Lo abstracto y lo concreto

Nueva Tribuna

Si las consecuencias de la amnesia colectiva fuesen motivo de sesudos anlisis, si existiera un dispositivo por el cual cada individuo pudiese retener fresco en su memoria cada paso de su propia historia, si tuviera la capacidad de cuantificar los perjuicios que le ha ocasionado olvidar y, como resultado de este olvido, cometer los mismos errores; pues quizs comunidades enteras podran esquivar la hecatombe.

Es cierto que una de las funciones de la prensa es, precisamente, la de dejar testimonio de cada tiempo, de cada poca. Y gracias a ella, a la prensa, los grandes momentos de la historia se inmortalizan, conformando una suerte de realidad cuyo tenor ser siempre el que se le antoje a los dueos de las corporaciones mediticas que, entre otras funciones, realiza la de informar. Pero en ocasiones se la corrompe tanto a la realidad, se la manosea tanto, que termina por mostrar que no es ms que una ficcin, una farsa, una caricatura de un psimo dibujante. An as puede que se cuele, que cale en algn desmemoriado como si fuese autntica, nica, irrefutable.

Los medios de comunicacin afines al gobierno de Mauricio Macri tienen a sus respetables constructores de realidad trabajando incesantemente para darle forma a esa pintura abstracta que en sus manos se convierte la realidad. Y an as, incomprensible (difcil de entender por tener el carcter esquemtico y poco concreto, propio de la abstraccin), se cuela, se infiltra y logra simular, hacerse pasar como autntica realidad. De este modo, cuando la realidad intente demostrar algo en concreto, ser la realidad abstracta la que se posicionar en formato tabloide para convencer al lector de que no se deje engaar por la realidad concreta, para negarle lo que l mismo puede ver con sus propios ojos. De modo que si el lector vio miseria y desempleo, comprobar -leyendo a esos diarios que pintan realidades por encargo- que se equivocaba, que esa gente durmiendo en la plaza (que l mismo ve acrecentarse en nmero cada da) no aparece en la realidad del peridico, como tampoco los despedidos de la fbrica de su primo que engrosan las listas de todos esos otros despedidos que, segn oy- ha habido en el ltimo ao. Ser el equipo de ese gran medio de comunicacin (en el caso de Argentina se trata de ese que entre sus mayores conquistas ha provocado la abstracta realidad de convertir a Mauricio Macri en el presidente argentino de la realidad concreta), quien fabricar su propia versin de la realidad para que el incauto y corto de memoria la compre, descrea de lo que sus propios ojos ven cada da en la calle o en la gndola del supermercado y, como si esto no fuese ya de por s una ingeniosa aunque perversa estafa, se indigne con las realidades pasadas que reaparecen en portada como fantasmagricas representaciones que promueven la distraccin.

As pues nos encontramos a diario con periodistas reconvertidos en payasos y payasos reconvertidos al periodismo que, como funambulistas torpes, se pasean por la cuerda floja de la misma y absurda realidad que construyen. Sacerdotizos del pensamiento crtico que no hacen ms que adular las virtudes de un presidente que an no ha tenido la deferencia de ensearlas, al menos al 49 por ciento de los argentinos que desean que se trate de algo ms trascendental que la argucia de contar chistes sobre ftbol. Comediantes devenidas en opinlogas que adhieren a la causa formando la opinin de ese ciudadano de a pie que lleg a su casa y prendi la tele para ver su programa de entretenimiento en el que celebran las bendiciones de estar nuevamente insertos en el mundo y alaban la bonanza de las inversiones que pronto llegarn al pas (omitiendo o sencillamente ignorando que las nicas inversiones que ha atrado el gobierno son las que van a parar directo a la especulacin financiera, omitiendo el detalle de recordar que eso ya lo hemos visto y que sabemos cmo termina). Animadoras de televisin que invitan a reflexionar sobre las frases ms poderosas que se han desprendido de las bocas de los audaces miembros del gobierno que aseguran que no poseen un Plan B, porque segn explican- no hace falta. Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre, dijo tiempo atrs el Ministro de Educacin, Esteban Bullrich. Analisemos la frase, dira Marcos Mundstock si la realidad argentina la concreta- fuese un sketch de Les Luthiers

De este modo, reconvertida la realidad a esa ficcin impresa, conferencian los miembros del gobierno dando a conocer, tal como lo hizo la pasada semana el Jefe de Gabinete, Marcos Pea, que se est recuperando el empleo. Entonces la realidad concreta, esa que sentencia que solo en el ltimo ao 22.400 personas se han quedado sin trabajo, queda sepultada debajo del relato ficticio que el medio oficial se encargar de sostener. Y si la quita de la cobertura de medicamentos para los jubilados se hace visible, ser la pseudorealidad la que alimentar la idea de un gobierno preocupado por el bienestar de los mayores. Y si se reprime brutalmente a trabajadores que claman por sus derechos, ser esa falsa realidad la que la justifique. Y mientras se instala y se apuntala cada da esta versin de la realidad, la campaa electoral con miras a las prximas elecciones legistalivas ya ha comenzado. La propuesta del actual gobierno exige nuevas y drsticas medidas de ajustes que solo podr concretar si se legitima en la urnas. Nos depara una etapa surcada por los esfuerzos del periodismo oficial en pos de ofrecer cada da esa pintura de trazos gruesos y dudosa tcnica que seduce y logra inocularse en quienes no saben discernir entre lo abstracto y lo concreto.

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/lo-abstracto-y-lo-concreto/20170714092732141723.html