si la historia de nuestras muertas y muertos pudiese ser contada nos recordaran a los cientos de miles de desaparecidos que en nuestra empobrecida, inferiorizada, humillada, alienada regin centroamericana siguen sin ser encontrados. Nos recordaran que las armas con las que el trfico de drogas, uno de los ms lucrativos negocios del Capital actualmente, le quita la vida a nuestra propia gente son occidentales, rusas o judas. Nos recordaran que la vida es un milagro y, como milagro, no puede justificarse la muerte de ninguna mujer, ningn hombre, ningn ser vivo en esta tierra nuestra y que por ello, la f que profesa de forma sincrtica el pueblo latinoamericano reza: NO matars.

La muerte, tortura y desaparicin de miles de personas en El Salvador de 1932; en la Guatemala y Nicaragua durante los 70s; la militarizacin de la Honduras de esa misma dcada, convirtindola en un porta aviones desde donde se despleg a la regin el ejrcito de los Estados Unidos; o la persecucin, tortura y muerte de jvenes comprometidos con las luchas populares, como lo fue Viviana Gallardo, o los nueve ecologistas de la Asociacin Ecologista Costarricense (AECO) durante la dcada de los noventa, son parte de nuestras y nuestros muertos.

Al prestar atencin de lo que sucede en Siria, en Afganistan, en Irak; al tener claridad de la responsabilidad que han jugado los Estados Unidos y los europeos en la creacin del Estado Islmico (ISIS); al tener claridad de la prdida de centralidad occidental en el mundo y, con ello, de los privilegios criollos, quienes tienen TODO que perder estn dispuestos a acabar con sus hermanas, hermanos o su madre si es necesario para NO perder lo que, desde 1492, han concentrado para s.

La triste representacin de Costa Rica en el plebiscito orquestado por la (Im)posicin de la derecha venezolana recientemente por parte de dos ex presidentes costarricense slo da cuenta de lo que arriba he dicho. En la disputa racial nuestra, aqu en Costa Rica, quien es poltico reclama para s privilegios criollos. Quien desee informarse al respecto no tendr ms que ingresar en el buscador de su eleccin los trminos Miguel ngel Rodriguez+Denisse+Panam o en el otro caso Laura Chinchilla+Trocha Fronteriza para darse una idea al respecto.

No hay condiciones de comprender nuestro entorno con la lengua y el lenguaje del conquistador. No hay condiciones de modificar las relaciones de pobreza, miseria, dolor de nuestro pueblo pidindole reconocimiento a un padre que tiene muy claro quines son sus hijos privilegiados y quines, si deben morir, van a morir para garantizar la reproduccin del orden Moderno.

Nuestro momento histrico nos exige mayor comprensin de nuestro entorno. Exige el desarrollo de lengua, lenguaje para pensar con seriedad en lo que pasa hoy en Venezuela al tiempo que evitamos, en nuestras posibilidades, lo que parece ser lo inevitable: la guerra.

De llegar la guerra los Estados Unidos y los europeos tendrn justificacin para desplegar una ofensiva colonial en la regin latinoamericana, ahora por la va militar,. Esta la habamos culminado por expulsar en el siglo XIX, sin embargo, criollos modernizados como Laura Chinchilla y Miguel ngel Rodriguez en Costa Rica, sern responsables de ello. Para mantener sus privilegios, estos dos personajes se juegan hoy la vida del pueblo venezolano. Su papel como mercenarios NO ser olvidado fcilmente.

Ernesto Herra Castro es profesor, investigador y extensionista de la Universidad Nacional de Costa Rica. Coordina, actualmente, la Red de Pensamiento Anticolonial denominada Epistemologas del Sur.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.