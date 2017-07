La raza importa

El Telgrafo

Esta familia ha sumado una cifra mayor al total de la lucha antirracista en Ecuador y en las Amricas. La familia Arce Mndez, el hijo Michael Andrs y la madre Liliana, son merecedores de nuestro admirable respeto por sus desvelos, crisis emocionales y angustias. Esa familia negra eligi, aun con la desventaja histrica, batallar con la oligarqua institucionalizada de la raza, establecida como origen de privilegios de grupos tnico-sociales ecuatorianos. Repitiendo a Cornel West:, en Estados Unidos y en nuestro pas. El teniente Fernando Encalada debi estar motivado por algn senti-pensamiento institucional, ms all de lo estrictamente personal; en la prctica fue una relacin desmesurada de poder con esa persona (Michael Arce) por la sorprendente aspiracin de ser miembro de su organizacin.La Escuela Militar Eloy Alfaro debe sentarse, de manera simblica, en el banquillo de los acusados o proponer lneas urgentes de dilogo con el pueblo afroecuatoriano. Otros organismos de seguridad pblica del pas las tienen con buenos resultados. El teniente Encalada es su producto doctrinal y profesional, por lo cual la direccin de la Esmil no debera deslindar su responsabilidad en lo sucedido con el hermano Michael Arce. La responsabilidad es institucional y la culpa es individual, para no santificar dudas. As es, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha exculpa a las Fuerzas Amadas por el delito de odio. Sin embargo, esa nominacin patronal (Eloy Alfaro) demanda otra actitud de la institucin militar, de acuerdo a la conceptualizacin filosfica (derecho de humanidad) y jurdica (cumplimiento irrestricto) de la Constitucin de la Repblica sobre nuestra diversidad cultural y tnica.Esteinvita a no solo concentrarse en el anlisis de los efectos discriminatorios tipificados como delito de odio, porque equivaldra a evitar el anlisis duro y fino del racismo, desconocer las sospechosas dificultades institucionales que se tienen para aplicar del Decreto N 060 y el porqu de ninguna poltica pblica referente al Decenio Internacional de la Afrodescendencia (2015-2024).Orillar el racismo a ciertos individuos es reducir el ejercicio poltico en cuestin (disputa del poder) a corazones buenos o malos o, dizque, a un humanismo fisonmico! Dicho a la medida de las definiciones del siglo XXI, un elegante primitivismo intelectual que no debera preocupar a la vctima de la racializacin deshumanizante, la gente afrodescendiente. La palabra suelta es tomada por Frantz Fanon, en, de junio-noviembre de 1956, escribi: el racismo es verdaderamente un elemento cultural [] este elemento cultural preciso no est enquistado. El racismo no ha podido esclerosarse. Le ha sido preciso renovarse, matizarse, cambiar de fisonoma. Le ha sido preciso experimentar la suerte del conjunto cultural que lo informaba. Todo aquello, para oprimir a los pueblos.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-raza-importa