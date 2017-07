Entrevista a Vctor Snchez, trabajador despedido de la multinacional Deliveroo

Necesitamos apoyo, sea de un sindicato, un partido o colectivos en lucha

El 30 de junio el hoy exempleado particip en la rueda de prensa celebrada en la sede central de Intersindical Valenciana, en la que se present la plataforma Riders por Derechos en Valencia y se hizo un llamamiento a la huelga organizada el pasado dos de julio. La huelga mostraba el rechazo al nuevo contrato planteado por Deliveroo, que ahonda en la precariedad de los trabajadores. En Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza Deliveroo suma cerca de un millar de repartidores. Vctor Snchez recuerda que la misma tarde del 30 de junio le corresponda turno, pero cuanto intent conectarse a la aplicacin para trabajar, no le fue posible. Le haban despedido de la compaa, tal como le comunicaron en un correo electrnico posterior.

-Atribuyes tu despido a la participacin en la rueda de prensa del 30 de junio en Valencia?

No s si directamente a eso, pero s que Deliveroo despide a la gente que le molesta o no quiere tenerla empleada por la razn que sea.

-Conoces casos parecidos al tuyo?

Por ejemplo en Madrid despidieron a un compaero por poner en los pedidos que estaban repartiendo unos flyers informativos sobre la huelga y nuestra situacin. Al da siguiente les enviaron un correo y les despidieron inmediatamente. En mi caso, me dieron el pre-aviso.

-El portal Economista Digital ha informado que, en pleno conflicto, la empresa Deliveroo ha sondeado a trabajadores de firmas competidoras como Glovo, con el fin de atraerlos mediante incentivos.

Conocemos el caso de empleados de Glovo que mandaron la solicitud para trabajar en Deliveroo. En aquel momento, no los quisieron. Pero eso fue antes del conflicto y el cambio de contrato. Ahora se han enviado mails a trabajadores de estas otras empresas, en los que se les dice que vayan a Deliveroo. Los ofrecen las mismas condiciones que a nosotros, pero les dicen que son mejores.

-Se plantean nuevas movilizaciones destacadas en Deliveroo, tras los paros parciales del 6 y 7 de julio en Barcelona, y la huelga de los dos das siguientes en la misma ciudad?

Vamos paso a paso, y hablo sobre todo de las circunstancias de Valencia, donde intentaremos entregarle una carta al alcalde, Joan Rib, para que conozca nuestra situacin y ponga de su parte para que la empresa se siente a negociar los cambios que pedimos. Son las cuatro reivindicaciones bsicas del primer da: la garanta de al menos 20 horas semanales de trabajo; el cobro por hora equivalente a la entrega de dos pedidos; un seguro a todo riesgo y la readmisin de los represaliados por la huelga del dos de julio (entre 15 y 20 personas).

-Habis establecido contacto con otros colectivos de trabajadores precarizados y explotados?

En Valencia hicimos una manifestacin en bicicleta en apoyo a la huelga de Barcelona, y vino gente por ejemplo- del colectivo de estibadores. Adems, desde el pasado martes hasta el 20 de julio se han organizado unas jornadas en la Universidad Politcnica de Valencia, donde han estado presentes las Kellys (trabajadoras de la limpieza en las habitaciones de los hoteles) y otros colectivos, como el de estibadores, profesores interinos y ciclorrepartidores. Cada uno explicamos nuestras luchas y hablamos de prestarnos apoyo en futuras acciones.

-Riders por Derechos de Barcelona ha informado en las redes sociales de las instrucciones que Deliveroo transmite a los trainers o formadores de personal. No ha de utilizarse el trmino contratacin, sino colaboracin; ni tampoco trabajo, sino reparto. Adems la gua establece que se hable de pago por pedido, y no de salario.

S, es cierto, adems los compaeros en Barcelona elaboraron un dosier con todas las malas prcticas de la empresa; con las pruebas de que somos realmente falsos autnomos y denunciando el modo en que nos dan las rdenes. Este trabajo tambin lo estamos haciendo en Valencia. Ya contamos con bastantes pruebas, nos falta ordenarlo y sacarlo adelante.

-Qu ejemplo sealaras de malas prcticas?

Antes tenamos que ubicarnos en un lugar fijo, a la espera de los pedidos. Aunque algunos trabajadores estuvieran en su casa o en otro lugar, que no era ese puesto especfico. Pues bien, hay un correo electrnico en el que la empresa dice que si algn trabajador no est en el lugar que le corresponde, ir a la calle. Actualmente es cierto que no has de permanecer en un lugar concreto, pero te obligan a estar en una zona, por ejemplo en el centro de la ciudad, que puede suponer un mbito de dos kilmetros. Si te alejas, ya no puedes conectarte a la aplicacin para trabajar.

-Y en cuanto a tu experiencia concreta?

Trabaj en Deliveroo entre octubre de 2016 y junio de 2017. Viv presiones, sobre todo a travs de las llamadas telefnicas. De hecho, actan as para que no quede constancia por escrito. Ocurra con las sesiones informativas, que te decan que eran opcionales, pero no es cierto. Si no asistas, ellos tenan claro que no compartas su manera de trabajar. Y por lo tanto, ya no les interesas. En los das de lluvia, nos decan que haba que hacer los pedidos, lloviera o nevara. De lo contrario, tambin habra consecuencias. De vez en cuando hacen encuestas telefnicas a los trabajadores, supuestamente annimas. Recibimos SMS, mails y llamadas de telfono afirmando que tenemos que hacerlas; el objetivo es comprobar el grado de acuerdo con sus normas.

-Dibujas un panorama de control total, de bsqueda de ovejas negras por parte de la empresa.

S, existe el caso de un compaero que en la encuesta manifest su desacuerdo en muchos puntos. A los 10-15 minutos recibi la llamada de la encargada en Valencia para decirle que siempre tena la posibilidad de irse. Se controlan las respuestas, no se trata de una encuesta annima.

-Sin embargo, Deliveroo vende flexibilidad y que adems representa una buena oportunidad para estudiantes que necesitan ingresos.

Yo dira que Deliveroo es poco o nada flexible. Si alguien estudia por las maanas, puede que tenga suerte y no se vea tan afectado. Pero que tenga claro que el fin de semana no tendr vida, porque te quieren totalmente disponible los sbados y domingos. Y si no lo ests, no te desean en la compaa, igual que si no les das servicio todas las noches.

-A primeros de julio Riders por Derechos en Barcelona present una denuncia ante la Inspeccin de Trabajo, porque a pesar de la relacin laboral con la empresa, asimilable a la del trabajador asalariado, han de darse de alta como autnomos. Intersindical Valenciana denunci esta misma relacin fraudulenta en la demanda interpuesta el 14 de julio contra Deliveroo, ante la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. Qu diferencias se constatan entre los anuncios de la entrevista inicial y la realidad en el tajo?

Por ejemplo la empresa sostiene que no hay ningn tipo de sanciones, que uno puede trabajar cuando quiera sin que se le exija nada. Pero esto es mentira. Al da siguiente de firmar, me llam la jefa de Valencia para preguntarme por qu no haba dado mi disponibilidad el primer fin de semana. Le contest que acababa de entrar, y necesitaba organizarme. As empiezas mal, me respondi, y me pidi para ese fin de semana un da para trabajar. Si no tienes esa disponibilidad que te piden, te sancionan asignndote menos horas de trabajo. Adems, cuando yo entr en la empresa, te prometan en la entrevista un mnimo de 20 horas semanales; pero a la hora de la verdad, esto no era as; muchas veces el nmero de horas trabajadas es menor.

-Qu opinas de la expresin economa colaborativa?

En una de las sesiones informativas, la empresa defenda que ste es un negocio Win to Win; es decir, ganan ellos y ganamos tambin nosotros. Pero esto es algo totalmente falso. Nosotros tenemos un salario y condiciones precarias, mientras que ellos ganan por todas partes, con nuestro trabajo y el de los restaurantes. Para nada se trata de una empresa colaborativa.

-Qu te mueve a continuar en la batalla, una vez la empresa te ha despedido?

Por mis ideas. No estn haciendo lo correcto, y no quiero que otra gente pase por la misma situacin que yo. Cuando entr, escuchaba a la gente decir que no era todo tan bonito como te lo pintaban. Sin embargo, pens que no sera para tanto. Ahora bien, cuando llevas un tiempo, te das cuenta de que se trata de una explotacin total.

-Por ltimo, los trabajadores de Deliveroo se han organizado de modo autogestionario, aunque cuentan con el apoyo de los sindicatos. Cmo observas esta relacin entre la asamblea de trabajadores y la organizacin sindical?

Yo estoy en la CNT; en la plataforma estamos recibiendo un gran apoyo sobre todo de Intersindical Valenciana, tambin de la CGT. Aunque es verdad que nosotros solos movemos el hilo que nos interesa, siempre necesitamos ayuda, sea de un sindicato, un partido poltico o de otros colectivos en lucha. Cuanta ms gente nos apoye, mejor. As, cuando la huelga, hubo dueos de los restaurantes que nos respaldaron, porque saben de nuestras condiciones. Lo hicieron cerrando la aplicacin y no aceptando los pedidos de Deliveroo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.