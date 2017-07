La pyme secuestrada por la CEOE

Mundo obrero

Una de las cosas curiosas de la vida econmica y social espaola es que, constituyendo las micro y pequeas empresas el 97,82% del tejido productivo empresarial (quitando a los autnomos sin asalariados), no estn presentes en el discurso e incidencia empresarial. Las micro y pequeas empresas, segn la definicin de la UE, son aquellas entidades que cuentan con igual o menos de 50 empleados y una facturacin o balance de hasta 10 millones de euros.

La mayor parte de estas empresas, por sus caractersticas, dependen del mercado interior, de lo que consumen los residentes en Espaa. Tambin, por supuesto, de la demanda que tengan sus productos o servicios por parte de las medianas y grandes empresas, y stas s tienen una mayor insercin en los flujos internacionales.



Las micro y pequeas empresas poseen, generalmente, una mayor rotacin en sus ventas y la liquidez o la falta de ella, la cadencia y el ritmo de cobros y pagos, es muy relevante, porque su capacidad de negociacin financiera o contractual con otros agentes, incluyendo al sector pblico, es ms limitada.



Por ltimo, tienen una fiscalidad normal, ltimamente con un tipo del Impuesto de Sociedades menor. En este punto, el de la fiscalidad hay que considerar tambin su escasa capacidad para poder utilizar deducciones que las otras tipologas de empresas pueden aplicar, con lo cual el tipo efectivamente soportado se aproxima ms al nominal y suele ser mucho mayor que el efectivamente soportado por las medianas y grandes empresas.



Con estos mimbres, una necesidad de que la demanda interna crezca y una menor dependencia que las otras empresas del comercio exterior; una mejora de financiacin no bancaria y, sobre todo, de una reduccin de la morosidad y das de cobro despus de la entrega del bien o prestacin del servicio; as como la bsqueda de una fiscalidad equivalente para todas las empresas para que no haya una competencia desleal, entre otras cuestiones; se entendera que su plataforma de reivindicaciones y prioridades fuera distinta y hasta conflictiva con la patronal omnipresente en nuestro pas, la Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales (CEOE).



La CEOE tiene una subsidiaria, la CEPYME, la cual, formalmente, cubre a la pequea y mediana empresa. Pero, quitando algunos flecos y actuaciones de puro mrquetin, los que cortan el bacalao en la CEOE y en el discurso empresarial son las grandes empresas que tienen secuestradas a las pymes y establecen las prioridades del discurso reivindicativo empresarial.



Espaa y otros pases han visto reducir el peso de los salarios en la renta nacional. Las polticas dictadas por los organismos internacionales y la academia neoliberal, de la que son parte nuestros Gobiernos, han producido, entre otros factores, el incremento de la pobreza, mediante la deflacin de los salarios, para, tericamente, ganar competitividad exterior, reduciendo estos costes (rentas) que han mejorado las cuentas de las medianas y grandes empresas a costa, relativamente, de la capacidad de compra interna.



En lugar de establecer como prioridad (con sanciones) la morosidad en el pago y los das mximos de pagos, se ha buscado facilitar el crdito y el negocio financiero a las grandes y medianas empresas, que junto con la Administracin Pblica (pero esto es otro apartado) han ido alargando los plazos de pago. El abuso que se ha cometido en esta carrera de ser financiado por los proveedores por parte de las grandes empresas ha sido vergonzoso, cuntos cortes ingleses, carrefours o alcampos han crecido a costa de agricultores y pequeos proveedores? O las comisiones de intermediacin del uso de las tarjetas de dbito o crdito, poco han sido contestadas por el Banco de Espaa u otro regulador de la competencia.



Pero es en la fiscalidad donde el discurso de las grandes empresas ha vuelto a ser ganador. Conocidas las prcticas de las grandes empresas nacionales de deducirse todo lo habido y por haber en funcin de los lobbies legislativos, las pymes reclaman lo mismo. Y hay trabajadores que siguen este discurso minimizador.



La prioridad sera que pagasen todas las empresas lo mismo, no una carrera a la baja. Si las medianas y grandes empresas pagasen en la misma proporcin, habra ms gasto pblico y mejor reparto de la carga impositiva y ms capacidad de una demanda interior.



Hace unos das, la direccin de El Corte Ingls (ECI) se quejaba de que Amazon su competidor- pagaba menos impuestos que ellos, y que ECI querra hacer lo propio.

Efectivamente, las transnacionales no estn pagando un duro. McDonald, a pesar de sus ingresos, gracias a camuflar sus gastos, paga menos impuestos que un restaurante prximo. Pero la solucin no es que nadie pague, sino que todo el mundo lo haga conforme a su capacidad econmica.



La microhistoria de esa abduccin, no completa, se remonta a la transicin espaola. Frente a la COPYME de Enrique Miret Magdalena, las Corporaciones Bancarias, junto con empresas pblicas ! (controladas por un franquismo sociolgico), montan CEIM y la CEOE. Eso, junto con la aceptacin de interlocucin otorgada por el Estado y por los sindicatos, sin elecciones, ha derivado en el actual esquema de representacin empresarial y quienes marcan el discurso y prioridades empresariales son los grandes empresarios.



Con el mundo de los autnomos, e incluso de la economa social, puede ocurrir otro tanto. Es hora pues de espabilarse y romper ese monopolio discursivo y apoyar otras voces y prioridades. Y de paso a la economa real.