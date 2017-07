Vctimas del odio a los pobres

Luisa Benavente tiene 45 aos. Usa gafas azules y apenas mira a quien la mira. Lleva solo un pendiente, en su oreja derecha. Los malos me dan alergia, as que me pongo este que tengo de plata, y este anillo, dice mientras descubre su escote. Ves? No me puedo poner nada, ni collar ni nada. Encima soy delicada, prosigue con una sonrisatmida. Dice encima porque antes ha contado que es pobre, porquelleva once aos durmiendo donde puede y porque en un cuarto de hora ir a recoger la dosis de metadona que le corresponde. El viaje hacia las drogas que inici con 16 aos la ha llevado tres veces a la crcel. Hoy, asegura, lleva ocho das sin consumir. Solo ocho das. Un mundo para su mundo, que es un crculo cerrado que la atrapa da tras da. Me han intentado violar, me han acosado, me han dicho mira qu guarra esta ta, durmiendo entre cartones. Yo no quiero vivir en la calle, yo quiero salir de la calle y que nadie se sienta con el derecho de insultarme o atacarme. Pero no es fcil, afirma rotunda. Nunca ha denunciado las agresiones que dice haber sufrido.

Una investigacin realizada por el Observatorio Hatento calcula que un 47% de las personas sin hogar que viven en Espaa han sido vctimas de al menos un incidente o delito de odio por aporofobia, un trmino acuado por la filsofa Adela Cortina, que no est recogido en la RAE y que significa odio y rechazo a las personas pobres. Las mujeres presentaron una mayor vulnerabilidad (60% frente al 44% en el caso de los hombres). Es fundamental no olvidar que el derecho a la vivienda se relaciona directamente con la calidad de vida, la seguridad y la salud de las personas, de forma que interacciona con los dems derechos fundamentales. Una sociedad democrtica no puede permitirse abandonar ms all de los mrgenes a parte de su ciudadana, recuerda Rais Fundacin, la organizacin responsable del estudio, a cuya sede en Sevilla acude Luisa con frecuencia.

En este camino, el Senado acaba de aprobar una mocin presentada por Unidos Podemos con la quepide al Gobierno una reforma del Cdigo Penal que incluya como agravante la aporofobia, como ya ocurre con las agresiones cometidas por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminacin referente a la ideologa, religin o creencias de la vctima, la etnia, raza o nacin a la que pertenezca, su sexo, orientacin o identidad sexual, razones de gnero, la enfermedad que padezca o su discapacidad, segn el artculo 22.4.



Luisa vive con la idea de que todos saben que es pobre, que la sealan, igual quesi llevara un cartel encima que lo anunciase. Por eso un da intent entrar en una peluquera y se dio la vuelta. Soy pobre. O por eso le da pnico plantearse la posibilidadde alquilar una habitacin. Soy pobre. Por eso se apresurasin venir a cuento a aclararque aparenta ms edad que la que tiene, en esa peculiar forma de sobrepasar el miedo a que alguien lo diga antes que ella. A veces, su voz no llega a completar las frases. Suspira y contina: Tengo EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva. Me cuesta hasta subir las escaleras. Y por todo eso, al final, Luisa se enreda en los cartones y sigue como est. Acomplejada, s. Es que no lo puedo evitar, se justifica.

Es habitual, cuenta, que en los bares le impidan entrar al bao. Y termino haciendo pip en la calle. Te discriminan. Es habitual que le ofrezcan sexo porque est en la calle. A veces en una hora me lo han pedido cuatro veces, sobre todo los das 25, cuando se cobra la paga. Como si tuvieran derecho. Vuelve a suspirar. Como si tuvieran derecho por ser pobre. Y cuenta tambin como algo habitual la sensacin de no saberpor dnde empezar sus das y por dnde acabar sus noches. Tengo un hijo y una hija ya mayores. Mi hija no me perdona. Estoy mal. Esta situacin te va quemando. Yo antes era ms alegre. Pero el carcter te cambia, se endurece. Estoy mal, repitecon una mueca triste. Solo sonre de verdad al posar para la foto.

En la misma sede, Encarnacin Lpez prepara un caf. Echa de menos suscostumbres, convertidas enrarezascuando no se tiene casa. 58 aos, un ojo morado, un moratn en el codo, una herida en la rodilla tapada con gasas y otra que se alarga entreel cuello y el pecho en bandolera, por donde colgaba el bolso que le arrancaron. Segn su relato, la atacaron tres hombres hace una semana mientras caminaba con un compaero. Asegura que llevaban unos 300 eurospara alquilar una casa para ellos dos y una hermana que est enferma. Se lo quitaron. No han denunciado los hechos porque, segn explica, todo ocurri muy deprisa y creen que no va a servir para nada.

Yo llevo un ao viviendo de albergue en albergue, con la angustia de no saber dnde voy a dormir cada noche, si te aceptan o no, como si fueras un nmero. La dignidad es la dignidad. Y es lo nico que conservo. La otra noche, con el dolor que tengoen las cervicales, me dejarondormir en el hospital, contina. A Encarnacin labios rosas, pelo rubio, las uas pintadas de naranja le ocurre lo contrario que a Luisa: Siempre me dicen que no tengo el perfil para el albergue. Tengo formacin como auxiliar de geriatra, estoy especializada en personas con alzhimer, esa es mi vocacin. Necesito trabajar, tener una casita. Porque me encuentro mal. Procedente de Ibiza, confa en encontrar esas cuantas cosas cuanto antes: Yo he sido muy valiente en mi vida, pero me da miedo la calle.



Fuente: http://www.lamarea.com/2017/07/20/aporofobia-victimas-odio-pobres/